Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat

Daniel Günther im ShitstormWehrhafter Demokrat

Esther Geisslinger

Kommentar von

Esther Geisslinger

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich kritisch zu Social Media und Fake News geäußert - manchen passt das gar nicht.

Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, am Strand
Im Gegenwind: Daniel Günther Foto: Carsten Rehder / dpa

D er Wintersturm „Elli“ hat sich verzogen, um Schleswig-Holsteins Landtag und die Staatskanzlei an der Kieler Förde weht ein mildes Lüftchen. Nicht so schnell zieht dagegen der Shitstorm ab, der sich über Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) entlädt. Erst schaltete die Erregungswindmaschine Internet auf Turbo, dann pustete CSU-Chef Markus Söder aus Bayern heiße Luft in den Norden, und in Berlin bläst Wolfgang Kubicki die Backen auf. Seine Kieler FDP-Parteifreunde bereiten eine offizielle Anfrage vor, um klären zu lassen, ob die Landesregierung „bestimmte Medien regulieren, zensieren oder verbieten“ möchte. Hoppla, der nette Daniel Günther schwingt die Zensurkeule?

Passiert ist Folgendes: In einer Talkrunde bei Markus Lanz plädiert Günther dafür, den „Feinden der Demokratie“ offen gegenüberzutreten. Er spricht sich für ein AfD-Verbotsverfahren aus und kritisiert die großen Techkonzerne, die über Plattformen wie X und Tiktok die Debattenkultur im Land beeinflussten. Günther erwähnt Schleswig-Holsteins Vorstoß, in allen Behörden nur deutsche und europäische Software statt US-Produkte wie Microsoft oder Palantir einzusetzen. Und er kann sich eine „Techabgabe“ vorstellen, um damit Journalismus zu fördern.

Zum Schutz von Jugendlichen vor Cybermobbing und Gewalt lobt er den Vorstoß Australiens, Social Media für unter 16-Jährige zu verbieten. Zu viele Menschen, selbst Abgeordnete seiner eigenen Partei, würden sich auf ungeprüfte und oft falsche Informationen aus dem Netz stützen und sie weiterverbreiten, beklagt Günther. Er erwähnt als Beispiele die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, die nach einer bodenlosen Kampagne gegen sie ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurückgezogen hatte, und Portale wie den rechten Kanal Nius, dessen Berichterstattung er „faktenfrei“ nennt.

Am Ende fasst Lanz zusammen: „Sie wollen das regulieren, zensieren, verbieten?“ Ohne zu erklären, was er mit „das“ meint. „Ja“, sagt Günther, ohne es seinerseits zu präzisieren. Und das Netz explodiert. Bei Nius spricht von einer „Kriegserklärung an die freie Presse“, selbst der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigt sich „schockiert über die Forderung nach Zensurmaßnahmen“.

Kein Zensurbefürworter

Klar ist, dass Günthers „Ja“ nicht die optimale Antwort auf eine so zugespitzte Frage war. Aus dem Gesamtkontext aber und mit Kenntnis von Daniel Günthers Positionen lässt sich sagen, dass er niemand ist, der Zensur befürwortet. Und auch wenn er Nius als qualitätsfern kritisiert – anders als seine Parteifreundin Julia Klöckner, die das rechte Portal im vergangenen Jahr mit der taz gleichsetzte –, hat er nicht gesagt, dass er es verbieten wolle.

Er selbst hat am Folgetag erklärt, dass sich sein Ja auf ein Verbot von Social Media für Jüngere bezog. Solche Verbote sowie Maßnahmen gegen Hass und Hetze sind für die US-Regierung und Techunternehmer wie Elon Musk zwar durchaus Zensur, passen aber zu deutschen und europäischen Vorstellungen von Jugend- und Persönlichkeitsschutz.

Das Lustige am Skandal ist, dass er genau die Elemente enthält, die Daniel Günther kritisiert hat: Eine Aussage wird aus dem Zusammenhang gerissen, skandalisiert und durch sämtliche Kanäle gejagt, bis am Ende ein Riesenschreck durchs Netz geistert und das eigentliche Anliegen vergessen wird.

Das ist in diesem Fall traurig, denn Günther hat durchaus vernünftige Dinge gesagt. Seine Kritik richtete sich übrigens auch an die, die sofort auf jeden Kampagnenzug aufspringen. Auch wenn die Formulierung nicht in allen Punkten optimal war: Seine Positionierung ist ein frisches Lüftchen von der Kieler Förde, das wir gut gebrauchen können.

