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Zuckerabgabe und soziale KonsequenzenGesellschaftspolitischer Sprengstoff

Kommentar von

Gunnar Hinck

Die Zuckerabgabe ist gesundheitspolitisch sinnvoll. Doch wieder einmal bekommen „die da unten“ das Signal, dass ihre Lebensart falsch ist.

Ein kaputte Cola-Dose
Getränk der „Unterschicht“? Biosäfte hingegen werden bei der neuen Zuckerabgabe geschont Foto: imago

K ein Zweifel, die von der Bundesregierung geplante Abgabe auf besonders zuckerhaltige Getränke ist gesundheitspolitisch sinnvoll. Der tägliche Konsum einer Ein-Liter-Flasche gelber Limo oder Cola ist eher nicht so gesund, nimmt man damit doch gleich mal 100 Gramm Zucker zu sich – das sind 33 Würfel Zucker.

Doch haben die Pläne eine gesellschaftspolitisch bedenkliche Unwucht. Ausdrücklich ausgenommen sind alle anderen Produkte, die viel – versteckten – Zucker enthalten. Feinkostsalate – Fleischsalat, Eiersalat, Heringssalat – enthalten satte fünf bis zehn Prozent Zucker (der Zuckeranteil ist bei ihnen in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen, weil es dann ja so schön yummy schmeckt und Zucker für die Industrie ein billiger Zusatzstoff ist). Und die angeblich so gesunden puren Fruchtsäfte haben rund zehn Prozent natürlichen Fruchtzucker, der auf Dauer im Körper genauso große Schäden anrichtet wie weißer Zucker. Sie sind damit genauso süß wie die Limo.

Es wird natürlich nicht so offen gesagt, aber das ist der Subtext: Softdrinks sind das Alltagsgetränk der sogenannten Unterschicht, und durch die Abgabe sollen sie endlich kapieren, was für einen Mist sie da trinken. Wenn die Mittelschichtseltern für Carlotta und Noah aber den hochpreisigen Direktsaft im Biomarkt kaufen, ist das okay, weil die sogenannten gebildeten Schichten sich ja im Griff haben. Wenn die Eltern von Selina und Mohammed jedoch bei Lidl den Sechserpack Eigenmarkenlimo kaufen, muss der Staat eingreifen, denn die Unterschichten haben ihr Leben – so die Lesart – nicht im Griff.

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Die Abgabe nur für Billiggetränke birgt gesellschaftspolitischen Sprengstoff. Wieder einmal bekommen „die da unten“ das Signal mitgegeben, dass ihre Lebensart falsch ist, während die Gebildeten angeblich alles richtig machen. Sollten die Pläne nicht auf alles, was süß ist, ausgeweitet werden, dürften sie der AfD weitere WählerInnen zuführen.

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Gunnar Hinck
ist Redakteur im taz-Ressort Meinung.
Themen #Gesundheitspolitik #Nina Warken Gesundheitsministerin #Zucker #Armut #Kinder #Limonade #Coca-Cola
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48 Kommentare

 / 

  • Jede Änderung von Gesetzen, die eine Änderung der Lebensweise nahelegt, erzeugt dieser Tage bei Teilen der Bevölkerung Schnappatmung.



    Es geht NULL um Inhalte, es geht um Änderungen. Würde der Gesetzgeber heute versuchen, Tempo 50 innerorts oder die Gurtpflicht einzuführen, würden diese Leute ebenfalls kurz vor dem Herzkasper stehen.

  • SH

    Guter Kommentar. Triffts auf den Punkt.

  • Z

    In UK war die Zuckersteuer ein Erfolg. Rezepturen wurden angepasst und die Zuckeraufnahne bei Erwachsenen und Kinder signifikant gesenkt.

  • G

    Wenn einem der Staat vorschreiben will was man zu essen hat dann nervt das total. Das geht ihn - und auch den Rest der Gesellschaft - einfach nichts an.

  •

    Und die bisherige Alternative ist:

    Wir, die Eliten, wissen das Zucker schlecht ist. Deswegen ermuntern wir die Konzerne viel davon überall hinein zu tun, was die Unterschicht konsumiert. So haben wir ein schönes Distinktionsmerkmal und schädigen uns nicht. Oder ist es anders?

