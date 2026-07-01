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Aus für Steuergeschenk für AutofahrendeAuf Nimmerwiedersehen, Tankrabatt!

Anja Krüger

Kommentar von

Anja Krüger

Während die Bundesregierung an allen Ecken und Ende kürzen will, verbrennt sie 1,6 Milliarden Euro für den Tankrabatt. Ein bezeichnendes Irrlichtern.

Ein Tropfen Benzin fällt aus der Zapfpistole einer Tankstelle.
Vergeudetes Geld, powered by Bundesregierung Foto: Alain Jocard/AFP/dpa

E ndlich ist Schluss mit dem unsinnigen Steuergeschenk für Autofahrende, dem Tankrabatt – und hoffentlich wird es keine Wiederauflage dieser absurden Maßnahme geben, die den Fiskus 1,6 Milliarden Euro gekostet hat. Noch wird gerechnet, wie viel die Ölkonzerne im Mai und Juni von der Senkung der Mineralölsteuer an die Ver­brau­che­r:in­nen weitergegeben haben. Viel spricht dafür, dass sie einen Teil auf die eigenen Konten gebucht haben – skrupellos nicht nur angesichts ihres klimaschädlichen Geschäftsmodells, sondern auch in ihrer Preispolitik und beim Einstecken von Geld, das ihnen nicht zugedacht war.

Jeder Cent Steuergeld, der die Gewinne der Konzerne noch weiter nach oben treibt, ist einer zu viel. Aber selbst wenn die Unternehmen nichts von dem Steuergeschenk einbehalten hätten, ist der Tankrabatt keine gute Idee. Alternativen gibt es genug, sei es ein Spritpreisdeckel nach Luxemburger Vorbild, eine Übergewinnsteuer oder eine flächendeckende Senkung der Preise im öffentlichen Verkehr. Strukturell hat die Regierung nichts gegen die Preistreiberei beim Sprit getan. Sie kann jederzeit wiederkommen. Statt mit einem Tempolimit für ein sparsames Autofahren zu sorgen, entlastete sie Vielfahrende und Raser:innen. Klimakrise? Ist Union und SPD offenbar egal.

Die Regierung hat 1,6 Milliarden Euro für eine ökologisch und ökonomisch sinnlose Maßnahme verbrannt – während es für eine vernünftige Bafög-Reform, Wohngeld, die Pflege- und Krankenversicherung oder klamme Kommunen angeblich kein Geld gibt. Union und SPD wollen an allen Ecken und Enden kürzen. Nur den Autofahrenden greifen sie unter die Arme – und zwar gleichermaßen denjenigen, die eine Unterstützung gar nicht nötig haben, wie jenen, die noch viel mehr Hilfe bräuchten.

Diese Politik ist bezeichnend für das Irrlichtern der Regierung. Union und SPD müssen die Richtung wechseln. Sie müssen weg von ihrer klimaignoranten Linie und von einer Verteilungspolitik, die Wohlhabende subventioniert und Arme im Stich lässt.

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Anja Krüger

Anja Krüger Parlamentskorrespondentin

Schwerpunkte Wirtschaft- und Energiepolitik

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12 Kommentare

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  • P

    Ich begreife nicht so recht, wie das Märchen vom fehlenden Geld noch so viel Gehör findet. Seit Beginn dieser Legislatur ist alles, was die Union nicht will, nicht finanzierbar, und das wird kaum hinterfragt. Und gleichzeitig werden wieder und wieder Milliardengeschenke verteilt, für die die Haushaltslage komischerweise keine Rolle spielt. So langsam muss doch dieses durchsichtige Spiel mal an seine Grenzen kommen.

  • G

    Die Maßnahme hat den Fiskus nicht 1,6 Milliarden Euro gekostet – er hat den Leuten in diesem kurzen Zeitraum 1,6 Milliarden Euro weniger Steuern abgenommen.

    • F

      @gyakusou:

      Nicht den Leuten, sondern nur den Autofahrenden. Wie wärs damit: Die Regierung hat den Leuten (also allen, denn wir sind der Staat) durch diese sinnlose Maßnahme Einnahmeausfälle in Höhe von 1,6 Milliarden Euro beschert.

      • M

        @Flo:

        Die Autofahrer haben zusammen mit der Logistik die gestiegenen Energiepreise auch sofort und ungefiltert mitbekommen. Hier hat die Reduzierung der Besteuerung auf Treibstoffe angesetzt und zu die direkten Auswirkungen entlastet.



