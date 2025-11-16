piwik no script img

Der doppelte Irrtum der Jungen UnionRenten lassen sich nicht kürzen

Ulrike Herrmann

Kommentar von

Ulrike Herrmann

Die Junge Union will ab 2031 das Rentenniveau absenken. Dabei reicht die Rente schon heute kaum noch. Das verprellt die WählerInnen.

Johannes Winkel (l, CDU), Bundesvorsitzender der Jungen Union (JU), und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
Junger Mann, der altem Mann die Rente nicht gönnt: JU-Chef Johannes Winkler mit Kanzler Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

A uf den ersten Blick erscheint es verständlich, dass die Junge Union über den eigenen Kanzler entsetzt ist: Sie hat ausgerechnet, dass es 118 Milliarden Euro zusätzlich kosten würde, wenn die Renten auch nach 2031 bei mindestens 48 Prozent des Nettolohns liegen sollen. Denn klar ist, dass diese 118 Milliarden Euro von der jungen Generation aufgebracht werden müssen. Sie sind die künftigen Arbeitnehmer, die für die Alten zahlen.

Trotzdem liegt die Junge Union falsch, wenn sie jetzt den Aufstand probt. Der erste Irrtum ist rein strategisch: Die Union würde wichtige Wählergruppen verlieren, wenn sie bei der Rente kürzt. Bei der Bundestagswahl erzielte die Union bekanntlich nur 28,6 Prozent, aber gerade bei den Älteren schnitt sie besser ab. Bei den über 70-Jährigen kam die Union auf 43 Prozent und bei den 45- bis 69-Jährigen immerhin auf 33 Prozent. Bei diesen Älteren kommt es aber nicht gut an, wenn die Rente in Gefahr gerät.

Nun könnte man argumentieren, dass die heutigen Älteren gar nicht gemeint sind, wenn über denkbare Rentenreformen ab 2031 debattiert wird – weil die meisten dann längst in Rente sind. Aber diese feine zeitliche Unterscheidung ist vielen WählerInnen nicht zu vermitteln, wie die Erfahrung lehrt. Kanzler Merz ist daher alarmiert. Auf dem „Deutschlandtag“ der Jungen Union warnte er am Samstag: „Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettbewerb gewinnen? Wer bietet das niedrigste Rentenniveau?“

Die Junge Union irrt sich aber nicht nur strategisch, sondern auch rein faktisch, wenn sie bei den Renten kürzen will. Da lässt sich nämlich nichts sparen. Für Durchschnittsverdiener liegt die Rente derzeit nach 45 Versicherungsjahren und Vollzeitjob bei ganzen 1.500 Euro. Davon kann niemand leben. Würde die Rente noch weiter sinken, würde sich jede ArbeitnehmerIn verständlicherweise fragen, weswegen sie eigentlich einzahlen soll.

Merz hat recht: Statt an der eigenen Regierung zu sägen, sollte die Junge Union lieber Reformvorschläge machen, die tatsächlich funktionieren. Das könnte spannend werden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ulrike Herrmann

Ulrike Herrmann

 Wirtschaftsredakteurin
Der Kapitalismus fasziniert Ulrike schon seit der Schulzeit, als sie kurz vor dem Abitur in Gemeinschaftskunde mit dem Streit zwischen Angebots- und Nachfragetheorie konfrontiert wurde. Der weitere Weg wirkt nur von außen zufällig: Zunächst machte Ulrike eine Banklehre, absolvierte dann die Henri-Nannen-Schule für Journalismus, um anschließend an der FU Berlin Geschichte und Philosophie zu studieren. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin der Körber-Stiftung in Hamburg und Pressesprecherin der Hamburger Gleichstellungssenatorin Krista Sager (Grüne). Seit 2000 ist sie bei der taz und schreibt nebenher Bücher. Ihr neuester Bestseller heißt: "Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind - und wie wir in Zukunft leben werden". Von ihr stammen auch die Bestseller „Hurra, wir dürfen zahlen. Der Selbstbetrug der Mittelschicht“ (Piper 2012), „Der Sieg des Kapitals. Wie der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen“ (Piper 2015), "Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie - oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können" (Piper 2018) sowie "Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind" (Piper 2022).
Themen #Junge Union #Rentenpolitik #Kanzler Merz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann sitzt an einem Tisch mit Mikrofon
Deutschlandtag der Jungen Union Streit um die Rente mit Merz

Die Junge Union lehnt das Rentenpaket der Bundesregierung strikt ab und droht, die Verabschiedung des Gesetzes zu verhindern.

Von Benno Stieber
Drei ältere Damen gehen bei Ebbe am Strand
Lage der gesetzlichen Rentenversicherung Renten sollen 2026 um 3,7 Prozent steigen

Im kommenden Jahr können Rent­ne­r:in­nen auf höhere Überweisungen hoffen. Aber auch für die Bei­trags­zah­le­r:in­nen rückt die erste Beitragserhöhung näher.

Von Jasmin Kalarickal
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

2 Kommentare

 / 
  • N

    Da in absehbarer Zeit die Rentenempfänger mehr werden, die Einzahler aber weniger, MUSS sich die Politik was neues einfallen lassen!



    Ich denke, dass die Jungen da klarer sehen als die erfahrenen "Weiter-so"-Entscheider.

    So könnten z.B. andere Einkommensformen z.B. auf Kapitalerträge o.ä. mit herangezogen werden.



    Bis zu einer Rente von ca. 2000€ sollte nix gekürzt werden, doch höhere Renten evtl. schon. Wer schon im Berufsleben viel verdient hat, hat oft auch im Rentenalter noch andere Einkommensquellen wie Aktien, Mieten etc....

  • A

    Als Rente müsste eigentlich mindestens das, was eingezahlt wurde, mit dem üblichen Zinssatz für 30-jährige Staatsanleihen verzinst, ausgezahlt werden. Im Prinzip könnte jeder für sich selbst ausrechnen, welche Rente dabei herauskäme, wenn man für die Dauer der Rentenzahlung die durchschnittliche Lebenserwartung bei Renteneintritt annähme. Die meisten werden wohl daran scheitern, so etwas mit Hilfe einer Tabellenkalkulation auszurechnen.

    Was mich aber bei der Jungen Union wundert: Eine Absenkung des Rentenniveaus wird ja irgendwann auch diejenigen treffen, die sich jetzt durch die Einzahlungen ins Rentensystem (über Beiträge oder Steuern) für besonders belastet halten. Wie wollen diejenigen dann ihre eigene Rente finanzieren? Meint da wer, alle könnten bis zum 75. Geburtstag gemütlich im Büro sitzen? Glaubt jeder von denen, zu den obersten 10% der Einkommensverteilung zu gehören und bis zum Renteneintritt seine erste Million zusammengespart zu haben? Da kann ich nur viel Glück wünschen. Ich würde eher höhere Rentenbeiträge akzeptieren und versuchen zu verhindern, dass zu viele Gutverdiener jetzt in den vorgezogenen Ruhestand geschickt werden, denn deren Geld wird fehlen.

meistkommentiert

1
Rechtsextremismus bei der Polizei „Man schwimmt halt so mit“
2
Verfassungsgericht zu Antifa-Protesten Blockaden gegen rechte Demos bleiben strafbar
3
Wehrpflicht Koalition schafft es zur Musterung
4
Grüne und Linkspartei Bis zur Selbstaufgabe
5
Streeck will bei Älteren sparen Die kalte Logik der Bilanzen
6
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!