Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab

Prinz Andrew verliert seine TitelSchafft die Monarchien endlich ab

Kommentar von

Gunnar Hinck

Monarchien sind ein Anachronismus und Nährboden für Machtmissbrauch. Wie wäre es, wenn die EU keine Königshäuser mehr unter sich duldet?

Prinz Andrew, Mitglied des britischen Königshauses
Ob Prinz Andrew, jetzt ohne Titel, in den Arbeitsmarkt integrierbar ist? Foto: Toby Melville / Pool Reuters / dpa

S ie ist ein Hort der sozialen Hängematte, systematischen Leistungsmissbrauchs, moralischer Indifferenz und sozial auffälliger Clanmitglieder: Die Rede ist natürlich von der Monarchie. Merkwürdigerweise existieren allein innerhalb der EU noch sechs davon, aber die bekannteste ist natürlich die britische Monarchie, seit 2020 nicht mehr Teil der EU.

Wenn es eines letzten Beweises bedurft hätte, dass dieser seltsamer Anachronismus abgeschafft gehört, ist es die aktuelle Volte um den britischen Königsbruder Andrew. Der verliert nun – wohl auf Druck des Clanchefs und Bruders – seine letzten Adelstitel, weil der Druck wegen seiner Rolle im Missbrauchsskandal um den Amerikaner Jeffrey Epstein zu groß geworden ist.

Vorab-Auszüge der Memoiren des Missbrauchsopfers Virginia Giuffre sind gerade erschienen, in denen sie beschreibt, wie Andrew ihr als Minderjähriger mehrfach sexualisierte Gewalt antat. In diesem Frühjahr beging Virginia Giuffre Suizid. Selbstverständlich passiert auch woanders Machtmissbrauch, aber in einem Königshaus konzentriert sich der Nährboden für zweifelhafte Verhaltensweisen (erinnert sich noch jemand an die Elefantenjagd von Spaniens Juan Carlos?): zu viel Geld, zu viel Zeit und der Irrglaube, über anderen Menschen zu stehen, etwas Besonderes qua Geburt zu sein.

Die BossInnen an der Spitze können vereinzelt durchaus gewissenhafte und pflichtbewusste Leute sein – der britische Kronprinz William und der dänische König Frederik etwa –, das Problem ist, dass so eine Monarchie einen ganzen Clan nach sich zieht. Von einer Abschaffung der Monarchien würden alle Seiten profitieren: Die Bevölkerungen könnten ihre Spitze endlich wählen und abwählen, und die Clanmitglieder könnten endlich vernünftigen Berufen nachgehen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Auf Großbritannien hat die EU keinen Einfluss mehr. Aber sie sollte endlich dafür sorgen, dass eine Monarchie unvereinbar ist mit einer Mitgliedschaft in der EU. Sie will ja laut ihren Verträgen Demokratie in ihren Mitgliedstaaten fördern und hat schon an ganz anderen Tabus gerüttelt.

Gunnar Hinck
ist Redakteur im taz-Ressort Meinung.
42 Kommentare

 / 
  • W

    Auch wenn Monarchien im 21. Jahrhundert nur noch ein alberner Anachronismus sind. Die Länder, die solchen Mummenschanz haben, müssen das selbst entscheiden. Die EU geht es nichts an.

  • D

    "Wie wäre es, wenn die EU keine Königshäuser mehr unter sich duldet?"

    Dafür wäre ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder notwendig. Wie wahrscheinlich wäre das? Und warum sollte sich die EU überhaupt in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitglieder einmischen?

  •

    Funktionierende Monarchien sind Identitätsstiftend und leisten einen Beitrag zur gesellschaftlichen Ordnung.

    Wer hat im Zweiten Weltkrieg den Widerstandsgeist und die Moral der Briten gegen Nazideutschland hochgehalten? Es war das britische Königshaus mit seinem Engagement. Eine wichtige Ergänzung zu den Durchalteparolen Churchills.

