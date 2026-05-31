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Ministerin Dorothee Bär zur Bafög-ReformAutos sind in diesem Land besser dran als Studierende

Kersten Augustin

Kommentar von

Kersten Augustin

Forschungsministerin Dorothee Bär erklärt die Bafög-Erhöhung für gescheitert. Statt das zu bedauern, beleidigt sie Studierende.

Wissenschaftsministerin Dorothee Bäre
Dorothee Bär will von der Bafög-Reform plötzlich nichts mehr wissen Foto: Bernd von Jutrczenka

W as sagt man bei einer Trauerrede? Man könnte sein Beileid ausdrücken und freundliche Worte finden über den Verstorbenen. Was man aber unbedingt vermeiden sollte, ist, nachzutreten.

CSU-Wissenschaftsministerin Dorothee Bär hat sich anders entschieden. Sie hat in einem Interview lapidar die geplante Bafög-Erhöhung beerdigt – offenbar ohne Absprache mit dem Koalitionspartner SPD, der an der Reform festhalten will. Bär dagegen scheint ein mögliches Scheitern aber nicht einmal zu bedauern. Bafög, das sei schließlich keine „Vollkasko-Versicherung“. Und ein Nebenjob habe noch keinem geschadet.

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Eigentlich plant die Koalition, den Bafög-Anteil für die Unterkunft von 380 auf 440 Euro anzuheben. Das reicht in den meisten Städten nicht für ein WG-Zimmer, wäre aber ein Fortschritt. Auch der allgemeine Bafög-Satz soll schrittweise steigen. Die gesamte Reform würde 1 Milliarde in dieser Legislatur kosten, die Erhöhung der Wohnkostenpauschale aber nur etwa 70 Millionen in diesem Jahr.

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Man kann Dorothee Bär entgegnen, dass schon heute drei Viertel der Studierenden arbeiten. Man kann darauf hinweisen, dass der Bildungserfolg schon heute in kaum einem Land so von der Herkunft abhängt wie in Deutschland. Man kann auf ihre Polemik aber auch mit Polemik antworten und fragen, warum die Bundesregierung drei Milliarden Euro für die Subvention von E-Autos hat, aber kein Geld für Studierende. Um die „Vollkasko“-Metapher aufzugreifen: In Deutschland sind Autos besser dran als Studierende.

Aber selbst wenn man wie Bär die Bafög-Reform für nicht finanzierbar hielte: Warum tritt die Ministerin auch noch nach? Familienministerin Karin Prien zeigt gerade bei der Debatte ums Elterngeld, wie man auf Sparzwänge auch reagieren kann – mit der Frage: Wie lässt sich mit weniger Geld mehr erreichen?

Dorothee Bär dagegen ruft den Studierenden zu: Jetzt habt euch mal nicht so. Statt klug umzuverteilen, begründet diese Bundesregierung ihre Reformen immer wieder mit Herablassung und Unterstellungen. Wenn sie bei dieser Haltung bleibt, fährt sie mit Karacho gegen die Wand. Und bei Vorsatz zahlt keine Vollkasko-Versicherung.

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Kersten Augustin

Kersten Augustin

 Ressortleiter Inland
Kersten Augustin leitet das innenpolitische Ressort der taz. Geboren 1988 in Hamburg. Er studierte in Berlin, Jerusalem und Ramallah und wurde an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München ausgebildet. 2015 wurde er Redakteur der taz.am wochenende. 2022 wurde er stellvertretender Ressortleiter der neu gegründeten wochentaz und leitete das Politikteam der Wochenzeitung. In der wochentaz schreibt er die Kolumne „Materie“. Seine Recherchen wurden mit dem Otto-Brenner-Preis, dem Langem Atem und dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet.
Themen #Bafög #Bildungspolitik #Dorothee Bär
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10 Kommentare

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  • F

    Offenbar hält das aber niemanden vom Studium ab.

