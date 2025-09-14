piwik no script img

Aktivistin über Autos in der Stadt„Wir müssen Verbote aussprechen“

Anne Gläser will weniger Autos in der Stadt. Sie engagiert sich deswegen in der Initiative Berlin autofrei, die dafür einen Volksentscheid anstrebt.

Porträt von Anne Gläser auf der Straße.
Findet, dass man auch ohne Auto gut durch die Stadt kommt: Anne Gläser in der Berliner Friedrichstraße Foto: Jens Gyarmaty
Rainer Rutz
Interview von Rainer Rutz

taz: Frau Gläser, sind Sie eine Auto-Hasserin?

Anne Gläser: Nein. Aber ich finde, dass der motorisierte Individualverkehr im Zentrum von Städten nicht das beste Mittel ist, um sich fortzubewegen, weil er die bekannten Nachteile hat: CO2-Emissionen, Feinstaub, Lärmbelastung, Unfälle, Flächenverbrauch. Gerade in Innenstädten wie der von Berlin gibt es in den allermeisten Fällen sehr viel bessere Möglichkeiten, von A nach B zu kommen, als mit dem Auto.

taz: Und deswegen wollen Sie mir das Auto in der Innenstadt verbieten?

Gläser: Es geht nicht darum, Autos zu verbieten. Wir wollen, dass Berlin eine lebenswertere Stadt wird, und sind der Meinung, dass es dafür notwendig ist, den Autoverkehr zu begrenzen. Davon würden alle Ber­li­ne­r:in­nen profitieren, auch Sie als Autofahrer. Denn es gäbe weniger Stau, bessere Luft, weniger Lärm, weniger Unfälle und mehr Platz für alle.

taz: Dann nennen wir es Begrenzung des Autoverkehrs mit nicht freiwilligen Mitteln. Müssen Menschen mit Zwangsmaßnahmen zu ihrem Glück erzogen werden?

Im Interview: Anne Gläser

Der Mensch

Anne Gläser ist 36 Jahre alt und in Berlin-Treptow im Osten der Stadt aufgewachsen. Sie hat Geografie in Leipzig und Umweltwissenschaften in Kopenhagen studiert und arbeitet als Beraterin für internationale Klimapolitik bei einer gemeinnützigen Organisation. Die Aktivistin engagiert sich seit 2019 bei Berlin autofrei. Sie wohnt im Bezirk Neukölln – innerhalb der geforderten autoreduzierten Zone.

Die Initiative

Die 2019 gegründete Initiative Berlin autofrei zählt rund 200 Mit­streiter:innen. Ihr Ziel: die Durchsetzung einer autoreduzierten Innenstadt per Volksentscheid. Im Rahmen der dreistufigen Berliner Volksgesetzgebung mussten dafür im ersten Schritt 20.000 Unterschriften gesammelt werden; die Initiative sammelte 2021 über 50.000. Zum nächsten Sammelschritt – Stufe 2 – kam es trotzdem nicht: 2022 schaltete die damalige rot-grün-rote Landesregierung das Verfassungsgericht ein. Das entschied erst im Juni 2025, dass das mit dem Volksentscheid verbundene Gesetz zulässig ist.

Das Gesetz

Im Herbst soll nun Stufe 2 starten, in einem Jahr könnte es dann zum finalen Volksentscheid an den Wahlurnen kommen. Abgestimmt würde über ein konkretes Gesetz. Das sieht nach einer vierjährigen Übergangszeit die Einrichtung einer autoreduzierten Zone innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings vor. In der 88 Quadrat­kilometer großen Zone sollen private Autofahrten dann pro Person nur noch an zwölf Tagen im Jahr möglich sein. Ausnahmen vom Autoverbot soll es für Menschen mit Behinderung, für Busse, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Müllabfuhr, Taxen, Wirtschafts- und Lieferverkehr sowie für „von Diskriminierung betroffene Personen“ geben.

Gläser: Die Frage kann man ja bei allen Themen stellen. Brauchen wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Innenstadt oder sollen Motorräder mit 100 km/h durch die Kieze rasen dürfen? Brauchen wir eine Altersbegrenzung für Alkohol? Da sage ich: Ja. Damit Berlin für die große Mehrheit der Menschen lebenswerter wird, müssen wir auch Verbote aussprechen.

taz: Wann sind Sie eigentlich das letzte Mal Auto gefahren?

