B evor alles anders wurde, hatte William mit seinen Eltern noch einen Ausflug gemacht. Nach Berlin, den Reichstag anschauen, und das Brandenburger Tor. Umarmt von Mutter und Vater lächelt William auf den Fotos von damals. Ein hagerer 13-Jähriger blickt da in die Kamera, der sehnlichst darauf wartet, endlich 18 zu sein. Dann, wenn sein Körper nicht mehr weiter wächst, kann er eine neue Hüfte bekommen. Dann könnte er endlich wieder ohne Krücken laufen, allein seine Socken anziehen, allein auf die Toilette gehen, könnte einen ganzen Tag – vom Aufstehen bis zum Einschlafen – ohne Schmerzen verbringen.

William wohnt im dritten Stock eines ostdeutschen Plattenbaus, er liest gern Science-Fiction-Romane und spielt Geige, Chemie ist sein Lieblingsfach in der Schule. Doch an diesem Freitagmorgen im Mai 2025 ist William nicht im Unterricht. „Er hat einen großen Tag“, sagt Daniel Bouba, sein Vater, der ihm gerade einen Stapel frisch gewaschene Wäsche aufs Bett gelegt hat und der zum Schutz seiner Familie nicht möchte, dass sein richtiger Name in der Zeitung steht. Heute muss William ins kinderonkologische Zentrum einer ostdeutschen Universitätsklinik, für eine Bluttransfusion. In ein paar Wochen sollen ihm Stammzellen transplantiert werden, deswegen braucht er neues Blut.

William hat Sichelzellenanämie, eine Krankheit, bei der sich rote Blutkörperchen verformen. Sie sterben dadurch schneller ab, rufen Sauerstoffmangel und schmerzhafte Durchblutungsstörungen hervor. Organe und Knochen können geschädigt werden. Bei William hat es die Hüfte getroffen. Nur eine Stammzelltransplantation kann die Sichelzellenanämie heilen.

Das ist die eine Sache.

Die andere ist, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge William einige Wochen zuvor die Antwort auf seinen Asylantrag geschickt hat: unzulässig. Er soll Deutschland innerhalb einer Woche verlassen, so steht es in dem Bescheid, der der taz vorliegt. „Sollte der Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er nach Kamerun abgeschoben“, heißt es weiter. Gründe für ein Verbot einer Abschiebung in sein Heimatland lägen nicht vor.

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Williams Geschichte handelt von deutschen Behörden und engagierten Ärzt*innen, von einem Vater, der um seinen Sohn, und von einem Sohn, der um seine Zukunft kämpft. Immer wieder stellt sich in der Geschichte die Frage, ob und wie Kinderrechte auch für geflüchtete Kinder gelten.

Das Stigma Sichelzellenanämie

Die meisten Kinder mit Sichelzellenanämie in Subsahara-Afrika sterben noch vor ihrem 5. Geburtstag. In den USA oder Großbritannien erreichen die meisten Erkrankten das 70. Lebensjahr. So berichtet es die Fachzeitschrift Global Public Health. Obwohl die Erkrankung in Kamerun vergleichsweise weit verbreitet ist, sind Kinder und Jugendliche mit Sichelzellenanämie häufig massiver Diskriminierung ausgesetzt, schreiben die Wissenschaftler*innen. Die Behandlung müsse von den Familien selbst gezahlt werden. Nicht immer seien die Medikamente dafür verfügbar, und eine Tagesdosis koste bis zu 20 Dollar. Hinzu komme, dass fast ausschließlich Kliniken in urbanen Zentren Sichelzellenanämie behandelten und nur wenige Ärz­t*in­nen und Gesundheitsfachkräfte im Umgang mit der Krankheit geschult seien.

