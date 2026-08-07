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Nabu-Ranking Kreuzfahrer in der Klimaapokalypse

Uli Hannemann

Kommentar von

Uli Hannemann

Der Nabu bewertet mal wieder die Anbieter von Kreuzfahrten. Wo ließe sich der Umweltkollaps auch besser beobachten, als vom Deck eines schwimmenden Klimakillers?

Blick auf den Pool eines Kreuzfahrtschiffes
Die Folgen dieser Art von Urlaub lassen sich am besten in der Antarktis betrachten

Foto: Martin Wagner/imago

D ie Meldung wirkt auf den ersten Blick bizarr: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) veröffentlicht ein Umweltranking für Kreuzfahrtreedereien. Fast könnte man meinen, die traditionell auch für die Wahl zum Vogel des Jahres zuständige Umweltorganisation will heuer die eigene Vollmeise zum Sieger küren. Denn noch 2011 hat derselbe Naturschutzbund spöttisch den Dinosaurier des Jahres an die Unternehmen Aida und TUI Cruises verliehen, deren Dampfer pro Kreuzfahrt so viele Schadstoffe wie fünf Millionen Autos ausstießen.

Der schlechte Ruf von Kreuzfahrten allgemein speist sich nicht nur aus ökologischen, sondern auch sozialen Erwägungen. Auf den Schiffen tummeln sich keine armen Leute. Die meisten sind Mittelschichtler, die sich zwar kein kleines Privatflugzeug leisten können, aber dafür eine teure Kreuzfahrt.

Die weltweite Zahl an Kreuzfahrtpassagieren stieg im vergangenen Jahr noch einmal um 7,5 Prozent auf den historischen Höchstwert von 37,2 Millionen. Die Branche brummt, die Biene nicht – das ist das Fazit, das Mutter Natur ziehen würde, wenn sie denn noch japsen könnte.

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Die Initiative des Nabu ist also, so möchte man meinen, als ob die Deutsche Veganer-Innung eine Liste mit den besten Biometzgern veröffentlicht. Oder die Polizei in einem Ranking die freundlichsten und nachhaltigsten Verbrecherbanden empfiehlt, denen man sich doch getrost anschließen möge (Wir entscheiden uns natürlich für die Letzte Generation).

Der schlechte Mensch

Doch auf den zweiten Blick ergibt das durchaus Sinn. Der Mensch ist von Natur aus schlecht. Ebenso weist er seit tausend Jahren eine originäre Neigung zu Kreuzzügen, -reisen und -fahrten aller Art auf. Will meinen: Er macht es sowieso. Vernunft, Einschränkung, gesundes Maß sind für ihn keine Kategorien. Da kann sich der Nabu auf den Kopf stellen. Also übt der sich wenigstens in Schadensbegrenzung.

„If you can’t beat them join them“, wusste schon in den 1930er Jahren der US-Senator James E. Watson. Der Satz ist auch ein Songtitel der britischen Rockband Queen, ebenso wie ein offensichtlicher Grundsatz der Politik des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. Verbünde dich mit dem Feind, Grüße aus Vichy.

Geht man durch die Nabu-Bewertungen der Kreuzfahrtanbieter, hat sich am meisten in der Nutzung von Landstrom während der Liegezeiten, sowie bei allgemeinen Klima- und Effizienzmaßnahmen getan. Bei anderen Kriterien von Klimaziel über Schwerölstopp bis Luftreinhaltung sieht es hingegen reichlich mau aus.

Von den siebzehn zu erreichenden Punkten kommen die Testsieger, oder besser Testnichtverlierer Havila und Hurtigruten auf gerade mal 7,5 bzw. 7,25 Punkte. Überraschendes Ergebnis: Kreuzfahrt nix gut, nach wie vor.

Auf zur Antarktis

Ein achtzehnter, eher psychologischer Pluspunkt, der in der Nabu-Liste gar nicht auftaucht, da er nur die Passagiere betrifft: Gerade in der Antarktis können sich die Kreuzfahrer eins zu eins die Folgen ihres Tuns reinziehen. Abbrechendes Packeis, schmelzende Gletscher, schwitzende Pinguine. Da stehen sie nun an der Reling und gucken sich die Bescherung an.

„Schlimm, schlimm“, murmelt die eine. „Auweia“, der andere. Und die Klügste (oder „Wokste“, wie die Rechten sagen) bemerkt: „Ist das nicht eigentlich superscheiße, was wir hier gerade machen?