Gläser: In Berlin ist das schon sehr lange her. Da kann ich mich kaum noch dran erinnern. (Überlegt sehr lange). Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte auch noch nie ein eigenes Auto, habe auch keinen Führerschein.

taz: Hat es bei Ihnen nicht mal geruckelt, als sie 18 wurden und einen Führerschein hätten machen können?

Gläser: Ich hatte wirklich nie das Bedürfnis, einen Führerschein zu besitzen. Einer der Hauptgründe ist sicher, dass ich immer in Großstädten gewohnt habe und dort kein einziges Mal das Gefühl hatte, dass ich das brauche.

taz: Sie sind mit dem Fahrrad zum Interview gekommen. Wie bewegen Sie sich sonst durch die Stadt?

Gläser: Die allermeisten Strecken lege ich mit dem Fahrrad zurück. Aber ich gehe auch häufig zu Fuß und fahre manchmal U- oder S-Bahn.

taz: Manchmal heißt was?

Gläser: Vielleicht zweimal die Woche.

taz: Das klingt nicht so, als würden Sie irre gern mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Gläser: Es kommt drauf an. Wenn es sehr heiß oder sehr voll ist, dann nicht unbedingt. Aber gerade S-Bahn-Fahren, wenn’s nicht ganz so voll ist, mache ich sehr gern.

taz: Ihre Initiative bekommt viel Wut von rechts ab. „Welt“-Herausgeber Ulf Poschardt nannte Sie und Ihre Mit­strei­te­r:in­nen von Berlin autofrei jüngst „arrogante, bösartige oder dumme Menschen“. Was machen solche Attacken mit Ihnen?

Gläser: Mich macht das ein bisschen traurig, weil es zeigt, wie gespalten die Gesellschaft ist und dass wir noch zusätzlich polarisieren. Das ist nicht unser Ziel. Gleichzeitig sind viele dieser Kritikpunkte so lächerlich. Nehmen Sie das mit der Diversität.

taz: Poschardt sprach davon, dass Ihre Initiative ein weißes Elitenprojekt sei und „weniger divers als der Ku-Klux-Klan“.

Gläser: Genau. Dabei ist die Welt-Redaktion wohl deutlich homogener als wir. Bei uns engagieren sich junge Leute, ältere Leute, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die außerhalb des S-Bahn-Rings wohnen, und solche, die innerhalb wohnen, mit und ohne Kinder. Und wenn das wirklich deren Hauptkritikpunkt ist und sie kaum inhaltliche Gegenargumente bringen können, dann sieht es ja ganz gut aus für uns.

taz: Sind Sie überrascht von den Abwehrreaktionen?

Gläser: Uns war von Anfang an klar, dass es die geben wird. Trotzdem finde ich es einfach schade, wenn wir als Verrückte und Irre bezeichnet werden. Ich würde mich freuen, wenn die Diskussion stattdessen auf einer argumentativen Sachebene stattfände. Denn aus unserer Sicht ist der Status quo – mit 55 Verkehrstoten in Berlin allein im vergangenen Jahr, gesundheitsschädlicher Luft und einer zugeparkten Innenstadt – verrückt und nicht hinnehmbar. Und außerdem ungerecht.

taz: Sie spielen darauf an, dass die meisten Menschen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings gar kein Auto besitzen.

Gläser: Ganz genau. Mehr als die Hälfte der Haushalte innerhalb des Rings besitzt kein Auto. 60 Prozent der Verkehrsflächen in der Stadt werden dem Auto eingeräumt, obwohl nur 14 Prozent der Wege innerhalb des S-Bahn-Rings mit dem Pkw zurückgelegt werden. Das steht doch in keinem Verhältnis. Eine Umverteilung des knappen öffentlichen Raums, weg vom parkenden und fließenden Verkehr, ist dringend notwendig.

taz: Sie haben eben betont, dass es gut für Sie aussieht. Sieht es denn so gut aus? In der im Herbst beginnenden Phase zwei auf dem Weg zum Volksentscheid müssen Sie immerhin 170.000 Unterschriften zusammenbekommen.

Gläser: Die Unterschriften werden wir ganz bestimmt zusammenbekommen. Wir haben ja schon in der ersten Phase viel mehr Unterschriften gesammelt als nötig waren. Das stimmt uns optimistisch.

taz: Beim Volksentscheid, der im Herbst 2026 mit der Berliner Abgeordnetenhauswahl zusammenfallen könnte, bräuchten Sie dann 613.000 Ja-Stimmen – eine Menge Holz für ein derart umstrittenes Vorhaben. Trotzdem zu schaffen?

