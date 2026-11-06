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Reform der Führerscheinprüfung Geradezu mörderisch

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Die Bundesregierung will Kosten und Anforderungen für Führerscheine senken. Dabei liegt die Zukunft im autonomen Fahren – ganz ohne Fahrerlaubnis.

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Ein selbstfahrendes Auto fährt auf der Straße
Einsteigen, entspannen ganz ohne Führerschein im selbstfahrenden Auto?

Foto: Sebastian Gollnow/dpa

R eformbedarf beim Führerschein? Klar, der besteht. Der Name sollte in Fahrerschein abgeändert werden, damit die bei jeder Diskussion ums Thema aufploppenden Witze mit Verweis auf die deutsche Geschichte – Führer! Hohoho! – ein Ende haben.

taz-Titelseite mit der Zeile "Üble Anbiederung an den rechtsextremen Zeitgeist: Regierung verbilligt Führerschein" über einem Bild, das Charlie Chaplin als "Große Diktator" in einem offenen Wagen zeigt.
Verfahren: taz-Titelseite zum Thema vom 6.11.2026

Foto: taz

Aber die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf an anderer Stelle. Sie will den Zugang zum Fahrerschein erleichtern, verbilligen vor allem, damit die Jugend von heute sich auch morgen noch schwungvoll hinters Steuer klemmen kann. Das ist, gelinde gesagt, der völlig falsche Weg. Statt sich fröhlich der Zukunft zuzuwenden, wird wie beim krampfhaften Beharren auf dem Aus vom Verbrenner-Aus an einer Gegenwart festgehalten, die schon bald erkennbar gestrig sein wird. Noch schlimmer: Hier wird mit dem Leben vieler Ver­kehrs­teil­neh­me­r:in­nen gespielt.

Denn so viel muss klar sein: Autofahren gefährdet Ihre Gesundheit! Vor allem, wenn junge Menschen – genauer gesagt: Männer – am Steuer sitzen, steigt die Zahl der Unfälle. Und die der Unfallopfer. Genau hier die Anforderungen für die Erteilung von Fahrerscheinen abzusenken, ist geradezu mörderisch.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass junge Menschen auf einer bezahlbaren Fahrerlaubnis beharren, weil sie ihnen Mobilität und damit Freiheit verspricht. Aber wenn Autofahren zu viel kostet – den einen zu viel Geld, den anderen zu viele Menschenleben –, dann sollte man nicht Prüfungen verbilligen, sondern nach besseren Wegen suchen.

Die liegen auf der Hand: autonom fahrende Autos. Gesteuert von Maschinen, die nicht erst mühsam Verkehrsregeln büffeln müssen, die später missachtet werden. Natürlich verursachen auch die noch Unfälle. Aber so katastrophal selbst überschätzend wie junge Raser können sie niemals sein.

Ex­per­t:in­nen gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren Fahrerlaubnisse allenfalls für Rennstrecken fahrende PS-Fanatiker nötig sein werden. Der Rest glotzt derweil während der Autofahrt ganz entspannt eine coole Serie. Vielleicht über Führer, Fahrer oder andere Oldschool-Typen des 20. Jahrhundert, ohne jemals eine Fahrschule von innen gesehen zu haben. Sicher und billig zugleich.

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth Ressortleiter taz-Regie

Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters

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37 Kommentare

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  • P
    passthedutchie

    Was für Expert:innen? Verkäufer? KI gläubige Informatiker? Sicher keine Automatisierungsingenieure.



    Autonomes Fahren von PKW ist ein Wunschtraum, ein Märchen, das sich trotz Ausstieg diverser Unternehmen aus diesem Fass ohne Boden immer noch hartnäckig hält.



    Es wäre eine supertolle Sache, sicher, ja, ist aber schlicht nicht realisierbar.



    Straßenverkehr ist kein Lagersystem, kein limitiertes, konstant definiertes System mit sehr wenigen bekannten Variabeln, sondern ein völlig offenes System mit unendlich vielen Unbekannten, deren Wert nicht nur unbekannt ist, sondern auch deren Existenz.



