piwik no script img

Warnung vor noch größerer KlimakriseUnfassbare drei Grad mehr für die heute Lebenden

Gereon Asmuth
Kommentar von Gereon Asmuth

Es ist Zeit zu handeln. Jetzt. Sofort. Radikal. Die menschengemachte Erderhitzung kann nicht mehr gestoppt, nur noch ein bisschen abgemildert werden.

Menschen waten in einem Flüsschen
Nach einem HItzesommer: Ehrenamtliche Hel­fe­r:in­nen retten Fische aus der fast komplett ausgetrockneten Issel am Sonntag den 04.09.2022 in Wesel Foto: Lars Fröhlich/Funke Foto Services/imago

D rei Grad mehr. Weltweit. Und nicht in irgendeiner fern erscheinenden Zukunft, sondern bereits im Jahr 2050. Also quasi übermorgen. Vor allem aber in einem Jahr, dass selbst die heute 60-Jährigen noch gern erleben wollen. In dem die heute 40-Jährigen noch nicht mal in Rente sein werden. In dem die heutigen Grundschulkinder gerade eine eigene Familie gründen werden.

3 Grad mehr. Weltweit. Das ist, so haben in dieser Woche am Rande des Extremwetterkongresses in Hamburg die Deutsche Physikalischen Gesellschaft und die Deutsche Meteorologischen Gesellschaft in einem seltenen gemeinsame Appell betont, keineswegs mehr unwahrscheinlich. Denn es zeige sich, so die For­sche­r:in­nen der beiden Institute, dass sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat – sowohl in der Atmosphäre wie auch in den Ozeanen.

Vor zehn Jahren gab es noch Hoffnung auf eine Kehrtwende. Da hatte sich beim Weltklimaforum in Paris die Nationen der Erde darauf geeinigt, die Erderwärmung bis zum Jahr 2100 möglichst auf 1,5 Grad, maximal aber auf 2 Grad zu begrenzen. Doch die Kurven des weltweiten CO2-Ausstoßes zeigen dennoch weiter nach oben. Wenn überhaupt ein Erfolg zu messen ist, dann dass der Anstieg etwas langsamer geworden ist. Aber es bleibt ein Zuwachs.

Und wie sich das auf die Temperaturen auswirkt, war gerade in den beiden letzten Jahren unübersehbar. Ein Hitzerekord jagte den anderen. Dennoch ist unter Wis­sen­schaft­le­r:in­nen umstritten, ob sich der Klimawandel tatsächlich beschleunigt. Denn Klimaforschung hat – um seriöse Aussagen treffen zu können – immer die sehr langfristige Entwicklung im Blick.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die Auswirkungen sind so oder so dramatisch

Einige Ex­per­t:in­nen halten daher das in dem Klimaappell aufgezeichnete Szenario für sehr unwahrscheinlich. Ausschließen wollen aber auch sie es nicht.

Um wirklich sichere Aussagen treffen zu können, bräuchte man die Daten aus drei Jahrzehnten. Das aber heißt: Ob die Erderwärmung sich in den letzten fünf Jahren essenziell beschleunigt hat, wird man in 25 Jahren wissen. Also 2050 – wenn es heiß sein wird. Und vor allem zu spät.

Denn ganz egal, ob die Temperatur bis 2050 um 2 oder 3 Grad steigen wird, die Auswirkungen sind jetzt schon dramatisch. Und schon die selbst gesteckten Klimaziele der Regierungen weltweit, so heißt es noch mal nachdrücklich im Appell der Forscher:innen, würden dem in keiner Weise gerecht – selbst wenn sie denn erreicht würden. Aber auch davon sind wir weit entfernt.

Kurz gesagt: Es ist Zeit zu handeln. Jetzt. Sofort. Und radikal. Nicht um die menschengemachte Erderhitzung zu stoppen. Dafür ist es längst zu spät. Aber um sie um wenigstens ein bisschen abzumildern. Wann das passieren muss? Unverzüglich, heißt es im Klimaappell. Also: sofort.

Für alle, die es immer noch nicht wahrhaben wollen, zum Schluss noch eine weitere Zahl. Ein weltweiter Anstieg der Temperaturen um 3 Grad wird laut einigen For­sche­r:in­nen in Deutschland einen Anstieg um 6 Grad bedeuten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Klimawandel #Klimaschutzziele #Erderwärmung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Vater hilft seinem unterernährten Sohn beim Gehen in der Nähe ihrer Hütte in dem Dorf Lomoputh im Norden Kenias
Jahresbericht der Welthungerhilfe Mehr Hungernde durch die Klimakrise
Jeder elfte Mensch hat nicht mehr genug zu essen. Trotzdem sinken die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit.
Zwei Frauen in einem Boot
Welt zu warm Klimakrise verdoppelt Zahl der Hitzetage in 195 Ländern
Was hat der Klimawandel mit extremen Temperaturen zu tun? Die Hälfte der Menschheit leidet laut einer Studie unter mehr als 30 Zusatz-Hitzetagen.
Vogel fliegt über brennenden Wald im Amazonasgebiet
UN-Klimaziele vor dem Scheitern Richtung 2,7 Grad Erderwärmung
Alarm bei der UNO: Die Klimapolitik ist weit vom 1,5-Grad-Ziel entfernt. Die G20 könnten viel bewirken, sind aber zu langsam.
Von Bernhard Pötter

klimawandel

Bestzung eines Baggers in einem Tagebau.
Klimaaktivismus Kohlebagger im Tagebau Hambach besetzt
Die Aktion richtet sich gegen die bevorstehende Rodung des Sündenwalds im rheinischen Kohlerevier. Dieser ist seit einem Jahr besetzt.
Von Charlotte Kranenberg

26.9.2025

Ein Zugbegleiter zeigt das Signal zur Abfahrt
Fahrplanwechsel im Dezember Mehr Sprinter und Taktverbindungen
Die Deutsche Bahn will mehr Städte im Halbstundentakt verbinden, Auslandsfahrten sollen einfacher gebucht werden können. Dafür entfallen wenig genutzte Züge.
Von Wolfgang Mulke

26.9.2025

Menschen halten ein rotes Transparent, darauf steht geschrieben: "Ohne Streik wird sich nichts verändern"
Krise der Zulieferindustrie Proteste gegen Schrumpfkurs bei Bosch
Mit einem historisch großen Stellenabbau will Bosch konkurrenzfähiger werden. Dagegen kündigt der Betriebsrat einen „extrem heißen Herbst“ an.
Von Benno Stieber

26.9.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Koalition CDU-Linkspartei Die Gretchenfrage der CDU
3
Antideutsche Linke Absicht, rechte Wirkung
4
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
5
Studie von Ökonomin Claudia Kemfert Klimaschutz zahlt sich richtig aus
6
Nationalitäten-Nennung bei Straftaten Statistische Hetze