Gläser: Das ist jetzt wirklich Glaskugel­leserei. Bis zum September 2026 ist es noch lange hin. Dass es nicht leicht wird, ist uns aber bewusst.

taz: Gab es 2019 eine Art Initialzündung, dass Sie gesagt haben: Das wird nicht leicht, da mache ich jetzt mit bei der Initiative?

Gläser: Nicht direkt. Das Thema städtische Mobilität gehörte schon immer zu meinen Interessengebieten, vor allem unter Klimagesichtspunkten. Als diese Idee dann damals entstanden ist, war ich sofort begeistert, ohne lange drüber nachzudenken. Die Idee einer Begrenzung des Autoverkehrs in der Innenstadt ist ja auch eine low hanging fruit, wenn es um Klimaschutz geht. Auf dem Land ist das noch mal anders. Da ist es aktuell noch ein bisschen schwieriger mit Alternativen zum Auto.

taz: 2019 gab es in der Berliner Innenstadt auch den „Verkehrsversuch“, rund 500 Meter der bekannten Friedrichstraße zur autofreien Zone zu machen. Der Aufschrei war riesig. 2023 wurde die Autofreiheit gekippt. Wie haben Sie das Experiment damals wahrgenommen?

Gläser: Jeder Anfang ist gut, sei er auch zaghaft. Ich fand das damals positiv. Ich bin da oft mit dem Fahrrad langgefahren, habe mich mit Leuten getroffen zum Kaffee trinken. Dass es keine Autos gab, hat die Aufenthaltsqualität enorm gesteigert. Ich habe aber auch im Hinterkopf, dass es viel Kritik gab und es dann zurückgenommen wurde.

taz: Trotzdem sagen Sie, wir wollen nicht nur ein 500-Meter-Stück, sondern den ganzen Kuchen, die 88 Quadratkilometer innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings.

Gläser: Ja, denn in einer zukunftsfähigen, modernen und lebenswerten Stadt steht nun mal nicht das Auto im Mittelpunkt. Außerdem wäre es ja ungerecht, wenn innerhalb des S-Bahn-Rings Straßenzug A autoreduziert ist und Straßenzug B nicht. Denn warum machen wir das? Wir machen das, damit die Kinder sicher zur Schule kommen, damit die Luft besser und die Lebensqualität durch weniger Lärm und mehr Freiflächen erhöht wird. Davon sollten doch möglichst viele Menschen profitieren können.

Wenn da 5 Leute bei einem Kiezblock sehr laut schreien und 200 Leute sagen nichts, hört man nur die 5 Leute. Was diesen Widerstand gegen unser Gesetz angeht, wäre ich also erst mal vorsichtig

taz: Aber in Berlin wird doch schon bei jeder Durchfahrtssperre für Autos, jedem „Kiezblock“ so getan, als würde das Abendland untergehen. Und mit Ihrem viel radikaleren Ansatz glauben Sie, bei den Ber­li­ne­r:in­nen durchzudringen?

Gläser: Wenn da 5 Leute bei einem Kiezblock sehr laut schreien und 200 Leute sagen nichts, hört man nur die 5 Leute. Was diesen Widerstand gegen unser Gesetz angeht, wäre ich also erst mal vorsichtig. Es lohnt sich auf jeden Fall, es drauf ankommen zu lassen und alle Ber­li­ne­r:in­nen zu befragen. Wer weiß, ob nicht die meisten dafür sind, aber halt nicht so laut schreien? Genau genommen ist unser Vorschlag ja weniger radikal als ein Kiezblock.

taz: Bitte, was?

Gläser: Unser Gesetz sieht ja zwölf Freifahrten im Jahr pro Person vor und außerdem sehr großzügige Ausnahmen für alle Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, beruflich irgendwas transportieren müssen oder aus einem anderen Grund aufs Auto angewiesen sind. Taxis und Lieferverkehr dürfen auch fahren wie immer. Die alle kommen bei einem Kiezblock ja nicht so einfach durch. Nach unserem Vorschlag haben sie freie Fahrt.

taz: Man sollte glauben, die Linken, wenigstens aber die Grünen müssten an Ihrer Seite stehen. Tatsächlich fehlt Ihnen selbst hier in der Stadt politischer Rückhalt. Wie erklären Sie sich das?