    Leider müssen wir immer noch die Sektsteuer zur Finanzierung der kaiserlichen Marine tragen.

  • EM

    Dieser Artikel ist immerhin schon mal weit weniger bizarr als der - ähnlich argumentierende - Kommentar zur Tabakststeuer von Dirk Engelmann (taz.de/Tabaksteuer...ermeren/!6174989/).

    Das Argument, dass alle zugefügten Zucker gleich besteuert werden sollten, ist stichhaltig - schon aus Gründen der Einfachheit. Inwieweit Fruchtzucker und andere Süßstoffe davon betroffen sein sollten, wäre zu diskutieren.



    Ansonsten gilt auch hier: Solche Lenkungsabgaben dürften nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden, alleine schon weil das die Lenkungsintention konterkariert (am besten Zweckbindung für gesundheitliche Prävention und Aufklärung).



    Darüberhinaus ist es aber kein Zeichen von Geringschätzung der Armen, wenn man den Verbraucherschutz verbessert - eher im Gegenteil. Und schließlich sollte es in einer Marktwirtschaft immer auch um "ehrliche Preise" gehen, sonst kann man das Konzept nämlich gleich ganz vergessen.

  • C

    Ich wäre unbedingt dafür, dass die Zuckersteuer ausnahmslos für überzuckerte Lebensmittel gilt. Ich bin nämlich öfter mal wütend darüber, wenn mal wieder bei sauren Gurken oder anderem eingelegten Gemüse der bisherige Zuckerrekord gerissen wurde, denn das schmeckt mir einfach nicht. Es bleiben ja auch as anderen Gründen - nämlich wegen der zunehmenden macht von Lebensmittelkonzernen und Handelsketten - immer weniger Marken übrig, und die, die man noch, ohne sich zu ekeln, verschwinden dann irgendwann ganz. Komplett ekelhaft finde ich auch den vielen Zucker in Wurst und Feinkostsalaten. Und durchaus nicht unerheblich ist auch, dass inzwischen nachgewiesen ist, dass viele Süßstoffe die Appetitsteuerung und damit letztendlich den ganzen Stoffwechsel stören. was eigentlich als Körperverletzung gewertet und entsprechend bestraft werden sollte.

    • PA

      @Christine_Winterabend:

      Auch interessant. Wenn jetzt Zucker nicht mehr rentabel ist, gibt das dann einfach mehr Süßstoff?

    • HS

      @Christine_Winterabend:

      Ich halte mich von zuckerhaltigen Lebensmitteln fern, bin aber dagegen, dass ich der Staat in diese private Angelegenheit einmischt. Es geht den Staat gar nichts an. Und in diesem speziellen Fall bin ich mir auch ziemlich sicher dass das keine Lenkungswirkung haben soll sondern einfach nur mehr Steuereinnahmen bringen muss

    • HZ

      @Christine_Winterabend:

      Ab wann genau ist bei Ihnen "überzuckert"?



      Mir zumindest ist richtiger Zucker lieber als die Erzeugnisse der Industrie.

  • A

    Eine gesetzliche Vorgabe maximal verwendbarer Zuckeranteile wäre wohl zweckdienlicher geworden. Selbst Essen bei McDonalds war mal gesünder als es noch mehr Fett, statt nun Zucker enthielt. Das könnte man per Verordnungenen zurück drehen und damit direkt Diabetiszahlen senken.

    Aber für echte gesundheitlich relevante Maßnahmen sind unsere Politiker schlicht zu doof. Oder zu unterausführlich, was auf das Selbe hinaus läuft.

    Und ja: Smoothies sind ungesund.

  • TF

    Man muss schon sehr gebildet sein, wenn man dieser Meinung folgen will. Grüße!

  • J

    Bin selber jemand, der ganz gerne Softdrinks trinkt und gleichzeitig synthetische Süßstoffe meidet. Etliche der erhältlichen Getränke sind jedoch für meinen Geschmack deutlich zu süß. Für mich war es deshalb erfreulich, als ich bemerkt habe, dass die Eigenmarkeneistees und -limonaden einer großen Supermarktkette lediglich 58 bzw.76 Gramm Zucker pro Liter enthalten, was gegenüber Markenprodukten schon deutlich weniger ist. Bei einem Discounter habe ich sogar Eistee mit lediglich 200 Kalorien pro Liter entdeckt, der mir jedoch, dank enthaltener Stevia, zu süß schmeckt.



