Armut bedeutet, sich das Zimmer und den Schreibtisch mit den Geschwistern teilen zu müssen. Armut bedeutet, trotz Qualifikation kein berufliches Netzwerk zu haben, um auch an einen Job zu kommen. Und Armut kann auch bedeuten, trotz Informatikstudium als Reinigungskraft arbeiten zu müssen, wenn der Abschluss in Deutschland nicht anerkannt wird. Das Armutsrisiko ist für Frauen, Kinder und alte Menschen, nicht zuletzt aber auch für Eingewanderte erhöht. Das zeigt ein neuer Bericht des Paritätischen Gesamtverbands, der am Donnerstag veröffentlicht wird.

Demnach sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte mehr als doppelt so häufig von Armut betroffen wie Menschen ohne: 27 Prozent im Vergleich zu 12 Prozent. Die höhere Armutsbetroffenheit beschränkt sich dabei nicht auf Personen, die selbst eingewandert sind, sondern betrifft auch noch ihre in Deutschland geborenen Kinder. Bei den unter 18-Jährigen ist der Unterschied noch gravierender. Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte sind laut Bericht viermal so häufig von Armut betroffen wie ihre Gleichaltrigen ohne Einwanderungsgeschichte.

Menschen mit Einwanderungsgeschichte meint in diesem Fall Personen, die seit 1950 entweder selbst oder deren beide Elternteile nach Deutschland eingewandert sind. Als arm wurde gewertet, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verdient. „Unser Bericht erzählt von Menschen, die in Deutschland leben, zum Teil schon hier geboren wurden, die hier arbeiten, über Jahre oder Jahrzehnte – und die trotzdem von Armut betroffen sind“, sagt Katja Kipping. Die ehemalige Berliner Sozialsenatorin und Chefin der Linkspartei ist heute Geschäftsführerin des Paritätischen.

Auch unter den Erwerbstätigen ändert sich an diesem Verhältnis nichts. Hier sind ebenfalls doppelt so viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte von Armut betroffen. Die Ursachen dafür seien vielfältig, sagt Min-Sung Kim, der den Bericht mit erstellt hat. Weil ausländische Abschlüsse häufig nicht anerkannt würden, sei der Zugang zu passender Beschäftigung schwieriger. Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiteten deshalb häufig im Niedriglohnsektor und verdienten weniger.

Kumulation über die Lebensgeschichte

Zudem erlebten viele rassistische Diskriminierung, sagt Kim. Häufig führe auch der unsichere Aufenthaltstitel dazu, dass Menschen in Jobs mit prekären Bedingungen bleiben. Der Aufenthaltstitel ist in Deutschland für Fachkräfte oder Be­sit­ze­r*in­nen der EU-Arbeitserlaubnis häufig an einen konkreten Arbeitgeber oder eine bestimmte Tätigkeit geknüpft. Die Bindung an ein Unternehmen entfällt in manchen Fällen erst nach drei Jahren.

Wer im Berufsleben weniger verdient, hat später auch geringere Rentenansprüche. Nachteile aus dem Erwerbsleben wirkten so bis ins Alter nach, sagt Min-Sung Kim. Während 17 Prozent der Ü65-Jährigen ohne Einwanderungsgeschichte arm sind, sind es unter denen mit Einwanderungsgeschichte ganze 36 Prozent. Auch der Zeitpunkt der Einwanderung sei dabei relevant: „Wer später nach Deutschland eingewandert ist, hat weniger Zeit, Rentenansprüche aufzubauen“, so Kim.

Kipping fordert, ausländische Abschlüsse schneller anzuerkennen. Außerdem müsse das Aufenthaltsrecht vom Arbeitgeber entkoppelt werden, um die Ausbeutung von Arbeitskräften zu unterbinden. „Bei der Bekämpfung von Armut müssen wir uns auf strukturelle Hürden konzentrieren, die durch institutionelle und gesellschaftliche Bedingungen entstehen“, sagt Kim. Der Bericht zeige vor allem auch, dass die von Armut betroffenen Menschen mit Einwanderungsgeschichte nicht selbst schuld sind.