Gläser: Das ist nicht so schwarz-weiß, wie Sie das darstellen. Sowohl bei der Linken als auch bei den Grünen haben wir zahlreiche Unterstützer:innen. Es hat sich aber jeweils das Lager durchgesetzt, das uns öffentlich nicht unterstützen will. Hier spielt auch die Abgeordnetenhauswahl 2026 rein. Da gilt es als risikoreich, sich hinter uns zu stellen, weil man Angst hat, Wäh­le­r:in­nen abzuschrecken mit einem Vorschlag, der vielleicht für manche gewöhnungsbedürftig ist.

taz: Kein Wunder, die Grünen mussten sich schon bei der Abgeordnetenhauswahl 2023 für das von ihnen initiierte Autofrei-Experiment Friedrichstraße prügeln lassen. Die Wahl haben sie damit nicht gewonnen.

Gläser: Die Grünen wollen ja aber dennoch ähnliche Ziele erreichen. Nur haben sie sich dafür auf eine Citymaut versteift.

taz: Was wäre an einer Maut falsch? In London läuft das seit rund 20 Jahren mit der Innenstadtmaut für Au­to­fah­re­r:in­nen sehr erfolgreich.

Gläser: Sicher, auch eine Maut führt dazu, dass es weniger Autoverkehr gibt. Aber sie ist auch viel unfairer als unser Vorschlag. Denn eine Maut schränkt Menschen mit hohem Einkommen überhaupt nicht ein. Die können weiter so viel Auto fahren, wie sie wollen, anders als Menschen mit niedrigem Einkommen. Bei unserem Ansatz geht es darum, wer eigentlich wirklich ein Auto braucht und wer nicht. Das heißt, alle Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, dürfen weiterhin fahren, der Geldbeutel spielt anders als bei der Maut keine Rolle.

taz: Sie fordern als flankierende Maßnahme den massiven Ausbau des ÖPNV. Wie stellen Sie sich das vor? Zwischen dem Volksentscheid und der Einrichtung der autoreduzierten Riesenzone sollen schließlich nur vier Jahre liegen.

Gläser: Ich erkenne an, dass das eine Herausforderung ist. Aber um Visionen und Ziele zu erreichen, müssen auch größere Sachen angepackt werden. Kurzfristig geht ein Ausbau des ÖPNV dabei ja vor allem mit Bussen.

taz: Mit Verlaub, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ein riesiges Personalproblem. Machen Sie es sich da nicht etwas einfach?

Gläser: Das sind auch die Argumente des Senats gegen unseren Gesetzesvorschlag: Das ist nicht durchführbar, denn es gibt nicht genug Busfahrer:innen. Im Ernst? Es sterben Menschen im Straßenverkehr. Wir haben eine ungesunde Luft. Wir sind eine total rückschrittliche Metropole, weil unsere Straßen mit Autos verstopft sind. Und der Senat sagt: Es gibt nicht genug Busfahrer:innen?

taz: Fragen Sie mal die BVG.

Gläser: Sorry, aber es gibt genügend Menschen, die arbeitssuchend sind. Man könnte sofort ein groß angelegtes Ausbildungsprogramm für Bus­fah­re­r:in­nen aufsetzen. Wenn die dann genauso viel verdienen wie andere, würden sich sicher etliche Menschen zu Bus­fah­re­r:in­nen ausbilden lassen. Aber klar, der ÖPNV-Ausbau ist eine große Baustelle. Deshalb braucht es zusätzlich darüber hinaus gehende Lösungen.

taz: Welche sollen das sein?

Gläser: Wir könnten E-Fahrräder und Lastenräder subventionieren beziehungsweise entsprechende Sharing-Angebote deutlich ausweiten. Da wünschte ich mir mehr Kreativität. Und wenn die Radinfrastruktur und insgesamt die Verkehrssicherheit verbessert sind, würden auch deutlich mehr Menschen Fahrrad fahren, was den ÖPNV auch ein Stück weit entlasten würde. Letztlich dürfen ja auch Taxis weiter uneingeschränkt durch die autoreduzierte Zone fahren und Personen von A nach B transportieren.

taz: Gehen wir davon aus, Ihr Verkehrsentscheid ist erfolgreich: Sie als gebürtige Berlinerin glauben also ernsthaft, dass diese überforderte Chaosbude Berlin die Umsetzung Ihres Gesetzes mit all den Ausnahmegenehmigungen und sonstigen bürokratischen Herausforderungen auf die Reihe kriegt?