    All dies geht in die richtige Richtung und es ließe sich mit breit angelegten Studien sicher feststellen, wieviel Zuckerreduktion von den Kund*innen akzeptiert wird. Kinder dürften nicht mehr vom Säuglingsalter an, auf zu süßen Geschmack geprägt werden, was derzeit schichtenübergreifend der Fall ist. Wäre froh, überall nur das absolute Zuckerminimum zu erhalten. Davon ausgehend, dass dies für den Durchschnittsgeschmack ermittelt wird, sehe ich nicht, dass das zu Aufständen führen sollte. Der derzeitige Zuckereinsatz ist weit davon entfernt, was Altersdiabetes schon bei (zum Glück nur wenigen) Kindern beweist.

  • HF

    Nein, das ist nicht so . Die "Unterschicht" fühlt sich nicht annähernd so schnell pikiert (=hält Stigma und Beleidigung ohne Rachegefühle aus) wie die "Oberschicht". Die Zuckerabgabe sollte ein Verbraucherschutz wie jeder andere (Gurtanlegepflicht, TÜV-Pflicht ...) sein.



    - Warren Buffet ist m.W. konsequenter Kirschcola - Trinker , extensiver Eiscreme- und Burger-Esser, ernährt sich am liebsten wie Calvin aus Hobbes.



    - Schichtmodelle der Gesellschaft sind mehr oder weniger kreisschlüssig, den "Unterschichtlesern" zum Trost.

    www.deutschlandfun...isten-den-100.html

  • AS

    Viele günstige "süße" Limonaden werden auch nur teilweise mit Zucker gesüsst, der Rest wird mit Süßstoffen ergänzt.



    Wie sieht das z.b. im Ausland aus, wo der Zuckergehalt reguliert wird, ist da einfach weniger bis kein Zucker drin oder kommen da auch Süßstoffe zum Einsatz?

    • Z

      @Axel Schäfer:

      In UK hat die Zuckersteuer zu Änderungen bei den Rezepturen und eine geringere Zuckeraufnahne in der Bevölkerung geführt.

  •

    Ich bin ja durchaus auch der Meinung, dass von rot-schwarz-grün bis blau und früher auch von gelb Politik so gestaltet wird, dass die Interessen des ärmeren Teils der Bevölkerung den Interessen der Besitzenden untergeordnet werden.

    Es wäre sicher, wenn's um Gesundheit geht zielführend, die Zuckerabgabe generell für alle Lebensmittel einzuführen.



    Der Haken an der Sache ist, dass das vermutlich erstmal zu einer erneuten Verteuerung der Lebensmittel führen würde. Das träfe einkommensschwache stärker als andere.



    Außerdem gibt es im Handel schon seit langem für fast alle Softdrinks auch süße aber zuckerfreie Varianten.

    Die Annahme, dass die AFD von einer Einführung der Zuckerabgabe profitieren könnte, weil sich ärmere oder bildungsferne Teile der Bevölkerung diskriminiert fühlen, halte ich doch für sehr gewagt.

  • F

    Worin liegt genau noch einmal der gesellschaftspolitische Sprengstoff? Wird eine erhöhte Steuer auf zuckerhaltige Getränke endlich die große Revolution auslösen? Wird der Sozialismus ausgerechnet durch Coca-Cola siegen?

  • D

    Ja, diese Lesart kann es geben, wenn die Verordnung nicht für alle Lebensmittel gilt, aber nicht anfangen, weil nicht perfekt, ist auch keine Lösung.

    •

      @DieLottoFee:

      Völlig verkehrt und erkennbar kontraproduktiv anzufangen, ist aber auch keine.

