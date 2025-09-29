piwik no script img

Kennzeichnung von FleischersatzproduktenDie Sprachpolizei steht rechts

Jost Maurin
Kommentar von Jost Maurin

Das Gendern wollen CDU, CSU und AfD schon seit langem verbieten. Nun kämpfen sie auch gegen Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ für Fleischersatzprodukte.

Mann beißt in einen Burger
Burger dürfen womöglich bald nicht mehr veggie sein Foto: dpa

J etzt wollen uns die Rechten also auch noch unseren „Veggie-Burger“ nehmen. Die Europäische Volkspartei, der CDU und CSU angehören, hat dafür gesorgt, dass der Agrarausschuss des EU-Parlaments ein Verbot von Bezeichnungen wie „Burger“, „Schnitzel“ oder „Wurst“ für pflanzliche Lebensmittel fordert. Die AfD verlangt so etwas schon lange. Das zeigt: Die echten Sprachverbote kommen von rechts – nicht von links.

So war das schon beim Gendern: Erst warfen die Rechten den Linken fälschlicherweise vor, diese wollten beispielsweise Studenten Gendersprache vorschreiben. Dann hat zum Beispiel das CSU-regierte Bayern „mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen“ wie den Genderstern („Mitarbeiter*innen“) in Schulen, Hochschulen und staatlicher Verwaltung verboten.

Nun macht die rechte Sprachpolizei weiter bei den Lebensmitteln. Auch dahinter steckt ausschließlich Ideologie oder kulturkämpferisches Ressentiment. Denn mit der bisherigen Rechtslage können alle gut leben. Nicht einmal AfD-Wähler würden einen „Veggie-Burger“ mit einem Fleisch-„Burger“ verwechseln. Schließlich steht bei dem pflanzlichen Produkt klar „Veggie“, „vegan“ oder „pflanzlich“ dabei. Der Begriff „Veggie-Burger“ hat sich auch etabliert. Würde man ihn verbieten, gliche das einer Schikane der Verbraucher und der Hersteller.

Die vertrauten Bezeichnungen für Fleischalternativen sind nötig, damit die Verbraucher Geschmack, Textur und Zubereitung einschätzen können. Vegane Burger und ebensolche Rostbratwürstchen etwa sollen ja in gewisser Weise den herkömmlichen Produkten aus Fleisch ähneln. Und das tun sie auch. Deshalb bieten Begriffe wie „Burger“ den Verbrauchern Orientierung – solange die Zusammensetzung der Produkte klar gekennzeichnet ist. Das entspricht der aktuellen Rechtslage.

Sollte sich der Vorschlag der Rechten in der EU durchsetzen, müssten die vertrauten Bezeichnungen ersetzt werden durch alltagsferne Kunstbegriffe. Das würde die Verbraucher nun wirklich verwirren.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jost Maurin

Jost Maurin

 Redakteur für Wirtschaft und Umwelt
Jahrgang 1974. Er schreibt vor allem zu Ernährungsfragen – etwa über Agrarpolitik, Gentechnik und die Lebensmittelindustrie. Journalistenpreis "Faire Milch" 2024 des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter. 2018, 2017 und 2014 gewann er den Preis "Grüne Reportage" des Verbands Deutscher Agrarjournalisten. 2015 "Bester Zweiter" beim Deutschen Journalistenpreis. 2022 nominiert für den Deutschen Reporter:innen-Preis (Essay "Mein Krieg mit der Waffe"), 2013 für den "Langen Atem". Bevor er zur taz kam, war er Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters und Volontär bei der Süddeutschen Zeitung.
Themen #Lebensmittel #Lebensmittelkennzeichnung #Vegetarismus #Kulturkampf #Klimawandel #EVP #CDU/CSU #AfD #Europäische Union #Landwirtschaft #Gendern
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Unterschriftenzettel der Hamburger Initiative «Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung»
Forscherin über Gendern „Politiker:innen, die für Verbote sind, gendern oft selbst“
Gender-inklusive Sprache führt in vielen Ländern zu Debatten – auch in Spanischsprachigen. Miriam Zapf geht dem empirisch auf den Grund.
Interview von Leo Schurbohm
Ein Gemälde zeigt die biblische Szene von Adam und Eva
Moraltheologe über Gender-Verbot „Nicht gendern ist nicht möglich“
Gendern sei inklusiv und habe mit Gerechtigkeit zu tun, sagt Gerhard Marschütz. Und widerspricht damit einem Argument für das Gender-Verbot in Bayern.
Interview von Stefan Hunglinger
Hinter das Wort "Besucher" hat jemand auf einem Schild ":innen" geschrieben
Mitgründerin über Pro-Gendern-Ini „Wir sind gegen Sprachverbote“
In Hamburg fordert eine Volksini ein Gender-Verbot. „Die Mitgemeinten“ wollen dagegen für Vielfalt werben. Christina Maria Huber erklärt die Strategie.
Interview von Neele Fromm

