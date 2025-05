Gut zehn Wochen nach der Bundestagswahl im Februar will die neue Bundesregierung aus Union und SPD am Dienstag ihr Amt antreten. Im Bundestag soll dazu CDU-Chef Friedrich Merz am Vormittag zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Dafür nötig ist zumindest in den ersten beiden Anläufen die sogenannte Kanzlermehrheit.

Merz muss dabei die absolute Mehrheit aller Bundestagsmitglieder auf sich vereinigen, nicht nur der anwesenden Parlamentarier. Dies wären aktuell mindestens 316 Stimmen. Union und SPD kommen gemeinsam auf 328 Abgeordnete im Parlament – haben also einen Puffer von zwölf Abgeordneten. Die Kanzlerwahl findet geheim statt. (afp)

Kein zweiter Wahlgang am Dienstag

10:56 Uhr: Aus den Fraktionen ist zu hören, dass es am Dienstag keinen weiteren Wahlgang geben soll. Der Freitag gilt als möglicher Ausweichtag. (efi)

Wird es am gleichen Tag noch einen zweiten Wahlgang geben?

10:42 Uhr: Dass ein designierter Kanzler im ersten Wahlgang scheitert, hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben. Das Grundgesetz regelt diesen Fall aber: „Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgang mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.“

Aus Kreisen der CDU ist zu hören, dass es an diesem Dienstag keinen weiteren Wahlgang mehr geben werde. (efi)

Merz scheitert im ersten Wahlgang

10:06 Uhr: Klöckner verkündet das Ergebnis der Kanzlerwahl. 621 von 630 Stimmen wurden abgegeben, davon war eine Stimme ungültig. Auf Merz entfielen 310 Stimmen. 307 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab drei Enthaltungen. Damit erreichte Merz nicht die Mehrheit von 316 Stimmen und ist damit nicht gewählt.

Union und SPD stellen zusammen 328 Abgeordnete, die alle erschienen sind. Also haben 18 Abgeordnete von Union und SPD nicht für ihn gestimmt.

Klöckner unterbricht die Sitzung erneut, damit sich die Fraktionen beraten können. (efi/ale)

Laut Chrupalla keine AfD-Stimmen für Merz

09:44 Uhr: AfD-Co-Fraktionschef Tino Chrupalla schließt in einem Interview mit dem TV-Sender Phoenix aus, dass AfD-Abgeordnete für Merz bei der Kanzlerwahl gestimmt haben. Merz müsse sich seine Mehrheiten selbst organisieren, sagte er. (efi)

Die Stimmen werden ausgezählt

09:36 Uhr: Klöckner schließt die Wahl und bittet die Schrift­füh­re­r:in­nen, mit der Auszählung zu beginnen. Sie unterbricht die Sitzung für etwa 25 Minuten. (efi)

Die Auszählung beginnt alsbald

09:33 Uhr: Der Namensaufruf ist seit einigen Minuten beendet. Klöckner wird die Wahl wohl bald schließen und die Sitzung für eine Auszählung unterbrechen. (efi)

09:31 Uhr: Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner erwartet von der neuen Regierung, dass sie jetzt schnell handelt und die versprochenen Entlastungen für die Wirtschaft kommen. Zur Rolle der Grünen in der Opposition sagt sie bei Phoenix: „Wir werden mit der nötigen Schärfe und einem Schuss Humor angreifen.“ Aber auch „konstruktiv, kritisch, aber auch realitätstauglich bleiben.“ (ale)

Abgeriegeltes Regierungsviertel

09:28 Uhr: Draußen hat die Polizei das Gelände um das Reichstagsgebäude weiträumig abgesperrt. Die schwarzen Karossen der angereisten Po­li­ti­ke­r*in­nen stehen neben dem Haus der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Zahlreiche Regierungschefs aus den Ländern sind heute nach Berlin gekommen, um der Wahl von Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler beizuwohnen. (cem)