  • M

    Spannend was man alles in so ein Gesetz interpretieren kann. Hätte es diese Kritik auch gegeben, wenn die Linke den Vorschlag eingebracht hätte? Oder wäre es dann einfach nur ein gesundheitspolitisch vernünftiger Vorschlag gewesen? Natürlicher Fruchtzucker ist selbstverständlich NICHT genauso ungesund wie das, was in die Cola etc. gemischt wird, natürlicher Fruchtzucker wird über die Ballaststofe und Vitamine aufgenommen, was die Aufnahme verlangsamt und dementsprechend weniger ungesund ist. Ansonsten ist es ähnlich wie bei der Diskussion um die Steuererhöhung von Zigaretten: Nur weil man die Alkoholsteuer nicht AUCH hochsetzt, ist die Erhöhung der Tabaksteuer nicht falsch. Und andauernd zu behaupten, dass sich sämtliche Gesetze gegen die "Unterschicht" richtet, weil diese laut der Mehrheit der hier berichtenden Journalisten scheinbar nicht in der Lage sind sich vernünftig zu ernähren, sagt wohl mehr über die Schreibenden und deren Haltung gegenüber "Selina, Mohammed und deren Eltern", als über die Poltiker, die die entsprechenden Gesetze verfassen.

    • GH
      Gunnar Hinck , Autor des Artikels,

      @MarsiFuckinMoto:

      Hallo! Das mit dem Fruchtzucker ist nicht richtig. Längst ist erwiesen, dass Fructose genau so schnell in den Blutkreislauf gelangt wie Glucose (weißer Zucker). Das mit dem "guten Fruchtzucker" ist eine Mär von früher. Was aber stimmt: Fruchtzucker in unverarbeitetem Obst wird langsamer verstoffwechselt. MfG Gunnar Hinck, Autor und taz-Redakteur

    • HS

      @MarsiFuckinMoto:

      Das ist totaler Blödsinn. Ich möchte sogar behaupten, dass Fruchtzucker viel übler ist als anderer. Der wird von der Leber abgebaut und die kennt kein Ende. Die Er wandelt das direkt in Fett um. Und dann gibt es eine schöne Fettleber und fette Menschen

    • C

      @MarsiFuckinMoto:

      Es ist halt nur so, dass solche Lebensmittel dann auch die am billigsten verfügbaren sind. Und deshalb ist es durchaus gerechtfertigt, die Nachteile vor allem bei Discount-Käufern zu sehen. Und die Behauptung, dass diese prozentual mehr Cola trinken und nicht einfach nur Wasser, wäre auch noch zu beweisen. Ees darf auf keinen Fall nur gegen Cola Fanta &Co gehen, sondern gegen alle Lebensmittel, die inzwischen mit überhöhten Zuckerdosen ungenießbar gemacht und durch Wertminderung auch noch mal relativ verteuert werden, vor allem Kinder- und Babynahrung und preisgünstigere Fruchtsäfte.

  • M

    Saft enthält oft mehr Zucker als Zitronetee, Orangenlimo etc. . Das sollte inzwischen jeder wissen, und Cola ist ungesund, auch wegen der Phosphorsäure. Wer das Zeug dennoch konsumiert, schadet sich vorsätzlich. Wenn die Steuer insgesamt den Zuckergehalt in Ungesundem senkt, ist allen geholfen, auch den Armen!

    Ja, es stimmt, der Zuckergehalt sollte bei allen Lebensmitteln bzw. Süßigkeiten besteuert werden. Eine Flasche Saft oder Cola enthält deutlich mehr Zucker, als man täglich zu sich nehmen soll, ca. 500 bis 650ml reichen je nach Sorte, um die 50 Gramm zu erreichen

    Bedenklich finde ich, dass die Steuer nur zur Haushaltskonsolidierung eingeführt wird, und nicht wie in GB zur Zuckersenkung.

    • AS

      @menschbin:

      Jetzt mal ehrlich, wer rechnet jetzt immer genau aus was wo drin ist. Wer es sich leisten kann kauft konsequent Bio, aber damit kann man sich auch "falsch" ernähren. Auch Alkohol, Kohlenhydrate, rotes Fleisch und was sonst noch schmeckt etc. ist nicht gesund aber die Dosis macht das Gift und man kann sich natürlich auch nach Plan komplett genussbefreit ernähren. Aber wer will das schon?

      • M

        @Axel Schäfer:

        Wem seine Gesundheit etwas bedeutet, der achtet auf Inhaltsstoffe. Ich z.B. Viele andere auch. Wer das nicht tut, konsumiert gedankenlos und schadet sich und auch der Solidargemwinschaft. Krankenssenbeiträge steigen auch deshalb! Sehr viele Zahnarztkosten sind unnötig!

