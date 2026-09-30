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Ungleiche FörderungSprit wird billiger, Deutschlandticket teurer

Das Nahverkehrsabo kostet nächstes Jahr 66,80 Euro im Monat. Derweil steckt der Bund viel Geld in den Tankrabatt. Eine falsche Priorität, finden Verbände.

Ein Zug der Nordwestbahn passiert einen unbeschrankten Bahnübergang mit Andreaskreuzen
Schneller als ein Eilzug? Das Deutschlandticket wird schon zum dritten Mal in drei Jahren teurer

Foto: Friso Gentsch/dpa

Nanja Boenisch

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Nanja Boenisch

Der Preissprung war schon seit Monaten befürchtet worden, jetzt ist er besiegelt: Das Deutschlandticket soll ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr 63,00 Euro, sondern 66,80 Euro pro Monat kosten. Das haben Ver­tre­te­r:in­nen der Bundesländer am Mittwochnachmittag bekanntgegeben. Das Deutschlandticket als Jobticket soll ab Januar demnach 63,46 Euro, das Semesterticket für Studierende 40,08 Euro im Monat kosten.

Den neuen Preis hat die D-Tix-Gesellschaft berechnet, die seit der Einführung des Deutschlandtickets mit der Verteilung der Einnahmen aus dem Abo auf verschiedene Verkehrsverbünde betraut ist. Grundlage ist ein Kostenindex, in den unter anderem die Personal-, Energie- und Betriebskosten der Nahverkehrsbetreiber einfließen. Die Ver­kehrs­mi­nis­te­r:in­nen der Länder hatten sich Ende März auf die Formel geeinigt.

Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), suchte nach dem Beschluss nach versöhnlichen Worten: „Wir haben Verständnis dafür, dass eine Preiserhöhung in Zeiten steigender Verbraucherpreise für manche Fahrgäste schmerzhaft ist.“ Die Kostensteigerungen träfen aber auch die Verkehrsunternehmen hart. „Sie können diese Mehrkosten nicht auffangen“, sagte Wortmann – vor allem, weil Bund und Länder ihre Zuschüsse zum Deutschlandticket seit dessen Einführung konstant bei insgesamt 3 Milliarden Euro hielten.

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Tatsächlich hat sich das Leben in Deutschland im September so stark verteuert wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Besonders die hohen Preise für Benzin, Diesel und Gas trieben die Inflationsrate um 0,4 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Höher war die Inflationsrate zuletzt im Dezember 2023, damals stiegen die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent.

Entlastung nur für Autofahrende

Hintergrund der hohen Energiepreise ist der schwelende Krieg zwischen den USA, Israel und Iran. Zuletzt setzte die Blockade der Huthi-Miliz im Jemen in der Meerenge von Bab al-Mandab die globale Ölversorgung noch mehr unter Druck. So mussten die Bür­ge­r:in­nen in Deutschland im September laut dem Statistischen Bundesamt 14,9 Prozent mehr für Kraftstoffe und Haushaltsenergie zahlen als im gleichen Monat vor einem Jahr. Lebensmittel kosteten nur 0,4 Prozent mehr.

Um Au­to­fah­re­r:in­nen beim Tanken zu entlasten, hat die Bundesregierung kürzlich einen neuen Tankrabatt beschlossen. Schon im Juni und Juli hatte sie die Spritpreise über eine Senkung der Energiesteuer abgedämpft – und sich das 1,6 Milliarden Euro kosten lassen. Der neue Tankrabatt tritt nun am 1. Oktober in Kraft, der Bund verzichtet so mindestens auf weitere 2,5 Milliarden Euro Steuereinnahmen.

Ausgerechnet die Menschen, die Bus und Bahn nutzen, sollen noch tiefer in die Tasche greifen

Pauline Schur, Nabu

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, die ausbleibenden Einnahmen würden mit sogenannten Ausgaberesten kompensiert – also mit Geldern aus dem Bundeshaushalt, die nicht ausgeschöpft wurde.

„Für einen Tankrabatt sind Milliarden schnell mobilisiert“, kritisierte Pauline Schur, Teamleiterin Klima und Verkehr beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), am Mittwoch. „Wenn es aber um bezahlbaren ÖPNV geht, sollen ausgerechnet die Menschen, die Bus und Bahn nutzen, selbst noch tiefer in die Tasche greifen.“ Schur fordert: „Wer Menschen entlasten und den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität ermöglichen will, darf den ÖPNV nicht zum Sparposten machen.“

Das Deutschlandticket – als Monatsabo erhältlich und bundesweit im Nahverkehr gültig – habe gezeigt, wie attraktiv ein einfacher öffentlicher Nahverkehr sein kann, meint auch Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Dieser Erfolg drohe jedoch ausgehöhlt zu werden, wenn das Ticket nun regelmäßig teurer wird. Als das Ticket im Mai 2023 eingeführt wurde, kostete es 49 Euro, seitdem stieg der Preis schon zweimal auf zunächst 58 Euro und dann 63 Euro im Monat.

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Mögliche Alternativen

„Gerade in Zeiten steigender Spritpreise brauchen Verbraucherinnen und Verbraucher attraktive Alternativen zum Auto“, sagte Pop. Ihr Vorschlag: ein bundesweit einheitlicher Nahverkehrstarif ohne Abozwang, um auch Ge­le­gen­heits­fah­re­r:in­nen leichten Zugang zu Bus und Bahn zu gewähren. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, 12 Monate lang ein Deutschlandticket für 29 Euro anzubieten und den Preis anschließend bei maximal 49 Euro einzufrieren.

