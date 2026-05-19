Starker El Niño erwartet Die 3 wichtigsten Klima-News der Woche

Union und SPD haben beschlossen, den CO 2 -Preis für Heizen und Tanken 2027 nicht anzuheben. Begründet wird das mit den gestiegenen Energiepreisen. Die Entscheidung hat Folgen fürs Klima, aber auch für den Bundeshaushalt. Wie viel Geld jetzt für den Klimaschutz fehlt, darüber sprechen im Podcast klima update° Susanne Schwarz und Sandra Kirchner.

Ein Klimaphänomen aus dem Pazifik könnte schon bald weltweit neue Extremwetterrekorde auslösen. Mehrere Klimamodelle deuten auf einen besonders starken El Niño in den Jahren 2026 und 2027 hin. Das Phänomen bringt Meeresströmungen durcheinander, heizt die Ozeane zusätzlich auf und verstärkt Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen rund um den Globus.

Die EU will Bahnreisen durch Europa einfacher machen: Grenzüberschreitende Zugreisen sollen künftig leichter planbar und buchbar werden. Doch Bahnunternehmen wehren sich gegen die Pläne aus Brüssel. Warum das neue Bahnpaket trotzdem Hoffnung auf günstigere und attraktivere Zugreisen macht.

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