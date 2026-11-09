Palästina-Flagge vorm Reichstag Im Fahnenwahn

F laggen sind nun wirklich nichts, wofür man sich begeistern können muss. Denn unter anderem einen sie nicht, sie schließen immer auch aus. Und ständig weht mit ihnen der Gout des Nationalismus mit. Das sollten alle bedenken, die Flaggen schwenken – und erst recht, wer eine Palästina-Flagge vor dem Reichstag hisst.

Die heftige Kritik an den Aktivisten von „Peacefully against Genocide“, die am Sonntag den 30 Meter hohen Fahnenmast erkletterten, um die dort eigentlich flatternde Deutschland-Fahne zu ersetzen, geht aber in eine ganz andere Richtung. Und sie zeigt vor allem mal wieder eins: wie festgefahren hierzulande die Diskussionen um Nahost sind. Und wie gering die Bereitschaft, auch nur einen Moment lang hinzuhören.

Dass die Palästina-Aktivismus-Hasser der Bild gleich von Pali-Schande schreiben, ist leider nur zu erwartbar. Dass die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) von „Palästina-Chaoten“ redet, kann auch nicht überraschen, schließlich muss sie als Hausherrin davon ablenken, dass sie die Lage vor dem Hohen Haus nicht im Griff hatte.

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Spätestens aber wenn eine FDP-Politikerin wie Karoline Preisler die Aktivisten auf X schlicht als „Faschisten“ beschimpft und den Mastkletterer als „Terrorunterstützer“, der wie sein Urgroßvater „hitlert“, ist jedes Maß verloren.

Selbst wenn man die Aktion kritisch sieht. Die Palästina-Flagge ist keine Hamas-Flagge, sondern die des Staates, der Teil einer von vielen gewünschten Zweistaatenlösung wäre. Und die dezidiert gewaltfreien Aktivisten sind auch keine Unterstützer von Terror, sondern kritisieren ihn heftigst. Nur sehen sie ihn eben auf der anderen Seite, wenn sie Israel einen Völkermord im Gaza-Streifen vorwerfen. Gegen Israel ist schließlich wegen des Vorwurfs des Genozids in Gaza auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage anhängig.

Und wenn Deutschland Waffen an Israel liefert, dann kann man das als Teil einer historischen Verantwortung nach dem Holocaust sehen. Man kann, wie die Aktivisten, aber gerade aus dieser Verantwortung auch schlussfolgern, dass sich jede Waffenlieferung gerade in ein Kriegsgebiet wie den Nahen Osten verbietet.

Ohne Zweifel gilt: kein Fußbreit dem Antisemitismus. Nur einen Spalt weit sollte man schon die Ohren offen halten. Und auch mal zuhören wollen.