    Unser norwegischer König Haakon VII gilt nicht nur in Norwegen als Volksheld sondern auch in England. Der berühmte Weihnachtsbaum am Trafalgar Square wurde von den Briten zu seinen Ehren errichtet. Haakon VII organisierte von England aus den norwegischen Widerstand gegen die Nazibesatzung während sich die heimische Regierung schon längst mit den Nazis engagiert hatte und rief im Exil das Volk dazu auf wehrhaft zu bleiben. Der Widerstand in Kooperation mit den Briten sorgte dafür das der Seeweg offen blieb und die britische Bevölkerung versorgt werden konnte.

    Nur weil Deutschland historisch bedingt bis heute sich schwer tut mit einer eigenen Identitätsfindung, von Identitätsbildung ganz zu schweigen und auch Traditionen hierzulande nicht hoch im Kurs stehen, muss das noch lange nicht für Briten, Niederländer, Schweden, Dänen oder Norweger gelten.

  • F

    Also, wir zwingen Belgien, Spanien, die Niederlande, Dänemark ihre Verfassung zu ändern, sonst müssen sie wohl die EU verlassen. Weil, deren konstitutionellen Monarchien sind ein großes Problem der EU. Doch, doch, das hört sich nach einem klugen Plan an... *facepalm*

    Mit Verlaub, so etwas unfassbar Blödes habe ich lange nicht mehr gelesen.

  • ED

    Gibt es nicht wirklich dringlichere Themen für die EU?

    Es gibt eine ganze Reihe vorbildliche, moderne und bürgernahe Monarchien - und viele junge Frauen als zukünftige Königinnen.

    Wie überall gibt es ein paar schlechte Beispiele.

    Und die Monarchien haben repräsentative, und für viele eine identitätsstiftende Funktion, plus: sie scheinen auch untereinander gut vernetzt zu sein.

    Mir ist Machtmissbrauch durch Politiker ein viel größerer "Dorn im Auge".

    Wenn ein einzelnes Land seine Monarchie abschaffen will, meinetwegen, aber was die EU hier soll.

    Manchmal verschwendet die wichtige (!) TAZ ihre Energie/Empörung wirklich für die falschen Themen.

  • J1

    Der einzige mir bekannte Monarch in Europa, der wirklich Macht hat, ist der Papst:

    "Seit 2013 hat Papst Franziskus [mittlerweile Leo XIV, Anm. J.123] dieses Amt inne. Die Staatsform ist eine sogenannte Wahlmonarchie: das Staatsoberhaupt wird von den Kardinälen gewählt und verliert sein Amt nur durch den Tod oder Rücktritt. Der Papst verfügt über gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalt. Eine Gewaltenteilung mit einer weiteren demokratischen Institution, wie etwa einem Parlament, gibt es also nicht - somit herrscht in Vatikanstadt eine absolute Monarchie." (DW)

    Dort wird sich der Autor mit seiner plakativen Forderung die Zähne ausbeissen fürchte ich.

  • E

    Seit wann ist es "Foerderung von Demokratie" wenn man demokratischen Staaten via EU diktieren will, welche demokratische Staatform sie sich zu geben haben?

  • B

    Es sind sechs Monarchien in der EU.



    Schweden



    Die Niederlande



    Belgien



    Dänemark



    Spanien



    Last but not least



    Das Großherzogtum zu Luxemburg

  • P

    Die britische Monarchie ist insgesamt ein nicht unbedeutender Wirtschaftszweig. Ihr Einfluss geht sogar bis nach Deutschland, wo in linken Zeitungen über sie berichtet wird. Ob sie Britannien schadet wäre erst einmal nachzuweisen.



    Die Kritik an der luxuriösen Lebensweise ist natürlich berechtigt. Gleiches gilt dann aber auch für Vertreter demokratischer Präsidentschaften oder für sozialistische Diktatoren.

  • HH

    Will die Autorin behaupten, dass Großbritannien keine Demokratie ist?



    Das Land, das es seinem Volk überließ, zu entscheiden, ob es sich selbst in den Ruin treiben möchte?



    Das Land, in dem sogar ein Nicht-Bindender Volksentscheid zu größten Veränderungen führen kann?