Vielleicht erledigen sich Kreuzfahrten irgendwann selbst: In der Antarktis gibt es nichts mehr zu sehen, die Seychellen sind auch weg

„Aber irgendjemand muss die Katastrophe doch auch dokumentieren“, quakt da ein ganz Naseweiser. „Sind wir Journalisten?“, fragt zu Recht jetzt wieder die Kluge. „Nein“, sagt der, der vorher, „auweia“, gesagt hat, „aber der das hier gerade schreibt, ja genauso wenig.“ Auf dieses Totschlagargument hin schweigen alle. Bloß in der Ferne schreit ein Seebär um Hilfe. Zum Glück läutet der Bordgong nun zum Captain’s Dinner.

Vielleicht erledigen sich die Kreuzfahrten ja auch irgendwann selbst: In der Antarktis gibt es nichts mehr zu sehen, die Seychellen sind auch weg, und schon in diesem Sommer scheitern die in den vergangenen Jahren immer beliebter gewordenen Flusskreuzfahrten wiederholt am Niedrigwasser. Der Klimawandel frisst seine Verursacher. Und zwar nachhaltig.

Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

Uli Hannemann

Uli Hannemann

Seit 2001 freier Schreibmann für verschiedene Ressorts. Mitglied der Berliner Lesebühne "LSD - Liebe statt Drogen" und Autor zahlreicher Bücher.

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15 Kommentare

 / 
  • WC
    Walter C. Smith

    "Kreuzfahrt Urlaub" 🤷🏼‍♂️



    Was unterscheidet die Teilnehmer eigentlich von denen, für die überall (zB am Mittelmeer) die Betonwüsten die vormals schönen Landschaften kaputt gemacht haben? Ist nen bisken elitärer aufm Dampfer aber noch mehr eingepfercht als in den Bettenburgen! 🤦🏼‍♂️



    Also verstehen tu ichs nicht mehr, wie so vieles! In diesem Sinne:



    Rohr 1 bis 4 bewässert, Herr Kaleun! ...

  •
    Mondschaf26

    „Ich de-kompensier gleich.“



    (Donald Maria Jochemsen, Figur aus „Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen“ von Frank Schulz)

  • D
    DanPan

    Die KI rechnet vor:

    Bereich | Angabe / Verbrauch | CO2-Ausstoß / Jahr



    -------------------------------------------------------------



    Gas-Heizung | 15.000 kWh | ca. 3,30 t



    Kreuzfahrt | 1 Woche MM (~3.000 km) | ca. 2,60 t pro Person



    Auto (Diesel) | 15.000 km (4,7 l/100km) | ca. 2,22 t pro Auto ;-)



    Strom | 4.000 kWh | ca. 1,52 t



    Flugreise | 2.000 km (Hin/Rück) | ca. 0,50 t



    -------------------------------------------------------------



    GESAMT (nur direkte Emissionen): | ca. 10,14 t CO2

    •
      Mondschaf26

      @DanPan:

      Die KI fährt wohl einen Diesel aus dem VW-Konzern von 2015?

  • M
    maestroblanco

    Schaue nwir mal auf die Autobahnen diesem Sommer: Mega-Verkehr und Staus in den Süden. Trotz teurer Benzinpreise. Und die bayern und Baden-Württemberger legen jetzt erst los. Frage ich nach bei uns im Ort: fast jeder zieht los. 60% mit Auto, 40% mit Flieger. Bahn? Müdes lächeln.

    Schauen wir in die airports. knacke voll. Volle flüge in die Urlaubsregionen. Rekordzahlen am Stuttgarter airport. Das Ganze ein paar Wochen nach Pfingsten.



    Jetzt wäre interessant, wie hoch der Co2 Anteil der Kreuzfahrerenden ist im Vegleich zum Flieger oder Auto. Insbesondere hier:



    sehr viele Menschen fahren fast jedes Wochenende von München oder Südbayern aus an den Gardasee. Freitag - Sonntag. Weil dort ein Wohnwagen steht oder eine Ferienwohnung ist. Ein Campingplatzverwalter sagte, da habe sich nichts geändert: sehr viel Reisen nur für die Wochenenden an. Oder: Familie bleibt in den Ferein 6 Woche ndort, papa kommt immer Freitag Mittag bis Sonntag.

    Oder die vielen, die Wochenend- Ausfahrten an einen See oder durch die Alpen durchziehen. Keine kleine Zahl, wenn man so am Wochenende sich die Strassen, Restaurants und Parkplätze an den Routen anschaut.

