Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab

S ie ist ein Hort der sozialen Hängematte, systematischen Leistungsmissbrauchs, moralischer Indifferenz und sozial auffälliger Clanmitglieder: Die Rede ist natürlich von der Monarchie. Merkwürdigerweise existieren allein innerhalb der EU noch sechs davon, aber die bekannteste ist natürlich die britische Monarchie, seit 2020 nicht mehr Teil der EU.

Wenn es eines letzten Beweises bedurft hätte, dass dieser seltsamer Anachronismus abgeschafft gehört, ist es die aktuelle Volte um den britischen Königsbruder Andrew. Der verliert nun – wohl auf Druck des Clanchefs und Bruders – seine letzten Adelstitel, weil der Druck wegen seiner Rolle im Missbrauchsskandal um den Amerikaner Jeffrey Epstein zu groß geworden ist.

Vorab-Auszüge der Memoiren des Missbrauchsopfers Virginia Giuffre sind gerade erschienen, in denen sie beschreibt, wie Andrew ihr als Minderjähriger mehrfach sexualisierte Gewalt antat. In diesem Frühjahr beging Virginia Giuffre Suizid. Selbstverständlich passiert auch woanders Machtmissbrauch, aber in einem Königshaus konzentriert sich der Nährboden für zweifelhafte Verhaltensweisen (erinnert sich noch jemand an die Elefantenjagd von Spaniens Juan Carlos?): zu viel Geld, zu viel Zeit und der Irrglaube, über anderen Menschen zu stehen, etwas Besonderes qua Geburt zu sein.

Die BossInnen an der Spitze können vereinzelt durchaus gewissenhafte und pflichtbewusste Leute sein – der britische Kronprinz William und der dänische König Frederik etwa –, das Problem ist, dass so eine Monarchie einen ganzen Clan nach sich zieht. Von einer Abschaffung der Monarchien würden alle Seiten profitieren: Die Bevölkerungen könnten ihre Spitze endlich wählen und abwählen, und die Clanmitglieder könnten endlich vernünftigen Berufen nachgehen.

Auf Großbritannien hat die EU keinen Einfluss mehr. Aber sie sollte endlich dafür sorgen, dass eine Monarchie unvereinbar ist mit einer Mitgliedschaft in der EU. Sie will ja laut ihren Verträgen Demokratie in ihren Mitgliedstaaten fördern und hat schon an ganz anderen Tabus gerüttelt.