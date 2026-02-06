piwik no script img

Diskussion über RentenreformMerz will die Altersvorsorge dem Kapitalmarkt ausliefern

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Der Bundeskanzler plant, die gesetzliche Rente zugunsten der privaten Vorsorge zu kürzen. Das nützt der Bevölkerung wenig, dem Kapitalmarkt umso mehr.

Nahaufnahme Merz, in lila Licht den Blick herablassend und kalt
Vielleicht denkt er: Sollen sie doch privat anlegen Foto: Boris Roessler/dpa

A usgerechnet bei einem Empfang der Deutsche Börse kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz einen Generalangriff auf die Rente an. Es werde einen „Paradigmenwechsel“ geben, sagte er. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rente solle künftig nur noch ein Baustein sein, während die kapitalgedeckte private und betriebliche Altersversorgung massiv ausgebaut werden soll. Das werde auch auf dem Kapitalmarkt einen erheblichen Schub auslösen, versprach er rund 850 Leuten aus genau dieser Branche.

Es ist frappierend, wie offen der Bundeskanzler die Wünsche der Finanzindustrie bedient – der er bis vor wenigen Jahren als Black-Rock-Repräsentant selbst angehört hat.

Die Gesetzliche Rentenversicherung ist schon immer ein Objekt der Begierde der Finanzbranche gewesen. Durch ihre Kassen fließen gigantische Summen. Was Merz vorschwebt, ist die Umschichtung enormer Geldmengen aus diesem System auf den Kapitalmarkt – zu Lasten der heutigen Erwerbstätigen. Denn die werden Absenkungen von Renten aushalten und mit zusätzlicher Vorsorge die Risiken an den Kapitalmärkten tragen müssen.

In der Diskussion über die Rente haben diejenigen die Oberhand, die Kürzungen meinen, wenn sie von Reformen reden. Ihr Fahrplan: Unternehmen sollen weniger Sozialbeiträge für die Beschäftigten zahlen und die Kapitalmärkte von der zusätzlichen Altersversorgung profitieren, die Erwerbstätige wegen niedrigerer Renten brauchen. Den Bür­ge­r:in­nen wird das mit dem fragwürdigen Versprechen schmackhaft gemacht, auch sie würden dann von den boomenden Börsen profitieren – das hält aber nur bis zum nächsten Crash der Finanzmärkte.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Reformen ja, aber in eine andere Richtung

Tatsächlich braucht das Rentensystem Reformen. Aber in eine völlig andere Richtung. Menschen mit schweren Belastungen müssten ohne Abzüge deutlich vor 67 in den Ruhestand gehen können. Ar­beit­ge­be­r:in­nen müssten sich stärker an der zusätzlichen Altersvorsorge ihrer Beschäftigten beteiligen. Nötig ist eine existenzsichernde Mindestrente, damit die Altersarmut nicht noch weiter steigt.

Wer so etwas fordert, ist derzeit in der Defensive. Trotzdem: Alternativen zu den Vorstellungen von Merz und Co müssen sichtbarer werden. Ihnen muss die Deutungshoheit genommen werden. Dazu gehört, sich dem Narrativ entgegenzustellen, dass das Rentensystem nicht stabil sei.

Diese Erzählung ist falsch. Die Kosten sind auch in Zukunft überschaubar, zeigt etwa eine Studie der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung. Ja, der Staat steckt jedes Jahr viele Milliarden in die Rentenkasse – weil die damit von ihm politisch gewünschten Leistungen wie etwa die „Mütterrente“ finanziert werden. Der Anteil der Rentenausgaben an der deutschen Wirtschaftsleistung ist in den vergangenen 20 Jahren gesunken.

Vielversprechend ist eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Er hat eine eigene Rentenkommission einberufen. Wenn diese Kommission ein überzeugendes Konzept vorlegt, könnte sich die Diskussion drehen. Nötig wäre es.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Anja Krüger

Anja Krüger

 Parlamentskorrespondentin
Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik
Themen #Rente #Kanzler Merz #Kapitalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Senioren gehen durch die Leipziger Innenstadt
Die Zukunft der Rente Warum sich Linke mit der Rente so schwertun
Kolumne Materie von Kersten Augustin

Bei Umverteilung bin ich immer dabei. Trotzdem fällt es mir schwer, mich im Rentenstreit zu positionieren. Es gibt zu viele Verwirrungen.

Zwei Frauen, von hinten gesehen, verfolgen von der Besuchertribüne aus die Sitzung des Bundestags
Rentenkommission Die Rentenkommission ist sicher

Die Rentenkommission soll bis Juni Vorschläge zu einer Reform machen. Am Mittwoch wird das Gremium vom Bundeskabinett zunächst einmal eingesetzt.

Von Jasmin Kalarickal
Drei Männer aus der Jungen Union im Bundestag
Schwarz-Rotes Rentenpaket Auf falsche Fragen zur Rente folgen falsche Antworten
Kommentar von Ulrike Winkelmann

Einigen wenigen Unionsabgeordneten gelang es, die Koalition existenziell zu bedrohen. Es zeigt, wie überfordert die Republik von der weltpolitischen Gesamtlage ist.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
2
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
3
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
4
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
5
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
6
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft