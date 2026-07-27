piwik no script img

Neuer Verkehrsminister Steffen BilgerKein Freund von Tempolimit und Verbrenner-Aus

Der designierte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger bringt jahrelange Erfahrung in der Verkehrspolitik mit. Wer er ist – und wofür er sich einsetzt.

Steffen Bilger im blauen Anzug, Jackett geöffnet, Schriftstücke in der Hand, geht lächelnd die Straße entlang
Steffen Bilger, der neue Verkehrsminister, fuhr in der Vergangenheit einen autofreundlichen Kurs

Foto: Fabian Sommer/dpa

Nanja Boenisch

Von

Nanja Boenisch

Ein Torwart sollte nicht Linksaußen spielen, hatte CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler vor wenigen Tagen gesagt, als er das Amt des Bundesverkehrsministers dankend ablehnte – aus fachlichen Gründen. Jetzt hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen Fachmann gefunden, einen, der auf dem Flügel trainiert ist: Steffen Bilger, seit 2025 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag mit verkehrspolitischer Erfahrung, soll Patrick Schnieder an der Spitze des Verkehrsministeriums ablösen.

Bilger, Fan des VfB Stuttgart, wurde schon 1996 als 17-jähriger Schüler Parteimitglied. In Tübingen studierte er Rechtswissenschaft, arbeitete danach als Anwalt und gründete mit Kollegen eine eigene Kanzlei, die sich auf Verkehrs- und Energierecht spezialisiert hatte. 2009 zog er für die CDU in den Bundestag ein. Seitdem hat er sich bei allen Bundestagswahlen das Direktmandat in seinem Wahlkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg gesichert.

Bilger saß von 2009 an neun Jahre lang für die Union im Verkehrsausschuss des Bundestags. 2014 war er Mitglied im Eisenbahninfrastrukturbeirat, einem Gremium zur Beratung der Bundesnetzagentur.

Schon damals unterstützte er den amtierenden Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei dessen Plänen für eine Pkw-Maut. Das Ziel: bei nicht-deutschen Au­to­fah­re­r:in­nen Geld für die Verkehrsinfrastruktur einzutreiben, argumentierte Bilger im Jahr 2014, und sagte: „Wir sind überzeugt: Das Vorhaben ist vereinbar mit dem EU-Recht.“ Rund fünf Jahre später platzte das Projekt, der Europäische Gerichtshof beurteilte die Maut als rechtswidrig.

Staatssekretär unter Verkehrsminister Scheuer

Zur Zeit des Urteils war Andreas Scheuer (CSU) Verkehrsminister, Bilger unter ihm von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär. In seiner Funktion dort machte Bilger klar, dass er nichts von einem generellen Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen hält. Und er warb gegen das auf EU-Ebene geplante Verkaufsverbot für neue Verbrenner ab 2035. Erst im vergangenen Jahr, dann schon als Parlamentarischer Geschäftsführer von CDU und CSU, bekräftigte Bilger im Gespräch mit RTL und n-tv: „Das Verbrenner-Aus macht keinen Sinn“, seine Fraktion sei „immer für Technologieoffenheit“ gewesen.

Das Verbrenner-Aus macht keinen Sinn

Steffen Bilger, CDU

So ging er in seiner Zeit als Staatssekretär im Verkehrsministerium auch tatkräftig gegen Umweltschützer:innen, speziell gegen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vor. Mit Klagen auf Fahrverbote für Dieselfahrzeuge machte die DUH Druck auf die Bundesregierung und ihre Klimapolitik. Der CDU-Bezirksverband Nordwürttemberg, dem Bilger vorsaß, beantragte daraufhin zu prüfen, „ob die Deutsche Umwelthilfe noch die Kriterien für die Gemeinnützigkeit erfüllt“.

Das Fernsehmagazin „Monitor“ warf Bilger angesichts des Antrags eine zu große Nähe zur Autolobby vor: Nordwürttemberg sei geprägt von Autoherstellern, der Ehrenvorsitzende des CDU-Bezirksverbands, Ex-Verkehrsminister Matthias Wissmann, selbst Cheflobbyist der Automobilindustrie.