    Automatisieren lässt sich nur Bekanntes: Konstanten und bekannte Variabeln. Dies ist ein Axiom. Die Art der Automatisierung ändert daran nichts. Auch KI kann nur anhand Bekanntem brauchbare Ergebnisse liefern.



    Automatisieren lassen sich nur bekannte Situationen. Unser Straßenverkehr bietet aber ständig unbekannte Situationen. Das ist mit Bilderkennung, Abstandsmessung und Notbremsungen alleine nicht getan. Schon gar nicht mit tonnenschweren Fahrzeugen bei über 20 km/h. Präventives Erkennen und richtiges Bewerten von Situationen wird benötigt, sprich denken. Keine Maschine kann das. Auch KI nicht!

    •
      fly

      @passthedutchie:

      Nu, offensichtlich fahren in mehreren US Städten automatisierte Autos. Es geht also.



      Aber ja, die „ Expertinnen“ im Artikel sind wohl absichtlich nicht mit einem link hinterlegt. Und wenn, sind es eher utopische Träume, zumal in dem genannten Zeitraum.

  • JS
    J. Straub

    Autonomes Fahren ohne Führerschein? Ich glaube nicht, dass es bis dahin nur wenige Jahre dauern wird. Kommt vielleicht darauf an, wie man "wenige Jahre" definiert. Ich fahre nicht sehr gerne Auto, ich besitze auch nicht wirklich sehr gerne eines, aber auf dem Land leider notwendig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich Menschen, die heute ein Auto mit all seinen Folge- und laufenden Kosten gerade so am Laufen halten können, ein autonom fahrendes KFZ leisten werden können.

  • LK
    Leon Kaz

    Zwei Artikel gleichzeitig zu der geplanten Kostensenkung von Führerscheinen. Beide mit Argumenten, die eher an den Haaren herbeigezogen sind. Dieser Artikel sagt: Führerschein braucht keiner, Autos fahren eh bald alle selbst. Es mag schon sein, dass wir demnächst auch in Europa selbstfahrende Autos haben. Ob das so wünschenswert ist, sei mal dahingestellt. Aber selbst dann, heißt das nicht, dass auf einmal alle Autos selber fahren. Oder das selbstfahrende Autos erschwinglich sind.

    Übrigens gibt es diese selbstfahrenden Autos schon. Also, es sind nicht direkt Autos, sondern Busse und Züge. Ok, die fahren nicht selber, sondern werden durch jemanden gesteuert. Als Fahrgast läuft es auf das gleiche hinaus. Ich kann bei der Fahrt alles machen, sogar schlafen. Wäre der Ausbau der Öffis nicht viel naheliegender gewesen? (Selbst dann wäre eine Senkung der Kosten für den Führerschein sinnvoll.)

  • F
    Frodo

    Polemik liegt mir ja eigentlich fern, aber es wäre einem Regie-Ressortleiter mit einem Abschluss in Wirtschaftskommunikation und Kunst - also jemandem, der keine fachliche Expertise in diesem Bereich besitzt - angeraten, sich einmal ganz grundlegend mit Verkehrswendekonzepten und ihrer Kritik an autonomen Fahren auseinander zu setzen, bevor er sich anmaßt, Zukunftsprognosen ohne Rückbindung an Daten aufzustellen.



    Autonomes Fahren funktioniert nur, weil die Modelle mit acht bis 20 Kameras zu jedem Zeitpunkt ihre Umgebung beobachten, den Standort tracken und auch sonst datenschutzrechtlich eine - meine Einschätzung als Jurist - solche Katastrophe darstellen, dass Gesetzgebung, die das erlaubt, höchstwahrscheinlich verfassungswidrig wäre. Und Sie wollen, dass zukünftig jeder Bürger dieses Landes sowas besitzt? Und Sie wollen blind darauf vertrauen, dass das Konzept auch technisch einwandfrei umgesetzt wird, und das im Land von gescheiterter Digitalisierung, mächtiger Autolobby und Abgasskandalen? Und das alles, ohne dass autonomes Fahren die großen Verkehrsprobleme unserer Zeit - Klimawandel, schwindende Ressourcen, Kosten & soziale Komponente - in irgendeiner Form löst? Warum?

