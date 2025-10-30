Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore

piwik no script img

Bildungsbohème in der LinksparteiLinke Folklore

Kommentar von

Gunnar Hinck

Die Mitglieder der Linkspartei sind urban und akademisch. Für diejenigen, die sich für mehr als Gaza und Rassimus-Themen interessieren, wird es eng.

Detailaufnahme eines Wahlhelfers der Linken, der einen roten leinenbeutel mit einer Aufschrift trägt
Ein Wahlhelfer der Linken verteil Werbematerial vor dem Bahnhof Rathaus Neukölln in Berlin am 19. Januar 2025 Foto: Emmanuele Contini/imago

E s ist löblich, dass die Linkspartei in einer Umfrage mit vielen Detailpunkten herausfinden wollte, wer eigentlich ihre Mitglieder sind, woher sie kommen, was ihnen wichtig ist – seit dem Wiederaufstieg der Partei hat sich ihre Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. Immerhin 11.500 Mitglieder nahmen an der Umfrage teil und damit gut ein Zehntel, das ist viel für Umfragen.

Erste Erkenntnis, wenngleich nicht besonders überraschend: Jedes fünfte Neumitglied studiert. Die Linke ist mit einem Durchschnittsalter von knapp 39 Jahren eine junge Partei, davon kann die SPD nur träumen.

Die zweite und dritte Erkenntnis, und da wird es schon interessanter: Großstädter gibt es bei der Linken mehr als Kleinstädter und Dörfler. Überrepräsentiert sind ebenfalls Berufe, die man als links-postmateriell einstufen kann: Solche, die im Bildungs-, Kultur- und Medienbereich arbeiten, finden sich bei der Linken deutlich häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt. Hingegen sind Handwerker, Industriearbeiterinnen und Paketausträger rar in der Partei.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die neue Linke ist mehr als zu alten Zeiten eine Partei der urbanen Bildungs- und Kulturbohème. Das ist aus der Binnensicht der Partei völlig okay – sie ist damit ja erfolgreich –, für das Parteiensystem insgesamt ist es aber eine bedenkliche Entwicklung: Solche, die mit Hingabe darüber diskutieren, wie genozidal nun der Krieg in Gaza und ob Friedrich Merz ein Rassist ist, haben mit der Linken, den Grünen und Teilen der SPD (Jusos) gleich drei Plattformen. Solche aber, die lieber über den Mindestlohn oder die Zukunft der Rente und Lösungen aus linker Sicht debattieren wollen, sind eindeutig in der Defensive.

Was auch bedenklich ist: Mit dem Trio SPD (längst zur Beamtenpartei geworden), Grüne und (neuer) Linke agieren gleich drei Parteien, bei denen der berüchtigte Linkspaternalismus grassiert: Wir Akademiker wissen am besten, was für die Unterprivilegierten gut ist.

Dem Parteiprogramm der Linken ist übrigens Bertolt Brechts Gedicht „Fragen eines lesendes Arbeiters“ vorangestellt. Das ist nur noch Folklore, eine leere Pathosformel.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gunnar Hinck
ist Redakteur im taz-Ressort Meinung.
Themen #Die Linke #Heidi Reichinnek
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ines Schwerdtner, Parteivorsitzende Die Linke, singt zusammen mit den Delegierten die Internationale zum Abschluss des Bundesparteitages
Parteitag der Linken „Wir müssen Leuten Fragen beantworten können“

Beim Parteitag der Linken in Chemnitz fordert die neue Bundestagsabgeordnete Maren Kaminski aus Hannover mehr Debatten – auch zu heiklen Themen.

Interview von Lotte Laloire
Eine Mütze mit Aufdruck bei einer Wahlparty.
Junge Linke-WählerInnen Kein Herzchen für Selenskyj
Kommentar von Gunnar Hinck

Die Linkspartei konnte auch deshalb gewinnen, weil ihrer Fanbase die Ukraine egal ist. Das liegt auch an einer Infantilisierung durch Social Media.

