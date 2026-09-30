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Neue Vorwürfe gegen Elif Eralp Die Rote Hilfe ist wichtiger denn je

Marie Frank

Kommentar von

Marie Frank

Eine linke Juristin war Mitglied einer linken juristischen Organisation, wo ist der Skandal? Elif Eralp muss sich für nichts schämen – im Gegenteil.

Plakat der Roten Hilfe: „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ in Potsdam
Stabile Linke unterstützen die Rote Hilfe

Foto: Jürgen Ritter/imago

D ie Bemühungen bürgerlich-konservativer bis rechter Kräfte, eine von der Linkspartei geführte Landesregierung in Berlin zu verhindern, sind fast schon lächerlich, so durchsichtig und verzweifelt muten sie an. Der neueste „Skandal“: Die Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp war Mitglied der Roten Hilfe. Schockschwerenot, eine linke Juristin ist Mitglied einer linken juristischen Organisation, wo gibt’s denn so was?

Als Mitglied der Roten Hilfe sage ich: Das klingt sympathisch. Schließlich ist es in Zeiten des allgemeinen Rechtsrucks wichtiger denn je, sich für linke Ak­ti­vis­t:in­nen einzusetzen, die unter politischer Verfolgung, Polizeigewalt, rechtem Terror leiden. Antifaschismus steht derzeit massiv unter Druck, dagegen ist Solidarität die wichtigste Waffe. Zumal juristischer Beistand für angeklagte Personen in einer Demokratie selbstverständlich und wünschenswert ist, auch wenn es um Linke geht, denen Straftaten vorgeworfen werden. Lobbyarbeit für die eigene Sache ist in der Zivilgesellschaft ebenfalls ganz normal, auch wenn die Sache Antifaschismus heißt.

Warum also die Aufregung? Weil der Verfassungsschutz die Rote Hilfe als „linksextremistisch“ einstuft. Nun ist diese Einschätzung einer Behörde, die seit dem Nationalsozialismus von Nazis durchwandert ist wie keine andere, deren Aufgabe darin besteht, rechten Terror zu verharmlosen und Antifaschismus zu kriminalisieren, wenig überraschend. Für Linke sind Einschätzungen des Verfassungsschutzes, der längst abgeschafft gehört, nichts wert. Auch wenn sich scheinheiligerweise trotzdem positiv auf sie bezogen wird, sobald es um ein AfD-Verbot geht.

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Auch wenn der Verfassungsschutz das anders sieht: Links oder auch linksradikal zu sein, für eine andere, bessere, solidarische Gesellschaft einzutreten, ist nicht per se verfassungsfeindlich. Im Grundgesetz ist nicht festgeschrieben, dass wir für immer in einer kapitalistischen, inhumanen Ellbogengesellschaft leben müssen. Auch wenn manche das glauben machen möchten.

Die Rote Hilfe ist nicht verboten, eine Mitgliedschaft darf daher kein Ausschlusskriterium für ein Regierungsamt sein, wie derzeit kolportiert wird. Schade also, dass Eralp in vorauseilendem Gehorsam vor einem Jahr dort ausgetreten ist und sich für ihre Mitgliedschaft rechtfertigt, statt den Verein weiterhin zu unterstützen.

Im Gegensatz zum CDU-Politiker Kurt Georg Kiesinger, der Mitglied der NSDAP war, muss sich Eralp für nichts schämen – und Kiesinger ist sogar Bundeskanzler geworden. Im Gegenteil: Den Einsatz gegen rechts, dem die An­wäl­t:in­nen der Roten Hilfe und ihrer Vorgängerorganisation seit der NS-Zeit verpflichtet sind, würde man sich auch von so manchem Politiker wünschen. Dann würden sich sicher auch die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in Grenzen halten. Die sind eine weitaus größere Gefahr für die Demokratie als antifaschistische Jurist:innen.

Marie Frank

Marie Frank Redakteurin

Redakteurin bei der taz mit Schwerpunkt soziale Bewegungen, Migration, Klassenkampf und soziale Gerechtigkeit. Hat politische Theorie studiert, ist aber mehr an der Praxis interessiert.

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  • V
    VDST

    Wünsche Ihr Erfolg wie Elke Kahr, Bürgermeisterin von der LH Graz.

    2023 von der City Mayors Foundation mit dem World Mayor Award ausgezeichnet.

    Details:

    de.wikipedia.org/wiki/Elke_Kahr

  • B
    Balibär

    Dieser Artikel musste genauso geschrieben werden. 100 % Zustimmung. Und wenn ich mir die Steigbügelhalter der Konservativen in der Weimarer Republik ansehen und die Parteien jetzt (Wiederholungsgefahr), bin ich stolz dass Berlin so gewählt hat. Deshalb muss sie regierende Bürgermeisterin werden. VENCEREMOS

  • S
    Sonnenhaus

    Für fast jeden erkennbar, eine konzertierte Aktion von Rechts und aus der Mitte gegen Links. Die Antidemokraten, Sie offenbaren sich. Das ist zumindest der erkennbare Vorteil aus den Statements der zurückliegenden Tage.



    Beinahe schon eine Werbekampagne für die Linke, wenn es diese Tage nicht Wichtigeres zu diskutieren gäbe.



    Der Antisemitismus und die Anbiederung an den neuen Faschismus durch Mitglieder in der Union ist mindestens genauso schlimm wie, die publizierten Aussagen der Linken in Neuköln. Nur scheint es keine Schlagzeile mehr wert zu sein, warum z.B. ein Aiwanger aufgrund seiner Vergangenheit Minister werden konnte, warum ein Söder dem Land Sachsen-Anhalt den Länderbeitrag nicht kürzen will, warum ein Dobrinth noch immer sein Amt ausüben darf, trotz engen Kontakten zu Terroristen, warum ein Merz die AfD verdoppelt, statt halbiert hat, usw. u.s.f.



    Es scheint wohl wieder soweit zu sein. Daher zieht Euch warm an liebe Linke und liebe Minderheiten in diesem Land, der alte, besiegt geglaubte menschenverachtende Horror scheint in unser Land wieder aufzustehen, trotz der vermeintlichen demokratischen Mitte. Aber das hat ja bekanntlich damals auch schon nicht geholfen.

  • P
    pumble

    Der eigentliche Skandal ist die kriminalisierung der Roten Hilfe, die nichts weiter tun als den Rechtsbeistand zu organisieren, der in einem Rechtsstaat jedem zusteht - auch vermeintlichen Linksextremisten. Ein Angriff auf die Rote Hilfe ist ein Angriff auf die Fundamente des Rechtsstaats!

    • J
      JAJA

      @pumble:

      Die Rote Hilfe hilft leider auch echten linksextremen, nicht nur vermeintlichen...



      Und ich zitiere mal aus der Berliner Zeitung: "Wer vor Gericht ein Geständnis ablegt, um beispielsweise eine Strafmilderung zu erwirken, oder sich von der linken Szene bzw. der Tat distanziert, verliert seinen Anspruch auf Unterstützung. Entsprechende Klauseln und Beschlüsse des Bundesvorstands besagen, dass solche Personen aus Sicht des Vereins kein Fall für die Rote Hilfe mehr sind."

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