  • UK
    Uwe Kulick

    Wie wär's mit der Personenbeförderungsdrohne statt dem Auto? Ist das nicht der Stand der Technik? Und sind selbstfahrende Autos nicht besser ausgestattet, wenn sie einen Fahrer haben, der korrigierend eingreifen kann? Dann entfallen zwei wesentliche Ideen des Autors: Der schmerzhafte ersatzlose Entfall des Führerscheins - Fahrerschein erinnert sehr an "Fahrschein", ist das gut? Fahrlizenz klingt irgendwie edler. Korrigierend eingreifen in die künstlerische Freiheit einer Fahr-KI erscheint beim Stand der KI-Entwicklung unerlässlich und erfordert ausgebildete lizensierte FahrzeuglenkerInnen. Und kommt die Drohne, entfällt auch das selbstfahrende Dingensda, an dass sich bald niemand mehr erinnert. Nie wieder Autobahnbrücken reparieren: Was das an Geld einspart :-D

    • A
      Ahnungsloser

      @Uwe Kulick:

      An diese Art der Drohnen haben sich schon viele Start-ups versucht. Bisher sind alle gescheitert. Zumindest im dicht besiedelten Europa gibt es dafür auch keinen Markt.

  • B
    baerentatzen

    Ich habe ja 2009 bei einem großen deutschen Hersteller an Fahrerassistenz und autonomem Fahren gearbeitet. Da war auch die Prognose, dass man da nur Geld drauf werfen muss und es dann spätestens in zwei drei Jahren in Serie ist. Also vor jetzt 17 Jahren. Auch in jedem Zug (der nicht mal lenken muss) ist weiterhin ein Mensch verantwortlich. Mehr Autonomie wird kommen, irgendwann. Aber bis man weiß wann dieses Irgendwann ist werden weiterhin Menschen auch das Autofahren lernen müssen.

  • C
    Choronyme

    Meine Freundin möchte seit drei Jahren ihren Führerschein machen. Immer wenn sie genug gespart hat ist er wieder teurer geworden. Könnte der Autor mir bitte das Auto nennen welches uns fährt, ohne das eine Überwachung durch den Fahrer nötig ist? Unser Budget hierfür würde so bei max. 15.000 € liegen, ich würde dann mein jetziges Auto verkaufen. Verbrenner oder Elektro egal. Danke sehr

  • AS
    Astrid Sehnefeld

    "die Bundesregierung (...) will den Zugang zum Fahrerschein erleichtern, verbilligen vor allem, damit die Jugend von heute sich auch morgen noch schwungvoll hinters Steuer klemmen kann. Das ist, gelinde gesagt, der völlig falsche Weg"



    Nein ist es nicht.



    Die Argumentation zerlege ich mit der Realität sofort.



    Die Zukunft liegt im autonomen Fahren - das sagt auch der Autor.



    Welches Land ist bezüglich des autonomen Fahrens am weitesten?



    Die USA.



    Und was kosten in den USA Führerscheine?



    4 bis 10$ in den billigsten Bundesstaaten - Iowa, Illinois, Missouri und andere.



    Und selbst in den teuersten Staaten sind es nur knapp über 100$, weil die neben der Ausstellungsgebühr noch Prüfungen Verlagen - meist eine Permit-Prüfung und einen Praxistest.



    Eine Fahrschulpflicht gibt es in den meisten US-Staaten NICHT 😯



    Wer bereits fahren kann oder es privat von den Eltern lernt, zahlt in vielen Staaten tatsächlich nur die DMV Gebühr von roundabout 20 $ bis 50 $.



    Selbst im ultralinken New York liegen die GESAMTKOSTEN für 10 bis 15 Fahrstunden und Fahrzeugmiete plus Prüfung bei maximal 1.000 $ – 1.500 $.



    Da müssen wir auch hin.



    Günstige Führerscheine und autonomes Fahren schließen sich nicht aus!

  • G
    Gondor

    Frage mich gerade:



    In welchem Land lebt der Autor eigentlich?