  •

    Vollkasko - Na logo! Gell



    “Bär wuchs in der unterfränkischen Gemeinde Ebelsbach auf, wo ihr Vater Werner Mantel (1947–2022), ein CSU-Politiker, von 1996 bis 2002 als Bürgermeister amtierte.[4][5] Während ihrer Schulzeit war sie mit dem AFS für ein Jahr als Austauschschülerin in den USA. Nach dem Abitur 1999 am Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg studierte sie als Stipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik München und am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin mit einem Abschluss als Diplom-Politologin 2005.“



    Geil



    Fehlt nur noch der zB Mettmann-Spruch



    “Eure Armut kotzt mich an!“ Porsche-Aufkleber

    Na Mahlzeit

  •

    Von der Schulbank (mit Umweg Studium) direkt in die Politik. Arbeiten und den täglichen Kampf ums "Überleben" kennt sie nicht. Da wird man vergeblich auf Verständnis für die Nöte von Studierenden warten.

  • AS

    Warum wird hier gegen die E-Auto-Prämie gepoltert?



    Das macht wirklich gar keinen Sinn.



    Dabei gäbe es mit dem Dienstwagenprivileg eine indirekte Subvention, die erstens viermal so viel kostet wie die E-Auto-Pramie und die zweitens, im Gegensatz zur E-Auto-Prämie keinerlei Nutzen für Umwelt, Klima und Gesundheit bringt. Das wäre für mich viel einleuchtender gewesen.



    Ansonsten möchte ich zum Bafög sagen, dass ich beide Seiten verstehen kann. Das der Bafögsatz zum sorgenfreien Studieren nicht reicht, keine Frage. Das kostenloses Studieren weltweit nicht die Regel ist, vergessen aber auch viele.



    Deutsche Studenten sind ziemlich gut gestellt. Es gibt genügend Länder, auch Industriestaaten, wo du mit mehreren hunderttausend Euro Schulden aus dem Studium kommst.



    Und, bitte nicht falsch verstehen, aber es studieren bereits zu viele🫣



    Vom letzten Geburtsjahrgang liegt der Anteil der Studienanfänger bei 56%.



    Das ist der Nachteil des immer weiter verwässerten Abiturs.



    Dann kommt halt die Selektion übers Geld. Das ist falsch, es sollten die Fähigsten studieren. Aber 56% eines Jahrgangs ist zu viel.



    Es braucht auch noch Handwerker, Verkäufer, etc...

    •

      @Astrid Sehnefeld:

      Und wo bitte schwingt die Lady hier den Hobel?

  • S

    Die Politik dieser Regierung ist unterirdisch. Studenten sollen sehen, wie sie zurechtkommen, aber für die trägen Autofahrer die immer noch Explosionsheizungsmotoren fahren sind 1,5 Milliarden für eine Benzinsteuersenkung sofort zu organisieren.



    Die Zukunft dieses Landes ist CDU/CSU und SPD komplett egal.

  • F

    Als ehemalige Stipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung aus CSU-Elternhaus kann sie sich einen derartigen Zynismus natürlich erlauben. Worin ihre Qualifikation für das Amt, außer gut vernetzt zu sein, besteht, ist mir sowieso völlig unklar.



    Der Union geht es vor allem darum, die bestehenden Verhältnisse zu zementieren und eine vertikale Durchlässigkeit der Gesellschaft nach Kräften zu verhindern.

    •

      @Flix:

      …anschließe mich



      (ps ihrs las ich erst achteran

  • B

    CDU/CSU halt. Bin wenig überrascht. DEREN Kinder und die ihrer Klientel brauchen auch aller Regel kein BAFöG, da die Eltern wohlhabend genug sind, um ihren Kindern ein "vollkasko-versichertes Studium" zu ermöglichen. Ein eigenes Auto gibt es schon zum Abi, und die Studi-Wohnung wird auch von Mama und Papa getragen.

  • S

    Bafög ist ein (bescheidener) Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Man muss es übrigens zurückzahlen. Soviel zu Vollkasko.

    Dorothee Bär sind die Studierenden aus nichtbegüterten Verhältnissen völlig egal. Was ja eigentlich bereits klar sein sollte, wenn man ihr mal 5 Minuten zugehört hat.

    Ob das langfristig besonders smart ist, Frau Forschungsministerin?

    Schließlich heißt Ihre Partei christlich SOZIALE Union und wird - noch - von knapp 40% der Bayern gewählt.

    Wie gesagt, noch. Denn selbst die Bayern werdens irgendwann checken.

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