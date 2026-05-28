Die Wahrheit: Männer im Lift
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über orientierungslose Wesen erfreuen.
Mitten im Schaffensdrang grausam behindert.
Bebend vor Tatkraft, mit scharrendem Huf.
Nichts was die Anspannung minimal lindert.
Eingepfercht im Kabinen-Kabuff.
Münder geschlossen. Knackende Zähne.
Lippen fest aufeinander gepresst.
Fäuste geballt, am Hals pocht die Vene.
Stillstand ist Hölle, Warten ist Pest.
Einer hievt Rotz hoch, als könnt er den Aufzug
dadurch befeuern. Vergebliche Müh.
Lahmes Gelupfe, zäher als Kautschuk.
Zieht sich wie Faden vom Käsefondue.
Männer im Lift wirken so trostlos.
Bitter und stumm stehen sie stramm.
So wie die Fußballer kurz vor dem Freistoß.
Hände geschichtet zum Schutze der Scham.
Männer im Lift. Sinnbild der Krise.
Leiden im nicht verschuldeten Joch.
Haben den Sachverstand, die Expertise.
Hätten die Lösung und kommen nicht hoch.
Männliches Wollen muss raus aus den Kellern.
Macht endlich Schluss mit dem traurigen Spiel.
Lasst uns die Lifte im Lande verschnellern.
Bringt unsre Wichtigen zügig ans Ziel.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
Nur noch 430 – dann sind wir 50.000
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – wir brauchen nur noch 430 Freiwillige, dann haben wir es geschafft! Setzen Sie jetzt ein Zeichen für die taz und machen Sie mit. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert