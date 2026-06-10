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Ostalgie und RealitätVon Diktatur keinen blassen Schimmer

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Je länger die DDR Geschichte ist, desto häufiger wird sie als positiv wahrgenommen. Das ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern auch gefährlich.

Nahaufnahme einer Trabbi Front, mit Flieder in der Stoßstange
Die Partei, die Partei, die hatte immer Recht- und wehe wenn nicht Foto: Stefan Sauer/dpa

D ie DDR war ein repressiv-diktatorischer Staat. Punkt. Daran gibt es nichts zu beschönigen oder zu verharmlosen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es im Osten auch einen Alltag gab, in dem gelebt, geliebt, gelacht wurde. Wer aber im Betrieb, in der Schule oder in der Uni etwas Falsches sagte oder sich öffentlich über die „größte DDR aller Zeiten“ lustig machte, durfte ganz sicher damit rechnen, dass er das nicht ungestraft tat. Daran können sich die meisten Älteren noch sehr genau erinnern. Hoffentlich.

Dennoch macht sich seit einigen Jahren verstärkt Ostalgie breit. Doch eine Verherrlichung des toten Landes ist nicht nur Geschichtsvergessenheit, sie ist vor allem gefährlich. Insbesondere wenn zunehmend Jüngere, die nach dem Mauerfall geboren wurden, sich ein DDR-Bild aneignen, das mit der realen DDR nichts zu tun hat. Das stellt auch Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke fest: Je länger das Land Geschichte sei, desto stärker werde es positiv bewertet, heißt es in ihrem aktuellen Bericht.

Mutmaßlich sind es Eltern und Großeltern, die ihren Kindern und Enkeln ein wie auch immer geartetes Ostgefühl einpflanzen. Immer häufiger fallen Sätze wie: „In der DDR gab es ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Heute gibt es das nicht mehr.“ Das mag sein. Unterschlagen wird dabei aber, dass dieses solidarischere Miteinander vielfach geprägt war von Misstrauen und Kontrolle. 1989 gab es rund 280.000 hauptamtliche und inoffizielle Stasispitzel – also in jeder Brigade, in jeder Seminargruppe, in nahezu jedem Wohnhaus, selbst in Schulklassen. Mit Freiheit und Selbstbestimmung, wie wir sie heute kennen, hatte das nichts zu tun.

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Wer sich die DDR zurückwünscht – auch das hört man heute – verharmlost die Diktatur. Junge Menschen, die nach dem Ende der DDR groß geworden sind, haben allerdings keinen blassen Schimmer vom Leben in einer Diktatur. Was hilft dagegen? Reden und aufklären – gleichwohl ohne die DDR zu verteufeln. Denn Dämonisierung allein kann das Gegenteil befördern: Ostalgie.

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Simone Schmollack

Simone Schmollack Ressortleiterin Meinung

Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalistinnen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.

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1 Kommentar

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  • C

    Es ist wohl richtig, das man eine Diktatur mit politischen Repressionen nicht verklären soll. Ebenso wie eine Demokratie die über Lobbyismus den Wählerwillen verhöhnt.

    Fakt ist aber das unsere Gesellschaft ihren inneren Zusammenhalt verlieren wird wenn es kein Gemeinschaftsgefühl der Bürger gibt.



    Leider verbreitet sich das Motto "jeder ist sich selbst der Nächste" aber scheinbar sehr rasant. Das Auftreten selbstherrlicher Politiker und bürgerfremder Parteien sowie "un"sozialer Medien ist ein Förderer der dieser Tendenz. Nicht zuletzt ist die Entfremdung oder Anonymität der Menschen in Städten selbst bis in kleinste Gemeinde ein Fakt der nicht zu leugnen ist.



    Das die Bürger, welche in der DDR erwachsen wurden, sich in dieser Beziehung an andere Zeiten erinnern ist kein Wunder, noch dazu wo sich gerade diese auch zu Teilen von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen. Auch viele ältere Bürger der alten BRD haben sicher auch eine andere Erinnerung an Zeiten von mehr Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Darüber regt sich nur niemand auf.



    Auch die Wahlergebnisse der radikalen Parteien kann man teilweise auf die Wahrnehmungl der Benachteiligung und Ausgrenzung zurückführen.

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