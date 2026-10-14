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Sondierungsstopp in Berlin Wer hat Angst vorm Linksbündnis?

Erik Peter

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Erik Peter

Zwar sind die Sondierungen noch nicht abgebrochen. Doch SPD und Grüne haben in einem Maße eskaliert, dass ein Zusammenkommen kaum mehr möglich scheint.

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Werner Graf und Steffen Krach am Wahlabend
Werner Graf (Grüne) und Steffen Krach (SPD) am Wahlabend

Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

M it der angekündigten Unterbrechung der Sondierungsgespräche in Berlin haben sich SPD und Grüne einer völlig entgrenzten rechten Kampagne gebeugt. Ihr Schritt ist eine Unterwerfungsgeste in Richtung all jener, die seit drei Wochen die Linkspartei zur größten Gefahr des Landes erklären. Und das in einer Zeit, in der die AfD in Sachsen-Anhalt die Machtübernahme anstrebt und ungeniert damit begonnen hat, die Demokratie zu schleifen. SPD und Grüne setzen damit aufs Spiel, worum es in Berlin auch geht: den Aufbau eines Gegenprojektes zum aufziehenden Faschismus.

Noch ist nicht alle Hoffnung verloren, dass der Rückzug nur ein taktischer ist und die Verhandlungen weitergehen können. Die Linke hat noch am Dienstagabend erklärt, weiter für Gespräche bereit zu stehen. Doch SPD und Grüne haben sich in eine Sackgasse manövriert, aus der sie nur schwerlich wieder herauskommen.

Denn die Linkspartei, die die Wahl mehr als deutlich gewonnen hat, ist beiden schon weit entgegengekommen und kann selbst ohne Gesichtsverlust kaum weitere Opfergaben leisten. Auch eine Alternative ist nicht in Sicht: Schwarz-Grün-Rot fehlt eine solide Mehrheit und eine Minderheitenregierung von Grünen und Linken findet ausschließlich in Teilen der SPD Zustimmung.

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So zu tun, als hätte die Linke das drohende Scheitern der Koalition selbst zu verantworten, ist eine Verdrehung der Tatsachen. Vor der dünnen Erklärung des Verhandlungsstopps durch SPD und Grüne hatten sich sämtliche Abgeordnete der Linkspartei auf eine Erklärung verständigt, die den Schutz jüdischen Lebens und das Existenzrecht Israels betont. Bei Verstößen kann ein Fraktionsausschluss erfolgen, sogar SPD und Grüne können einen solchen Mechanismus in Gang setzen – so ist es in der Einigung der Vorabsondierungsgespräche festgehalten. Eigentlich kann man nur fragen: Was wollt ihr eigentlich noch?

Emde hat sich zunächst gefügt

Die offensichtliche Antwort darauf ist eine Anmaßung. SPD und Grüne wollten, dass die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde nicht in die Linksfraktion aufgenommen wird. Nun hat Emde sich tatsächlich bislang nicht durch eine gemäßigte, ausgleichende Positionierung im Nahostkonflikt hervorgetan, aber mit ihrer Unterschrift unter die Erklärung hat sie sich zunächst gefügt. Es gibt damit erst einmal keinen Grund, die direkt gewählte Abgeordnete nicht in die Fraktion aufzunehmen. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Entscheidung darüber keine ist, die die Linke der SPD und den Grünen überlässt.

Dass die Ver­hand­le­r:in­nen der Linken die Zusage für Emdes Ausschluss gegeben haben, wird zwar geraunt, ist aber weder belegt noch wahrscheinlich. Viel spricht hingegen dafür, dass es vor allem eine Hoffnung von Grünen und SPD war, die womöglich in der Linken-Spitze geteilt wurde. Aber eine Zusage, dass die Mehrheit der Linksfraktion unabhängig von Emdes Verhalten für ihren Ausschluss votiert, konnten die Linken-Verhandler:innen seriös nicht geben.

Wahrscheinlicher ist ein anderes Szenario: Grüne und SPD trauen sich nicht, mit einer starken Linken und ihrem Festhalten an der Vergesellschaftung zu koalieren. Sie haben nicht nur Angst vor ihrer eigenen Courage und echter linker Politik, sondern vor allem auch vor dem Shitstorm, dem sie dann ausgesetzt sind. Die Causa Emde soll nun als Legende herhalten, warum eine Koalition nicht möglich sei.

