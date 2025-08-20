piwik no script img

Bundestagsvizepräsident in RedaktionNouripour findet Unterschiede zwischen taz und Propagandaportalen

Blattkritik am Mittwochmorgen: Nachdem Julia Klöckner (CDU) die taz mit „Nius“ gleichgesetzt hat, prüft ihr Vize den Sachverhalt in der Redaktion.

Omid Nouripour im taz Konferenzraum mit taz Redakteur:innen
Konferenz am Morgen in der taz: Omid Nouripour macht Blattkritik Foto: Jens Gyarmaty
Tobias Schulze
Von Tobias Schulze

Berlin taz | Julia Klöckner besucht den milliardenschweren Finanzier der radikal rechten Kampagnenplattform „Nius“. Ihr Stellvertreter schaut in der taz nach dem Rechten: Im Rahmen eines kurzfristig vereinbarten Redaktionsbesuchs nahm Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) am Mittwoch an der Morgenkonferenz teil und übernahm dort die Blattkritik.

Die taz startet wie viele andere Redaktionen täglich mit einer solchen Kritik in den Tag. Üblicherweise legen dabei wechselnde Re­dak­teu­r*in­nen dar, welche Texte der aktuellen Ausgabe sie für gelungen und welche für weniger gelungen halten. Gelegentlich übernehmen aber auch externe Gäste aus Politik, Kultur oder anderen Medien diese Aufgabe und bringen damit den Blick von außen ein.

Die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit gilt grundsätzlich auch für diese Konferenzen. Welche Transfer-News Nouripour im Sportteil gefehlt hat und auf welcher Seite er einen Rechtschreibfehler gefunden hat, bleibt daher geheim. Zumindest in Teilen können wir im gegenseitigen Einverständnis aber aus der Blattkritik des Bundestagsvizepräsidenten zitieren.

„Ich habe Unterschiede zwischen taz und Propagandaportalen gesucht und gefunden“, sagte Nouripour, der mit einer beleuchteten Leselupe ausgestattet in der Redaktion erschienen war. „Die taz ist seit ihrer Gründung eine unerschrockene Stimme der Aufklärung und des Widerspruchs. Unbequem, unabhängig und mit einer gesunden Portion Selbstironie – dabei stets fair und reflektiert.“

In der Redaktion werde leidenschaftlich debattiert und es würden journalistische Standards hochgehalten, sagte der Grünen-Politiker weiter. „Eine freie Presse ist ein Grundpfeiler jeder Demokratie – und genau das ist die taz: eine unbequeme, aber aufrichtige Verteidigerin unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Im Gegensatz zu bloßen Propagandaschleudern“, sagte Nouripour.

Nouripours Präsidiumskollegin Klöckner hatte am Sonntag an einer Veranstaltung der CDU Koblenz teilgenommen. Diese fand auf dem Firmengelände der CompuGroup Medical teil, deren Gründer Frank Gotthardt wiederum Hintermann und Finanzier von „Nius“ ist. Gegen Kritik am Veranstaltungsort und ihrer Teilnahme, über die die taz schon im Vorfeld berichtet hatte, verteidigte sich die Bundestagspräsidentin vor Ort mit einer gewagten Gleichsetzung.

In den „Methoden“ und der „Vorgehensweise“ ähnele die taz im „sehr linken Spektrum“ der Plattform „Nius“ „genau auf der anderen Seite“. Sie kritisiere beide, kämpfe deshalb aber weder „gegen einen Finanzier der taz noch Frank Gotthardt an“.

Tatsächlich arbeitet die taz, die sich im Besitz von knapp 25.000 Ge­nos­s*in­nen befindet, anders als „Nius“ nach journalistischen Maßstäben und unterwirft sich daher auch den Regeln des Pressekodex. Klöckner steht für ihre Aussage daher seit Tagen in der Kritik. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek forderte sie am Dienstag sogar zum Rücktritt auf.

taz lesen kann jede:r