Ähnlich wie die Wis­sen­schaft­le­r*in­nen beschreiben Presseberichte und die Weltgesundheitsorganisation die Situation. Williams Vater erzählt, dass in seiner Familie niemand von der Erkrankung seines Sohns wisse. „Diese Kinder sind stigmatisiert“, sagt Daniel Bouba. „Es tut weh, wenn Leute schlecht über einen reden. Deswegen erzählen wir es nicht.“

Bis William 10 Jahre alt war, konnte er rennen und Fußball spielen, fast wie die gesunden Kinder. Damals lebte er noch in der schwedischen Stadt Boden. Williams Vater hatte in Schweden Buchhaltung studiert, dort stellten die Eltern ihren ersten Antrag auf Asyl. William war damals gerade 6 Jahre alt geworden.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will nach eigenen Angaben keine Screeningbehörde sein Illustration: Oliver Sperl

Die Ärz­t*in­nen behandelten ihn dort mit einem Medikament, das sein Blut davon abhielt, zu verklumpen, so erzählt es sein Vater. Doch die Asylanträge der Familie wurden negativ beschieden, nach vier Jahren wurden William und seine Mutter nach Kamerun abgeschoben. Dem Vater gelang die Flucht nach Deutschland, dorthin konnte er William nachholen. So geht es auch aus Dokumenten zum Fall hervor. Nun aber begründen die deutschen Behörden die Ablehnung des Asylantrags in Deutschland damit, dass in Schweden schon einer gestellt worden sei.

„Stellen Sie sich vor, Ihr krankes Kind wird abgeschoben in ein Land, in dem es keine Behandlung bekommen kann, und Sie können nichts dagegen tun.“ Daniel Bouba atmet tief ein und wieder aus. „Für mich war das traumatisch.“ William habe in Kamerun bei der Familie seiner Mutter gelebt. Die Krankheitsschübe seien alle zwei Wochen gekommen. Gegen die Schmerzen hätten auch die Infusionen nichts geholfen, die er dort hin und wieder im Krankenhaus bekam. Die Mutter sah keine andere Möglichkeit, als William zu seinem Vater nach Deutschland zu schicken.

 Nur eine Stammzell­transplantation kann Williams Erkrankung heilen. Außerdem braucht er eine neue Hüfte, wenn sein Körper nicht mehr wächst

Er trat die Reise allein an. Mit dem Flugzeug nach Europa, dann mit dem Zug in die ostdeutsche Stadt, in der er heute lebt. Als Daniel Bouba seinen mittlerweile 12-jährigen Sohn am Bahnhof in die Arme schloss, konnte William kaum laufen. Wie es ihm psychisch nach der Zeit in Kamerun ging, weiß sein Vater nicht. „Er spricht nicht darüber, und ich will ihn nicht dazu drängen“, sagt Bouba.

Nicht alle Menschen mit Behinderungen haben eine relativ sichere Fluchtmöglichkeit wie William. „Deswegen ist es fatal, dass die Bundesregierung sämtliche humanitäre Aufnahmeprogramme eingestellt und den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt hat“, sagt Sophia Eckert. Sie ist politische Referentin im Programm Crossroads bei der NGO Handicap International. Eckert ist auch der Überzeugung, dass die Bundesrepublik gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) verstößt. Derzufolge dürften Geflüchtete mit Behinderung nicht schlechter gestellt werden als Menschen ohne Behinderungen, unabhängig davon, ob sie geflüchtet sind oder nicht.

In der Realität unterliegen Asylsuchende in den ersten 36 Monaten des Aufenthalts aber dem Asylbewerberleistungsgesetz und haben nur Anspruch auf die „erforderliche“ Behandlung „akut notwendiger Erkrankungen und Schmerzzustände“. Alles Weitere liegt formal im Ermessen der Behörden. „Asylsuchende Menschen mit Behinderungen haben nach europäischem Recht und der UN-BRK Anspruch auf behinderungsspezifische Leistungen“, erklärt Eckert. Dazu zählen zum Beispiel ein Langstock, den Menschen mit Sehbehinderung nutzen, Mobilitätstraining, ein passgenauer Rollstuhl und persönliche Assistenz. „Die Behörden sehen das allerdings meist anders“, erklärt Eckert. „Aktuell erleben wir immer häufiger, dass Anträge abgelehnt werden.“

Die Sache mit dem Ermessensspielraum

Länder und Kommunen führten das Asylbewerberleistungsgesetz in eigener Zuständigkeit aus, erklärt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf Anfrage. Die zuständigen Träger seien verpflichtet, ihr Ermessen ordnungsgemäß auszuüben. Kenntnis darüber, dass die Behörden ihren Ermessensspielraum grundsätzlich zu Ungunsten des „hier in Rede stehenden Personenkreises ausüben würden“, habe sie nicht.