klimawandel

Feuwehrauto vor brennendem Wald
Ursachen der Waldbrände Im Feuerdreieck
In der Saison 2025 haben die Brände in Europa mehr als 1,4 Millionen Hektar Wald vernichtet. Eine Analyse in Zahlen.
Von Yannik Achternbosch

27.9.2025

Schornsteine eines Kohlekraftwerks stossen Rauch aus
Klimakrise eskaliert Die Angst vor drei Grad Erderhitzung
Deutsche Kli­ma­ex­per­t*in­nen warnen davor, dass die Klimakrise noch deutlich schneller eskaliert als erwartet. Das ist in der Fachwelt umstritten.
Von Susanne Schwarz

26.9.2025

Logo klima update°
Bremst Merz die EU-Klimaziele aus? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Sandra Kirchner
China will endlich CO2-Emissionen senken. Die Menschheit hat sieben von neun planetaren Grenzen gesprengt. Staaten planen zu viel Fossilen-Förderung.
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

6 Kommentare

 / 
  • BS

    Zwischen Döner und Drehspiess Döner Art ist ja auch ein gewaltiger Unterschied. Und ein Wienerschnitzel mus vom Kalb stammen sonst heist es nach wiener Art. Und das hat nichts mit Sprachpolizei zu tun sondern wurde zum Schutz der Verbraucher eingeführt. Darüber hat sich auch noch keiner beschwert.

  • DS

    Die "Sprachpolizei" steht nicht rechts, sie ist Zeigeist. Genau wie beim aktuell viel zitierten Kulturkampf. Er wird immer nur non den Anderen betrieben. Die einen würden gern das verbieten, die anderen das, recht hat man immer nur selbst. Verbieten als Allroundlösung. Hat nur jeder seine eigenen Steckenpferd, wo er glaubt, dass man damit nicht leben kann.

  • P

    Na wird auch Zeit. Die armen Bajuwaren wurden ja lange genug mit dem Leberkäse hinters Licht geführt.

    Wie? Der ist nicht gemeint? Na sowas aber auch.

  • TE

    Pah, Rechts setzt sich immer durch. Besonders, wenn es Widersprüche gibt, kommen die anscheinend gut an:

    CDU oder AfD: Wir gendern nicht!



    CDU oder AfD auch: "Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!"

    Statt Verwirrung gibt es Jubel. Siehe den Leberkäse, der weder Leber noch Käse ist, und der absolute Hit bei Handwerkern ist. Ich esse aber weiterhin vegane Burger.

  • N

    .. darauf erst mal ne Katzenzunge

  • C

    Ideologie und vielleicht auch Lobbyinteressen. Jedenfalls wieder ein Beispiel, dass manche nicht nur keinen Umwelt- und Verbraucherschutz wollen, sondern ihn sogar aktiv hemmen.

meistkommentiert

1
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
2
Anerkennung eines Staates Palästina Viel mehr als reine Symbolpolitik
3
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
4
Warnung vor noch größerer Klimakrise Unfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden
5
Michael Barenboim über Kulturboykott „Es geht um Mitschuld“
6
Prozesswelle gegen Antifas „Ein klarer Versuch der Einschüchterung“