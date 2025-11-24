Lob des deutschen Rentensystems Gar nicht mal so schlecht

piwik no script img

Lob des deutschen RentensystemsGar nicht mal so schlecht

Meckern über das Rentensystem ist angesagt. Aber ist wirklich alles so dramatisch? Was Friedrich Merz von Konrad Adenauer lernen kann.

Eine Gruppe von Rentner steht in einem Hof, im Hintergrund sind Häsuer mit Balkonen zu sehen. Eine sitzende Frau liest in einer Zeitung, die anderen Personen sind im Gespräch
Die Inflation frißt ihre Rente: Das war das Problem dieser kämpferischen Gruppe im Jahr 1971 in Dortmund Foto: Klaus Rose/picture alliance
Stefan Reinecke

Von

Stefan Reinecke

Erstens: Unsere Sozialsysteme stehen vor dem „finanziellen Kollaps.“ Zweitens: Die deutsche Rente ist zudem so kaputt, dass Jüngere am besten gar nicht mehr in dieses marode System einzahlen. Drittens: Ohne radikales Umsteuern werden die „Älteren die Jüngeren ausplündern“. Und viertens sieht Friedrich Merz drastisch steigende Beiträge für die Rente, die die Wirtschaft strangulieren werden. „Die Sozialversicherung insgesamt liegt auf der Intensivstation“, so Merz.

Das erste Zitat stammt aus dem Jahr 2000. Der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen prognostizierte damals den Exitus des gesamten deutschen Sozialstaats. Zweitens: Den Auszug der Jüngeren aus dem Rentensystem, das dem Untergang geweiht sei, forderte 1999 die CSU. Drittens: Die Ausplünderung der Jungen durch die Alten hielt Ex-Bundespräsident Roman Herzog vor 17 Jahren für unvermeidlich. Und im Jahr 2001 attestierte Merz dem Sozialsystem die schlimmste Krise seit Jahrzehnten.

Apokalypse jetzt. Es gibt Hunderte solcher Zitate. Dass Sozialstaat und Rentensystem zusammenbrechen – und nur Aktien und Privatisierung uns vor dem Crash retten – ist der Evergreen neoliberaler Propaganda.

Doch mit diesen immer im Brustton der Überzeugung vorgetragenen Vorhersagen verhält es sich wie mit dem apokalyptischen Bewusstsein im 16. Jahrhundert. Damals glaubten alle fest daran, dass das Jüngste Gericht bevorsteht. Alle Jahre wieder tauchten Prediger auf, die den Weltuntergang datierten. Dass der dann regelmäßig ausblieb, erschütterte den Glauben an die Apokalypse keineswegs. So ähnlich verhält es sich mit den Untergangsprognosen für das Rentensystem. Ein Unterschied: Die Prediger galten im 16. Jahrhundert nach dem ausgefallenen Weltuntergang als Scharlatane. Die Auguren des Crashs des Sozialsystems sitzen noch immer in den Talkshows.

Maximal miese Laune, obwohl die Lage gar nicht so übel ist

Es stimmt: Die Boomer gehen in Rente. Und es gibt weniger Jüngere, die arbeiten. Das setzt das System unter Stress, nicht für immer, aber für die 2030er Jahre. Der Verteilungskampf wird härter. Doch ein Kollaps des Rentensystems steht nicht vor der Tür. Der Rentenversicherungsbericht aus dem Arbeitsministerium prognostiziert, dass das System in den nächsten 15 Jahren stabil bleiben wird. Weitreichendere Vorhersagen sind sowieso unseriös: Wer weiß schon, wie viel Zuwanderung es 2040 gibt oder wie viele Frauen arbeiten werden? Es gibt verschiedene Stellschrauben, die im System bewegt werden könnten, um bis 2040 eine einigermaßen solide Rente zu gewährleisten. Der Steuerzuschuss oder die Beiträge können moderat steigen, das Rentenalter kann moderat erhöht werden. Oder alles drei.

Das deutsche Rentensystem verdanken wir den überragenden Konservativen des 19. und 20. Jahrhunderts, Otto von Bismarck und Konrad Adenauer

Indes wirkt die Debatte um die Rente ziemlich deutsch: maximal miese Laune, obwohl die Lage gar nicht so übel ist. Sie passt auch in die dystopische Grundstimmung. Doch Deutschland hat ein solides Rentensystem. Es ist robuster als stärker kapitalgedeckte Systeme wie das in den USA, in denen jede Finanzkrise die Alterssicherung von Millionen pulverisieren kann.

Die derzeitige Debatte mag zudem den Eindruck erwecken, dass das hiesige Rentensystem von staatsfixierten Linken erfunden wurde. Nicht ganz. Das deutsche Rentensystem verdanken wir den überragenden Konservativen des 19. und 20. Jahrhunderts, Otto von Bismarck und Konrad Adenauer. Der CDU-Kanzler sah in der dynamischen Altersrente 1957 einen „sozialen Fortschritt allerersten Ranges“ und wahrscheinlich auch, wie Bismarck, ein Mittel, um revolutionäre Stimmungen zu dämpfen. Adenauers Konterpart war Ludwig Erhard, der das Copyright auf die neoliberale Nörgelei am Rentensystem hat. Diese Sozialpolitik, so Erhard grimmig, „zerstört die gute Ordnung“ und führt eine „staatliche Zwangsbürgerversorgung“ ein. Adenauer setzte die Rentenreform 1957 zusammen mit der SPD gegen Erhard durch.