Gläser: Wenn man das will, schafft man das. Sie dürfen ja auch nicht die vierjährige Übergangszeit vergessen. Und wenn es zum Beispiel mit den Kontrollen am Anfang noch nicht perfekt funktioniert, ist das auch keine Katastrophe. Nur weil die Berliner Verwaltung ein bisschen langsam ist und nicht effizient genug arbeitet, dürfen wir uns doch nicht entmutigen lassen und alle Missstände akzeptieren. Ich finde es viel abwegiger, deshalb zu sagen: Ja, dann bleibt der Verkehr in Berlin halt so scheiße, wie er ist.

25 Kommentare

 / 
  • SB

    Es geht nicht darum, Autos zu verbieten. (...) Damit Berlin (...) lebenswerter wird, müssen wir auch Verbote aussprechen."



    Innerhalb von wenigen Zeilen sich selbst widersprechen. Alter Klassiker.



    ---



    "Sowohl bei der Linken als auch bei den Grünen haben wir zahlreiche Unterstützer:innen. Es hat sich aber jeweils das Lager durchgesetzt, das uns öffentlich nicht unterstützen will. Hier spielt auch die Abgeordnetenhauswahl 2026 rein."



    Heißt übersetzt, auch Grüne und Linke sichern lieber ihre Pfründe als für ihre Überzeugung zu einzustehen.



    ---



    "Ausnahmen vom Autoverbot soll es für (...) „von Diskriminierung betroffene Personen“ geben."



    Also dürfen weiterhin fahren alle Migranten, Frauen, Alte, Übergewichtige, Sinti, Roma, etc... - machen wirs andersrum, nicht mehr fahren darf der weiße cis-Mann.



    Frage: Wer legt fest wer diskriminiert wird? Der Senat? Oder gibt's dafür Einzelfallentscheidungen? Wird da vor Gericht verhandelt oder ist das der Willkür einzelner Verwaltungsbeamter überlassen?



    Epilog: Berlin brauchte 11 Jahre {2009 bis 2020) für 3 Stationen und 2 Kilometer Strecke der U5...



    Das stimmt absolut zuversichtlich für den geforderten "massiven Ausbau" in 4-jähriger Übergangszeit.

  •

    Warm nicht erst einmal nur ein positiv formuliertes Volksbegehren, dass die Anwerbung und vor allem eine bessere Bezahlung von Busfahrern fordert.

    Das hat zumindest eine Chance angenommen zu werden im Gegensatz zu einem Begehren das trotzig bereits die heute bestehenden Gründe für das Scheitern eines selbst angenommenen Begehrens ignoriert.

  • W

    Das Experiment "Ottensen macht Platz" (HH) war ein Riesenerfolg, der lediglich an damals noch gültigen StVO..sowie dem Egoismus einiger Anwohner und Geschäftsleute scheiterte.



    Wohingegen, lt wissenschaftlicher Erhebung mindestens 2/3 der Anwohner sehr zufrieden waren.







    Die Ende des Jahres startende Neuauflage..jetzt unter dem Titel "Freiraum Ottensen", wird zwar mit einigen Reduktionen auskommen müssen, aber dafür Rechtssicher sein. Es wird sehr interessant werden, wie sich dies dann im einzelnen darstellt. Wobei ziemlich sicher sein dürfte, daß sowohl die Anwohner, wie auch die allermeisten Besucher die Befreiung.!! von einem großen Teil des Autoverkehrs als deutliche Verbesserung erleben werden.







    Und da sich in den meisten Köpfen in diesem Land bzgl. Autoverkehr (in Städten), vor allem *Flausen* befinden, also teilweise selbstschädigende, fast immer aber sehr irrationale Motive, braucht es ganz klar positive Beispiele von gelungener Umgestaltung urbaner Zentren. Echte Vorbilder eben.



    Weil vlt nur so erkennbar wird, wie schön und Menschen gerecht Städte auch hier zu Lande sein können.

    Bleibt also zu hoffen, daß man auch in Berlin die (neuen) Zeichen der Zeit erkennen wird.

  • DS

    "Aber klar, der ÖPNV-Ausbau ist eine große Baustelle."

    Nee, es ist DIE Baustelle. Und der Erfolg solcher Initiativen wäre sicher größer, wenn diese Frage mal ernsthaft in der Hauptsache angegangen und nicht nur als "flankierende Maßanhme" betrachtet würde. Und wenn man großen Ausbildungsprogrammen (dafür brauchts auch erstmal mal Kapazitäten) und besserem Verdienst spricht und bedenkt, dass die Stadt dann auch viel mehr Fahrzeuge benötigt, dann stellt sich natürlich auch die Frage der Finanzierung.