    • P

      @Herma Huhn:

      Die Autorin behauptet nichts. Fakt ist:



      Das Politische System des Vereinigten Königreichs basiert seit der Glorreichen Revolution auf dem Konzept, dass the King in Parliament (auch the-Crown-in-Parliament oder the-Queen-in-Parliament) die volle Staatsgewalt innehat. Nicht das Volk selbst ist der Souverän, sondern das Parlament (vgl. Parlamentssouveränität), bestehend aus dem Oberhaus und dem Unterhaus, gemeinsam mit dem Monarchen. (Wikipedia)

  •

    Also, wollen Sie uns in Belgien jetzt echt 'ne Präsidentenwahl aufzwingen, bei der immer ein Flame gegen eine Wallonin gewinnt, oder was?



    #Saskia Brehn: Luxemburg und Schweden...

  • I

    Und wovon sollen dann die kleinen Mädchen und die alten Damen träumen?

    • W

      @Il_Leopardo:

      Davon zu mehr zu taugen, als zum gebären von Thronfolgern?

  • S

    Ich persönlich fände das gut. Nur hat das ungefähr den gleichen massentauglichen geisterhaften Effekt wie veggyday oder Liter Benzin kostet 5 Euro. In der Sache bringt's nichts, statt Prinz Charles halt einen Trump, und bestimmten hier begeisterten Parteifanatikern einen Shitstorm und weniger Wählerstimmen. Also - kann man machen.

  •

    Eigentlich gibt es in Europa noch 12 Monarchien (mit Monarchie als Staatsform). Wenn man den Vatikan abzieht sind es noch 11.



    Jede Monarchie ist ein Tourismusmagnet. Die Menschen brauchen so etwas.

  • G

    Die Monarchien erfüllen Sehnsüchte und ziehen einen riesigen Markt und Arbeitsplätze hinter sich her. Warum sollten sie abgeschafft werden? Dann sollte auch die Welt der Popstars und Fußballstars abgeschafft werden. Überhaupt sollten Reiche Leute abgeschafft werden, da deren Lebensstil nicht sozialverträglich ist. Und das vererben von Vermögen ebenfalls. Reich sein qua Geburt geht gar nicht.

  • M

    Das müssen wir nicht entscheiden, auch nicht die EU! Das ist Sache der 6 Länder und Norwegen, Großbritannien und Monaco sind keine EU-Länder also in Europa wäre das so oder so nicht weg

  • SB

    Erstens sind mir nur 4 und nicht 6 Monarchien innerhalb der EU bekannt - Belgien, Dänemark, Spanien und die Niederlande.



    Und zweitens sind alle Monarchien in der EU repräsentativer Natur. Das sind keine gottgleichen Monarchen die abgekoppelt von Parlament oder Bevölkerung Gesetze erlassen können.



    Wo ist also das Problem?



    Ums sinnlose Geldverbrennen kann es nicht gehen, da sind wir auch ohne Monarchie dreimal 'besser' darin...

    • P

      @Saskia Brehn:

      Unwissen ist kein Argument :-)



      Es fehlen Luxemburg, Norwegen, Schweden.



      Der Rest Ihrer "Argumente" sind leider genauso fundiert. Plattitüden sind auch keine Argumente.

    • AJ

      @Saskia Brehn:

      Es gibt 11 Monarchien in Europa. Mit Vatikanstadt alsabsolute Wahlmonarchie sogar 12.

    • V

      @Saskia Brehn:

      Ich muss Sie leider korrigieren, es sind 6 Monarchien: NL, B, L, E, S, DK.



      Ansonsten gebe ich Ihnen recht. Natürlich können alle Europäer ihre Regierungen also die Entscheider, frei wählen und abwählen. Die Monarchen haben nur repräsentative oder folkloristische Funktionen.



      Speziell in GB gibt es keine Mehrheit zur Abschaffung derselben. In den inkriminierten EU-Staaten ist es meines Wissens ähnlich.



      Haben wir wirklich keine anderen Probleme in Europa?

    • GH
      Gunnar Hinck , Autor des Artikels,

      @Saskia Brehn:

      Guten Tag, Sie haben Schweden und das Großherzogtum Luxemberg vergessen. Herzliche Grüße, Gunnar Hinck, Autor

    •

      @Saskia Brehn:

      Ich pack mal Schweden und Luxemburg dazu.

