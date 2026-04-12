Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und Landstraßen wäre nicht nur gut fürs Klima – es käme auch den Portemonnaies der Au­to­fah­re­r:in­nen zugute. Zu diesem Ergebnis kommt der Umweltverband Greenpeace in Berechnungen, die am Sonntag veröffentlicht wurden.

So müssten Fahrende in Deutschland jährlich in Summe 4,9 Milliarden Euro weniger Geld fürs Tanken ausgeben, wenn auf Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde und auf Landstraßen von 100 Stundenkilometern gälten. Bei einem Tempolimit von 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen wären es sogar 9,5 Milliarden Euro weniger Tankkosten im Jahr.

Für die Berechnung hat Greenpeace die Tankstellenpreise in Deutschland zwischen dem 1. und 7. April 2026 gemittelt. Ein Haushalt besitze im bundesweiten Durchschnitt 1,21 Pkw. Bei durchschnittlich 9.555 gefahrenen Kilometern im Jahr und 7,7 verbrauchten Litern Sprit pro 100 Kilometer müsste ein solcher Haushalt jährlich 1.927 Euro fürs Betanken eines Benziners hinlegen. Durch ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen und 100 auf Landstraßen würden die Tankkosten um 96 Euro sinken, durch 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen könnte der Haushalt 185 Euro im Jahr sparen.

Weil Autos mit Dieselmotor laut Kraftfahrtbundesamt mehr Kilometer im Jahr fahren – im Schnitt sind es 16.964 –, könnten Haushalte hier noch mehr sparen. Bei einem Tempolimit von 100 und 80 und einem Verbrauch von 7 Litern Diesel auf 100 Kilometer müssten sie jährlich 331 Euro weniger an der Zapfsäule ausgeben.

Tempolimit für mehr Unabhängigkeit

Mit dem Krieg der Regierungen Israels und der USA gegen das iranische Regime war der weltweite Ölpreis zunächst rasant gestiegen, in einigen Ländern wurde Kraftstoff knapp. Spitzen der Bundesregierung berieten am Sonntag über Maßnahmen gegen die hohen Kraftstoffkosten – in Teilen der Koalition aus SPD und CDU war darüber Streit entbrannt. Zuletzt warb die Wirtschaftsweise Veronika Grimm für ein Tempolimit.

„Wir müssen weg vom Öl“, fordert Greenpeace-Sprecher Matthias Lambrecht. Die Bundesregierung müsse den Verbrauch fossiler Energieträger schnell senken – und unabhängiger von Ölstaaten werden. „Ein Tempolimit ist dabei ein leichter erster Schritt.“