    Ich jedenfalls lebe in einem Land das die Digitalisierung nicht hinbekommt, dessen Mobilnetzabdeckung noch lückenhaft ist, das politisch fossilen Energien fördert und Erneuerbare regelrecht bekämpft. Selbstfahrende Autos als "Allheilmittel", statt günstigere Führerscheine oder z.B. kostenloser ÖPNV ist ähnlich wie von "Technologieoffenheit" zu reden statt realistische (Zwischen)Lösungen zu ermöglichen.



    Realistisch wären z.B. die Anhebung der erlaubten 45km/h Grenze von Mopeds auf 60km/h.



    Realistischer sogar als autonome Autos wären sogar geschwindigkeitsbeschränkte Autos bzw. die Förderung solcher.



    tbc...



    Politisch sollte eher gefragt werden WARUM jetzt Führerscheine verbilligt werden sollen. U.a. vielleicht weil dem Transportwesen und dem ÖPNV jetzt schon 10.000e von FahrerInnen fehlen? #Ueberalterung



    Diese Frage nach dem "Warum" im grösseren Kontext, neben der konkreten, kaum mehr möglichen Finanzierbarkeit, die fehlt mir hier schon.

  •
    Encantado

    "Denn so viel muss klar sein: Autofahren gefährdet Ihre Gesundheit! Vor allem, wenn junge Menschen – genauer gesagt: Männer – am Steuer sitzen, steigt die Zahl der Unfälle."



    Und die Lösung ist jetzt, nur noch alte Menschen und störanfällige KIs fahren zu lassen?



    Abgesehen vom üblichen verallgemeinerten Sexismus eine etwas skurrile Idee.

  •
    EDL

    Ein realistischer Ausblick (letzter Absatz) müsste so lauten:

    Experten gehen davon aus, dass autonomes Fahren schrittweise den Alltag verändern wird. Während fahrerlose Shuttles und Taxis in Städten bereits Fuß fassen, dürfte es im privaten Pkw-Bereich noch Jahrzehnte dauern, bis die Fahrerlaubnis wirklich überflüssig wird. Bis Fahrgäste während der gesamten Fahrt entspannt Serien streamen können, müssen noch erhebliche technische, rechtliche und finanzielle Hürden genommen werden.

  • N
    Narrenfell

    Bis wir autonom fahren muss, auch mit einem Elektroauto, ein Führerschein gemacht werden. Ich habe grad 4K bei dafür bezahlt für meinen Sohn. Ohne Durchfaller oder zu viele Stunden. Das grenzt Menschen von der Mobilität aus, welche sich das nicht leisten können.

  • GK
    Gerhard Krause

    Jetzt auch noch das Fahren den Maschinen überlassen. 😉

  •
    Janix

    Die Zukunft liegt - aus ökologischen und ökonomischen Gründen - in _deutlich weniger Autosucht, sondern in klügeren Lösungen.



    Das ist Mathematik, wenn wir unsere Umwelt noch halbwegs stabil halten wollen und wenn wir nicht mehr Aberzigmilliarden und Ressourcen Jahr um Jahr da reinballern wollen.

    Dann müssen wir das teure Auto-Doping endlich einstellen und den Lobbyisten und Werbekunden von Fossil und Auto die Türe vor der Nase zuknallen. Bei aller Noch-Abhängigkeit durch jahrzehntelanges politisches und planerisches Fehlverhalten: Den Entzug zeitig angehen.

    Thema Lappen: Ohne irgendeine Sympathie für Geldschneidereien: Dass auch wirklich gelernt wird, dass mensch nicht die Kreuzung oder Radwege zuparkt oder was eine Rettungsgasse ist, darf wie auch immer dabei gerne weiter so bleiben. Einmal im Leben wenigstens lernen ist wohl zumutbar.

    • AS
      Astrid Sehnefeld

      @Janix:

      Ihr unentwegtes Werben für eine Abkehr vom Auto in allen Ehren, es wird aber niemals so weit kommen ohne REALISTISCHE Alternative für die Landbevölkerung.



      Und nein, ein 1-Stundentakt ist KEINE realistische Alternative.



      Auch Landmenschen wollen wie Stadtmenschen frei entscheiden können, WANN sie WO hin wollen.