Esther Geisslinger

Esther Geisslinger

 Schleswig-Holstein
Jahrgang 1968. Ist in der taz als Landeskorrespondentin für Schleswig-Holstein zuständig von Flensburg bis Elmshorn, von Fischerei bis Windkraft, von lokalen Streitigkeiten bis Landtagsdebatten. Schwerpunkte: Soziales, Gesundheitspolitik
9 Kommentare

 / 
  • C

    Gute, treffende Zusammenfassung / Darstellung.

  • A

    Daniel Günther ist einer der Besten, die die CDU hat. Und natürlich hat er recht, denn "freie Meinungsäußerung" ist es nicht mehr, wenn falsche Tatsachenbehauptungen in die Welt gesetzt oder Hassbotschaften verbreitet werden.



    Und wenn sich da irgendwelche Trottel echauffieren, ist es auch egal.

    Ganz nebenbei: Mir missfällt die Art und Weise, mit der Herr Lanz seine Gäste behandelt, seit geraumer Zeit. Noch weniger gefällt mir die unverschämte Angewohnheit, seine Gäste ständig zu unterbrechen und dauernd dazwischenzuplappern, ohne selbst etwas Substantielles zum Thema zu sagen. Ebenso kritikwürdig sind seine simplifizierenden und auf billige Schlagzeilen ausgelegte "Zusammenfassungen" und Überspitzungen komplexer Zusammenhänge. Die hauptsächliche Angst von Herrn Lanz scheint in letzter Zeit zu sein, dass irgendwer die Steuern für Gutverdiener erhöhen könnte. Kein Wunder, dass er sich davor fürchtet.

    • H

      @Aurego:

      Aus dem Grund habe ich schon vor vier Jahren aufgehört, Lanz zu gucken. Er moderiert nicht, sondern möchte mit aller Gewalt mitdiskutieren, ohne was substanzielles sagen zu können. Hat sich anscheinend nicht viel geändert.

      Und Daniel Günther, mit ihm bin ich nicht oft einer Meinung, ich nehme ihn aber länger als positives CDU Mitglied war, das nicht jedem Geschrei hinterherläuft und nicht subtil nach links tritt.

    • N

      @Aurego:

      Die Besteuerung von Gutverdienern war schon immer sein Reizthema. Früher auch, wenn etwas gegen Autos geäußert wurde, da ist er allerdings mittlerweile auf die E-Autoschiene umgeschwenkt.



      Insgesamt hat er mächtig nachgelassen, seine früher erfrischende Art einmal Kontra zu bieten und auch aggressiv nachzufragen ist mittlerweile oft zu reinem Selbstzweck verkommen und dient seltener der inhaltlichen Nachfrage oder dem Aufdecken von Dingen, die das gegenüber möglichst nicht direkt aussprechen wollte.

  • F

    Bei Günther hat man keine Zweifel daran, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Bei etlichen anderen seiner Unionsfreunde bin ich mir da nicht so sicher, insbesondere scheinen nur sehr Wenige aus der Union es für notwendig zu befinden, öffentlich ihre Solidarität mit ihm zu bekunden. Die Option, mithilfe von Dreckschleudern wie NIUS, NZZ, Springer usw. eine Koalition mit den Faschisten der AfD zu bilden und eine revisionistische Agenda umzusetzen, möchte man sich wohl nicht verderben.

    • T

      @Flix:

      Genau das!



      Auch wenn ich bei dem Thema nicht seiner Meinung bin (ich halte ein SoMe-Verbot für U16 für den ganz falschen Weg), bin ich richtig froh, dass es in diesem Land noch anständige Konservative gibt, die nicht dem rechtsextremen Mob hinterherlaufen und dabei die Axt an unsre Verfassung legen. Kein Wunder, dass gewisse Leute aus der CxU ihn nicht leiden können...

  • N

    Die Reaktionen auf seine durchaus vernünftigen Aussagen bestätigen die Richtigkeit des Gesagten.

    •

      @nutzer:

      …anschließe mich - meinen Vorrednern •

      •

        @Lowandorder:

        Ps - für Mitbürger - die nich wie icke von dort - dem Hohen Norden -



        Wech sün: Kantig & Secht is Secht…



        So sinse!



        &



        ‚N kölschen Schwaadlapp zB würde



        Mit - “Ja wie? Verbot?…da han ich ja schon vor drei Wochen mal über nachdenken wollen!“



        Den - öh Diskurs eröffnet & de Lanz jebrochen! 🙀🧐🥳

