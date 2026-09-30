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Ungleich verteilte Erbschaften Richtige Idee mit geringer Chance

Simone Schmollack

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Simone Schmollack

Die Ostbeauftragte fordert, ungleiche Erbschaften in Ost und West auszugleichen. Bayern will das Gegenteil. Willkommen in der deutschen Einheit.

Alter und leerstehender neben einem renovierten Wohnblock
Ost-West Aus- und Vergleiche für die deutsche Einheit

Foto: Stefan Boness/Ipon

D er Zeitpunkt ist schlau gesetzt: Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit fordert die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser einen Ausgleich bei der Erbschaftsteuer zwischen Ost und West: Es müsse einen finanziellen Ausgleich geben zwischen den Bundesländern mit hohen Einnahmen aus der Erbschaftsteuer und jenen, die wenig einnehmen. Manche werden sich die Haare raufen: Was soll das denn? Andere mögen in die Hände klatschen: Endlich sagt’s mal eine. Dabei wandert Kaiser mit ihrer Idee schon seit längerer Zeit durch die Lande – nur hat sich bislang kaum jemand dafür interessiert.

Dabei hat die Ostbeauftragte recht: 95 Prozent der Erbschaften landen bei Westdeutschen. Oder anders dargestellt: Im Westen werden durchschnittlich 2.100 Euro pro Person vererbt, im Osten knapp 500 Euro. Das liegt nicht daran, dass etwa die Produktivität im Osten geringer wäre als im Westen, weil die faulen Ossis immer noch nicht geschnallt hätten, dass nicht mehr Sozialismus ist. Ebenso wenig hat es damit zu tun, dass im Westen ausschließlich die Kenner der globalen Wirtschaft sitzen. Vielmehr liegt das schlicht an der komplett unterschiedlichen Entwicklung der beiden deutschen Staaten nach 1949.

Während Westdeutsche in der Marktwirtschaft 40 Jahre lang Zeit hatten, Vermögen aufzubauen, davon Immobilien zu kaufen und damit weiteres Vermögen anzuhäufen, war Ostdeutschen all das nicht gegeben. Das konnten sie bis heute nicht aufholen, auch weil das Durchschnittseinkommen im Osten nach wie vor geringer ist.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Kaisers Idee eines „föderalen Mechanismus“ könnte den strukturellen Nachteil des Ostens teilweise ausgleichen. Die Chancen indes, dass der Vorschlag irgendwo Gehör findet, sind nicht sonderlich gestiegen. Im Gegenteil: Bayern will mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erzwingen, dass den Bundesländern mehr eigene Befugnisse bei der Erbschaftsteuer zustehen als bisher. Zugespitzt formuliert: Etwas abgeben will Bayern auf keinen Fall. Eine klare Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit.

Simone Schmollack

Simone Schmollack Ressortleiterin Meinung

Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalistinnen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.

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5 Kommentare

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  • A
    Aurego

    Ich halte von Bestrebungen, eine Öffnungsklausel für die Bundesländer einzuführen, überhaupt gar nichts. Das würde nur zu interessanten Wanderbewegungen innerhalb der Republik führen, die wir ja schon in Bezug auf die Schweiz hatten.

    Am besten finde ich die Idee eines "Grunderbes" von 20.000-50.000€, das ich jedoch jungen Menschen nicht vor dem 30. Lebensjahr auszahlen würde.

    Würden die Bundesländer, insbesondere Bayern, die Erbschaftssteuer ordentlich eintreiben und keine vollkommen ungerechtfertigten Rabatte auf extrem große Erbschaften gewähren, hätten wir ohnehin weniger Gerechtigkeitsdiskussionen. Ich hoffe, dass sich das Bundesverfassungsgericht dazu bald konkret äußert, denn das Problem wird seit Jahren von der Politik zur Seite geschoben. Die Verschonungsbedarfsprüfung gehört vollständig abgeschafft. Noch besser wäre jedoch, die Vermögensteuer auf alle(!) Vermögen nach Vorbild des Kantons Basel wieder zu erheben. Dann könnte man auf Erbschaft- und Schenkungsteuer evtl. ganz verzichten.

  • S
    Suryo

    Warum dann nicht gleich alles so ändern, dass alle gleich viel erben? Wieso sollten Westdeutsche, die nicht oder nur wenig erben (ja, die gibt es!), schlechter behandelt werden als Ossis?

    • J1
      Josef 123

      @Suryo:

      Wenn ich ergänzen darf: Wieso sollten Westdeutsche, die nicht oder nur wenig erben (ja, die gibt es!), schlechter behandelt werden als Ossis, die viel erben (ja, die gibt es auch).

  • FF
    Fred Feuerstein

    Bayern und 3 andere Bundesländer zahlen ja schon beim Länderfinanzausgleich. Die Erbschaftssteuer (Ländersache) wird damit schon eingerechnet. Dieser dauernde Drang zur Gleichmacherei ist nervig. Der solidarische Länderfinanzausgleich in der jetzigen Form sollte (auch in der Höhe) beibehalten werden.

  • J1
    Josef 123

    "Vielmehr liegt das schlicht an der komplett unterschiedlichen Entwicklung der beiden deutschen Staaten nach 1949.



    Während Westdeutsche in der Marktwirtschaft 40 Jahre lang Zeit hatten, Vermögen aufzubauen, davon Immobilien zu kaufen und damit weiteres Vermögen anzuhäufen, war Ostdeutschen all das nicht gegeben."

    Sollen die Westdeutschen jetzt daran auch noch schuld sein und dafür zahlen, daß der real existierende Sozialismus der DDR rund 40 Jahre lang Ostdeutschland runtergewirtschaftet hat? Und, nebenbei: Die DDR existiert seit ungefähr ebenfalls fast 40 Jahren nicht mehr.

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