      Das heißt eine 10 Minuten-Taktung von 5 bis 1 Uhr wie in Großstädten und die paar Stunden nachts Überbrückung mit 30-Minuten-Takt Nachtbussen - eben wie in Berlin 🤷



      Das ist unmöglich?



      Fahrer, Ressourcen, etc stehen in keinem Verhältnis?



      Völlig richtig.



      Deshalb ist die individuelle Mobilität für die Landbevölkerung die beste Lösung.



      Das nicht Millionen PKW in Innenstädten rumstehen müssen, da bin ich sofort bei Ihnen.



      Aber bei uns auf dem Land stört sich keiner dran. Wir haben Platz und Smog gibt's auch nicht.



      Wo ich bei Ihnen bin - Mobilität muss erschwinglich sein.



      ÖPNV Nutzer zahlen 65€ und können damit nonstop fahren.



      Ein Auto kommt mit 65€ keine 400 Kilometer weit. Laufende Nebenkosten und Anschaffung noch gar nicht eingepreist.



      Es muss also massiv die Landbevölkerung finanziell entlastet werden um gleiche Mobilität für alle zu schaffen.



      Gerne auch mit e für die Umwelt🤷

  • E
    elektrozwerg

    Jahrelang werden zu den eh schon privilegierten Staedtern mit subventionierten Ticketpreisen Milliarden von Steuern umverteilt und nun goennt man den Landeiern nicht mal Verguenstigungen, die den Steuerzahler keinen Cent kosten?



    Wie waers, wenn wir uns ums autonome Fahren Gedanken machen, wenn es verfuegbar ist und in der Zwischenzeit nicht die jungen Leute in die Staedte treiben, weil sie auf dem Land ohne Oeffi und Fuehrerschein nicht vom Fleck kommen?



    Aber anscheinend sind die Mieten in den Staedten noch zu niedrig und die Wohnungsnot noch nicht gross genug.

    • D
      dtx

      @elektrozwerg:

      Nun ja, die Kosten der Fahrschulen fallen zumindest in den Fällen der Öffentlichen Hand zur Last, wo man jugendlichen Hilfsempfängern den Führerschein bezahlen oder zumindest subventionieren muß. Und da ist es ganz egal, ob man die noch eine Lehre absolvieren läßt, zu der sie in die Berufsschule müssen oder ob Vater Staat nun wieder die Hilfsbedürftigkeit zu verstetigen sucht, indem er sie, wie früher schon, gleich nach der Schule in irgendeinen Hilfsjob "prügeln" lassen will. Auf dem Land müßte man schließlich auch schon einen Führerschein und ein eigenes Auto haben, um damit Werbezeitungen breitfahren zu können.

  • L
    Logato

    Abgesehen davon, dass autonomes Fahren nicht die Probleme der jungen Leute löst, die jetzt oder in den nächsten Jahren mobil sein wollen/ müssen (schon gar nicht flächendeckend) wird die Verbreitung dieser Technologie für ganz eigene tiefgreifende Probleme sorgen, denn wie üblich wird diese Entwicklung v. a. von kommerziellen Interessen getrieben und nicht davon, die Lebenssituation der Menschen zu verbessern.



    Einige Überlegungen dazu kann man sich bspw. hier anhören: www.youtube.com/watch?v=040ejWnFkj0

  •
    hedele

    "Natürlich verursachen auch die noch Unfälle. Aber so katastrophal selbst überschätzend wie junge Raser können sie niemals sein."



    Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. Tesla z.B. benutzt nur optische Erkennung ein und fährt seine Cars vor eine Plakatwand, die eine Straße zeigt. Schlimmer noch, er benutzt für die Assistenz selbst KI und nicht bloße Algorithen wie es unser Kleinhirrn aus evolutionären Erfahrung tut. Und es mehren sich die Anzeichen, dass diese KI "spielt" und schomal guckt, was denn so passiert, wenn man das Auto probeweise auf gerader Stecke vor einen Baum setzt oder ein anderes Fahrzeug so rammt, dass es in hohem Bogen von der Fahrbahn fliegt. 40 tödliche Unfälle verursachte das System allein bis September 2025.



    www.ardmediathek.d...EtNDg4MjM4MWY0NTNh

    • G
      gyakusou

      @hedele:

      Einige Fälle, die in dieser Doku genannt werden, sind mehrere Jahre alt (2019). Das hat nichts mehr mit der Technik zu tun, die heute in (teilsweise) autonom fahrenden Autos verbaut ist.