    Aus meiner Sicht wird dieses Thema viel zu randläufig diskutiert. Wenn man da weiterkäme, müsste man gar nicht so dünn rumeiern, um Begriffen wie Zwangsmaßnahmen zu entgehen.

  •

    Auf dem Blog Liberté, mobilité, urbanité der Agora Verkehrswende ist bereits 2021 zu lesen:



    "Autofreiheit erzählt keine neue Geschichte, bleibt verankert in einem Denkmuster, das sich am Auto orientiert. Die Diskussion über die autofreie Stadt läuft damit Gefahr, am Auto hängen zu bleiben.

    Der Hauptnutzen scheint tatsächlich in der Polarisierung zu liegen."

    Ring frei also. Schließlich ist Polarisierung genau das, was wir als Gesellschaft grad brauchen. Oder? ODER??

    In Niederlande & Dänemark wurden für die urbane Verkehrswende die VORTEILE FÜR AUTOFAHRER:INNEN ganz nach vorn gestellt.

    Die Verkehrswende begann dort mit sicheren Schulradwegen ("Als erstes haben wir die Schulen mit kindersicheren Radwegen miteinander verbunden."): Breite Unterstütrzung der Bevölkerung.

    Nach ca 20 Jahren Ausbau der Radwegenetze (ab Mitte 1970er bis 1980er) begannen die Städte ab ca 2000 mit dem Ausbau des ÖPNV.

    Ein Gesetz kann einen gesellschaftlichen Prozess NICHT ersetzen.

    • SB
      @Vorstadt-Strizzi:

      "Nach ca 20 Jahren Ausbau der Radwegenetze (ab Mitte 1970er bis 1980er) begannen die Städte ab ca 2000 mit dem Ausbau des ÖPNV.



      Ein Gesetz kann einen gesellschaftlichen Prozess NICHT ersetzen."



      In Deutschland wird grundsätzlich das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben ja auch die Kraftwerke abgeschaltet bevor Ersatz geschaffen war...



      Warum einfach wenns auch kompliziert geht.

  • HS

    Merkwürdig finde ich, dass man das in ein Gesetz reinschreiben muss, dass irgendwas besser ist. Wenn das besser ist, warum merken die Leute das nicht? Kann ja nur sein, dass sie es noch nie ausprobiert haben. Dann könnte man ja z.b diese besseren Alternativen einmal kostenlos anbieten, zum Beispiel indem man eine Woche lang die straßen für Autos sperrt

    •
      @Horst Sörens:

      Das zu tun, vorbereitet, wäre eine Idee.



      In anderen Orten heißt das für eine so wiederbelebte Gegend: Tag des Guten Lebens.

  • TK

    "Dann nennen wir es Begrenzung des Autoverkehrs mit nicht freiwilligen Mitteln."

    Was seit Jahrzehnten Fakt ist dass alle anderen Fortbewegungsarten, Rad, Öffis und Fußgehen dem Autoverkehr geopfert wurden und das muss sich endlich einmal ändern. Erst wenn sich in einer Stadt alle sicher fühlen von A nach mit dem Rad zu fahren haben wir eine Mobilitätsfreiheit erreicht.

    Wo London erwähnt wurde, da ging vor ein paar Tagen der tube Streik zu Ende. Die Fahrradinfrastruktur, die sich enorm verbessert hat in den letzten 10 Jahren, war gut genug um bis auf an wenigen Stelle ein zügiges Radfahren zu ermöglichen. Vor 20 Jahren hätte die Menschen sich ins Auto setzen müssen, wenn denn vorhanden, und wären einen Blechstau gefahren. www.youtube.com/watch?v=53OAx5hKxbQ



    40% mehr Radfahren, 70% mehr Ausleihen bei den Radverleiher und auch 44% mehr Radunfälle zeigen das Ausmaß www.standard.co.uk...vice-b1247537.html

  •

    Mich hätten ein paar zusätzliche Fragen zur Umsetzung interessiert.



    - Wie groß soll die Behörde(?) werden, welche die Überwachung der 12 Freifahrten kontrolliert? Bürokratiemonster!?



    - Wie soll die Kontrolle überhaupt stattfinden? Verdachtunabhängiges, komplettes Screening aller Autofahrer:innen? Bewegungsprofile!?



    - Wie schnell können Ausnahmeregelungen ausgesprochen werden? Heute den Fuß gebrochen, morgen aufs Auto angewiesen.



    - Wer fällt alles (nicht?) unter die Ausnahmeregeln? Übergewichtige? Ü70?



