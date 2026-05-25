R ussland bombt, Europa dreht Däumchen. Je mehr russische Raketen die ukrainische Hauptstadt Kyjiw treffen, desto schäbiger fallen die Reaktionen aus. „Deutschland steht weiter fest an der Seite der Ukraine“, sagte am Sonntag Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Horror der Pfingstnacht, der in Kyjiw massive Verwüstung anrichtete.

Stehen – das reicht nicht mehr. Bewegen – das sollten sich die europäischen Verbündeten der Ukraine jetzt endlich. Russlands Eskalation trifft nicht nur die Ukraine. Vergangene Woche verging kaum ein Tag ohne Drohnenalarm im Baltikum, dazu kam im UN-Sicherheitsrat eine russische Angriffsankündigung gegen Lettland. Wie reagiert der Westen? Die EU überlegt, wen sie als Unterhändler in den Kreml schicken könnte, Großbritannien lockert seine Ölsanktionen gegen Russland, die USA sind mit Iran beschäftigt.

Ein heißer Sommer 2026 droht Europa nicht nur, er hat bereits begonnen. Der Umgang Europas mit dem Krieg in der Ukraine erweist sich immer offensichtlicher als ungenügend: zu zögerlich im Erkennen des militärisch Nötigen, zu langsam in der Umsetzung finanzieller Zusagen, zu US-fixiert in der Diplomatie, selbst gegenüber Donald Trump, der eher als Vertreter russischer Interessen agiert.

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Wo Europa stillsteht, ist die Ukraine längst weiter. Aus eigener Kraft hat sie Langstreckendrohnen entwickelt, die Russlands Militärapparat schwächen und eine neuartige Kriegsführung ermöglichen, von der die Nato noch weit entfernt ist. Aus eigener Kraft hält sie im Donbass den russischen Invasoren stand und wendet allmählich an einigen Frontabschnitten das Blatt.

Dieser Krieg wird mit der Waffe entschieden und nicht an der schiefen Bahn, die Trump für einen Verhandlungstisch hält. Die Ukraine weiß das. Die Europäer werden es wohl erst merken, wenn es zu spät ist und der Krieg sie direkt erreicht. Vielleicht werden sie dann die Ukraine verzweifelt bitten, ihnen zur Seite zu stehen. Und die Ukraine wird sich erinnern, wie Europa im Frühsommer 2026 Däumchen drehte.