Als Arbeiter im Lager eines Modeunternehmens stand Daniel Bouba vor logistischen Problemen, sein Schichtdienst und die Schulzeiten seines Sohns vertrugen sich gar nicht gut. Also habe er um 3 Uhr morgens Williams Frühstück und Mittagessen auf den Tisch gestellt, ihm Socken angezogen – all das übernommen, was sein Sohn nicht selbst tun konnte, und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. „Wenn ich Spätschicht hatte, war es etwas besser, dann konnte ich wenigstens mit ihm zusammen aufstehen“, sagt Bouba. Damals ging es William gesundheitlich noch besser.

Im vergangenen Jahr gelang Williams Mutter ebenfalls die Flucht aus Kamerun, jetzt können sich die Eltern abwechselnd um ihn kümmern – wenn er nicht gerade im Krankenhaus ist. „Ich bin froh, dass meine Mutter jetzt da ist und ich nicht mehr so viel allein bin“, sagt William.

Er habe versucht, die Sorge um den Aufenthaltsstatus von seinem Sohn fernzuhalten, erzählt Daniel Bouba. Sein Sohn sitzt neben ihm, im Wohnzimmer der kleinen Wohnung, hinter den weißen Vorhängen eine belebte Straße, und hört dem Vater aufmerksam zu. „Aber er hat natürlich alles mitbekommen, er ist ein intelligentes Kind.“ Und natürlich habe es William Angst gemacht, als die Aufforderung, das Land zu verlassen, in den Briefkasten flatterte. Im März 2025 war das.

Sophia Eckert und ihre Kol­le­g*in­nen von Handicap International beobachten, dass Behinderungen, die einen Abschiebungsschutz zur Folge hätten, oft nicht festgestellt werden. „Das liegt unter anderem daran, dass es vielerorts weiterhin keine funktionierenden Verfahren zur Feststellung spezifischer Aufnahme- und Verfahrensbedarfe gibt, obwohl die Geas-Reform dazu klare Vorgaben macht“, sagt Eckert. In den Anhörungen werde teils selbst nach offensichtlichen Behinderungen nicht gefragt. „Auch in den Lageberichten zur Situation in den Herkunftsstaaten wird selten auf die Situation von Menschen mit Behinderungen eingegangen.“

Mit der im Juni 2026 in Kraft getretenen Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (Geas), mit der Asylmigration noch stärker als vorher erschwert und reguliert wird, sollte sich das eigentlich ändern. Bevor Geflüchtete einen Asylantrag stellen können, soll in Screenings festgestellt werden, ob eine Person besonders schutzbedürftig ist, zum Beispiel wegen einer Behinderung, einer Traumatisierung oder erlittener Folter. So die Vorschrift.

Immer wieder aber wurden in den vergangenen Monaten Fälle öffentlich, bei denen Schutzbedarfe nicht zuverlässig erkannt und berücksichtigt wurden. Ein aktueller Bericht von Pro Asyl beschreibt etwa den einer trans Frau aus Usbekistan. Die hatte bei ihrer Ankunft am Flughafen Berlin-Brandenburg angegeben, eine chronische Erkrankung zu haben und Opfer von Menschenhandel zu sein. Dennoch habe sie weder eine angemessene medizinische Versorgung noch ausreichende Betreuung erhalten und musste zuerst in der geschlossenen Einrichtung am BER bleiben. Nur mithilfe anwaltlicher Unterstützung durfte sie schließlich einreisen und wurde später als Geflüchtete anerkannt.

In Deutschland ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dafür zuständig, Asylanträge zu prüfen. Die Behörde sei sich ihrer besonderen Verantwortung sowohl hinsichtlich einer Identifizierung als auch im Umgang mit vulnerablen Personen bewusst, schreibt das Bamf auf Anfrage. Aber in erster Linie liege der Identifizierungsauftrag bei den Ländern. Auch jetzt, wo die Geas-Reform in Kraft ist. „Das Bundesamt ist keine Screeningbehörde“, schreibt eine Sprecherin. Dafür seien Bundespolizei und Bundesländer zuständig, je nachdem, ob das Screening an den Grenzen oder im Inland stattfinde.

