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Teureres Deutschlandticket Wie wär's mit einem Öffi-Rabatt?

Nanja Boenisch

Kommentar von

Nanja Boenisch

Am Donnerstag startet der neue Tankrabatt – gleichzeitig wird verkündet, dass das Deutschlandticket teurer wird. Das ist das Gegenteil von Verkehrswende.

Ein Bus fährt bei Nacht
Preis effektiv und umweltschonend, nur gefördert werden die Öffis noch zu wenig

Foto: David Hutzler/dpa

E s ist Krise. Ein Autokrat hat seine Angriffe auf die Ukraine ausgeweitet, jetzt tobt ein Krieg, der viele Menschenleben fordert. Auf dem Weltmarkt werden fossile Rohstoffe knapp. Bür­ge­r:in­nen in Deutschland ächzen unter den hohen Energiepreisen. Um sie zu entlasten, führt die Ampelkoalition unter SPD-Kanzler Olaf Scholz das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Deutschland ein.

Das alles passiert 2022. Und jetzt, im Jahr 2026? Jetzt verfeuert die schwarz-rote Bundesregierung mehrere Milliarden Euro für den neuen Tankrabatt, der ab Donnerstag greift – während der Preis für das Deutschlandticket auf 66,80 Euro pro Monat erhöht wird. Das ist bitter, das Gegenteil von Verkehrswende und politisch extrem ungeschickt.

Bitter für die Menschen, die regelmäßig den Nahverkehr nutzen, entweder weil sie klimabewusst sind oder sich schlicht kein eigenes Auto leisten können. Und bitter für den Klimaschutz, wenn zuerst der Verbrauch fossiler Kraftstoffe subventioniert und dann der Umstieg auf den Nahverkehr verteuert wird.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Bitter auch, dass der Preisanstieg beim Deutschlandticket unter anderem mit den gestiegenen Energiekosten begründet wird – während Preise für Au­to­fah­re­r:in­nen von der Bundesregierung bereitwillig klein gehalten werden. Und am allerbittersten ist, dass der Tankrabatt viel mehr Geld verschlingt als das Deutschlandticket in einem ganzen Jahr. Gleichzeitig schreckt der Bund vor einer Übergewinnsteuer für Ölkonzerne zurück, die Geld in die Kassen spülen und zum Beispiel das Deutschlandticket querfinanzieren könnte.

Zwar gab es auch 2022 einen unsinnigen Tankrabatt und beim 9-Euro-Ticket lief lange nicht alles perfekt. Trotzdem zeigen die Maßnahmen von damals, dass sich Bund und Länder empathisch mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen zeigen können.

Das Deutschlandticket zum gleichen Preis oder preiswerter anzubieten, würde Menschen ohne Auto zeigen, dass die Politik sie im Blick hat. Und der Verkehr könnte klimafreundlicher werden – das wäre doch geschickt.

Nanja Boenisch

Nanja Boenisch Redakteurin

Schreibt im Ressort Wirtschaft + Umwelt über Mobilität und Verkehrswende.

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5 Kommentare

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  • FZ
    Frauke Z

    Könnte es etwa sein, dass Menschen *mit* Auto die größere Zielgruppe in der Wählerschaft stellen?

  • D
    DiMa

    Wichtigstes Argument für die Einführung des Tankrabatts dürfte die Inflationsentwicklung sein und in diesbezüglich hilft ein Tankrabatt sehr viel mehr als ein "Öffi-Rabatt". Alle anderen im Artikel genannten Argumente dürften dagegen überhaupt keine Rolle gespielt haben.

    Und wenn man dann die Preisentwicklung des Deutschlandtickets mit der Preisentwicklung bei Benzin und Diesel vergleicht wird man wohl eher feststellen, dass die Anhebung des Preises des Deutschlandtickets eher moderat ausfällt.

  • X
    Xanyd

    Bitter auch, dass der Preisanstieg beim Deutschlandticket unter anderem mit den gestiegenen Energiekosten begründet wird – während Preise für Au­to­fah­re­r:in­nen von der Bundesregierung bereitwillig klein gehalten werden.

    Selbst ein Kleinwagen kostet im Unterhalt mehr als das D-Ticket, der Hauptkostenfaktor beim Auto ist doch nicht der Treibstoff. Meine Ersparnis durch den Tankrabatt liegt bei ca. 5-6€ im Monat, lieber würde ich mein Auto abschaffen und mit dem D-Ticket Bahn fahren. Die ist hier aber so unzuverlässig und unpünktlich, dass das für mich derzeit nicht in Frage kommt.

  • E
    EchteDemokratieWäreSoSchön

    Das ist nicht nur aus ökologischer Sicht schlecht. Es zeigt auch, welche Menschen der Politik wichtig sind und welche Menschen der Politik ziemlich egal sind.

    Menschen, die Autos fahren, werden offensichtlich als wichtig empfunden, wohl weil man die Autoindustrie für extrem wichtig hält.

    Menschen, die mit Bussen und Bahnen fahren, zählen anscheinend als Menschen, deren Meinung den Politikern ziemlich egal ist. Die kann man schröpfen so gut es geht.

    Die Politik sollte sich wirklich nicht wundern, dass 60% der Menschen, die selber sagen, dass ihre wirtschaftliche Lage nicht gut ist, bei den letzten Wahlen nicht sie sondern die AfD gewählt haben.

  • M
    M_Kli

    Warum muss man/frau die richtigen Forderungen immer mir zusammengeschusterten Fakten begründen.



    Das D Ticket ist in einem Jahr knapp 9% teurer geworden, der Sprit 35%. Also bitte nicht die goldene Gerechtigkeitskarte ziehen und die Fakten verdrehen.



    Ja, ich bin auch gegen den Tankrabatt, sehe gerne ein D Ticket bei 50 Euro und ich kann ihnen ganz viele (gute) Argumente dafür liefern.



    Also bitte nicht Argumente aus dem Fakebaukasten - so was macht die AfD. Wir sind die Guten, wir haben das nicht nötig, wir können auch ohne den Kasten.

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