Auch das war stilbildend. Seitdem ist die Rentenpolitik in der Bundesrepublik Konsenspolitik. Rentenreformen werden in Wahlkämpfen, wenn überhaupt, nur niedertourig thematisiert. Mag sein, dass die bundesrepublikanische Fixierung auf die Mitte immer etwas Ängstliches, auch Unpolitisches hatte. Aber Rentenpolitik ist ein verhetzbares Thema voll emotional aufgeladener Bilder: Die Jüngeren, die bis aufs Blut ausgeplündert werden, die Alten, denen bittere Armut droht oder die das Geld der Jüngeren auf Mallorca verprassen.

Was fehlt, ist Führung ohne Pessimismus

Die Idee, Rentenpolitik in der politischen Mitte zu lösen, war nicht der schlechteste Teil der politischen Kultur der Bundesrepublik. Die Rente mit 67, eine einschneidende Änderung des Systems, setzte 50 Jahre nach Adenauer übrigens nicht die CDU, sondern der SPD-Mann Franz Müntefering durch. Wenn Schwarz-Rot jetzt keinen Rentenkompromiss zustande bekommt und an der Erpressung von einem Dutzend jungen Unionsabgeordneten scheitert, dann wäre das auch Zeichen eines bedenklichen Ausfransens dieser Konsenskultur.
Was derzeit fehlt, ist politische Führung ohne Pessimismus, die ein paar Dinge gerade rückt. Neoliberale wie Veronika Grimm kritisieren, dass der Steuerzuschuss in die Rente immer weiter wächst – ein beliebtes Angstbild, das zeigen soll, wie unbrauchbar das Rentensystem als Versicherung ist. Doch schon bei Bismarck gab es einen solchen staatlichen Zuschuss, um das System am Laufen zu halten. Außerdem ist das Schreckbild der Rente, die immer mehr Steuern frisst, weil die Alten sie verpulvern, schlicht falsch. Jedenfalls wenn man nicht die absoluten Zahlen anschaut, sondern den prozentualen Anteil an den Staatseinnahmen.

Der ist seit 30 Jahren mehr oder weniger gleich und schwankt bezogen auf das gesamte Steueraufkommen zwischen 10 und 13 Prozent. Es wäre erfreulich, wenn Merz sich offensiv als Erbe Adenauers outen würde, anstatt die immer gleichen neoliberalen Suggestionen vom baldigen Verfall zu bedienen. Höhere Steuerzuschüsse wären künftig gerechter als höhere Beiträge für Arbeitnehmer – denn Arbeit ist in Deutschland teuer genug.

Es gibt noch mehr Unwuchten, die die Rentenkommission korrigieren muss. Gerecht wäre, wenn mehr einzahlen. Beamte sollten ihr Pensionsprivileg verlieren. Das bringt nicht kurz-, aber langfristig etwas für die Rentenkasse. Die Junge Union ist erfreulicherweise offen für die Idee, Beamte in das Rentensystem einzubeziehen. Eine krasse Ungerechtigkeit ist zudem, dass das Rentensystem nicht Reichere benachteiligt, sondern Ärmere. Denn die sterben wesentlich früher als Wohlhabende. Deshalb ist die Rente für sie ein schlechteres Geschäft. Das ist bekannt, aber eine Änderung ist wie alles bei der Rente komplex. Denn Rente funktioniert auch wie eine Versicherung, in der Einzelne und nicht Gruppen Ansprüche erwerben.

Dass Ärmere im Vergleich zu Besserverdienern mehr einzahlen, als sie bekommen, ist ein Missstand, der die Akzeptanz des Rentensystems gefährdet. Warum dürfen Altenpfleger oder Erzieherinnen nicht früher in Rente gehen? Oder man verändert das System so, dass Ärmere mehr Rente bekommen als jetzt und Besserverdiener weniger? Eine Reform, die das schafft und vor dem Bundesverfassungsgericht besteht, ist den Schweiß der Edlen wert.

6 Kommentare

 / 
  • D

    Genau so gut könnte man auch mit 200 Sachen durch die Gegend rasen und noch kurz vor dem Einschlag in die Wand behaupten, dass es doch eigentlich eine ganz schöne Fahrt ist.

    Die Tatsache, dass zukünftig weniger Menschen für mehr Menschen aufkommen müssen, hat der Autor ja noch angeführt.

    Daneben gibt es auf dem Arbeitsmarkt jedoch noch weitere Bedingungen. Klassische Mittelstandsberufe fallen noch weiter weg und es bleiben zumindest mittelfristig eigentlich nur noch Hochqualifizierte und Helfer. Alles andere wird wohl nahezu entfallen. Die Einkommensschere wird immer weiter auseinander gehen.