 Ich denke gerade nicht so viel über die Schule nach. Ich versuche einfach nur, irgendwie durch die Tage zu kommen William, 16, lebt mit Sichelzellenanämie

Mitte Juni 2025 kommt William stationär ins Krankenhaus, diesmal für die Stammzelltransplantation. Dafür müssen zunächst sein Knochenmark und seine Immunzellen mit einer Chemotherapie zerstört werden. Dann erst können die gesunden, gespendeten Stammzellen transplantiert werden, sich im Knochenmark ansiedeln und gesunde neue Blutkörperchen bilden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es Komplikationen gibt, liegt nur bei 5 Prozent“, sagt Williams Vater damals. „Aber natürlich hat William trotzdem große Angst, weil die Ärzte immer auch erklären, was schiefgehen könnte.“

Als William die Chemotherapie beginnt, hat das Gericht noch nicht entschieden, ob es zumindest für die Dauer des Gerichtsverfahrens ein Abschiebeverbot geben soll. „Wird ein Asylantrag als unzulässig abgelehnt und die Abschiebung angedroht, soll diese möglichst schnell vollstreckt werden“, sagt Williams Anwalt Robin Michalke. „Obwohl Personen Klage erhoben haben, kann es also sein, dass sie abgeschoben werden, bevor das Gericht entschieden hat.“ Michalke beantragt eine sogenannte aufschiebende Wirkung für Williams Klage, sodass eine Abschiebung nicht im laufenden Verfahren vollzogen wird.

Vier Monate später gibt das Gericht seinem Eilantrag statt. Doch ob seine Krankheit auch langfristig zu einem Abschiebungsverbot führt, weiß die Familie bis heute nicht. „Der Gesetzgeber hat extrem hohe formale und inhaltliche Anforderungen für krankheitsbedingte Abschiebungsverbote geschaffen und damit auch bewusst Abschiebungen den Vorrang vor gründlichen Verfahren eingeräumt“, sagt Anwalt Michalke.

Ein Gutachten, das kaum zu bekommen ist

2019 hatte die damalige schwarz-rote Bundesregierung die Anforderungen für medizinisch bedingte Abschiebeverbote erhöht. Die Betroffenen müssen heute eine sogenannte qualifizierte ärztliche Bescheinigung beibringen, häufig mit hohen Kosten verbunden. Im Fall von psychisch Erkrankten braucht es ein Gutachten, das nun nicht mehr Psychotherapeut*innen, sondern nur noch Psych­ia­te­r*in­nen erstellen können. Rechtzeitig vor der Abschiebung eine Fach­ärz­t*in zu finden, ist für neu Ankommende quasi unmöglich.

William hat stapelweise Dokumente, die belegen, dass er chronisch krank ist und stationär behandelt wird. Doch das Problem ist, dass das Bundesamt grundsätzlich davon ausgeht, dass Sichelzellenanämie in Kamerun behandelt werden kann. „Laut den vorliegenden Erkenntnissen aus der Datenbank ‚Medical Country of Origin Information‘ (MedCOI) ist die Behandlung einer Sichelzellenanämie in Kamerun verfügbar“, schreibt eine Bamf-Sprecherin der taz. In Hinblick auf krankheitsbezogene Abschiebungsverbote müsse im Einzelfall geprüft werden, ob bei einer Rückkehr eine wesentliche Verschlechterung einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankung eintreten würde und der tatsächliche Zugang, inklusive Finanzierung, zu der erforderlichen Gesundheitsversorgung gewährleistet sei.

In der Ablehnung von Williams Asylantrags erkannte das Bundesamt zwar an, dass die Finanzierung von medizinischen Behandlungen in Kamerun in der Regel von den Familien getragen werden muss. In Williams Fall war es allerdings überzeugt, dass sein Vater die Behandlung bezahlen könne, schließlich habe der Junge ja auch vor der Einreise nach Deutschland Infusionen bekommen. Das Bundesamt schlussfolgerte, dass sich Williams Gesundheitszustand bei einer Rückkehr „nicht alsbald wesentlich oder gar lebensbedrohlich verändern wird“, und sah kein Hindernis für eine Abschiebung.

