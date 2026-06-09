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Tempolimit-Aktion von GreenpeaceDann machen sie es eben selbst

Greenpeace-Aktivist:innen haben an deutschen Autobahn-Grenzübergängen Schilder zur Richtgeschwindigkeit überklebt. Solange galten dort 100 statt 130 Kilometer pro Stunde.

Greenpeace-Aktion für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Auf der A4 bei Aachen, überkleben zwei Aktivistinnen von Greenpeace die Richtgeschwindigkeit von 130 mit einem Tempo 100 Geschwindigkeitsgebot.
Klebt gut, aber an einigen Orten nicht lange: Tempo-100-Sticker als Greenpeace-Protest für ein allgemeines Tempolimit Foto: Benjamin Westhoff/dpa
Nanja Boenisch

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Nanja Boenisch

An 26 Orten führen deutsche Autobahnen ins Ausland – überall dort haben Greenpeace-Aktivist:innen am Montag Tempo-100-Sticker auf die Schilder mit der offiziellen Richtgeschwindigkeit geklebt. Mit der Aktion macht sich Greenpeace für ein allgemeines Tempolimit in Deutschland stark, „als Antwort auf die fossile Krise“, wie die Umweltorganisation mitteilte.

Infolge des Krieges zwischen Iran, USA und Israel verkaufen Mineralölkonzerne in Deutschland Benzin und Diesel an den Tankstellen zu deutlich höheren Preisen. Um den Preisanstieg zu bremsen, führte die Bundesregierung Anfang Mai einen umstrittenen Tankrabatt ein. Der läuft noch bis Ende Juni.

Greenpeace argumentiert: Wenn auf Autobahnen eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern pro Stunde gälte, ließen sich längerfristig Spritkosten sparen als durch den Steuerrabatt. Außerdem diene ein Tempolimit erwiesenermaßen der Verkehrssicherheit und sorge insgesamt für einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch.

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An den 26 Grenzübergängen stehen normalerweise Schilder, die auf die in Deutschland gültige Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen hinweisen. Indem die Ak­ti­vis­t:in­nen die 130 dort überklebt haben, hätten sie gezeigt, wie schnell und einfach ein allgemeines Tempolimit umsetzbar wäre, sagt Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.

Polizei teilweise schnell vor Ort

Tempolimit als CO2-Sparmaßnahme

Laut Umweltbundesamt (UBA)
kann ein Tempolimit von 130, kombiniert mit der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 100 auf Landstraßen die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr von 2025 bis 2035 um 24 Millionen Tonnen reduzieren.

Für ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen, wie Greenpeace es fordert, errechnet das UBA für den gleichen Zeitraum 90 Millionen Tonnen eingesparte Emissionen.

In den vergangenen Jahren hat der gesamte deutsche Verkehrssektor seine Klimaziele stets deutlich verfehlt, im Jahr 2025 gingen 146,3 Millionen Tonnen ausgestoßene Treibhausgase auf sein Konto.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Vorschläge für ein Tempolimit bislang konsequent abgelehnt. Nun starten die Grünen um Michaelsen einen neuen Versuch, sie bringen einen Gesetzentwurf für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen in den Bundestag ein. Am 22. Juni soll der Entwurf dort besprochen werden.

An einigen Grenzübergängen, zum Beispiel bei Pomellen an der polnischen Grenze, rückte am Morgen schnell Polizei an und entfernte die Aufkleber wieder. An anderen Orten klebten die großen Tempo-100-Sticker noch am späten Montagmittag, wie ein Greenpeace-Sprecher der taz sagte.

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7 Kommentare

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  • T

    Dann setzen wir es eben selbst durch! Es braucht nur ein paar Entschlossene, um 130 km/h auf der Autobahn zur Realität zu machen. Wenn alle konsequent maximal 130 fahren ;-D auch links ;-) dann macht wir es einfach selbst.

  • D

    Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Wie kann man so etwas befürworten oder unterstützen? Die Grünen saßen doch in der Bundesregierung. Sie hätten das Gesetz auch in dieser Zeit einbringen können.

  • P

    "Indem die Ak­ti­vis­t:in­nen die 130 dort überklebt haben, hätten sie gezeigt, wie schnell und einfach ein allgemeines Tempolimit umsetzbar wäre, sagt Swantje..." Tempolimit nur für Ausländer, Swantje? Analoges hat schon bei Dobrindts Maut nicht geklappt.

  • M

    Coole Aktion in einem immer rückständigeren Land. Schade dass es nur bei einem weiteren Appell und einer Symbolaktion bleibt

  • S

    Heldenhaft.



    Wie schnell die Polizei mal wieder ist wenn es um:



    "Freiheit, Autofahren, Sterben"



    geht.



    Chapeau.

  • Z

    Wieder einmal verkauft Greenpeace Symbolpolitik als „einfache Lösung“. Ein Tempolimit wird hier wie ein Wundermittel inszeniert, das Klima, Geldbeutel und Moral zugleich retten soll. In Wahrheit ist es vor allem bequem: Es kostet den Staat nichts, verlagert Verantwortung auf Autofahrer – und lenkt elegant davon ab, dass beim Ausbau von Bahn, Netzen und erneuerbaren Energien seit Jahren geschlafen wird.

  • A

    Was soll diese illegale Aktion bewirken?



    Ja, auch ich als Porsche und Pickup Fahrer bin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen.



    130 KM/h ist im öffentlichen Raum genug, aber doch nicht 100 und schon gar noch 80 auf der Bundesstraße.

    Wenn ich mal "die Sau" rauslassen möchte gehts halt auf den Ring und dann wir in der abgesperrten Grünen Hölle so richtig Gas gegeben.



    Das macht richtig Spaß und gefährdet niemanden.



    Ach ja für die Umwelt tue ich auch noch was und zahle ganz viel CO2 Steuer in den Klima und Tranformationsfond.

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