Ende 2025 nutzten rund 14,6 Millionen Menschen das Deutschlandticket, laut dem VDV lag die Kündigungsquote Anfang 2026, als der Preis auf 63 Euro kletterte, bei 5,75 Prozent. Wenn die verbliebenen rund 13,76 Menschen, die noch Anfang 2026 ein Deutschlandticket hatten, im gesamten Jahr 2027 den neuen Preis von 66,80 Euro im Monat zahlen, kommen zusätzlich gut 627 Millionen Euro zusammen. Andersrum lässt sich vereinfacht argumentieren: Es hätte Bund und Länder 627 Millionen Euro gekostet, den Preis stabil zu halten – ein Bruchteil von dem, was sie für den Tankrabatt aufwenden.

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7 Kommentare

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  • AS
    Astrid Sehnefeld

    "Entlastung nur für Autofahrende"



    Das ist kompletter Quatsch, der Tankrabatt kommt JEDEN zugute.



    Denn selbst jeder Bio-Supermarkt wird von LKWs beliefert - und die fahren mit Diesel...



    Die allermeisten Stadtbusse fahren mit - Diesel...



    Alle Regionalbahnen auf unelektrifizierten Strecken fahren mit - Diesel...



    Das sind übrigens nach Betriebsleistung (=Zugkilometern) etwa 33%. Ja, jeder dritte Kilometer Schiene im regionalen ÖPNV fährt noch mit Diesel...



    Ergo: der Tankrabatt kommt ALLEN zugute, weil er das Alltagsleben als auch die Lieferer von Alltagsgütern finanziell entlastet.



    Der Tankrabatt kann dabei nur ein Anfang sein - es braucht auch noch einen Spritpreisdeckel - und zwar dauerhaft.



    Der weltweite Durchschnittspreis für einen Liter Super liegt aktuell bei 1,40€ im Verkauf, der für Diesel bei etwa 1,35€.



    Da müssen wir hin.



    Vernünftige Preise, die eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine hochmobile Gesellschaft ermöglichen.



    Wir haben lange genug die Handbremse angezogen, wird Zeit endlich wieder voll durchzustarten.

  • G
    gyakusou

    Warum sollte es eine Preisentlastung für Nutzer des Deutschlandtickets geben? Die sind doch gar nicht betroffen von der starken Inflation.

    Und knapp 70 Euro ist immer noch günstig für so ein Monatsticket –was auch mit Milliarden bezuschusst wird.

  • J1
    Josef 123

    Der vorherige Tankrabatt hat 1,6 Milliarden gekostet, der neue soll geschätzt 2,5 Milliarden kosten, das wären rund 4 Milliarden einmalig für EIN Jahr. Viele Leute auf dem Land haben keine einigermaßen sinnvolle Öffi-Alternative, auch wenn man das in Berlin kaum glauben mag.

    Das Deutschlandticket wird JÄHRLICH vom Bund mit 1,5 und von den Ländern nochmal mit 1,5, also mit 3 Milliarden bezuschusst, und zwar JEDES Jahr bis mindestens noch 2030.

    Wenn BUND, vzbv usw. das nicht wissen sollten sie sich kundig machen.

  • OF
    Oleg Fedotov

    Dieser Preis für ein Monatsabo ist doch immer noch spottbillig.



    Das ist eine Tankfüllung, die bei manchen Pendlern noch nicht mal für eine Woche reicht.



    Aber Hauptsache, die Menschen hierzulande frönen wieder ihrer liebsten Beschäftigung, dem Jammern und Klagen.



    Aber was hilft das beste Ticket, wenn der Bus oder Zug nur einmal die Stunde kommt, oder die Fahrt durch Verspätungen nicht mehr genutzt werden kann. daher ist die Senkung der Spritpreise so lange gerechtfertigt, bis es auch einen brauchbaren ÖPNV gibt.

  • E
    elektrozwerg

    "Um Au­to­fah­re­r:in­nen beim Tanken zu entlasten, hat die Bundesregierung kürzlich einen neuen Tankrabatt beschlossen."

    Alle wurden durch den Tankrabatt entlastet, denn 50% der Loks von DB Cargo sind Dieselloks, 93% der LKWs und 80% bis 85% der Busse fahren mit Diesel.

  • M
    Marcelo

    Typisch das wieder beides gegeneinander aufgespielt wird. Man muss aber auch verstehen, das das Deutschlandticket für den Staat keine Verluste machen darf, da die Nachfrage nicht siegen wird. Warum steigt die Nachfrage nicht? Weil es für die Mehrheit der Bevölkerung unbrauchbar ist! Das Auto und somit Tankrabatt hilft mehr Menschen als ein kostenloses ÖPNV

  • T
    Tränentier

    Es scheint für viele immer noch unvorstellbar zu sein, dass mache Menschen schlicht nicht ohne Auto zur Arbeit, bzw. durch den Alltag kommen. Was nutzt das günstigste Deutschlandticket, wenn an meinem Wohnort kaum ÖPNV existiert? Und auch nicht existieren wird, weil diese Busse so oft leer ihren Diesel verfahren, dass das völlig unwirtschaftlich ist. Ich wohne und arbeite in der Stadt, da brauche ich das Auto so gut wie nie. Meine Eltern leben auf dem Dorf, die können ohne Auto nicht mal einen größeren Einkauf machen. Selbst ein kostenloses Deutschlandticket würde das nicht ändern, und so geht es vielen Menschen.

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