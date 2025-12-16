piwik no script img

Verursacher von VerkehrsunfällenJunge Männer, die rasen, drängeln und töten

Männer unter 25 verursachen laut Statistischem Bundesamt überproportional viele Autounfälle. Se­nio­r:in­nen sind selten Täter:innen, aber häufig Opfer.

Männer fahren in einem offenen Lamborghini durch Berlin-Mitte
Heiße Geschosse in den Händen von Männern Foto: Karsten Thielker
Gereon Asmuth

Aus Berlin

Gereon Asmuth

Jüngere Au­to­fah­re­r:in­nen sind häufiger zu schnell unterwegs, ältere missachten häufiger die Vorfahrt. Das zeigt eine Auswertung der Verkehrsunfälle aus dem Jahr 2024, die das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlicht hat. Ein genauer Blick auf die Zahlen aber zeigt: Das Problem sind weniger die Jungen im allgemeinen, sondern vor allem Männer unter 25 Jahren, die zu sehr aufs Gaspedal treten.

Laut dem Bericht der Sta­tis­ti­ke­r:in­nen unterscheiden sich die Unfallursachen bei Autounfällen je nach Altersgruppe teils deutlich. So würde den über 65-Jährigen bei Unfällen mit Personenschaden am häufigsten vorgeworfen, sich beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren falsch verhalten zu haben. Das sei bei 22 Prozent aller erfassten Fehlverhalten dieser Altersgruppe der Fall.

Der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen wurde dagegen am häufigsten nicht angepasste Geschwindigkeit (19,7 Prozent) und mangelnder Abstand (19,2 Prozent) vorgeworfen.

Junge Menschen sind überproportional an Unfällen beteiligt

Viel entscheidender aber ist, dass die Gruppe der jungen Au­to­fah­re­r:in­nen deutlich mehr Unfälle verursacht als ältere. Der Anteil der 18- bis 24-Jährigen an der Bevölkerung liegt nur bei 7,2 Prozent. Aber 15 Prozent der Unfallbeteiligten gehörten zu dieser Altersgruppe – sie sind also deutlich überproportional in Unfälle verstrickt.

Die Se­nio­r:in­nen über 65 hingegen stellen 22,7 Prozent der Bevölkerung. Dennoch waren im Jahr 2024 nur 16 Prozent aller an Autounfällen mit Personenschaden beteiligten Autofahrenden 65 Jahre und älter.

Mann am Steuer, Ungeheuer

Hinzu kommt ein extrem auffälliger Unterschied bei den Geschlechtern. Kurz gesagt gilt ganz im Gegensatz zur sexistischen Volksweisheit: Mann am Steuer, Ungeheuer. Denn quer durch alle Altersgruppen sind bei zwei Drittel aller Unfälle männliche Fahrer die Hauptverursacher. Bei Unfällen mit Todesopfern waren laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes sogar 80 Prozent der Hauptschuldigen Männer.

Nimmt man Geschlecht und Altersaufteilung zusammen, wird es überdeutlich. Junge Männer bis 24 Jahren sind nach Berechnungen der taz an Unfällen, die durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht wurden, fünfmal häufiger beteiligt, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche. Auch die Unfallgründe „Verkehrstüchtigkeit“ – worunter zum Beispiel Alkoholgenuss fällt –, zu geringer „Abstand“, „Überholen“ oder „Ablenkung“ fallen bei 18- bis 24-jährigen Männern besonders häufig an: jeweils rund 3,5-mal so oft, wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht.

Wer wenig fährt, verursacht wenige Unfälle

Die über 65-Jährigen, die immer wieder mal als Gefahr im Autoverkehr diskutiert werden, verursachen hingegen unterdurchschnittlich viele Unfälle. Weil sie offenbar langsamer fahren. Und die Statistiker vom Bundesamt haben noch eine weitere Vermutung: „Die geringere Unfallbeteiligung älterer Menschen dürfte unter anderem daran liegen, dass sie nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahren und somit seltener als jüngere am Straßenverkehr teilnehmen.“ Was, wie schon während der Coronapandemie, mal wieder die These belegt: Am besten lassen sich Unfälle vermeiden, wenn weniger Auto gefahren wird. Dadurch würden dann auch die Opferzahlen sinken, die in der Realität zuletzt aber wieder gestiegen sind.

Geschützt würden vor allem die Älteren. Denn die erleiden im Durchschnitt schwerere Unfallfolgen als jüngere. Insgesamt betrug laut Statistischem Bundesamt der Anteil der mindestens 65-Jährigen an allen mit dem Auto Verunglückten 12,7 Prozent, bei den Schwerverletzten lag er mit 20,4 Prozent schon deutlich und bei den Todesopfern mit 37,3 Prozent wesentlich höher.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verkehrsunfälle #Verkehrstote #Verkehr #Statistisches Bundesamt #Statistik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Kreuz mit Blumen an einer Landstraße
Tote und Verletzte im Straßenverkehr Leicht steigende Tendenz

Die Zahl der Menschen, die im Straßenverkehr getötet oder verletzt wurden, steigt wieder leicht an. Das muss nicht sein, sagen Experten.

Von Heike Holdinghausen
Zwei Schulkinder auf dem Schulweg, eines unterwegs mit dem Fahrrad, das andere mit dem Tretroller
Untersuchung des VCD Autos machen Schulwege unsicher

Gefahrlos zur Schule zu kommen, das ist für viele Kinder noch immer schwierig. Wo die größten Gefahren lauern – und wie die Straßen sicherer würden.

Von Nanja Boenisch
Ein Unfall durch Raserei : eine Fahrertür klebt an einem Baumstamm
Verkehrsunfallbilanz 2024 Im Schnitt acht Tote jeden Tag

Die Zahl der Verkehrsopfer ist im Jahr 2024 leicht gesunken, bei Kindern und Senioren aber gestiegen. Ursachen sind Raserei und Alkohol am Steuer.

Von Gereon Asmuth
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
5
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
6
Ende von Musikvideos auf MTV Social Media Killed the Music-TV-Star