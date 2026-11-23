S chön ist es nicht, was NDR und WDR herausgefunden haben. Rund ein Dutzend Afghanen, die einst wohl vor Terror und Krieg in ihrem Herkunftsland flohen, arbeiten heute für das afghanische Konsulat in Bonn. Die Vertretung wird geführt von Taliban-Diplomaten, jenen Islamisten also, die zu großen Teilen für das Leid in Afghanistan verantwortlich sind.

Ja, man sollte das kritisieren: als Doppelmoral und Verrat an den Landsleuten, die in Afghanistan weiter leiden. Aber die Empörung, die darüber jetzt in manchen Medien hochkocht, geht am eigentlichen Skandal vorbei. Nämlich dass es in Deutschland überhaupt eine diplomatische Vertretung der Taliban gibt. Bis vor wenigen Jahren hat die deutsche Bundeswehr de facto Krieg geführt gegen die Islamisten in Afghanistan. Und seit ihrer erneuten Machtübernahme 2021 haben sie das Land insbesondere für Frauen und queere Menschen zu einem unerträglichen Ort gemacht. Es verbietet Mädchen, die Schule länger als sechs Jahre zu besuchen.

Und die internationale Isolation, die das Land wegen dieser Politik erfährt, hat große Teile der Bevölkerung in viel Elend gestürzt. Trotzdem hat Deutschland Diplomaten der Taliban einreisen lassen. Und es werden immer mehr: Vergangene Woche wurde bekannt, dass vier weitere nach Deutschland kommen werden. Es ist der Preis, den die Taliban verlangen, damit sie Abschiebungen aus Deutschland entgegennehmen. Und der Bundesregierung, die noch immer meint, mit Härte in der Migrationspolitik punkten zu können, ist es das wert.

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Dass dieser Zusammenhang von insbesondere rechten Medien kaum thematisiert wird, ist nicht überraschend, aber umso bezeichnender. Sich an den fragwürdigen Einzelentscheidungen einer Handvoll Afghanen abzuarbeiten, ist leicht. Deutlich unbequemer ist es anzuerkennen, dass eine CDU-geführte Bundesregierung Islamisten den roten Teppich ausrollt – und das alles als Konsequenz der vielbeschworenen „Asylwende“.