    • CH

      @Saskia Brehn:

      Was ist mit Schweden?

    •

      @Saskia Brehn:

      Schweden, Luxemburg

    • S

      @Saskia Brehn:

      Schweden kommt noch hinzu und Luxemburg zählt als Großherzogtum auch zu den Monarchien…aber völlig richtig, warum hier das Kind wieder mit dem Bade ausschütten, gerade die Niederlande, Schweden und Dänemark sind zudem sehr fortschrittliche Länder…und wenn die EU diese zwingen würden ihre Staatsform abzuschaffen, so würden die besagten Länder wohl eher aus der EU austreten…wie es das Vereinigte Königreich ja bereits ist, schließlich geht es hier um Randy Andy.

    • S

      @Saskia Brehn:

      Die zwei weitere Monarchien in der EU: Luxemburg und Schweden. In Spanien ist die Monarchie neben den notorisch bekannten Korruptionsproblemen (man erinnere sich an die Abdankung von Juan Carlos) ein manifestes Symbol des Franquismus.

    • B

      @Saskia Brehn:

      Hallo Saskia, ich will kein Klugscheisser sein, aber es sind sechs Monarchien in der EU. Die Niederlande das Haus der Oranien. Belgien das Haus Sachsen Coburg Gotha, die Bourbonen in Spanien, die königlichen Familie in Dänemark und jetzt kommt noch die Familie Bernadotte in Schweden. Last but noch Least das Großherzogtum zu Luxemburg zählt auch dazu. Der Nachfolger dieses Steuerpardieses wurde letzte Woche in sein Amt gerufen.



      Sorry meine Oma las immer die Bunte und das goldene Blatt und bei Regentagen las ich immer diese Blätter.

    •

      @Saskia Brehn:

      Die Überlegungen u. Forderungen sind prinzipieller Natur in der Theorie v. Gerechtigkeit u. Gleichheit der Menschen.



      In Deutschland hätte es auch anders laufen können:



      "Kaiser Wilhelm II. kündigte an, das parlamentarische System solle nun auch in Deutschland eingeführt werden. Am 3. Oktober ernannte er den süddeutschen Liberalen Prinz Max von Baden zum neuen Reichskanzler. Am 28. Oktober traten mit dem "Gesetz zur Abänderung der Reichsverfassung" die sogenannten Oktoberreformen in Kraft. Die Regierung benötigte nunmehr das Vertrauen des Reichstags und dieser erhielt darüber hinaus die Kompetenz für Kriegserklärungen und Friedensschlüsse, die bisher der Kaiser innegehabt hatte. In letzter Sekunde war das Deutsche Reich zur konstitutionellen Monarchie geworden."



      bpb.de



      "Der Kieler Matrosenaufstand, der am 3. November begonnen hatte und sich im Land rasch ausweitete, nahm Wilhelm II. zwar die letzten Illusionen, dass seine Machtposition noch eine Zukunft hatte. Dennoch zögerte er und überlegte, nur als Kaiser, nicht aber als preußischer König und Oberbefehlshaber des Heeres zurückzutreten.



      Daraufhin gab Prinz Max am 9. November 1918 eigenmächtig die Abdankung..."



      Enkel Queen Victorias

    •

      @Saskia Brehn:

      plus Schweden und Luxemburg

    • J1

      @Saskia Brehn:

      Ähnlich habe ich auch gedacht. Mein erster Gedanke beim Lesen des Aufmachers war: Machtmissbrauch? Welcher Machtmissbrauch?

    • I

      @Saskia Brehn:

      Luxemburg und Schweden haben Sie vergessen!

    • W

      @Saskia Brehn:

      "Erstens sind mir nur 4 und nicht 6 Monarchien innerhalb der EU bekannt - Belgien, Dänemark, Spanien und die Niederlande."

      Luxemburg, Schweden...

      Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es im 21. Jahrhundert Menschen gibt, die überzeugt sind, dass man ein Land "erben" kann?



      Dazu der ganze alberne Mummenschanz. Ich habe fünf Minuten in die Krönung von Charles reingeschaut. Dann musste ich weiterschalten, weil ich vor lachen nicht mehr konnte.

