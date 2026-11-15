Selbstzahlen in Arztpraxen Der Weg in die Dreiklassenmedizin

E s gibt Aussagen, die kommen pragmatisch daher. Und bedeuten in Wirklichkeit eine Zeitenwende. Die Ankündigung des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, zur künftigen Terminvergabe in Arztpraxen gehört zu dieser Kategorie. Gassen hat jetzt in einem Interview erklärt, dass es künftig weniger Termine für gesetzlich versicherte Patienten geben wird, weil das Spargesetz ab 2027 Kürzungen bei den Arzthonoraren für gesetzlich versicherte Pa­ti­en­t:in­nen vorsieht. Ärz­t:in­nen werden daher mehr Privatsprechstunden anbieten, kündigte er an. Dies sei eine Alternative auch für gesetzlich Versicherte, die dann als Selbst­zah­le­r:in­nen Kosten für die Behandlung „aus der eigenen Tasche begleichen“ müssten, sagte Gassen.

Wenn der oberste Kassenärzte-Chef den privat bezahlten Arztbesuch als Alternative für gesetzlich Versicherte ankündigt, die sonst einem Termin hinterherhecheln müssten, dann läuft gerade irgendwas aus dem Ruder im Gesundheitssystem. Angestellte mit eher mittlerem Einkommen können nicht mal freiwillig in eine private Krankenkasse wechseln, sondern sind bei Barmer, AOK & Co pflichtversichert. Sie bekommen trotz steigender Beiträge eine immer schlechtere Leistung im System, wenn sie nicht bereit sind, mit ein paar größeren Scheinchen zu winken, um den zeitnäheren Termin beim Orthopäden oder Rheumatologen zu ergattern.

Heute schon ist die Praxis an der digitalen Vermittlungsplattform „Doctolib“ ablesbar. Wer die Kategorie „Termine für gesetzlich Versicherte“ anklickt, bekommt eine kurze Liste von Fach­ärz­t:in­nen mit einem eher längerfristigen Terminangebot, wenn überhaupt. Klickt man die Kategorie „Termine für privat Versicherte und Selbstzahlende“ an, öffnet sich hingegen eine längere Arztliste mit den begehrten blauen Feldern zur zeitnahen Online-Terminbuchung. Die Kategorie „Selbstzahler“ hat Doctolib in dieser Form übrigens erst kürzlich eingeführt.

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Das ist der Trend zur Dreiklassenmedizin. Ganz oben stehen die Gut­ver­die­ne­r:in­nen und die Beamt:innen, die privat versichert sind. Ganz unten finden sich die gesetzlich Versicherten mit zu wenig Geld für horrende Selbstzahlhonorare. In der Mitte die gesetzlich Versicherten, die es sich leisten können, extra zu zahlen, wenn man gerne nicht erst in zwei Monaten wissen möchte, ob die Schmerzen in den Gelenken ein beginnendes Rheuma sind.

Kommt ein Trend zum zwangsweisen Selbstzahlen für gesetzlich Versicherte, gerät die Politik unter Druck. Nicht nur die gesetzlichen Kassen, auch die Trennung zwischen privaten und gesetzlichen gerät damit auf den Prüfstand. Das wiederum wäre eigentlich gut.