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Verzwergung der SPDTrugschluss „hart arbeitende Mitte“

Stefan Reinecke

Kommentar von

Stefan Reinecke

Die SPD-Spitze glaubt, dass ihr Bürgergeld schuld an den Wahlpleiten ist. Dabei dürfte der Niedergang eher am unsicheren Selbstbild liegen.

SPD-Vorsitzenden Bas und Klingbeil
Die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil am Montag nach der Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz Foto: Christian Mang/reuters

D ie SPD-Spitze und der rechte Seeheimer Kreis haben den Schuldigen für die Wahlniederlagen der Partei dingfest gemacht: Es war das Bürgergeld. Denn seit diesem Sündenfall glaube das Wahlvolk, die SPD interessiere sich nur für das „untere Fünftel“ und andere Nischenthemen. Diese Analyse ist aus zwei Gründen verblüffend: Seit Monaten beteuern die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas fast täglich, Politik für „die hart arbeitende Mitte“ zu machen, kurzum für die normalen Leute, und nicht für Transferempfänger. Diese Botschaft stößt aber bei der als „arbeitende Mitte“ ziemlich diffus beschriebenen Zielgruppe auf taube Ohren. Offenbar fühlen sich WählerInnen in einer extrem individualisierten Gesellschaft als Vertreter des Durchschnitts nicht angesprochen, geschweige denn wertgeschätzt.

Ein gravierender Fehler ist die Kopplung von Wahlniederlage und Bürgergeld. Die SPD hat in der Ampelregierung den Kampf darum gegen die Übermacht von Union, AfD und rechten Medien verloren. Deren Propaganda lautete, dass die SPD mit dem Bürgergeld dafür sorge, dass die harte arbeitende Krankenschwester Arbeitslose finanziere, die es sich auf der faulen Haut gut gehen lassen und außerdem oft keine Deutschen seien.

Gegen diese Kampagne war kein Kraut gewachsen. Die Sozialdemokratie war meist stark, wenn sie Interessen von Unterprivilegierten und Mittelschicht verband. Daran war kaum zu denken.

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Dass man Kämpfe verliert, kommt vor. Haarsträubend aber ist, wenn eine Partei nach einer Niederlage die Agitation ihrer Gegner übernimmt – eine Art politisches Stockholmsyndrom. Genau das tut die SPD-Spitze mit den Beteuerungen, nur noch für die arbeitende Mitte da zu sein und nicht mehr für Bürgergeldempfänger. Die Union reißt derzeit vieles ein, wofür die Scholz-Regierung stand. Linken NGOs wird das Geld gestrichen, die Wärmewende wird rückabgewickelt. Die SPD beobachtet diese Abwicklung teils ratlos – und beteiligt sich auch noch daran. Sich Asche auf das Haupt zu schütten, wirkt nicht souverän, sondern verunsichert. Wer wählt eine Partei mit einem unsicheren Selbstbild?

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Stefan Reinecke

Stefan Reinecke

 Korrespondent Parlamentsbüro
Stefan Reinecke arbeitet im Parlamentsbüro der taz mit den Schwerpunkten SPD und Linkspartei.
Themen #SPD #Bürgergeld #Landtagswahl in Rheinland-Pfalz #Seeheimer Kreis #Wahl in Baden-Württemberg #Kommentar #Sozialdemokratie
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4 Kommentare

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  • S

    Warum sollte man eine spd wählen, die selbst dann massiv einknickte als sie den Bundeskanzler "stellte" (v.a. vor lindners Epressungen).



    Auf Plakaten "Steuerschlupflöcher stopfen"- an der Regierung: Nix.



    Ohne Rückgrat und langfristige Visionen= keine Wählerstimmen.



    zu müde um alles aufzuschreiben.

  • TF

    " Die Sozialdemokratie war meist stark, wenn sie Interessen von Unterprivilegierten und Mittelschicht verband."



    Ich denke, dass das nicht den Fakten entspricht. Weder Schmidt noch Schröder und selbst Scholz haben Unterprivilegierte im Fokus gehabt. Weder im Wahlkampf noch in der Regierung. Es scheint eher das Gegenteil richtig: Als Schröder Kumpel der Bosse war, da wurde die SPD gewählt, weil eine gute Wirtschaft steigende Löhne versprach.

  •

    Dass das Bürgergeld schuld an den Wahlpleiten sei, ist offenkundiger Unsinn. Denn dieses wurde ja kurz zuvor in seiner ursprünglichen Form abgeschafft und durch eine Regelung ersetzt, welche die Grenze der Verfassungsmäßigkeit hart austestet. Weiter rechts hätte hier auch eine schwarz-blaue Regierung kaum noch segeln können. Jenes Narrativ dient nur dazu, die SPD sturmreif zu schießen, damit diese sich auch weiterem Sozialabbau nicht verweigert (etwa im Bereich Gesundheit). Der ginge dann aber sehr wohl zu Lasten der "hart arbeitenden Mitte". Die Bürgergelddebatte war nur der Dosenöffner, um dann später auch die noch größeren Übel aus Pandoras Büchse lassen zu können.

  • E

    Das Problem der SPD war und ist ein anderes.



    Es ist richtig, dass Bärbel Bas vor den Kameras sagte, dass man nun eine Politik für die arbeitende Mitte machen wolle und dazu habe man ja auch schon die Regeln für Bürgergeld-Empfänger und Migranten verschärft und werde das auch weiter tun.



    Das Problem dabei ist, dass Bärbel Bas und die SPD offensichtlich nicht begriffen haben, dass nur weil die CDU und einige aus der arbeitenden Mitte sich darüber beklagen, dass man zuviel an Bürgergeld-Empfänger und Migranten gebe, diese nicht dadurch wieder SPD wählen, dass man Bürgergled-Empfängern und Migranten Gelder kürzt. Sondern erst dann, wenn man der arbeitenden Mitte mehr gibt. Und der arbeitenden Mitte hat die SPD in der Tat in den letzten Jahren zu wenig gegeben. Sondern eher der Wirtschaft, den Unternehmen und Unternehmern und sonstigen Personen, die sowieso schon viel haben. Z.B. die Stromsteuer wurde zwar für große Konzerne gekürzt, für Privatpersonen war dann aber kein Geld mehr da.



    Die SPD braucht eine Vision aus deinem Guss, mit der sie 50-70% überzeugen könnte. Hier wäre eine solche Vision: demokratieingefahr...ratie-und-die-spd/

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