        Durch die Entlastung der Logistik wurde auch die allgemeine Inflation gedämpft. Das hilft allen in diesem Land. Punktuelle Umverteilung an die Ärmsten wie so gerne gefordert, bremst nicht die Inflation und führt damit zu noch mehr

  • P

    Der durchschnittliche Benzinpreis lag vor dem Irankrieg bei ca. 1,60€, danach bei 2,20€. Die 60 Cent, die der Kraftstoff mehr kostete, hat über die Mehrwertsteuer bereits einen Großteil der Steuerermäßigung finanziert. Also kein so großes Geschenk. Eher eine Übergewinn-Steuer-Steuersenkung.

    • F

      @Puky:

      Aber nur, wenn zuvor genausoviel Sprit für 2,20€ verkauft worden ist, wie in den 2 Monaten Tankrabatt.

  •

    Im letzten Satz steckt viel Wahrheit:



    "Sie müssen weg"



    Den Rest des Satzes kann man getrost weglassen.

    Aber schauen wir mal auf die Zahlen:

    1,6 Mrd € in zwei Monaten.



    Also 800 Mio € pro Monat.



    Soviel verdient der Staat am Sprit.

    Im Jahr 9,6 Mrd € .



    Oder 9 600 000 000 €.

    Das klingt viel - aber auf die Bevölkerung (80 Mio) bezogen wären das nur 120 € pro Person und Jahr. Und das ist wenig.



    Nur 10 € pro Monat.



    Und das scheint mir kaum möglich zu sein.

    Also was stimmt an dieser Rechnung nicht ? Verstehe es nicht.

  • TF

    Per Gesetz Steuern erhöhen hier oder Kürzung dort. Das ist easy, kann jeder ohne Bildung.



    Aber dass der Laden besser läuft, neue Ideen, strategisch durchdachte Zukunft. Oder so. Das setzt voraus, dass man innovativ, mutig und klar 'in die Birne' ist. Das zu finden ist oft schwierig.



    Überheblichkeit und Oberflächligkeit in allen Bereichen , vom WM Team, Politik, Autoindustrie... Bisserl rummimen reicht. Nein, das muss besser!

  • P

    Diese Bundesregierung handelt nach nur zwei Leitlinien: An erster Stelle stehen die Profite der Wirtschaft, an zweiter Stelle Populismus zugunsten der erhofften Wahlstimmen. Ernsthaftes, zumindest neutrales Wirken zugunsten der Bevölkerung stört dabei nur.



    So schlimm war das in der Bundesrepublik noch nie.

    • T

      @Perkele:

      Ich glaube nicht dass die Regierung Politik macht die stimmen bringt, siehe wahlumfragen

  • P

    Die vorläufigen Zahlen des Ifo Instituts und der Monopolkomission besagen, dass dwr Rabatt überwiegend weitergegeben wurde.



    Bei Super E5: 17 Cent, bei Super E10 : 16 Cent und bei Diesel 12 Cent.



    Damit wurde nur im Dieselbereich wenige Cent nicht weiter gegeben.



    Hier gibt es mit dem Agrar und LKW Diesel allerdings bereits andere Förderungen.



    Hinzu kam, dass die Dieselpreise durch Entwicklungen am Weltmarkt plötzlich wieder deutlich unter den Kosten vor der Krise landeten.



    Statt für 2,35€ gab es Diesel für 2,85€ an der Tankstelle.



    Da gab es für Dieselfahrer*Innen kaum Grund zur Klage.



    Der Tankrabatt war somit ein Erfolg.



    Die zeitliche Befristung trifft mit einer Entspannung der Lage im Iran zusammen und war somit auch situationsgerecht.



    Der Tankrabatt hat sich allgemein dämpfend auf die Krisenstimmung im Land ausgewirkt.



    Der Vergleich zu anderen Reformprojekten ist schwierig.



    Zum Beispiel der Pflegekasse fehlen 40 Mrd. da sind Lösungen unabhängig von einem kurzfristigen Tankrabatt von 1,6Mrd. nötig.



    Beginnend zur Feriensaison gibt es neben dem staatlich geförderten Deutschlandticket diverse Familienangebote der Bahn.



    Wieder steigende Spritpreise bewerben den Umstieg zusätzlich.

  • TK

    Das Geld wäre beim Deutschlandticket besser aufgehoben gewesen, oder wenn man es unbedingt individuell will hätte man auch eine Million Fahrräder mit Elektromotor verschenken können.

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