      Ja. Gibt es auch bei Gewählten. Aber die kann man auch wieder abwählen.

    • M

      @Saskia Brehn:

      Luxemburg, Schweden

    • KR

      @Saskia Brehn:

      Luxemburg und Schweden sind die fehlenden Monarchien in Ihrer Aufzählung.



      Das macht Ihren Beitrag ansonsten jedoch nicht weniger zustimmungsfähig.

      Ein besonderes Störgefühl wird durch die Verwendung der Begriffe "Clan" und "Clanchef" erzeugt, weil hierdurch natürlich ein Bezug zum Thema der Clankriminalität hergestellt werden soll.

    • FF

      @Saskia Brehn:

      5. Schweden



      6. Luxemburg

    • M

      @Saskia Brehn:

      Luxemburg und Lichtenstein sind auch Länder kit Monarchie

  • FZ

    "Wie wäre es, wenn die EU keine Königshäuser mehr unter sich duldet?"



    1. Es wäre gar nicht. Die EU besteht aus ihren Mitgliedsländern, darunter ein halbes Dutzend Monarchien. Daher kann und wird das nicht stattfinden.



    2. Falls doch jemand auf den Gedanken kommen sollte, wie sollte dieser Grad an Einmischung in nationale Souveränität zu rechtfertigen sein? An dieser Stelle mache ich mir über die Leichtfertigkeit der Forderung Gedanken.



    3. Die Monarchien in den EU-Staaten sind in der Regel beliebt; und EU-Bürger außerhalb dieser Länder möchte sie auch nicht unbedingt loswerden. Wenn man als EU-Staat auf ein Ein-Parteien-System hinarbeiten oder als Eurostaat alle Stabilitätskriterien reißen kann, warum sollte die EU wegen etwas Deko mit der Selbstzerfleischung beginnen? Das sind eigenartige Prioritäten.



    4. Schließlich im Sinne der Glaubwürdigkeit: So ein Prinzip sollte voraussetzen, dass die Ergebnisse, also die gesellschaftliche und politische Lage, in Ländern ohne erbliche Grüßgustavs systematisch besser sind. Na?



    Manche Fragen haben einfache Antworten.

  •

    Das wird die Dänen und Niederländer freuen, wenn sie vom großen Nachbarn hören, dass ihre Staatsordnung irgendwie uneuropäisch ist ... Die Idee, dass die Bevölkerungen ihre Spitze endlich direkt wählen und abwählen könnten, finde ich zwar nicht schlecht - man sollte das Verfahren aber nicht auf auf die nur noch für Tourismusmarketing und bunte Zeitschriften relevanten Königshäuser anwenden, sondern auf die wirkliche Spitze: auf die EU-Kommission selbst.

  • M

    In meiner Zeit in Schweden erlebte ich die Monarchie als Klammer über dem Land. Eine Konstante, die das Land parteilos, ohne links oder rechts zu sein, vereint.



    In Schweden hat man mir an der Uni voller Stolz die Toilette gezeigt, auf der Prinzessin Victoria bei einem Besuch vor vielen Jahren war. Von Steinmeier weiß ich nichtmal, ob er eine Tochter hat. Es interessiert mich auch nicht.



    Mit fehlt im Artikel eine Begründung, warum ein Monarch mit einer fast ausschließlich repräsentativen Funktion nicht zu einer Demokratie passt.



    Auf alle Fälle hat sich die EU in die Besetzung Staatsoberhäupter der Staaten einzumischen. Das ist diese Übergriffigkeit, mit der die EU das Vertrauen in der Bevölkerung verzockt. Es geht weder Brüssel, noch Berlin, noch deutsche Journalisten was an ob das Staatsoberhaupt mit repräsentativer Funktion in Schweden, Dänemark oder Spanien ein Monarch oder ein Versorgungsposten für einen ausrangierten Politiker ist. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Das Problem sind eher lupenreine Demokraten wie Orban.

    • W

      @MK:

      "In Schweden hat man mir an der Uni voller Stolz die Toilette gezeigt, auf der Prinzessin Victoria bei einem Besuch vor vielen Jahren war."

      Und? Roch sie anders? 🙄

