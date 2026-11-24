J ustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Tötung eines Menschen aus „geschlechtsspezifischen Beweggründen“ künftig generell als Mord bestrafen. Wenn ein Mann seine Ex-Partnerin umbringt, weil er eine Trennung nicht akzeptiert, dann soll er künftig stets mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. Die geplante Reform ist gut gemeint, dürfte aber ins Leere gehen.

Eigentlich ist eine Reform des Mordparagrafen gar nicht erforderlich. Wer eine Ex-Partnerin tötet, weil er ihre Selbstbestimmung nicht akzeptiert, handelt aus niedrigen Beweggründen. Und „niedrige Beweggründe“ waren schon immer ein Mordmerkmal.

Das Problem ist die Rechtsprechung, die in solchen Fällen oft keine „niedrigen Beweggründe“ annimmt, weil der Täter nach der Trennung so verzweifelt war und das doch menschlich verständlich sei. Erst 2024 hat der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs ein Mordurteil deshalb aufgehoben. Dass die Trennung von der Frau ausging, könne durchaus gegen eine Bestrafung wegen Mordes sprechen. Im konkreten Fall wollte der Täter das von ihm einst renovierte Haus, in dem jetzt seine Ex-Frau mit ihrem neuen Partner lebte, mit allen Be­woh­ne­r:in­nen niederbrennen.

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Ein Gesetz ist schnell geändert, wenn es dafür eine Mehrheit gibt. Die Gerichte aber sind unabhängig und können das Gesetz so auslegen, wie sie es für richtig halten. Richter, die bisher patriarchales Besitzdenken nicht für einen „niedrigen Beweggrund“ hielten, werden auch künftig Gründe finden, warum in einer Gesamtschau die menschlich verständliche – und daher nicht „niedrige“ – Verzweiflung die Tatmotivation dominierte. Wer als Rich­te­r:in Gründe sucht, die Einstufung als Mord abzulehnen, wird sie finden.

Besser wäre es, die Gerichte bei Fällen von tödlicher Partnerschaftsgewalt zu verpflichten, den Charakter der Beziehung aufzuklären. War die Beziehung bisher schon von Besitzdenken und Kontrolle geprägt, so liegt es nahe, dass die spätere Tötung aus niedrigen Beweggründen erfolgte.