Erik Peter

Erik Peter Politik | Berlin

Leiter der Berlin-Redaktion und Redakteur für parlamentarische und außerparlamentarische Politik in Berlin, für Krawall und Remmidemmi. Schreibt über soziale Bewegungen, Innenpolitik, Stadtentwicklung und alles, was sonst polarisiert. War zu hören im Podcast "Lokalrunde".

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9 Kommentare

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  • Bürger L.

    Die einzigen die von einem Scheitern der Verhandlungen profitieren werden, sind die rechts-nationalen Rassisten der AFD, die feixend dabei zusehen, wie Sozialdemokraten und Grüne die einzige Chance, ein Gegengewicht zur bilden durch ihre Manöver behindern.

    Ich habe die Befürchtung, dass die beiden Parteien die historische Dimension und den Ernst der Bedrohung durch die rechtsextremen Kräfte noch nicht erkannt haben.

    Selbst die Jüdischen Mitbürger*innen, die die beiden Parteien vorgeben schützen zu wollen, werden von einem möglichen Scheitern eines rot/rot/grünen Projektes in Berlin nicht profitieren - eher im Gegenteil.



    Die in der "Berliner Erklärung" festgeschriebenen Regelungen zur



    Verhinderung von Antisemitismus ist eindeutig - und so auch von allen Fraktionsmitgliedern der Linken unterschrieben.

    Mit der Forderung von SPD und Grünen, darüber hinaus eine direktgewählte Linke Abgeordnete nicht in die Fraktion aufzunehmen, überspannen die beiden Parteien eindeutig den Bogen und liefern damit (sicher ungewollt) den überzeugten Antisemiten Munition.



    Durch den Ausschluss von Vanessa Emde aus der Linken-Fraktion würde kein einziger jüdischer Mensch in Berlin sicherer Leben.

  • D
    doda

    Danke, das ist mal eine klare und realistische Einschätzung der Situation.

  •
    NurFürDieKommentareHier

    SPD und Grüne sind leider für keine Überraschung gut. Statt eine progressive Alternative zum schwarz-blau-braunen Zukunftsszenario zu entwickeln, machen SPD und Grüne, was man 2026 eben von ihnen erwarten kann: sie bremsen und geben Rechts die Vorfahrt.

  •
    vieldenker

    Die Frage bleibt gleichwohl: Warum konnten, oder wollten die Abgeordneten der Linken nicht die vereinbarte Formulierung unterschreiben? Wenn doch angeblich nichts wesentliche geändert wurde.

  • H
    Hierjetzt

    Die Linke sollte nun Neuwahlen anstreben und mit den Antideutschen aufräumen. Mit einer klaren Kampagne gegen Grüne und SPD sollte die absolute Mehrheit kein Problem sein.

  • SB
    Sybille Bergi

    Die Grünen und die SPD sind zutiefst bürgerliche Parteien. Den Bürgerlichen ist das Eigentum heilig. Es war also nicht davon auszugehen, dass im Thema Enteigung mitgegangen wird.

  • N
    Nachtsonne

    Die Aufnahme von V. Emde in die Linksfraktion ist für die Grünen und die SPD keine Kleinigkeit, sondern ein deutliches Signal. "Es sollte selbstverständlich sein, dass die Entscheidung darüber keine ist, die die Linke der SPD und den Grünen überlässt." Ja sicher, keine Frage. Aber das Recht diesen Sachverhalt nicht zu akzeptieren steht der SPD und den Grünen ebenfalls zu. Und was bitte ist "echte linke Politik"? Mir scheint, da fehlt etwas der Realitätsbezug, den SPD und Grüne mit Regierungserfahrung sicher haben. Vor Kraft kaum laufen können ist im Porzellanladen der Politik keine gute Idee, wenn man sich nicht zusammenreißen kann.

  • C
    Chaos-NRW

    Sorry, aber dieser Kommentar geht an der Realität vorbei. Die Parteien einigen sich auf einen absoluten Minimalkonsens als Erklärung und dann ist die Linkspartei nicht mal in der Lage diesen Minimalkonsens zu bestätigen, sondern ändert eigenmächtig die Erklärung, die man unterschreiben lässt, ab.

    Wer etwas vereinbart, muss es einhalten. Und das hat einzig und alleine die Linkspartei nicht getan.

  • D
    DiMa

    Bereits der letzte R2G-Senat war eher schlecht als recht und von innerkoalitonären Streiterein überschattet. Ich habe kein Verständis dafür, warum sich die SPD erneut darauf einlassen sollte. Einfach in die Opposition gehen und die Linken (ggf. zusammen mit den Grünen) als Minderheitsregierung machen lassen.

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