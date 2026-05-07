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Regionalwahlen in GroßbritannienDas althergebrachte Parteiensystem geht unter

Dominic Johnson

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Dominic Johnson

Bei den Regionalwahlen in Großbritannien dürfte Labour seine größte Niederlage einfahren. Warum das nicht nur für die Partei, sondern sogar für Europa gefährlich ist.

Premierminister Starmer zwischen zwei britischen Flaggen
Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

W enn nicht sämtliche Prognosen falsch liegen, wird die regierende Labour-Partei in Großbritannien am Donnerstag die höchste Wahlniederlage ihrer Geschichte einfahren. Bis zu vier Fünftel aller zur Wahl stehenden kommunalen Mandate könnten bei den Kommunalwahlen in England für Labour verloren gehen, dazu drohen der Regierungsverlust im Labour-Stammland Wales und ein Absturz in Schottland. In Englands alten Industriehochburgen rechnen die Rechtspopulisten von „Reform UK“ mit Erdrutschsiegen, und im weltgewandten London wenden sich zahlreiche Menschen den Grünen am linken politischen Rand zu.

Für Labour-Premierminister Keir Starmer wäre dies keine zwei Jahre nach seinem Erdrutschsieg bei den britischen Parlamentswahlen ein historisches Debakel. Und dann dürften am Wochenende seine Partei und sein Kabinett zur Revolte schreiten. Längst bringen sich parteiinterne Rivalen in Stellung und schmieden Pläne, wie man den renitenten Regierungschef auch gegen seinen Willen aus dem Amt entfernen könnte.

Eine Stabilisierung und Beruhigung der britischen Politik, wie sie Keir Starmer bei seinem Amtsantritt 2024 nach Jahren des Tory-Chaos versprach, wären damit allerdings vom Tisch. Mit Grauen erinnert man sich an das sich immer schneller drehende Karussell der Konservativen, als sie David Cameron erst mit Theresa May, dann mit Boris Johnson, danach mit Liz Truss und schließlich mit Rishi Sunak ersetzten, nur um am Ende im Totalabsturz zu landen. Schickt Labour sich jetzt an, diesen Irrsinn zu wiederholen – vielleicht mit einer Abfolge von Wes Streeting, Andy Burnham, Angela Rayner und Ed Miliband –, werden beide Träger des traditionellen britischen Zweiparteiensystems in der politischen Versenkung verschwinden, und Populisten von ganz rechts und ganz links werden das Land zerreißen.

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Großbritannien ist oft ein Seismograf für Europa. Dass alle Parteiführer negative Sympathiewerte aufweisen, dass keine Partei dauerhaft mehr als ein Viertel der Wähler vertritt, dass keine realistische Regierungskonstellation Mehrheiten überzeugt – all das ist in Deutschland und in Frankreich nicht anders. Überall liegen Rechtspopulisten, die allein nicht mehrheitsfähig sind, in den Umfragen vorn, am linken Rand rumort es und die restlichen Parteien verrenken sich in Machtspielchen.

So ist kein Land überlebensfähig, denn es wird nicht mehr gut regiert. In Großbritannien beobachten wir den Untergang eines Parteiensystems, das einst das stabilste der Welt war. Und die Trends in Großbritannien von heute, so ist zu befürchten, sind die in Deutschland von morgen.

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Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Keir Starmer #Regionalwahlen #Wahlen in Großbritannien #Labour Party #Großbritannien #Tory
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2 Kommentare

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  • N

    Es ist eine ökonomische Krise, eine ökonomische Krise der unteren bis mittleren Schichten. Das Gefühl, dass das eigene Leben auch in Zukunft sicher ist, möglicherweise sogar besser werden kann, dass was nach dem Krieg die Menschen an die Demokratie gebunden hat, ist erodiert, deshalb verlieren alle Parteien, allem voran in UK, dass schon viel früher begonnen hat die ausgleichende Funktion des Staates zurückzufahren.



    Fast überall versuchen die großen Parteien mit den gleichen Rezepten mehr vom Alten, weniger Staat, Unternehmen entlasten, Bürger belasten.



    Wirtschaftlich ist das Kamikaze, geringeres Einkommen der Konsumenten führt zu weniger Einnahmen der Wirtschaft und zu einem Abwenden relevanter Teile der Bevölkerung von der Politik. Das, was die Politik versucht ist letztlich eine Subventionierung der Wirtschaft



    Dahinter steht ein grundfalsches Verständnis der Ökonomik.



    Man könnte sagen, wer immer wieder versucht das Gleiche zu tun und auf ein anderes Ergebnis hofft, ist ein Demokratiefeind!

    • X

      @nutzer:

      Der im Raum stehende Elefant ist die Fetischisierung des Shareholder-Value seit Reagan, Thatcher und Kohl. Diese Fixierung der Politik auf die Börse verliert die Bedürfnisse der Bürger aus den Augen. Warum so Viele dann den rechten Rattenfängern auf den Leim gehen ist mir allerdings unverständlich.

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