  • A
    Ahnungsloser

    Ich erinnere mich, wie mein älterer Bruder um 1980 herum nach Indien geflogen ist und dort mehrere Monate mit vielen anderen Deutschen/Europäern gelebt hat. Alle mit dem Flieger hin. War damals wohl kein Thema. Hauptsache man war cool

    • WC
      Walter C. Smith

      @Ahnungsloser:

      Wobei, mehrere Monate dort leben, bevor es wieder zurück geht verteilt es dann aber besser, als wenn man nur für 2 Wochen ... oder so.



      Ist halt alles eine Sache des Preises ... leidiges Thema, ich weiss und schnell kommt man in den Verdacht, man würde es anderen uU nicht gönnen wollen ... 🤷🏼‍♂️

    •
      Martin Rees

      @Ahnungsloser:

      Andere waren als Abenteurer:innen lange unterwegs, teils über die Türkei, Iran und Afghanistan, damals noch nicht undurchquerbar. Nicht selten waren die typischen Reisekrankheiten, manchmal war dann die Rückreise (doch) im Flieger die Folge. Der Hippie Trail ging anfangs noch durch das "Königreich" Afghanistan und das "Königreich" Iran.



      /



      www.travelbook.de/...e-trail-reiseroute



      /



      Vieles klingt Jahrzehnte später oft nach verklärender Romantik, war es aber wohl nicht immer.

  • J
    JMarius

    Der Autor hat völlig recht. Auf den Umweltaspekt achte ich als allerletztes wenn ich eine Kreuzfahrt buche. Die Kabinengröße ist entscheidend. Jeder, der mal auf einem Kreuzfahrtschiff war, weiß das. Daher nächstes Jahr Außenkabine mit mehr Platz und Anreise mit dem Flugzeug. Leben und leben lassen.

    • DR
      Dietmar Rauter

      @JMarius:

      Ganz große Klasse, einfach wegschauen und geniessen, nirgendwo gibt es so herzliches Personal, alles nur geliehen bei der Bank vom Steuerzahler: Schulden des Carnival-Konzern (vermittelt durch MeckPomm-Politiker) derzeit von einmal 25 Milliarden € auf 21 Milliarden 'abgeschrieben', für den Rest bleiben noch mindestens 25 Jahre dreckige Laufzeit und es werden immer noch Verbrenner-Schiffe gebaut und wie alles auf Pump und abzuschreiben in normalerweise in diesem Gewerbe über 30 Jahre und zwar genau so klimaschädigend wie heute, Blindschippern in die Apokalypse und alles schauen zu und geniessen den Service. Wo -bitte- gibt es für mich als Einzigen (?) eine Fluchttür aus diesem Leben und jenseits dieser Erde und denjenigen, die nichts begreifen WOLLEN -mit Vorsatz ?

    • DP
      Dorothea Pauli

      @JMarius:

      In den letzten Satz hat sich ein Fehler eingeschlichen.



      "Leben machen und sterben lassen", heißt es richtig.

  • HH
    Horst Hornblende

    Auch wenn die launige Schreibe viel verzeiht: Nein, der Mensch ist nicht von Natur aus schlecht. Zumindest gibt es bei genauer Betrachtung der Menschheitsgeschichte dafür überwiegend gegenteilige Belege.



    Dass wir das nicht hinterfragen, liegt daran dass es so oft (falsch) behauptet wird. Das solltet ihr nicht. Auch nicht, wenn es so gut in die launige Schreibe passt.

  •
    Janix

    Ich hörte über eigentlich sehr klimabewusstes Umfeld jüngst, dass mensch den Flieger nach Stockholm habe nehmen 'müssen', wegen der Hitze gerade. Vergessen wir die Sauerei durch Flieger nicht, bei aller berechtigten Kritik an Kreuzfahrten. Auch die durch Großwagen-Weitpendelei. Und und und (und bei der folgenden Liste ist auch das eine oder andere dabei, was ein Janix noch auf der Agenda hat, doch das tut nichts zur Sache - lasst uns die Anreize geraderücken, die immer noch das Raushauen belohnen statt Effizienz)

    • OM
      Otto Mohl

      @Janix:

      Gegen die fleißigen Pendler im Dienstwagen wird hier viel geschrieben, aber Fliegen ist für Grünwähler ok. Natürlich nicht nach Malle, das wäre Pöbel, sondern weiter und kultureller. Vielleicht Südamerika. Da kommt die deutsche Unterschicht nicht hin.

  •
    Martin Rees

    Leider werden fast alle, die sich angesprochen fühlen sollten, diesen Artikel kaum oder nicht bis zum Ende lesen: Kognitive Dissonanz!



    /



    www.wissenmachtkli...gnitive-dissonanz/

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