„Aber die Infusionen in Kamerun haben mir ja gar nicht gegen die Schmerzen geholfen“, sagt William. Dass er eine neue Hüfte braucht und nur eine Stammzelltransplantation die Sichelzellenanämie heilen kann, wird im Bescheid des Bundesamts nicht erwähnt. „Es gibt nach dem Gesetz kein Recht auf ein gutes Leben, nur ein Recht auf Überleben“, sagt Anwalt Michalke.

Er hat sich deshalb eine Strategie überlegt. Er versucht zwar, für William ein Abschiebungsverbot und eine daraus resultierende Aufenthaltserlaubnis zu erstreiten. Aber er bemüht sich auch um eine Aufenthaltserlaubnis für den Vater, Daniel Bouba. Weil er mit einem minderjährigen Kind in einem Haushalt lebt, für den Lebensunterhalt überwiegend aufkommt und sogenannte Integrationsleistungen erfüllt, kann er nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

Kurz nach der Stammzelltransplantation treten bei William schwere Komplikationen auf. Die Zellen des Knochenmarkspenders erkennen Williams körpereigene Zellen als fremd und aktivieren das Immunsystem. Es greift nun Williams Körper an. Williams Befürchtung, zu den wenigen Pa­ti­en­t*in­nen zu gehören, bei denen etwas schiefgeht, tritt tatsächlich ein. „Er hat mich ganz fest umklammert“, erinnert sich Williams Vater an diese schlimmen Tage im Herbst 2025. Daniel Bouba hat beim Erzählen Tränen in den Augen. „Ich wusste mir nicht zu helfen. Ich bin aus seinem Zimmer rausgegangen, um zu weinen. Ich wollte nicht, dass er mich dabei sieht.“

An einem Freitagabend im März 2026 sitzt William im Schlafanzug auf einem hohen Bürostuhl. Seine Eltern haben ihm den ins Wohnzimmer geschoben, damit er leichter wieder aufstehen kann. Er ist bleich und spricht leise. „Ich dachte, dass es mir schnell besser gehen wird“, sagt William. „Aber jetzt dauert alles so lange. Mit jedem Tag wird es ein bisschen härter für mich.“ Sein Vater versucht ihn aufzuheitern. Heute hat er Vanilleeis mit Schokostückchen für William gekauft. Er motiviert ihn, das Haus zu verlassen. Aber William will die meiste Zeit einfach auf seinem Bett liegen. Der lachende Junge auf dem Foto vor dem Reichstag, umarmt von beiden Eltern, ist er heute nicht mehr.

„Sogar die Ärzte können mir nicht sagen, wie lange ich die Medikamente noch nehmen muss. Das ist so entmutigend“, sagt William. Auch die Schule konnte er schon seit Monaten nicht mehr besuchen. Sein Immunsystem ist dem Alltag im Klassenzimmer noch nicht gewachsen. „Es gibt gute und schlechte Tage“, erklärt William. An guten Tagen nehme er mit seinem Avatar am Unterricht teil. Den könnten seine Mitschüler im Klassenraum bewegen. „Aber ich denke gerade nicht so viel über die Schule nach. Ich versuche einfach nur, irgendwie durch die Tage zu kommen.“

Mittlerweile hat die Familie eine gute Nachricht erreicht: Daniel Bouba hat Post von der Ausländerbehörde bekommen. Er könne seine elektronische Aufenthaltskarte jetzt abholen. Der Plan von Anwalt Michalke hat geklappt. William bekommt nun einen Aufenthaltstitel über seinen Vater. Davon, dass das Gericht seine Krankheit als Grund gegen eine Abschiebung anerkennt, ist er nun nicht mehr abhängig. William darf erst mal gesund werden.

Und andere Betroffene? Die müssen wohl genau wie William darauf hoffen, dass ihre Angehörigen die Kraft und Mittel haben zu kämpfen, für ihren ganz besonderen Schutz.