Gregor Gysi und Ines Schwerdtner umarmen sich
Wahlerfolg der Linken Keine Zeit, jetzt lang zu feiern
Kommentar von Kersten Augustin

Die Linke profitierte von glücklichen Umständen, hat im Wahlkampf aber auch vieles richtig gemacht. Was kommt jetzt auf sie zu?

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

20 Kommentare

 / 

  • Toll, dass alle Kommentare einstimmig den Artikel zerreißen :)

    Deutschland und die EU sind stark wirtschaftlich und militärisch hochverflochten mit Israel gleichzeitig befindet sich hier die größte Europäische Diaspora Palestinas. Die Genozidfrage hat also eine gewisse relevanz...

    Auch ich habe sehr lange keine Linken Politiker mehr über Gendern und Rassismus reden hören (ohne das deutliche Verbesserung zu den Themen eingetreten wäre)

    Gerade Reichinnek und Aken arbeiten im Mindset der 90er Linken, das müsste dem Autor entsprechen.

  • D

    Bedenklich finde ich das Niveau hier. Der Kommentar bedient sich alten Klischees und Stereotypen und glaubt diese an einer Umfrage bewiesen zu sehen.



    Und das entgegen der Realität der parlamentarischen Arbeit, die die Linke derzeit führt. Entgegen auch der Realität auf dem Boden, wo mehr über Mietwucher, Pflege, Soziales und Arbeit gesprochen wird als Weltpolitik.



    Die Bodenständigkeit der Linken heutzutage ist etwas das Grüne und SPD sich nur wünschen. Denn es sind diese Parteien die sich von der Realität immer weiter entfernen, die Kulturkämpfe, angezettelt von den Rechten, austragen und am Ende den Arbeitern nix bieten.

  • DM

    tldr: Die Linke ist *als einzige* keine willfährige Dienerin der Reichen.

    Das zentrale - und hier im Artikel scheinbar übersehene - Element der Linken ist die Erkenntnis, dass die Ausbeutung der Armen durch die Reichen der kleinste gemeinsame Nenner aller gegenwärtiger Krisen ist.

    Ob im Inland bei der Sozial- und Gesundheitspolitik, der Diskrepanz zwischen Rüstungsausgaben und zivilgesellschaftlichen Investitionen, dem auf empfundener Gerechtigkeit aufbauenden Zusammenhalt der Gesellschaft oder den notwendigen Bedingungen für gelingende Klima- und Umweltschutzmaßnahmen (d.h. auch hier soziale Gerechtigkeit); sowie international die elitär- imperialistische Komponente von kriegerischen Konflikten und ihren Profiteuren,



    usw. usf.

    Überall hängt die Entscheidung zwischen Humanismus und Ausbeutung letztendlich daran, ob man gewillt ist, weiter das Spiel der Umverteilung von unten nach oben zu spielen.

    Oder ob man, wie es die Linke als einzige politische Kraft anvisiert, endlich die notwendige Umverteilung von ganz oben hin zur Mitte und nach unten anstrebt, weil nur so all die großen Krisen der Gegenwart bewältigbar sind.

    Das ist das wahre Alleinstellungsmerkmal der Linken.

  • M

    Ich würde ja sogar noch dabei mitgehen, dass die führenden Politiker der Linkspartei sich auch in der heutigen Zeit hauptsächlich mit Empörungskultur Richtung Merz etc. versuchen zu profilieren und die Genderdebatte für wichtiger erachtet wird, als ein nachhaltiges Rentenkonzept. Aber das ausgerechnet die TAZ sich darüber echauffiert ist doch wohl eher Satire. In den letzten Tagen gab es genau EIN bestimmendes Thema: Nämlich die "Stadtbilddebatte", zu der inzwischen in dieser Zeitung nun wirklich JEDER mal zu Wort kommen durfte und wahrscheinlich auch der letzte Praktikant einen Kommentar hierzu verfassen konnte. Es ist die Entscheidung der Redaktion, WEN man zu Wort kommen lässt und WELCHE Fragen man stellt, bzw. welche Inhalte man in einem Interview zum Thema macht. Könnte man mal drüber nachdenken...