    • D
      dtx

      @hedele:

      Tja, der moralische Kompass dieser Systeme bleibt weit hinter dem zurück, den die Teenies aus Musks Entwicklerteam gehabt haben konnten, als er sie zu Regierungsbeamten machen wollte ...

      Um so erstaunlicher die ignorante Technikgläubigkeit, mit der heutzutage sensible Infrastruktur diesen Risiken ausgesetzt wird. Beispielsweise konnte die Universität Leipzig nach einem Hackerangriff keine Haus- und Abschlußarbeiten entgegennehmen: www.mdr.de/nachric...griff-uni-100.html



      Und das, obwohl man dort mehr informationstechnischen Sachverstand vermutet hätte, als bei kleinen Stadtwerken, Kliniken oder dem Fiskus ...

  • J1
    Josef 123

    "Ex­per­t:in­nen gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren Fahrerlaubnisse allenfalls für Rennstrecken fahrende PS-Fanatiker nötig sein werden. Der Rest glotzt derweil während der Autofahrt ganz entspannt eine coole Serie."

    Ich habe mal einen Wälzer aus den 60er Jahren in der Hand gehabt, in dem dargestellt war, wie die Welt im Jahr 2000 beschaffen sein wird. Das war von ähnlich infantilem Optimismus geprägt. Selbst jetzt, ein Vierteljahrhundert später, ist kaum was davon eingetreten.

    • D
      dtx

      @Josef 123:

      Ja, die Frage ist auch in meiner Schulzeit diskutiert worden. Mit - rückblickend - demselben Ergebnis. Dagegen sprang Orwell mit seinem "1984" ein wenig zu kurz. Man kann also nicht sagen, daß sich gar nichts weiterentwickelt hätte.

  • MS
    Markus Schäfer

    Dass autonomes Fahren kommt, dürfte klar sein. Dass technische Entwicklungen schnell gehen können auch. Aber die Zeit, bis autonomes Fahren weit verbreitet ist, dürfte sich trotz allem noch im Bereich von Jahrzehnten abspielen. Selbst bei 20 Jahren wäre das noch ausreichend Zeit für eine Zwischenlösung.

  • LS
    la suegra

    Bisher sprechen v.a. diejenigen von "sicherem" autonomem Fahren, die einem solche Technik verkaufen wollen, oder?

    • D
      dtx

      @la suegra:

      Aber auch nur solange, wie sie darob nicht in den Staaten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wurden. Spätestens mit der ersten Klage ist auch Musk ziemlich kleinlaut geworden.

      Was mitdenkende Foristen vielleicht zu der Frage veranlaßt, wieso ein autonom fahrendes Taxi dann Fahrgäste befördern können soll, die keinen Führerschein besitzen?

  • T
    Thutmerwe

    Ob die neuen Regelungen wirklich eine Verbilligung des Führerscheins bringen, werden wir sehen. Daß dadurch nicht die Qualität der Ausbildung leidet, bleibt zu hoffen.



    Aber warum der Autor künstlich einen Gegensatz zwischen einer sofort wirksamen Maßnahme und einer frühestens in Jahrzehnten auf den Straßen eintretenden Entwicklung konstruiert, erschließt sich mir nicht.



    Ach ja: Auch junge Frauen könnten von der neuen Regelung profitieren.

  • E
    EffeJoSiebenZwo

    Ziemlich bourgeoise, (groß)städtische Meinung, die vollkommen außer Acht lässt, was die Jungen in den nicht vernünftig ÖPNV-versorgten Gebieten gegenwärtig wollen und brauchen.