        Mal ehrlich, wer das nicht tut ist entweder ein Kind oder sehr unreif. Wer sich nicht um seine Gesundheit kümmert wird krank. Wo ggfwnvwenatoqer

        • M

          @menschbin:

          Mein letzter Kommentar wurde versehentlich abgeschickt mit Buchstabensuppe.

          Ich ergänze: Einfacher geht es nicht, der Zucker- und Salzgehalt steht auf jeder Packung! Wer da nicht nachschaut und das auch noch als normal bezeichnet, muss dann seinen kranken Körper ertragen. Arm oder reich, Selbstverantwortung hat jeder Erwachsene!, Ganz ehrlich, so sehe ich es.

          Natürlich sollte es leichter sein. Der Nahrungsmittelndustrie werden viel zu viele Geschenke gemacht. Lobbyarbeit sei dank.

          Aber die Gesamtzuckermenge über den Tag ungefähr zu prüfen ist wirklich einfach geworden. Dazu entscheidet sich jeder selbst!

  • TM

    Die Zuckerabgabe ist ein guter Anfang in Richtung der Verbesserung der Volksgesundheit und niemand wird daran gehindert auch weiterhin preiswerte Softdrinks von Aldi oder Lidl zu konsumieren. Bei solchen Massenprodukten ist auch die Überprüfbarkeit leicht zu bewerkstelligen. Anders bei den sog. versteckten Zuckeranteilen. Die wenigsten werde kiloweise Fleisch- oder Heringssalate essen. Ausgerechnet beim Aspekt der Zuckerreduzierung die Klassenfrage zu stellen ist nun wirklich mehr als widersinnig. Da bieten sich genügend relevantere Lebensbereiche an.

  • PW

    "Es wird natürlich nicht so offen gesagt, aber das ist der Subtext: Softdrinks sind das Alltagsgetränk der sogenannten Unterschicht, und durch die Abgabe sollen sie endlich kapieren, was für einen Mist sie da trinken."

    Das hat nie jemand behauptet. Das ist einzig die Interpretation des Autors und möglicherweise gleich auch die seines Milieus. Das lässt tief blicken.. Vorurteile ohne Ende. Ich kenne genug Unterschichtler, die sich gesund ernähren und genug Oberschichtler, deren Kinder jeden Tag die original Milchschnitte und teure Softgetränke mitbekommen..

  • L

    Der letzten Satz ist Quatsch. Die AFD wird in jedem Fall gegen die Steuer mit ihrem Freiheits Blabla polemisieren egal wie breit die besteuerbare Produktpalette aufgestellt ist ...

    Hinsichtlich der sozialen Ausgewogenheit gilt dass jede soziale Sparmaßnahme und jede neue Steuer für die Allgemein Bevölkerung jede Glaubwürdigkeit der Regierung sowie der Demokratie an sich verspielt solange die



    gesetzlich vorgeschriebene Vermögenssteuer nicht wieder eingezogen wird.



    In der sozialen und ökonomischen Mobilität ist unsere Gesellschaft ein internationales Extrembeispiel für ungleiche Vermögensverteilung ... Das zerstört den Glauben der Menschen an die Grundwerte der Demokratie...

    Wenn die Besteuerung sozial ausgewogener verteilt würde, gäbe es doch mit der Zuckersteuer kein Problem... Außer wie der Artikel richtig feststellt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt sämtliche anderen Zucker haltigen Lebensmittel außer Softdrinks auszunehmen.



    Letzteres würde ich sehr begrüßen, wäre prima wenn die Hersteller unter Druck stünden etwa den Zuckergehalt in sämtlichen Produkten zu senken. Mich ärgert der versteckte Zucker überall, für Diabetiker ist das richtig blöd ...

  • A

    Das sehe ich genauso. Ich finde es schon einigermaßen bedenklich, wie ganz gezielte staatliche Konsumsteuerung an einer Stelle, an der (anders als bei Zigaretten und Alkohol) nicht von einer klassischen Suchtentwicklung auszugehen ist und an der ein Konsum bereits durch Kinder und Jugendliche in problemlosem Umfang bereits jetzt möglich ist, gar nicht mehr groß hinterfragt wird. Die Grünen wollten vor kurzem die "neuen Liberalen" sein - davon scheint nicht viel übrigzubleiben. "Der Staat muss dich vor dir selber schützen" ist weder ein populäres, noch in einer Demokratie besonders überzeugendes Mantra.

