A b wann ist der Ukrainekrieg ein Weltkrieg? Ukrainische Drohnen haben vor Libyen ein russisches Kriegsschiff versenkt, das Putin erst vor drei Jahren persönlich als „Perle der Schwarzmeerflotte“ inauguriert hatte. Weitere Schiffe der russischen Schattenflotte wurden im Mittelmeer und in der Ostsee getroffen.

Internationalisiert ist der Ukrainekrieg schon längst, und zwar nicht nur wegen westlicher Waffenlieferungen. Schon vor zwei Jahren schickte Nordkorea Soldaten nach Russland zum Fronteinsatz. Irans Kampfdrohnen und Chinas Technologie unterstützen das russische Militär. Die russische Marinepräsenz in Syrien und Libyen ermöglicht den Aufbau einer Einflusszone in Afrika als zweite Front gegen Europa.

In Europa selbst wird die Trennung zwischen hybrider und realer Kriegsführung immer schwieriger. Ab wann ist ein russischer Raketeneinschlag in Polen ein Angriff auf die Nato? Die Nato drückt sich um eine Antwort, noch tut es ja nicht wirklich weh.

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In der Ukraine ist das anders. Es geht um Leben und Tod. Verheerende Drohnenangriffe auf Zivilisten fordern immer mehr Tote, das Land soll unbewohnbar gebombt werden. Die USA haben die Ukraine praktisch fallen gelassen, Europa traut sich nicht aus der Deckung. Kyjiw sieht sich alleingelassen und kämpft allein.

Natürlich wird da Russlands Staatsgebiet zum Angriffsziel: Über die Hälfte der russischen Ölraffineriekapazitäten ist bereits kaputt, russische Flughäfen müssen immer wieder schließen, die wichtige Krimbrücke ist teilweise zerstört und am Boden vergeht kein Tag mehr ohne neue Erfolgsmeldungen der ukrainischen Armee gegen die erlahmende russische Offensivkraft. Drohnen jenseits der Grenzen sind da nur folgerichtig.

Darf die Ukraine das? Natürlich darf sie. Jede Militäreinrichtung des Angreifers ist ein legitimes Ziel im Rahmen des Rechts auf Selbstverteidigung. Russlands Kriegsmaschinerie ist nirgends auf der Welt mehr sicher, das ist die ukrainische Botschaft. So geht „Krieg dem Krieg“, wie es auf den Gen-Z-Protesten am Wochenende hieß.

Soll die Ukraine das? Da scheiden sich die Geister. Angriffe in Gewässern kriegsunbeteiligter Staaten sind waghalsig, ein neuer Krieg in Libyen könnte für Kyjiw ebenso kontraproduktiv sein, wie den Verbündeten Finnland zu ärgern. Aber das Töten unbeteiligter Zivilisten im Schlaf sollte schwerer wiegen als das Beschießen von Frachtschiffen mit Militärgütern. Wenn Russland seine Schiffe schützen will, soll es die Waffen schweigen lassen. Wenn die Ukraine ihre Menschen schützen will, muss sie Russlands Kriegsmaschinerie unschädlich machen.