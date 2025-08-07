piwik no script img

taz zahl ich

Copernicus-WetterbilanzWeltweit drittwärmster Juli der Geschichte

Menschen in Deutschland klagten zuletzt über schlechtes Wetter. Doch weltweit war der Juli 2025 der drittwärmste seit Beginn der Messungen.

Eine Straße, auf ihr fahren Autos vor einem großen Brand weg, der im Hintergrund wütet
Waldbrand in der Nähe des Dorfes Cavuslar im Nordwesten der Türkei im Juli 2025 Foto: Ridvan Bostanci/IHA/dpa

Bonn dpa | Der vergangene Monat war weltweit der drittwärmste bisher gemessene Juli. Die Durchschnittstemperatur lag bei 16,68 Grad Celsius, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus in Bonn mitteilte. Das liege zwar 0,27 Grad unter dem Rekord vom Juli 2023 und 0,23 Grad unter dem Wert vom Juli 2024 – aber es seien 0,45 Grad mehr als der Juli-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.

„Zwei Jahre nach dem heißesten Juli seit Beginn der Aufzeichnungen ist die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde vorerst beendet“, stellte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo fest. „Das bedeutet jedoch nicht, dass der Klimawandel zum Stillstand gekommen ist. Auch im Juli konnten wir die Auswirkungen der Erderwärmung in Form von extremer Hitze und katastrophalen Überschwemmungen beobachten.“

Wenn es nicht gelingen sollte, die Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre rasch zu stabilisieren, seien nicht nur neue Temperaturrekorde zu erwarten, sondern auch eine Verschärfung dieser Auswirkungen.

Während Mitteleuropa im Juli unterdurchschnittliche Temperaturen und viele Niederschläge verzeichnete, war es in Schweden und Finnland ungewöhnlich heiß. Unter anderem hatte auch Südosteuropa mit Hitzewellen und Waldbränden zu kämpfen. In der Türkei wurde mit 50,5 Grad ein nationaler Temperaturrekord gemessen.

Der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union veröffentlicht regelmäßig Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Hitze #Europäische Union #Durchschnittstemperatur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Rettungsring auf einer Fähre

Wenn die Klimakrise ignoriert wird

Deutsche Provinzialität

Kolumne Schlagloch von Georg Diez
Der Klimawandel ist allerorten spürbar. Doch die Bundesregierung scheint das zu ignorieren. Auch Teile der Bevölkerung zeigen sich ignorant.
Hängebrücke über steinigem Gelände

Gletscher in den Alpen

Warum die Schmelze in diesem Jahr so schnell kommt

In diesem Jahr war der Gletscherschwundtag besonders früh – trotz des verregneten Julis. Ein Experte erklärt, ob sich der Trend noch ändern kann.
Ein verheerender Flächenbrand

Waldbrände 2025

Brennpunkt Europa

Vom Mittelmeer bis nach Brandenburg: Ein Sommer im Zeichen der Klimakrise – mit dem Epizentrum in Südeuropa. Auch Deutschland ist betroffen.
Von Nick Reimer, Erich Rathfelder, Jürgen Gottschlich, Ferry Batzoglou und Reiner Wandler

klimawandel

Ein Mann an einem Rednerpult schaut auf seine Armbanduhr

Ölfund in Brasilien

Freude über Klimakiller

Brasilien will sich beim nächsten Weltklimagipfel als Vorreiter präsentieren. Nun aber feiert es den Fund eines beachtlichen Tiefsee-Ölvorkommens.
Von Christine Wollowski

6.8.2025

Ein Rettungsring auf einer Fähre

Wenn die Klimakrise ignoriert wird

Deutsche Provinzialität

Kolumne Schlagloch von Georg Diez
Der Klimawandel ist allerorten spürbar. Doch die Bundesregierung scheint das zu ignorieren. Auch Teile der Bevölkerung zeigen sich ignorant.

6.8.2025

Staatssekretärin Britta Behrendt (CDU)

Abgang im Berliner Senat

Düstere Aussichten für den Klimaschutz

Kommentar von Rainer Rutz
Berlins Umweltstaatssekretärin Behrendt wechselt ins Kanzleramt. Eine schlechte Nachricht mit Blick auf die klimapolitischen Restambitionen des Senats.

5.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wolfram Weimers Gender-Verbot

Warum ich mich aus meiner Nationalsprache verabschiede

2

Parole „From the River to the Sea“

An­wäl­t*innen fordern Ende der Kriminalisierung

3

Wolfram Weimers Genderverbot

Weg mit dem Wokismus

4

Agrarministerium auf Abwegen

Metzger feuert Tierschützerin

5

Bürgergeld

Union und SPD setzen auf Härte gegen Arbeitsverweigerer

6

Massenentlassung bei Lieferando

Ausgeliefert