    • S

      @Agarack:

      Man kann im Hinblick auf Zucker sehr wohl von einer Art Sucht ausgehen. Insbesondere die Kombination von Zucker und Fett kommt in natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln nicht vor. Deswegen hat das menschliche Gehirn, anders als zB bei der Kombination Fett und Protein oder allein bei Kohlehydraten, keinen Aus-Schalter, der ein Sättigungsgefühl erzeugt. Kuchen oder Eis kann daher in viel größeren Mengen konsumiert werden als der darin enthaltene Zucker oder das darin enthaltene Fett allein. Sie würden zB durchaus einen Liter Eiscreme essen können, aber wohl kaum den darin enthaltenen Zucker pur, geschweige denn das enthaltene Fett. Erst die Kombination ermöglicht die (objektiv ungesunde) Aufnahme von soviel Zucker und Fett.

  • N

    "Wieder einmal bekommen „die da unten“ das Signal mitgegeben, dass ihre Lebensart falsch ist...!. Beim besten Willen, man macht etwas falsch im Leben, wenn man sich Literweise Softdrinks reinzieht. Was soll man daran schönreden oder politisieren bis es absurd wird?

  • C

    Sorry, aber die Argumente passen auch auf alles was mit Klima zu tun hat. Allerdings stört es da gar nicht (es geht ja auch um eine "richtige" Sache). Während Carlotta und Noah auch mit dem Zug zum Ferienhäuschen an die Nordsee fahren, sollen Selina und Mohammed nicht eine Woche pauschal nach Malle, Griechenland und die Türkei fliegen dürfen, weil das ja so schlecht für das Klima ist...wenn das mal nicht ebeso viele in die Arme der AfD treibt.

  • D

    Natürlich könnte man sich darüber beschweren, dass Selina und Mohammed höhere Steuern bezahlen sollen, nur dann soll man sich nicht darüber beschweren, dass Selina und Mohammed wegen schlechter Ernährung eine geringere bzw. schlechtere Lebenserwartung bzw. -qualität haben.

    Nur am Ende stimmt der Vorwurf noch nicht einmal. Apfelsaft und Mineralwasser (im Mischverhältnis 1:3) aus dem Discounter kosten in etwa das gleiche wie das Sixpack Discounterlimo. Man muss nur wollen und selbst mixen.

  • A

    Bei der aktuellen Zuckersteuer geht es nicht mehr um Pädagogik sondern darum das bodenlose Loch im Haushalt zu stopfen. Von der Unterschicht ist halt keinerlei politische Gegenwehr zu erwarten, besonders seit die Linke sich zu einer Vertretung burgeoiser Liberaler aus den Ballungszentren entwickelt hat.

  • CS

    Also soll man um des "richtigen Signals" Willen, das falsche tun?!

  • R

    Dieser Punkt sticht.

    Hat Herr Hinck völlig recht.

    Dass die Steuer den Bio-Direktsaft treffen wird, der ohnehin bereits mehr als 5 € kostet, kann ich mir nicht vorstellen.

    "Der ist doch schon so teuer", "der ist doch gesund", "Biobauern haben es doch schon so schwer", " wir verdünnen ihm doch"...

    Letztendlich wird es eine Steuer für die Unterschicht werden.

    •

      @rero:

      Es geht nicht nur um die Kaufkraft der Konsumenten. Wenn etwas vorher schon teuer war, ist die relaive Wirkung der Steuer gering. Erhebliche und sichtbare Änderungen erzeugt sie bei Billigprodukten, die hauptsächlich nach dem Preis gekauft werden.



      Falsch ist vor allem die Engführung auf eine Produktgruppe. Es gibt so vieles, das ich gern kaufen würde, wenn nicht solche Mengen dieses billigsten aller Füllstoffe drin wären.

