Es ist eingetreten, was schon lange in der Luft lag, aber von dem große Teile der Mathe-Welt gehofft hatten, dass es nicht eintreten möge: Die Riemannsche Vermutung, der „heilige Gral“ der Mathematik, scheint bewiesen – und zwar mithilfe von künstlicher Intelligenz. Der Mathematiker und Anthropic-Mitarbeiter Levent Alpöge hat mithilfe der firmeneigenen KI Claude einen mutmaßlichen Beweis vorgelegt. Und das wenige Tage nach dem Börsengang des KI-Unternehmens – was für ein Zufall.

Schlimm ist das vor allem für die vielen Mathematiker auf der ganzen Welt, die ihre bisherige Arbeit schon seit einiger Zeit bedroht sehen – spätestens nachdem im September der KI-Beweis für das Navier-Stokes-Problem publik wurde. Nun scheint das zweite der insgesamt sieben bedeutendsten mathematischen Probleme aller Zeiten durch KI gelöst.

Hunderte von Mathematikern arbeiten seit 1859 daran, die Vermutung zu lösen, die der deutsche Mathematiker Bernhard Riemann damals aufstellte. Die unter anderem deswegen von großer Bedeutung ist, weil sie etwas über die Verteilung von Primzahlen aussagt und weitere Erkenntnisse darüber liefern könnte. Und diese sind insbesondere für Verschlüsselungen extrem wichtig.

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Die 250.000 Seiten des mutmaßlichen KI-Beweises, den Alpöge selbst nicht ganz versteht, aber von dessen Korrektheit ein Netzwerk an Mathematikern „fest überzeugt“ sei, freut die allermeisten Mathematiker eher wenig. Im Gegenteil: Für viele gleicht das einem Schlag in die Magengrube, Jahre an Arbeit waren völlig umsonst. Und das durch einen möglichen Beweis, den nicht einmal der Verfasser selbst versteht. Der sich wie ein persönlicher Angriff aus der KI-Welt anfühlt.

Diese könnte die Unmengen an Rechenleistung und Energie auch nutzen, um etwa konstruktiv Probleme im medizinischen Bereich zu lösen. Stattdessen versucht man mit unverständlichen vermeintlichen Lösungen die Überlegenheit von KI gegenüber menschlichem Denken zu beweisen. Doch das ist keine Mathematik. Und solange ein Beweis nicht verstanden und auf seine Korrektheit geprüft wurde, ist er auch nichts wert.