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Deutschland gegen Côte d’IvoireDas Recht auf den eigenen Namen

Côte d’Ivoire heißt das Land, aus dem der nächste Gegner des DFB-Teams kommt. Doch immer noch wird der Kolonialbegriff Elfenbeinküste verwendet.

Fußballteam der Côte d’Ivoire bei der WM 2026
Jubel und Selbstbewusstsein: Les Éléphants aus Côte d’Ivoire nach 1:0-Sieg über Ecuador Foto: Justus Stegemann/imago
Fridolin Haagen

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Fridolin Haagen

Am Samstag hat Deutschland bei der Fußball-WM der Männer sein zweites Spiel vor sich. Doch statt Côte d’Ivoire wird der kommende Gegner der DFB-Elf auch außerhalb des Fußball-Kontextes fast ausschließlich „Elfenbeinküste“ genannt. Ein kolonial geprägter Name, der seit über 40 Jahren eigentlich nicht mehr verwendet werden soll.

Während der Kolonialzeit war Elfenbein eines der wichtigsten Exportgüter, Frankreich beutete das Land systematisch wirtschaftlich aus. Der Name Côte d’Ivoire ist dabei die wortwörtliche französische Bezeichnung für „Küste des Elfenbeins“. Seit dem 7. August 1960 ist das Land unabhängig von Frankreich.

Um den Zusammenhalt der vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu stärken, wurde der offizielle Staatsname Côte d’Ivoire am 6. November 1985 gesetzlich festgeschrieben. Eine alternative Bezeichnung ist im Inland verboten, zudem wurde die Weltgemeinschaft darum gebeten, den Staatsnamen nicht zu übersetzen.

Die Meinungen der Ivo­rer*­in­nen gehen hierbei auseinander. Auf der einen Seite wird dies als Akt der Dekolonisierung gesehen, auf der anderen Seite wird sich ein gänzlich unabhängiger Name gewünscht, der in keinem Zusammenhang mit der Besatzung steht. Ghana etwa hat sich nach deren Unabhängigkeit vollständig von der kolonialen Fremdbezeichnung „Goldküste“ gelöst.

Deutungshoheit zurückgewinnen

Die internationale Durchsetzung des Namens Côte d’Ivoire könnte jedoch auch als Versuch gelesen werden, die Deutungshoheit über einen historisch kolonial geprägten Begriff zurückzugewinnen. So oder so ist es auch nicht die Rolle eines Landes wie Deutschland, einer anderen Nation vorzuschreiben, wie sie in der Weltgemeinschaft bezeichnet werden möchte.

Tatsächlich hält sich die Bundesregierung auch daran und gebraucht im diplomatischen Kontext, wie etwa den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts, ausschließlich den Begriff Côte d’Ivoire. In der Gesellschaft ist das allerdings noch nicht angekommen. Und das scheint angesichts der zahlreichen Debatten über koloniale Straßennamen und Denkmäler fast schon absurd. Auch in der taz war bislang von Elfenbeinküste die Rede.

Als der Content Creator „Dein Bruder Steve“ vor zwei Jahren auf Instagram über das Thema aufklärte, zeigte sich ein Großteil der Kommentare uneinsichtig. Und die Fifa? Für das Spiel am Samstag heißt es nach wie vor „Deutschland – Elfenbeinküste“. Lediglich auf der englischen Version der Website heißt es Côte d’Ivoire – und nicht, wie man hätte befürchten können, Ivory Coast.

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2 Kommentare

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  • Nun, wenn die Weltgemeinsacht gebeten wurde den Namen nicht zu übersetzen sollte man das respektieren.

    Aber damit treibt man natürlich den Teufel mit dem Bezlebub aus.

    Allerdings ... für unser Land würde ich mir das auch wünschen. Nicht aus Nationalbewusstsein sondern aus ganz praktischen Erwägungen.

    Denn in der alphabethischen Sortierung ist "Deutschland" mit D weiter oben als "Germany" mit G. Und wenn man irgendwo auf einer Webseite die Sprache ändern will sucht man unter "D" ohnehin vergeblich ...

  • KW

    Ein kleinwenig mag es wohl auch daran liegen, dass der etwas schwierige französische Name für viele deutsche schwer auszusprechen ist. Auch mir kommt die deutsche Variante einfacher über die Lippen.



    Nichtsdestotrotz sollte man den Willen jedes Staates auf seinen Eigennamen ganz klar berücksichtigen.



    Vor der Kolonialisierung gab es keinen Staat in den heutigen Grenzen, wohl auch keinen, ich sag mal, indigenen Namen. Aus diesem Grund wurde nach der Unabhängigkeit der eigentlich koloniale französische Name übernommen, aber mit der Bitte, diesen nur in der französischen Variante zu benützen, also ohne Übersetzung.

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