    •

      @MarsiFuckinMoto:

      10/10

  • D

    Bestimmt ist es berechtigt, über die veränderte Mitgliederstruktur zu sprechen und darauf hinzuweisen, dass klassische soziale Fragen – Löhne, Renten, Umverteilung, öffentliche Daseinsvorsorge – in den Hintergrund geraten könnten.

    Gleichzeitig ist es ganz schön verkürzt, komplexe Klassenlagen auf vermeintlich homogene Milieus und Lebensstile zu reduzieren („die woken Städter vs. die richtig arbeitenden Menschen auf dem Land?“ - ziemlich alter Stiefel.)

    Mit dieser Argumentation läuft man nur in Gefahr die reale Prekarität vieler (gerade junger) Menschen in den Städten zu unterschätzen und produziert letztlich nur neue Trennlinien innerhalb der Linken, anstatt gemeinsame Interessen sichtbar zu machen. ( z.B. die sehr prekären Löhne oder oft überhaupt nicht vorhandene Altersvorsorge u.a. in der zitierten Kultur- und Medienbranche)

    Die letzten Jahre haben doch eigentlich gezeigt, dass linke Politik dort erfolgreich war, wo die zentralen, ökonomischen Kernthemen wieder in den Vordergrund gestellt wurden: die Fragen nach Wohnraum, Verteilung, Macht, Produktionsverhältnisse, Eigentum etc.



    Alles zentrale Interessen der lohnabhängigen Klasse - in der Stadt wie auf dem Land.

  • AS

    Das wäre ja jetzt Aufgabe der Linke, was zu tun, und vielleicht mal jemanden der vom Land oder aus der Arbeiterschaft stammt dort versucht anzuknüpfen und Ortsvereine zu gründen. Bei letzten Bundestagswahlkampf haben bei und aif dem Land ein paar von der Linkspartei auch einen Stand vor dem einzigen verbliebenen Supermarkt aufgebaut, der fand viel Zuspruch, vor allem bei jungen Leuten, da sollte man anknüpfen, vor allem weil man sich ja auch gut digital und unbürokratisch organisieren kann. Da gibt es z.b. bei uns ein kostenlos verteiltes Gemeindeblättchen, (auch online) da kann man als politische Vereinigung kostenfrei lange Artikel einbringen und so auch die erreichen, die nicht in Internet und sozialen Medien unterwegs sind.

  • AH

    Und es ist bedenklich, fast gefährlich für die Demokratie!



    Wer links nicht über die Probleme einfacher Menschen redet, wird scharf rechts überholt. Diese Typen kapern dann solche Themen für sich ( um auf Bauernfang zu gehen....)

  • WW

    Worauf fußt die Kritik? Auf Themen die Die Linke in durchzubringen versucht wohl nicht. Klima, vor allem Mieten und soziale Gerechtigkeit sind da doch sehr präsent. Und: Aktionen wie die App mit der Stromabrechnungen geprüft werden, die ziemlich großflächige Befragung an Haustüren was den Leuten auf der Seele drückt etc. exkludieren doch niemanden, im Gegenteil. Nachvollziehbare Aktionen, klare Sprache.

  • AM

    >SPD (längst zur Beamtenpartei geworden), Grüne und (neuer) Linke<

    Genau das ist das Problem. Wer geht heute noch in die Politik? Gläubige - an was auch immer - in die Linke. Dass cdu/spd/grüne-Funktionäre noch an den Mist glauben den sie verzapfen, nehme ich ihnen nicht ab. Bei denen geht es Selbstversorgung bis hin zur Korruption: Spahn-Masken, Baerbock-UNjob/Stylistin, Scholz-Cumex.

    Man hat den Eindruck, die sehen alle, dass der Dampfer gegen den Eisblock fährt - wollen aber solange es noch geht party machen. Es ist eh nichts mehr zu ändern.

  •

    Brecht war bekanntlich Unternehmersohn und Salonkommunist. Dennoch brachte er mit seinen sprachlichen Fähigkeiten so manche Klassen-Ungerechtigkeit auf den Punkt wie wenige andere.