    Ein ganz wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette wird entweder in Ausland verlagert und/oder noch stärker von Computerfirmen (einschl. KI) übernommen.

    Man muss schon das Ende der eigenen Rente in Sicht haben, um diesem System noch irgendwas Positives abgewinnen zu können.

  • KM

    In der vom Globalpensionindex als erstklassig eingestuften Rentensysteme in den Niederlanden,Island und Dänemark ist mit einer integrierten Grundrente der Sozialausgleich exorbitant höher ,sodaß z.B. Geringverdiener ein Rentenniveau z.B. in Dänemark über 120 Prozent erhalten.Die Altersarmut ist deutlich niedriger,Arbeit lohnt sich in jedem Fall auch für Geringverdiener, gleichzeitig ist die Abgabenlast für Geringverdiener deutlich niedriger.Hätte sich Ludwig Erhardt gegen Adenauer durchgesetzt , hätten wir Heute ein Rentensystem wie in den Niederlanden. Das Rentensystem in den USA schneidet beim Globalpensionindex noch schlechter ab als das deutsche..

  •

    Zentraler Punkt - Conny wollte die nächste Wahl gewinnen •



    “Adenauer setzte die Rentenreform 1957 zusammen mit der SPD gegen Erhard durch.“



    “Das kann die Wirtschaft nicht tragen!“



    (Die in der Nazizeit einfach sitzen gebliebene



    Zigarre vs



    “Kinder kriegen die Leute immer!“ Ol Conny

    unterm——



    Zur Solidität



    “Doch Deutschland hat ein solides Rentensystem. Es ist robuster als stärker kapitalgedeckte Systeme wie das in den USA, in denen jede Finanzkrise die Alterssicherung von Millionen pulverisieren kann.“



    …anschließe mich



    zB uns Ohl*03



    Klebte als Angestellter durchweg bis post WK II & weiter - ging damals - weiter als Selbständiger Großhändler mit ner Klitsche



    Ergebnis: mit der halbem SchwbRente meiner Mutter - hatte er mehr Rente - als ich als R1 Richter aktive Bezüge bei mindestens zwei Währungsreformen

    Natalije nu komms du

  • GW

    Früher - Heute vergleiche funktionieren nur wenn ALLE Parameter gleichbleiben. Da aber sich die Lebenserwartung, bei der Rente einer der Entscheidenden Punkte, in den letzten 70 Jahren aber um 20 Jahre erhöht hat, d.h. 20 Jahre mehr Rentenzahlungen pro Person, sind solche Vergleiche nichts wert.

  • HH

    Kleine Anmerkung:



    Die Beamten künftig in die Rentenversicherung einzubeziehen, würde gerade kurzfristig etwas Entspannung bringen.



    Wir hätten mit einem Mal, einen großen Anteil an zusätzlichen Beitragszahlern, aber es würde Jahre dauern, bis die sich nennenswerte Rentenansprüche angesammelt hätten, dass auch die Ausgaben wieder steigen würden.



    Diese Veränderung muss genau jetzt sein, besser wäre vor 5 Jahren gewesen, aber noch länger warten hilft auch nicht mehr.



    Mit den geburtenstarken Jahrgängen haben wir gerade einen Überhang an Rentenbeziehern, die (auch wenn es zynisch klingen mag, aber es ist einfach realistisch) in rund zwanzig Jahren mit ihrem Rentenbezug fertig sein werden.



    Nun bei neuen Beamten anzufangen, diese einzahlen zu lassen, würde die Einnahmen erhöhen, ohne innerhalb der nächsten zwanzig Jahre Rentenzahlungen zu verursachen.



    Mit einem harten Schnitt, der auch jetzige Beamte sofort einzahlen lässt, und im Alter dann ein komplexes Mischgebilde entstehen lässt, würden die Einnahmen noch deutlicher steigen, und auch erst in etwa zehn Jahren zu nennenwerten Mehrbelastungen für die Rentenversicherungen führen. (Ob die Komplexität lohnt, kann man ausrechnen)

    • D

      @Herma Huhn:

      Ist das wirklich eine so gute Idee?

      Das "Gehalt" der Bestandsbeamten würde um den Arbeitnehmeranteil erhöht werden um den Netto-Ausgleich zu schaffen und die "Arbeitgeber" müssten dann noch den Arbeitgeberanteil bezahlen. Na da weden die klammen Kommunen wohl jubeln. Und letzen Endes werden die Bestandsbeamten dann auch noch die Differenz zwischen Rente und Pensionsanspruch durchklagen.

      Angesichs des gerade erst ergangen Urteils des BVerfG zu den Beamten baucht es dafür nicht viel Phantasie.

      Wenn man eine solche Änderung durchführen möchte, dann sollte sie nur für Neubeamte gelten. Die haben noch keine Ansprüche. Nur dann entfällt isr Soforteffekt halt auch.

