Am Sonntagmittag ist ein Mann mit professioneller Kletterausrüstung auf die Fahnenstange vor dem Bundestag geklettert. Laut Augenzeugen schien er Klettererfahrung zu haben. Als er die Spitze der ungefähr 30 Meter hohen Stange erreichte, tauschte er die Deutschlandflagge gegen eine Palästina-Flagge aus und spannte sie aus, damit sie im Wind wehte.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren schnell mit einem Leiterwagen vor Ort. Mit dem Wagen begleiteten sie zunächst den Kletterer bei seinem selbstständigen Abstieg. Die Polizei nahm in am Boden in Gewahrsam. Er hob die Hand, und einige der mittlerweile mehr als einhundert Passanten, die sich nahe des Reichstags versammelt und ihn beobachtetet hatten, applaudierten ihm.

Am Boden erklärte ein Feuerwehrmann, der als Tourist zufällig vor Ort war, dass so eine Drehleiter eine Mindestausfahrhöhe von 30 Metern habe, also knapp bis zur Spitze der Fahnenstange reichte. Die Feuerwehr hob derweil mit der Drehleiter in Richtung Fahnenspitze ab und entfernte die Palästina-Flagge. Auch die Einsatzkräfte erhielten Applaus aus der Passantentraube. „Die sollten den Kollegen nicht nur applaudieren, sondern ihnen Geld spenden“, meinte der Feuerwehrmann, der als Tourist in Berlin war, am Boden.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die Aktion angekündigt worden ist. Die Polizei hat die Personalien zweier Männer festgestellt, einer von ihnen hatte ein schwarz-weißes Palituch umgehängt. Sie sollen dem Kletterer beim Aufstieg geholfen haben. Gegen 12.30 Uhr war der Mast vor dem Reichstagsgebäude fahnenlos.

Initiative bekennt sich zu Aktion

Zur Aktion bekannte sich die Initiative Peacefully Against Genocide, eine deutschlandweit agierende Gruppe, die laut eigenen Angaben mit gewaltfreien Aktionen auf „den Genozid in Gaza“ augemerksam machen wollte, erklärt Daniel Goepel von der Initiative, der vor Ort war. Die Polizei nahm sowohl von ihm als auch von einem weiteren Mann die Personalien auf, weil sie dem Kletterer die Leiter gehalten hatten.

Laut Goepel hing bis zum Mittag eine Deutschlandfahne an der Stange, die der Kletterer ausgetauscht habe. Der sei Profi und habe gewusst, was er tat. Die Deutschlandfahne sei am Boden von der Polizei gesichert worden.

Deutschland sei Mittäter an einem Völkermord, sagte Goepel anschließend. Der Bundeskanzler gehöre vor Gericht, weil mit deutschen Waffen Menschen ermordet würden, führte er aus. Die Gruppe habe vor ziemlich genau einem Jahr schon eine ähnliche Aktion gemacht. Damals sei am Brandenburger Tor nicht nur eine Palästina-Flagge aufgehängt worden, sondern ein Protest-Banner.