  •

    Das macht Sinn, da ja vor allem die Union eng mit den Unternehmen aus der Lebensmittelbranche verbandelt ist. Hinzukommt, dass die Regierungsparteien, welche ohnehin nur ca. 25% der deutschen Bevölkerung repräsentieren, reine Klientelpolitik für die Besserverdienenden machen. Die unteren 70% interessieren sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr, da sie den jeweiligen Politiker: innen keinen finanziellen Nutzen bringen.



    Es sieht leider so aus, dass das Land erst durch ein tiefes Tal der Tränen gehen muss bevor eventuell grundlegende Änderungen an dem korrupten, ausbeuterischen System angegangen werden.

  • R

    Jetzt also doch noch die Zuckerergänzung zur Tabaktirade.



    Ich möchte vor dieser Art der Polemisierung aus vermeintlich linker Sicht warnen!



    Es spielt überhaupt keine Rolle, wer was konsumiert. Es geht darum, was insgesamt, also in Masse, konsumiert wird. Denn das ist der Faktor, der massive Auswirkungen auf die gesellschaftliche Gesundheit hat.



    Und da sind die Softdrinks tatsächlich das viel größere Problem als Fruchtsäfte.

    Die nach Clickbait riechende Argumentationsstruktur dieses und des Tabak-Artikels haben ein essentielles Problem:



    Das Problem der Armen ist ein deutlich schlechterer Gesundheitszustand, erhöhte Morbidität und Mortalität, sowie eine deutlich geringere Lebenserwartung. Ursachen dafür sind neben Schichtarbeit und körperlicher Arbeit auch ein höherer Konsum gesundheitsschädigender Substanzen wie Tabak, Alkohol und.... Zucker!

    Die linke Perspektive heißt aber nicht, den Armen ihr Recht auf Gesundheitsschädigung zu verteidigen, sondern die Mechanismen zu entlarven, die die Ursache dafür sind. Und dazu gehören nunmal die hoch zuckerhaltigen Billigprodukte, die die Industrie zur Profitmaximierung einsetzt.

  •

    Ich halte die Zuckersteuer für Unfug. Wer jeden Tag einen Liter Cola trinkt, wir das auch in Zukunft tun. Wirksamer wäre es, den Zuckergehalt von Produkten, die Zucker nicht zwingend benötigen, per Gesetz zu begrenzen.

  • TE

    Wenn also so gut wie alles, was aus dem Supermarkt kommt, nur mit Zucker belastet ist, auch den versteckten, so wittere ich eine Verschwörung: Nicht die Gesundheit ist das Ziel, sondern Unternehmen profitieren von höherem Gewinn. Dabei sind Umverteilungen in Gesundheitsprojekte nur zum Schein und Nestlé, Kraft und wie sie alle heißen verdienen sich dumm und dämlich.

    Wer eröffnet also nun den ersten zuckerfreien Supermarkt? Kekse und Kuchen ohne Zucker sollten machbar sein, auch Brot ohne Zucker. Mineralwasser hat standardmäßig kein Zucker. Manche Früchte enthalten relativ wenig Zucker, usw. usf.

    •

      @Troll Eulenspiegel:

      Der Zucker in Süßungsmitteln wie Früchten, Honig und dunklem Melassezucker ist derselbe. Ihr Vorteil liegt woanders. Sie haben alle einen deutlichen Eigengeschmack. Wenn man zuviel davon nimmt, schmeckt das Ergebnis nicht mehr. Raffinierten weißen Zucker kann man ohne diesen "Nachteil" fast unbegrenzt hinzufügen und oft wird genau das auch getan. Deshalb gibt es den in meinem Haushalt gar nicht, Fertigprodukte, wo er drin ist, wegen der Bequemlichkeit und Zeitersparnis in Maßen aber leider doch.

  • U

    Mein Geld ist bei mir besser aufgehoben als bei Klingbeil und Konsorten. Trotzdem ein guter Kommentar. Er zeigt, dass die taz teilweise noch links ist und der Arroganz der Satten zumindest gelegentlich etwas entgegensetzt.

  • ES

    Also lasst uns ruhig weiter zu tode saufen, hauptsache niemand ist beleidigt.



    Liebe Grüße



    Edgar Schmauch

  • D

    Und irgendwann glauben „die da unten“ dann tatsächlich, dass sie selbst schuld sind an ihrer Situation – haha, und dadurch ja dann indirekt sogar auch daran schuld, dass die da oben sich die Taschen füllen

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