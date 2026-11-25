D ie gigantischen Militärausgaben im Bundeshaushalt 2027 sind schmerzlich. Aber sie sind auch nötig. Die teils rechtsextreme und die linke Opposition bezweifelten das in den Debatten der vergangenen Tage. Dabei gingen einige Argumente durcheinander. So stellt die Regierungskoalition unmittelbar für die Unterstützung der Ukraine nur rund 12 Milliarden Euro bereit – weniger als 10 Prozent der gesamten Verteidigungsausgaben.

Die größten Opfer bringt die Ukraine selbst – auch finanziell, doch vor allem in Gestalt zerstörten Lebens. Mehr als das Zehnfache der Unterstützung für das kriegsgeschundene Land geht an die Bundeswehr und an die gemeinsame Verteidigung mit den europäischen Nachbarländern. Dafür will die Bundesregierung nächstes Jahr rund 140 Milliarden Euro ausgeben – ein Fünftel des 660 Milliarden Euro umfassenden Budgets, Sondervermögen inklusive. 140 Milliarden Euro für Krieg? Im Gegenteil: um ihn zu verhindern.

Wer will, dass die Gen Z später so angenehm lebt wie wir heute, sollte aggressiven Mächten die Lust verderben, das demokratische Europa anzugreifen. Dafür brauchen die europäischen Truppen technische Fähigkeiten, etwa ein eigenes Telekommunikationssystem wie Starlink in den USA, auf das man sich nicht mehr verlassen kann. Damit Polen Ruhe hat, benötigen die europäischen Nato-Staaten Waffen, um die neuen russischen Jetdrohnen abzufangen. Und die baltischen Länder freuen sich über deutsche Soldat:innen, die ihre Ostgrenzen bewachen.

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Manche Subventionen können weg

Die US-Regierung will das alles nicht mehr bezahlen. Das ist unpraktisch, teuer, aber nicht zu ändern. Sicherlich ließen sich einige Milliarden Euro sparen, wenn Nato-Länder mehr auf gemeinsame, statt auf nationale Lösungen setzten. Dass Verteidigung viel mehr kosten wird als noch vor fünf Jahren, ist trotzdem eine Tatsache. Haben wir dann also bald eine abschreckende Bundeswehr, die einen runtergesparten Sozialstaat, schlechte Pflegeheime und mehr Obdachlose schützt? Nicht unbedingt.

Der Haushalt könnte Dutzende Milliarden Euro mobilisieren. Denn der Staat müsste Diesel, Flugtickets und Dienstwagen nicht subventionieren. Auch Milliardäre wie Springer-Chef Mathias Döpfner sollten Erbschaftsteuer zahlen. Bleibt die Frage, ob künftige Regierungen dieses Potenzial nutzen wollen. Vorsichtshalber sollten sich alle gesellschaftlichen Gruppen daran gewöhnen, mit dem bestehenden Wohlstandsniveau zurechtzukommen. Große Zuwächse des Lebensstandards sind in den kommenden 30 Jahren nicht zu erwarten, auch wegen der hohen Militärausgaben.