Die Wahl ist eröffnet

09:09 Uhr: Die Wahl beginnt: Nun werden alle Abgeordneten in alphabetischer Reihenfolge namentlich aufgerufen. Beginnend mit Sanae Abdi von der SPD. (efi/ale)

09:05 Uhr: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) verliest den Tagesordnungspunkt 1 der heutigen Bundestagssitzung: die Wahl des Bundeskanzlers. Sie gibt Hinweise zum Wahlverfahren: Wer aufgerufen wurde, geht in die Abgeordnetenlobby, um seine Stimmkarte abzuholen und abzustimmen. Die Wahl ist namentlich und geheim. (efi/ale)

09:00 Uhr: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) eröffnet die Sitzung. Sie begrüßt Angela Merkel und Rita Süßmuth auf der Tribüne. Langer Beifall für die Altkanzlerin. (ale)

SPD-Fraktion ebenfalls vollzählig

09:00 Uhr: Die SPD-Fraktion meldet ebenfalls Vollzähligkeit ihrer 120 Abgeordneten. Dies sei das Ergebnis eines sogenannten Zählappells gewesen, heißt es aus der Fraktion. Mit der Union sind es also 328 Abgeordnete, 316 sind für die Kanzlerwahl nötig. (rtr)

Unionsfraktion zur Kanzlerwahl vollzählig

08.30 Uhr: Die Unionsfraktion ist zur Kanzlerwahl von CDU-Chef Friedrich Merz vollzählig. Das sagt ihr neuer Parlamentarischer Geschäftsführer Steffen Bilger in einer Sondersitzung der Fraktion laut Teilnehmerangaben. CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Abgeordnete, 316 sind für die Kanzlerwahl nötig. (rtr)

293 Verbände wenden sich gemeinsam gegen verschärfte Migrationspolitik

07:02 Uhr: Zum Start der neuen Bundesregierung haben sich 293 Verbände gemeinsam gegen geplante Verschärfungen in der Migrationspolitik gewandt. Konkret lehnen sie unter anderem Zurückweisungen an den Grenzen und Abschiebungen in Krisenländer ab.

Hinter dem „Appell für eine verantwortungsvolle Migrationspolitik“ stehen 82 bundesweite Organisationen wie der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Paritätische Gesamtverband, der Deutsche Caritasverband, Brot für die Welt oder Misereor. Dazu kommen Dutzende Verbände, Gruppen und Initiativen auf Landes- und kommunaler Ebene.

„Der Wahlkampf war geprägt von einer aufgeheizten Stimmung, die sich vor allem gegen Geflüchtete und Zugewanderte richtete“, heißt es in dem Papier. Das zeige sich auch im Koalitionsvertrag. Doch Ausgrenzung schüre Angst und untergrabe den Zusammenhalt. „Am Ende nützt das nur den Feinden einer freiheitlichen Demokratie“, heißt es weiter. „Damit muss endlich Schluss sein.“

Nicht Geflüchtete und Zugewanderte spalteten die Gesellschaft, sondern eine Politik, die strukturelle und soziale Probleme nicht löse, betonen die Initiatoren. „Was es jetzt braucht, ist eine Migrationspolitik, die verantwortlich handelt, statt unsere offene und vielfältige Gesellschaft zu gefährden.“ Gefordert wird unter anderem eine bessere Integration. (dpa)

BDI fordert Tempo: Haushalt 2025 muss im Frühsommer stehen

06.00 Uhr: Der Industrieverband BDI fordert von der neuen Bundesregierung Planungssicherheit. „Daher sollte der Bundeshaushalt 2025 im Frühsommer stehen und der Entwurf für 2026 vorliegen“, sagt BDI-Präsident Peter Leibinger einer Mitteilung zufolge. Auch das Gesetz zur Errichtung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens zur Modernisierung der Infrastruktur müsse schnell kommen. Eine zügige Umsetzung brauche es auch bei den geplanten „Superabschreibungen“ auf Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027. Auch die Energiekosten müssten schnell gesenkt werden. (rtr)