  • CC
    Christoph

    Es gibt jetzt schon genug Menschen, die offensichtlich lebenswichtige Verkehrsregeln entweder nicht kennen oder einfach missachten. Ausserdem wird es wohl auch wichtig bleiben, dass man bei Fehlfunktion noch eingreifen kann. Viel wichtiger sind effektive Assistenzsysteme, die Unfälle verhindern helfen, statt die Fahrzeuge mit unnötigen elektronischen Kinkerlitzchen auszustatten. Die komplette Entmündigung vom Fahren kann nicht die Lösung aller Probleme sein. Bis autonomes Fahren flächendeckend funktioniert wird schon aus kostengründen noch lange dauern. Ich plädiere darüberhinaus für viel mehr Verkehrserziehung für die Allgemeinheit.



    Besonders für E - Roller und Pedelecs ab 45kmh. Die nerven am meisten!

  • AS
    Axel Schäfer

    Das es gerade bei jüngeren männlichen Fahrern noch zu viele gibt, die testosterongesteuert den aussichtslosen Kampf mit der Physik aufnehmen wird bleiben. Die fahren im Zweifel sowieso auch ohne Führerschein da ist die finanzielle Hürde eher weniger das Problem. Aus einer netten Redaktion, mit Bus, U- und S-Bahn vor der Tür, schnell mit Rad und Uber erreichbar lassen sich solche Kommentare schreiben.



    Es gibt gerade im ländlichen Raum genügend junge Erwachsene, die auch beruflich und für Schule und Ausbildung auf das Auto angewiesen sind und was auch gerne vergessen wird sind z.b. die Pflegedienste, die auch auf dem Land mit ihren Kleinwagen schnell wo hin müssen, da Zeit knapp ist. Vielleicht auch mal drüber nachdenken, in welchem Preissegment sich "selbsfahrende" Autos nach Jahren noch immer bewegen und dass dies hauptsächlich in Städten mit großen breiten Straßen und noch breiteren Parkplätzen praktisch so einigermaßen funktioniert und was für den KI-Einsatz dabei auch an Ressourcen verbraucht wird.



    Bei solchen Zukunftsszenarien bin ich immer vorsichtig, denn als Boomer warte ich immer noch auf mein Jetpack das von Gravity Industries ist mir mit 500.000€ noch zu teuer.

  • D
    DiMa

    Bis das autonome Fahren flächendeckend kommt vergehen noch mindestens 20 Jahre. Bis dahin braucht es halt auch den Führerschein und damit einhergehende Lösungen zu den Kosten.

    Es mag zwar richtig sein, dass junge Fahrende ein Problem darstellen, nur sind die besonders auffälligen Rennfahrer bereits heute oftmals ohne Führerschein unterwegs.

    Insoweit ist der Beitrag von Herrn Asmuth vollkommen lebensfremd.

  • N
    nutzer

    Das autonome Fahren wird die finanziellen Kosten nicht senken, das wird die Kosten nur mehr steigern. Wieso sollte es ein Lichtblick sein, wenn Tesla, Google etc. auch noch Kontrolle über die Lenkbewegungen haben?

  • R
    rero

    Der Autor lässt die Frage öffnen, warum der günstigere Führerschein nicht eine gelungene Zwischenlösung sein soll.

    Immerhin würde die alleinige Ausrichtung auf autonomes Fahren langfristige Investitionen in den ÖPNV obsolet machen.

    •
      Encantado

      @rero:

      "Immerhin würde die alleinige Ausrichtung auf autonomes Fahren langfristige Investitionen in den ÖPNV obsolet machen."



      Eine alleinige Ausrichtung ist kein Obsolet-werden, sondern eine bewusste Entscheidung.

    •
      Tinus

      @rero:

      Nee Rero, falsch gedacht. Auch autonomes PKW-Fahren ist nicht die Endlösung sondern, wenn übehaupt der autonomfahrende ÖPNV und der ist schon fast da. ... auch gut so!

      Denn das Auto ist, autonom hin oder her, eine der größten technischen Fehlentwicklungen der Menschheit. 100PS, um 80 kg Menschenfleisch zu bewegen, ist wie eine elektische Zahnbürste mit 4 PS.

      Ansonsten: viel laufen ... dafür wurden wir gemacht.

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