    Und statt Privat-PKW gibt es dann mehr Carsharing, weil Fahrten zum Baumarkt oder zum Schrebergarten alleine logistisch mit Rad oder ÖPNV nicht machbar sind. Eines von unzähligen Beispielen.

    • SB
      @Mopsfidel:

      "Wie groß soll die Behörde(?) werden, welche die Überwachung der 12 Freifahrten kontrolliert? Bürokratiemonster!?"



      Diese Frage stellte ich mir auch. Am effizientesten wäre es wohl Mautbrücken wie auf Autobahnen an allen Zufahrtsstraßen des Rings zu installieren, die dann per Video die Nummernschilder lesen...



      Kostenpunkt: 12 Fantastilliarden bei den unzähligen Straßen...



      Wobei das freilich nicht die Fahrten mit Autos ausschließlich innerhalb des Rings überwacht.

  • MM

    "60 Prozent der Verkehrsflächen in der Stadt werden dem Auto eingeräumt, obwohl nur 14 Prozent der Wege innerhalb des S-Bahn-Rings mit dem Pkw zurückgelegt werden."

    Daran wird die autofreie Innenstadt aber nichts ändern, weil die Straßen wegen der "Ausnahmefahrten" von Polizei, Feuerwehr, Taxi, Lastenverkehr usw. ja trotzdem bleiben auch befahrbar bleiben müssen. Man kann sie vielleicht temorär mit Poller absperren, einen Park wird man aus einer Straße nicht machen können.

    • HH
      @Morrad Mo:

      Zweispurige Straßen könnten auf eine reduziert und einspurige Straßen besser mit dem Fahrrad befahren werden, ohne dafür neue Radwege anlegen zu müssen, was mehr Platz für Fußgänger übrig lässt.



      Reine Autostraßen werden jedenfalls keine mehr gebraucht werden.

  •

    Der volksentscheid könnte ausgehen wie der zur Enteignung der Immobilienhaie: er kommt durch und die cdU- halt nein: sPD-Giffey interessiert sich nicht dafür. Was für einen Sinn hat ein Volksentscheid, wenn die PolitikerInnen sich nicht dran halten müssen?

    • SB
      @Jalella:

      "Was für einen Sinn hat ein Volksentscheid, wenn die PolitikerInnen sich nicht dran halten müssen?"



      Diese Tatsache ermöglicht der Politik dringend benötigte Freiräume bei der Langzeitgestaltung von politischen Grundlinien.



      In Deutschland wählt zum Beispiel seit 2 Perioden eine klare Mehrheit gegen Migration. Trotzdem wird sie nicht sofort verboten, weil Deutschland die letzten 80 Jahre ein offenes Land war und von Migration stark profitiert hat. Im selben Maße hat es auch vom Auto und dem Individualverkehr profitiert in dieser Zeit.



      Wenn Volksentscheide verbindlich und sofort 1 zu 1 umzusetzen wären, würde das den kurzweiligen Launen der Bevölkerung Tür und Tor öffnen und Politik als ganzes deutlich unberechenbarer und somit volatiler machen.

  • O

    Abgesehen davon, wie kontrolliert werden soll, dass nur 12 mal im Jahr in die Innenstadt gefahren werden darf (eventuell eine eigene Behörde mit einer Riesendatenbank und Videoüberwachung der ganzen Innenstadt?), könnte man bei folgender Aussage auch von von Diskriminierung sprechen: "Ausnahmen vom Autoverbot soll es für Menschen mit Behinderung, für Busse, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Müllabfuhr, Taxen, Wirtschafts- und Lieferverkehr sowie für „von Diskriminierung betroffene Personen“ geben."



    Für ÖPNV, Rettungsdienst, Polizei etc... klar, die müssen fahren, allerdings für Lieferverkehr gilt dies schon weniger, wenn ich an die ganzen Paketzusteller denke.



    Aber wer diskriminiert wird darf auch fahren. Wer legt fest, wer diskriminiert wird, wieder eine eigene Behörde und bekommt man dann einen eigenen Diskriminiertenausweis? Aber wird jemand dann nicht automatisch diesen Leuten gegenüber diskriminiert, wenn man nicht fahren darf und darf dann gerade deswegen fahren?

    • SB
      @Offebacher:

      Auf der Homepage steht 12 Freifahrten pro Person, heißt: 4 köpfige Familie hat 48 Freifahrten im Jahr. Steht da so explizit.



