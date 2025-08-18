piwik no script img

taz zahl ich

Klöckner setzt taz mit Nius gleichDie taz hat News für Klöckner

Die Bundestagspräsidentin hat die taz mit dem rechten Portal Nius vergleichen. Die taz-Chefredaktion verweist auf ihr Statement zum letzten Geisterfahrer.

Klöckner sitzt zwischen zwei Männern
Julia Klöckner beim Sommerfest der CDU Koblenz am Sonntag Foto: Sascha Ditscher/dpa
Gereon Asmuth
Von Gereon Asmuth

Berlin taz | Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat am Sonntag die taz mit dem rechtspopulistischen Internetportal Nius auf eine Stufe gestellt. Das berichten mehrere Journalisten, die bei einem Empfang der CDU Koblenz vor Ort waren. Dort habe Klöckner gesagt, taz und Nius unterschieden sich „in Methodik nicht so sehr“, schrieb der t-online-Redakteur Lars Wieland auf Bluesky. In einer Demokratie sei es Pflicht, beide auszuhalten. Auch der SWR-Journalist Eric Beres berichtete, Klöckner habe in den Raum gestellt, dass Nius im rechten Spektrum so etwas ähnliches sei wie die taz im linken.

Der Empfang der CDU Koblenz fand in den Räumen auf dem Firmengelände der Compugroup Medical statt. Dessen Gründer und Verwaltungsratschef des Unternehmens gilt gleichzeitig als der Hauptfinanzier des rechtspopulistischen Medienportals Nius – was schon im Vorfeld zu heftiger Kritik geführt hatte.

Nius war 2023 vom entlassenen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gegründet worden. Seitdem wird unter dem Slogan „Stimme der Mehrheit“ gegen alles Stimmung gemacht, was ihnen zu links, grün, woke oder divers vorkommt.

taz-Chefredakteurin Barbara Junge reagierte gelassen auf Klöckners taz-Nius-Vergleich: „Dem letzten Geisterfahrer, der das behauptet hat, haben wir wie folgt geantwortet“, sagte Junge und verwies auf eine Stellungnahme der Chefredaktion zum damaligen Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der hatte im Juni 2024 Nius ein Interview gegeben und das damit verteidigt, dass er zuvor ja auch mit der taz geredet habe.

Die Chef­re­dak­teu­rin­nen der taz, Ulrike Winkelmann und Barbara Junge, schrieben damals an Lindner, sie seien irritiert, dass Lindner taz und Nius als zwar entfernte, aber vergleichbare Orte markiert habe. „Bei Nius handelt es sich um eine unappetitliche, rechtslastige Website. Sie ist das Spielzeug eines von seinem Eishockeyclub offenkundig gelangweilten Milliardärs, der ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Springer-Verlags um sich versammelt hat, die dort nicht mehr satisfaktionsfähig waren“, schrieben die Chef­re­dak­teu­rin­nen weiter und schlossen ihren Brief an Lindner mit den Worten. „Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die taz – im Gegensatz zu Nius – ein journalistisches Medium ist, das nach presseethischen Grundsätzen arbeitet.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Julia Klöckner #Julian Reichelt #Pressekodex
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Illustration eines Mikrofons vor braunem Hintergrund

„Nius“ macht Radio

Neue rechte Welle

Julian Reichelt expandiert mit seinem Onlinemedium „Nius“ ins Radio. In mehreren Bundesländern sendet es bereits. Welche Gefahren birgt das?
Von Sophie Fichtner und Josefine Rein
Julia Klöckner die schulterzucken und die Hände fragend hebend

Sommerfest in Rheinland-Pfalz

Koblenzer CDU und Julia Klöckner zu Gast bei Nius-Sponsor

Bei einem politischen Sommerfest der Koblenzer CDU soll unter anderem Julia Klöckner sprechen. Das sorgt für Kritik von Grünen und SPD.
Von Yağmur Ekim Çay
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder posiert mit einer Fleischsemmel neben einem Grillmeister

Söder bei Reichelt-Portal „Nius“

Keine Plattform für Söder

Gastkommentar von Arne Semsrott
Markus Söder lässt sich von „Nius“ interviewen und legitimiert so die Hetzkampagnen des Portals. Wo ist die Brandmauer, hinter der auch Söder steht?

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Europas Rolle nach Alaska-Gipfel

Sanktionen reichen nicht

4

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste

5

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

6

CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer

„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“