Noch am späten Sonntagabend teilte Bilger in sozialen Medien mit, er freue sich, ins Verkehrsministerium zurückzukehren. Seinen Posten als Parlamentarischer ⁠Geschäftsführer muss er ohnehin räumen, weil der neue Fraktionschef Frei ebenfalls aus ‌Baden-Württemberg kommt.

Die taz gehört zu 100 Prozent ihren Leser:innen und ist damit nicht nur konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung für taz zahl ich. Dank Ihnen haben wir nun die 50.000 erreicht. So viele unterstützen freiwillig und regelmäßig. Noch nicht dabei? Werden Sie jetzt Teil der Community! Jetzt unterstützen

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

9 Kommentare

 / 
  • E

    Typisch CDU und Deutsche Fetische "Autobahn" und Verbrennerauto", während (fast) alle Europäischen Staaten Tempolimit haben!

    •

      @Eulennest:

      Es liegt wohl nicht an der Politik alleine.



      Jedenfalls zeigen die TomTom Verkehrsdaten keine Abnahme der Durchschnittsgeschwindigkeit durch jetzt höhere Spritpreise. Am Geld liegt es also auch nicht.



      Und die Autozulassungen sind auch auf einem Höchststand, bis auf die Stadtstaaten.

  • A

    Dobrindt und Scheuer sind in der Tat keine guten Referenzen.

    Ich bin übrigens neulich in Oberbayern mal wieder ein längeres Stück Autobahn gefahren - wegen zahlreicher Baustellen mal 80km/h, mal 60km/h, oft 100km/h, selten mehr. Sorry, Leute, das mit dem Tempolimit geht wunderbar! 130km/h wäre ein Traum, 120km/ wie in der Schweiz ein deutlicher Gewinn.

    Mein eigener Vorschlag: Tempolimit von 100km/h für alle, die mit fossilen Kraftstoffen fahren, für alle anderen kein Limit!

  • G

    Zum Glück gibt es weiterhin Menschen die schneller fahren und viel mehr Sprit tanken wollen. Mit der damit bezahlten Mineralölsteuer, CO2-Abgabe und Mehrwertsteuer werden meine Straßen finanziert. Leider wird dadurch die Luft nicht besser.

    • P

      @Gummistiefel:

      Das reicht dummerweise vorne und hinten nicht für "Ihre" Straßen. Aber keine Sorge - es sieht nocht danach aus, dass Menschen ohne Auto darum herumkommen, Sie zu bezuschussen.

    • A

      @Gummistiefel:

      Das sind nicht "Ihre Straßen".

  • S

    Soll die Ernennung von S.Bilger als Verkehrsminister heißen, das es F. Merz mit dem Umweltschutz nicht so ernst nimmt?

  • F

    Hat irgendjemand was Anderes erwartet? Etwa, dass eine progressive Verkehrspolitik gestaltet wird? Stattdessen nun der nächste Lobbyist im Ministerrang.

  • F

    Hat mal wieder etwas sehr Trostloses, diese Kabinettsumbildung. Wieder kein Freund der Bahn, der irrwitzigerweise gegen das Verbrenneraus ist (das dann hoffentlich eben der Markt besorgt), na ja BaWü-CDU, jetzt auch nicht sooo überraschend.



    Die Schwarzen drehen am Rad, und sie drehen es zurück, dabei wäre so viel in Richtung Zukunft zu tun. Leider wollten es die Leute anders, also kämpft die Politik gegen die Veränderung, die sie nur bremsen, aber nicht aufhalten kann, was am Ende dazu führt, dass andere die Autos und Bahnen der Zukunft bauen, eine bessere Infrastruktur haben.



    Dazu kommt noch die polithandwerkliche Rumpeligkeit, wie Merz auch diesen Wechsel größtmöglich vergrützt hat. Schnieder anzählen, im Ungewissen lassen, was sollte das? Bis dieser dann selbst dem Unfug ein Ende machen wollte und selbst sein Amt zur Verfügung stellte. Und jeder, der abwinkte winkte hinterher in die Medien. Man fragt sich, welche Amateurtruppe da im Kanzleramt unterwegs ist, ausdrücklich inklusive Chef.

meistkommentiert