      Der Single ist damit der Gelackmeierte und muss sich jeden Monat entscheiden, ob er nun seine eine Fahrt zu Ikea, zum Supermarkt oder an den Wannsee ausgeben will, während eine Familie mit 5 Kindern 2x wöchentlich durch Berlin cruisen kann und somit Baden, Schlittenfahrt, Einkauf und sonstige Fahrten locker mit dem eigenen Auto abspulen kann...



      Wie das gerechter sein soll bleibt das Geheimnis der Initiatoren.



      Eine Maut wäre da in jedem Fall gerechter. Man kann sie ja staffeln nach Einkommen, Finnland und Schweden machen da seit langem bei Verkehrsverstößen völlig problemlos. Aber es geht der Initiative nicht um Gerechtigkeit sondern ums Verbot.

    • HH
      @Offebacher:

      Abgesehen davon, dass ich Ihre Bedenken teile: Das Wort Diskriminierung sollten sie noch einmal lernen.



      Es geht dabei um Personen, die sich aufgrund von Diskriminierung nicht in den Bus trauen.



      Das ist natürlich rechtlich genauso wenig durchsetzbar, wie die 12 Fahrten, aber ziehen Sie mit Ihrer Kritik bitte nicht die Probleme diskriminierter Personen in den Dreck. Wenn es um den Gesetzesvorschlag geht, dann bleiben Sie doch auch bei dem Gesetzesvorschlag.

      •
        @Herma Huhn:

        Das hat mit "in den Dreck ziehen" nichts zu tun, sondern der Punkt steht im Artikel unter "Gesetzesvorschlag"



        und wäre, wenn es so kommen würde, ein reales Problem. Selbst wenn es keinen individuellen Diskriminierungsnachweis bedürfte, sondern ganze Gruppen (Frauen, bes. erkennbar Frauen von nicht-christlichen Religionen, überhaupt Angehörige von verschiedenen Religionen, Angehörige bestimmter Gender - kurz, fast alle ausser die meisten cis-Männer) individuelle Autos fahren dürften, dann würde die Stimmung sehr schnell und grundlegend kippen.



        Alternativ wäre nur ein individueller, quasi öffentlicher Nachweis der Diskriminierung, was aber wiederum keiner möchte.

      • HS
        @Herma Huhn:

        Wer legt fest, ob sich jemand nicht in den Bus traut, weil er diskriminiert wird?

  •

    Gläser bleibt ruhig und argumentativ. Den Umbau ausgerechnet in Deutschlands größter Stadt zu beginnen wäre interessant. Wie rasch können Jahrzehnte von Fehlentwicklung zurückgedreht werden?



    Das ist ein Entzug, und ein harter. Strukturen haben sich seitdem deformiert, Menschen zogen subventioniert von der Arbeit weg, etc.



    Doch würden Kinder wieder auf der Straße spielen können, würde die Luft schlagartig besser (mensch erinnere sich noch an die Covid-Pause, wo sogar die Sonne anders schien in Städten, es mal leise war?).



    So wie Wegner ideologisch fürs Auto agiert, bereitet er sogar den Boden für mehr Stimmen als gedacht für eine progressivere Verkeherspolitik für Menschen. Ob das jedoch reicht, ist ein anderes Thema. Wir werden's sehen.

  • TE

    Schade. Mit dem "Nein" in der ersten Frage, ob sie Autos hasse, hat sie ihr Potential verspielt.

    Trotzdem viel Glück ihren militanteren Mitstreitern.

  • K

    Vor hundert Jahren war man der Meinung, Kraftfahrzeuge und Fernsprecher könnten sich nicht durchsetzen. Dazu müssten alle Männer als Fahrer arbeiten und alle Frauen in der Vermittlung.



    Dass jemand der in der City wohnt auch mal ins Grüne fahren will, kommt der Guten gar nicht in den Sinn. Warum zieht sie nicht aufs Land?

    • HH
      @KeineHastUndHetze:

      Was machen die Leute in der City denn jetzt, wenn sie mal ins Grüne wollen? Die meisten, die dort wohnen haben jetzt schon kein eigenes Auto.



      Und warum soll die Aktivistin aufs Land ziehen, wenn es die anderen sind, die mal ins Grüne wollen?

      • TT
        @Herma Huhn:

        "Was machen die Leute in der City denn jetzt, wenn sie mal ins Grüne wollen? Die meisten, die dort wohnen haben jetzt schon kein eigenes Auto."

        Steile Aussage. Dazu haben Sie sicher irgendeinen Beleg?

