Intervention der USA in VenezuelaErbärmliches instrumentelles Verhältnis zum Völkerrecht

Pascal Beucker

Kommentar von

Pascal Beucker

Die Reaktionen auf Trumps Staatsterrorismus sind ein Offenbarungseid. Denn ein völkerrechtswidriger Überfall bleibt ein völkerrechtswidriger Überfall.

Marco Rubio, Donald Trump und Pete Hagseth steh zusammen, um einen Völkerrechtsbruch zu begründen
Drei Staatsterroristen auf einem Bild: In der Mitte US-Kleptokrat Donald Trump, links Marco Rubio, rechts Pete Hagseth Foto: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

D as Völkerrecht gilt nur dann, wenn es die Falschen brechen. Das ist die bittere Botschaft der Erklärungen von Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas und anderer führender Po­li­ti­ke­r:in­nen in Deutschland und Europa auf den Überfall Venezuelas durch die USA. Die Reaktionen auf Trumps Staatsterrorismus sind ein Offenbarungseid. Und sie diskreditieren überdies fatalerweise die Unterstützung der Ukraine.

Deutschland und die EU demonstrieren ein instrumentelles Verhältnis zum Völkerrecht: Andere Länder zu überfallen, ist halt schon okay, wenn wir mit dem imperialistischen Aggressor verbündet sind und die Regierung des überfallenden Landes doof finden. Deswegen ist Trump gut und Putin böse, der bekanntlich am 24. Februar 2022 das Gleiche mit Wolodymyr Selenskyj anstellen wollte, wie es jetzt Trump mit Nicolás Maduro angestellt hat, aber sich dabei nicht ganz so geschickt angestellt hat.

Nicht minder erbärmlich ist es, wenn Bundeskanzler Merz schwadroniert, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes sei „komplex“. Nein, das ist sie nicht. Die UN-Charta ist da völlig eindeutig. Ein völkerrechtswidriger Überfall bleibt ein völkerrechtswidriger Überfall. Wer die Renaissance der militärischen Hinterhofpolitik der USA in Südamerika einfach klaglos akzeptiert, der verliert die Legitimation, die aggressive Hinterhofpolitik Russlands gegenüber den anderen aus der Sowjetunion entstandenen Staaten zu kritisieren. Mit seinen Doppelstandards erscheint Merz als die eine Seite jener Medaille, deren andere Sahra Wagenknecht und Tino Chrupalla zieren.

In seiner Pressekonferenz am Samstag hat Trump angekündigt, einen solchen Überfall überall auf der Welt wiederholen zu können – und dazu auch bereit zu sein. Wer sich den Auftritt von Trumps Stellvertreter James David „JD“ Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr in Erinnerung ruft, kann das auch als Warnung für die noch nicht rechtsautoritär regierten Staaten in Europa verstehen.

Der Oberbefehlshaber der Nato ist übrigens ein US-General, der alleine auf die Befehle Trumps hört. Dass über den Einsatz der in der Bundesrepublik stationierten Atombomben ebenfalls ausschließlich der autokratische Kleptokrat in Mar-a-Lago entscheiden kann, ist ebensowenig beruhigend. Und dann sollen in diesem Jahr auch noch US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden.

Wenn Merz in seiner Silvesterrede von der „Erneuerung der Fundamente unserer Freiheit, unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes für die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte“ fabuliert, sollte er sich dem widersetzen – anstatt weiter den Lakaien eines kriegerischen Despoten zu spielen. Deutschland und die EU müssen sich aus der Umklammerung der USA lösen. Wie auch Macron oder Starmer hat Merz dieses Format leider nicht. Um das liberaldemokratische europäische Freiheitsversprechen ist es nicht gut bestellt.

Pascal Beucker

Pascal Beucker

 Inlandsredakteur
Jahrgang 1966. Arbeitet seit 2014 als Redakteur im Inlandsressort und gehört dem Parlamentsbüro der taz an. Zuvor fünfzehn Jahre taz-Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Seit 2018 im Vorstand der taz-Genossenschaft. Sein neues Buch "Pazifismus - ein Irrweg?" ist Mitte vergangenen Jahres im Kohlhammer Verlag erschienen.
Themen # Konflikt zwischen USA und Venezuela #Venezuela #Trump/Selenskyj #Donald Trump #Friedrich Merz #Emmanuel Macron #Keir Starmer #Ursula von der Leyen
Mehr zum Thema
Mann reckt Faust in die Luft
Gefangennahme des Präsidenten Venezuelas Maduro ist weg, die Unsicherheit nicht

Die USA holen in einer Spezialoperation mitten in der Nacht Präsident Maduro aus Venezuela heraus. Ein Großteil des Landes verschläft den historischen Moment – und erwacht in Ungewissheit.

Von Katharina Wojczenko
Auf einer Demonstration halten Hände ein Bild hoch
Lateinamerika nach US-Militäraktion Lula warnt, Milei jubelt

Die einen jubeln, die anderen verurteilen. Die Reaktionen zeigen, wie zerklüftet Südamerika im Umgang mit dem Maduro-Regime ist.

Von Jürgen Vogt
Ein Auto steht vor einem Graffiti
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof

Schon immer haben sich die USA gewaltsam in die Angelegenheiten lateinamerikanischer Staaten eingemischt. Aus politischen und Wirtschaftsinteressen.

Von Stefan Schaaf
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