    Tut die Linke das denn gerade nicht? Worauf fußt Hincks vorgetragene Sorge?

    Über die Mindestrente technisch diskutieren kann die Linke auch, obwohl das eigentlich die Domäne der SPD sein sollte.

  • P

    Echt jetzt? Da verdoppelt die LINKE ihre Mitglieder, macht einen großen Sprung ins BuParlament...



    Ich erinnere noch eine Zeit, da wurde die LINKE in er der taz schon mal vorsorglich beerdigt.



    Mal so gesehen, wenn euch doch diese "Arbeiter"-Themen fehlen, dann berichtet doch einfach mal regelmäßig-wöchentlich darüber und packt die Probleme zudem in euren Bundestalk. Immer nur den Besuch der Medien-Klugscheißer-Schule raushängen lassen, ist nicht zielführend für die 4. Gewalt im Staat...

    •

      @#protest:

      Und der Autor versucht jetzt, die runterzudrücken mit seinen haltlosen Behauptungen. Bei Leuten, die sich mit den Themen der Linken - die nun wahrlich nicht der Merz'sche Rassismus und Gaza sind - so gar nicht beschäftigen, mag das verfangen.

      Die Aussagen des Autors sind so fundiert wie eine Behauptung, die cdU hätte ja gar keine anderen Themen als Miete und Infrastrukturausbau. Die hat sie nämlich höchstens am Rande.

  • WT

    Hat der Autor in den letzten 5 Jahren mehr über die Linkspartei zur Kenntnis genommen als die von ihm zitierte Mitgliederstatistik? Es ist mir wirklich schleierhaft, wo diese krassen Fehlwahrnehmungen herkommen. Die Linke hat ihren Wahlkampf hauptsächlich mit dem Mietenthema bestritten und sie hat soziale Ungleichheit thematisiert, u.a. mit der Abschaffung von Milliardären, und hängt sich in jeden Streik mit rein, wenn sie willkommen ist. Reichinnek hat kürzlich Jens Spahn dazu gebracht, sich für eine echte Erbschaftssteuer auszusprechen.



    Gunnar Hinck scheint in einer ganz anderen Welt zu leben.

  • C

    Gerade erst gestern gab es in der Taz eine sehr präzise Kritik der Bürgergeld-„Reformen“ der linken abgeordneten Cansins Köktürk, eine eh. Sozialarbeiterin. Kaum eine andere Partei (außer gelegentlich die Grünen) sind gerade so laut in der Kritik der klassistischen Politik von rot-grün wie die Linke.

    • C

      @caramelcookie:

      Oops vertippt, meinte rot-schwarz. Wenn man so auf dem Handy schreibt…

  • WT

    Anstatt aus den überrepräsentierten Milieus auf die angeblichen Inhalte zu schließen, könnte man ja auch mal in den tatsächlich geführten Wahlkampf schauen und/oder das Wahlprogramm lesen. Es stimmt einfach nicht, dass es „nur“ um Rassismus und Linkspaternalismus ginge. Das ist der alte Wagenknecht-Vorwurf, der aber schon zu ihrer Zeit überholt war. Zur Zeit beschäftigt sich die Partei fast obsessiv mit Mieten und Wohnen, auch ansonsten geht es ständig um soziale Ungleichheit. Es ist schon hart, wie sehr der Kommentar an der Realität vorbeigeht.

  • FT

    "Überrepräsentiert sind ebenfalls Berufe, die man als links-postmateriell einstufen kann"

    Also besonders Berufsgruppen die ihr Einkommen besonders häufig aus Steuermitteln und Fördertöpfen bezieht. Und die Gruppe die die nächsten Jahren durch KI die neue Bürgergeldschicht sein wird. Die möchten wohl ihre Transferleistungen aus den anderen Teilen der Bevölkerung langfristig politisch absichern.

  • BH

    Etwas naseweis, der Text. Man weiß das in der Partei sehr wohl, und das mit dem Paternalismus ist eine olle Kamelle und stimmt längst nicht mehr.

    • P

      @Birne Helene:

      Top!

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
4
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
5
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel