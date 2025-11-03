piwik no script img

Migration und BevölkerungspolitikSchlicht notwendig

Kommentar von

Ferry Batzoglou

Der Befund ist eindeutig: Europa braucht Migration, sonst kann der Laden bald dichtgemacht werden. Mehrkosten rentieren sich auf lange Sicht.

Zwei Personen von hinten laufen nebeneinander auf einem Bürgersteig
Pflegedienste hätten Probleme, wenn es weniger Migration gäbe Foto: Michael Nguyen/imago

E s ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen: Gäbe es keine Migration, würde die Bevölkerung in der EU schrumpfen – mit dramatischen Folgen. Hatte die EU mit ihren 27 Ländern (ohne Großbritannien) am 1. Januar 2013 laut Eurostat 441,74 Millionen Einwohner, waren es Anfang 2024 bereits 449,3 Millionen Einwohner. Das bedeutet ein Plus von 1,8 Prozent oder 7,6 Millionen Personen binnen elf Jahren.

Dieser Anstieg liegt nicht an der Geburtenrate der Einheimischen – diese sinkt im EU-Schnitt seit 2016 –, sondern ist auf den Zuwachs der Ausländerinnen und Ausländer um 14,68 Millionen auf 43 Millionen Personen zurückzuführen. Ausländer machen heute 9,6 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung aus. Zwei Drittel von ihnen sind dabei Staatsbürger eines Nicht-EU-Landes (29 Millionen Personen), das übrige Drittel sind Staatsbürger eines anderen EU-Landes (14 Millionen Personen).

Demgegenüber ging die Zahl der Inländer, also der Staatsbürger der EU, die in ihrem Heimatland leben, um stattliche 7,11 Millionen auf 406,29 Millionen Personen zurück. Das ist ein Minus von 1,7 Prozent in elf Jahren. Die meisten EU-Staaten, darunter Deutschland, berücksichtigen bei der Erfassung der Einwohner Asylbewerber sowie Flüchtlinge, ebenso aus dem Nicht-EU-Land Ukraine. Staatenlose fallen statistisch nicht ins Gewicht.

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung in Verbindung mit der Staatsangehörigkeit in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten, schälen sich Unterschiede heraus. In Frankreich hat die Gesamtbevölkerung zugenommen, weil sowohl die Zahl der Einwohner mit nationaler als auch jener mit ausländischer Staatsangehörigkeit wuchs. In Deutschland und Österreich hat der Zuwachs der Ausländer den Rückgang der Einwohner mit nationalem Pass überkompensiert. Griechenland und Lettland wiesen einen Rückgang sowohl der Bevölkerung mit nationaler als auch jener mit ausländischer Staatsangehörigkeit auf.

In der EU lebende Ausländer sind im Schnitt zwei Jahre jünger als die in der EU geborenen Bürger

Unterm Strich leben in der EU mehr Menschen als zuvor. Das ist gut so. Der Haken: Laut der jüngsten Eurostat-Bevölkerungs-Vorausberechnung wird sich die Bevölkerung in der EU allerdings auf 440,1 Millionen Personen im Jahr 2060 verringern. Dies entspricht einem Rückgang um gut neun Millionen Personen im Vergleich zum Stichtag am 1. Januar 2024.

Dabei birgt ein Bevölkerungszuwachs wirtschaftliches Wachstumspotenzial. Mehr Menschen können potenziell mehr herstellen und mehr ausgeben, als dies weniger Menschen tun können. Wächst die Wirtschaft, wird der Kuchen größer. Um nicht Gefahr zu laufen, sich vom Ziel zu entfernen, die Perspektive auf ein Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, braucht die EU im Ganzen eine fortgesetzte Migration von außen, also von Staatsbürgern aus Nicht-EU-Ländern.

Schon allein der Umstand, dass Anfang 2024 lediglich knapp 14 Millionen Menschen Staatsbürger eines EU-Landes, also nur drei Prozent der EU-Gesamtbevölkerung, in einem der übrigen 26 EU-Länder leben oder arbeiten, ist über 20 Jahre nach Inkrafttreten der maximalen Freizügigkeit für EU-Bürger in der Union kein Ruhmesblatt. Während der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg blüht, fristet die EU-Binnenmigration, eine der vier Grundfreiheiten der EU, hingegen weiterhin ein Mauerblümchendasein. Eine größere Mobilität von EU-Bürgern innerhalb der EU ist bis auf Weiteres nicht zu erwarten.

Für eine fortwährende, starke Zuwanderung in die EU spricht zudem, dass die Ausländer, die bereits in der EU leben und arbeiten, im Schnitt zwei Jahre jünger als die in der EU geborenen Personen sind. Konkret: Am 1. Januar 2024 lag das Durchschnittsalter der in der EU geborenen Personen bei 45,1 Jahren, während das Durchschnittsalter der in der EU lebenden Personen ausländischer Herkunft 43,1 Jahren betrug. Je jünger die Bevölkerung ist, desto dynamischer ist eine Gesellschaft.

Die schon rein objektive Notwendigkeit einer Zuwanderung kann nicht einfach beiseite geschoben werden. Stichwort Babyboomer: die bis 1964 geborene Generation scheidet nach und nach aus dem aktiven Arbeitsleben aus, zu wenige Arbeitnehmer rücken nach. Oder sollen vollautonome humanoide Roboter die Lücken schließen? Nur: Zahlen Roboter Sozialbeiträge?

Rente nur sicher durch Migration

Womit wir bei der Rente wären. Die Babyboomer warten zu Recht darauf, dass ihre Renten auf Grundlage des Generationenvertrags finanziert werden. Wegen der zurückgehenden Anzahl der Inländer bei gleichzeitiger Alterung können nur Ausländer und Ausländerinnen das Rentenniveau stabil halten oder steigen lassen. Betrachtet man die EU im Ganzen, ist dies wegen der lahmen EU-Binnenmigration nur durch Migranten und Migrantinnen aus Nicht-EU-Ländern zu bewerkstelligen.

Gleichwohl: Das Rechnen mit Zahlen ist nicht alles. Es wäre kontraproduktiv, die Augen davor zu verschließen, dass die EU-Länder im Zuge der Migration bereits jetzt mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben. Ob der akute Wohnungsraummangel, der Familiennachzug, die teils gravierenden kulturellen Unterschiede oder die oftmals mangelhafte Integration: Es ist nicht hilfreich und auch kontraproduktiv, diese Missstände unter den Teppich zu kehren. Sie müssen angegangen werden. Das geht nur, wenn die EU-Länder dafür Ressourcen bereitstellen. Das kostet Geld, bringt aber auch Geld. Wer clever in die Behebung dieser Schwierigkeiten investiert, der bekommt langfristig mehr zurück, als er ausgegeben hat.

In letzter Konsequenz ist alles eine Frage des politischen Willens. Wollen wir ein schrumpfendes, alterndes und damit einhergehend schleichend verarmendes Europa? Europa sollte seine Zukunft nicht leichtfertig verspielen, indem einigen ihrer Entscheidungsträger in den Mitgliedstaaten nichts Gescheiteres einfällt, als Hass und Neid schürende Populisten, Rassisten und Faschisten nachzuplappern.

Ferry Batzoglou

 KORRESPONDENT ATHEN
1967 in Weiden in der Oberpfalz (Bayern) geboren, in der Südpfalz (Rheinland-Pfalz) aufgewachsen, Abitur in Baden-Württemberg. Grundstudium der Rechtswissenschaft in Heidelberg sowie Studium der Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte in Köln (M.A. phil.). Brach 1994 im Alter von knapp 27 Jahren die Zelte in Deutschland ab. Lebt seither in Athen. Redakteur für Wirtschaft und Sport in der deutschsprachigen "Athener Zeitung" (Anfang September 1999 bis Ende März 2002), anschließend Korrespondent für deutschsprachige Medien. Länderschwerpunkt Griechenland und Zypern. Henri Nannen Preis 2012 in der Kategorie Dokumentation.
14 Kommentare

 / 

  • Die Wahrheit will hier nur zur Zeit keiner hören. Migration ist negativ konnotiert und reiht sich damit ein in Begriffe wie Klimaschutz oder Pazifismus.

    In Deutschland wartet man auf den Inder oder Asiaten mit Master, der aber in der Regel nicht nach Deutschland gehen wird. Löhne, Sprache, Mieten sind nur einige Punkte.

    Zudem ist nicht jeder Kulturkreis gleich willkommen. Wirkt sich dann auch auf die inländischen Sektoren aus, in denen qualifizierte Kräfte nicht das Maß aller Dinge sind.

    Diese Ansichten sind erstaunlich für ein Land, dessen Bevölkerung fast zu einem Drittel einen Migrationshintergrund aufweist und dessen Migrationsrate bezgl Zu- und Abwanderung gerade einmal 3% beträgt.

    Deutschland steht mit dieser Einstellung aber nicht allein dar. Skurriler ist die Situation hier in Norwegen. Hier herrscht kein Fach- sondern ein Arbeitskräftemangel. Wurde der Bedarf seit den 90er Jahren überwiegend aus Osteuropa gedeckt, tut man sich jetzt schwer damit sich aussereuropäischen Kulturkreisen zu öffnen, was besonders Bewerber aus islamischen Ländern zu spüren bekommen, wenn sie eine Arbeitserlaubnis beantragen.

  • OM

    Linke Zielkonflikte:

    Degrowth oder (Bevölkerungs-) Wachstum?

    Mehr Natur oder mehr Landwirtschaft(für mehr Menschen)?

  •

    Ich weiß nicht, was andere EU-Mitgliedsgesellschaften brauchen, aber die deutsche kann nach meinem Eindruck Migranten sehr gut gebrauchen (dürfen wir, der Autor und ich, das so sagen, wo doch der auch in der taz oft kritisierte Nützlichkeitsaspekt darin so prominent zum Ausdruck kommt?)

    Wir brauchen nur nicht jeden Migranten, und einige sollten wir schnell wieder loswerden. Bedeutet, dass wir, etwa über den Bundestag, selbst bestimmen, wer, wann und wieviele kommen dürfen und sollen. Leider stehen diesem rationalen Ansatz nicht nur Gesetze und Abkommen im Weg, welche wir ändern bzw. aus denen wir austreten können. Sondern vor allem die immer noch weit verbreitete und einflussreiche Luxusmoral der gut situierten progressiven Bourgeoisie und ihrer Töchter (und ein paar Söhne).

    Da ist noch wenig Licht am Ende des Tunnels.

  • K

    Bin grundsätzlich kein Feind von Migration. Ein wiederkehrendes Muster in der Menschlichen Geschichte. Dabei mit der wirtschaftlichen Bedeutung zu argumentieren sollte aber etwas vorsichtiger angegangen werden. Ich stimme zu, dass unsere aktuelle Wirtschaft diese Menschen wirklich braucht und dies auch anerkannt werden sollte. Problematisch finde ich hier aber, dass 1. Es etwas (polemisch gesagt) gutsherrenartiges hat, wenig beliebte Jobs den “Ausländern” zuzuschieben. Ich sehe hier die Gefahr “betonierter” Ressentiments.



    2. Gut ausgebildete Karriere orientierte Immigranten ( die gerne übersehen werden) meist mit einem gehörigen Braindrain in den Herkunftsländern einhergehen. 3. Es nicht unmöglich ist, dass KI unseren Bedarf an menschlicher Arbeitskraft in Zukunft stark verändern könnte.

  • C

    Ich verstehe das nicht so ganz. Polen und andere osteuropäische Staaten haben so gut wie kein Migration in den letzten Jahren erlebt. Stehen diese Staaten jetzt schlechter oder besser da?

  • AM

    >Wegen der zurückgehenden Anzahl der Inländer bei gleichzeitiger Alterung können nur Ausländer und Ausländerinnen das Rentenniveau stabil halten oder steigen lassen.<

    Ein Postulat. Zwei Arbeitnehmer auf einen Rentner. Wenn der Rentner 1000€ im Monat bekommen soll, müssen die Arbeitnehmer mindestens 500€ im Monat bezahlen. Bei 20% Beitragssatz wäre das ein Brutto-Verdienst von 2500€. Dann dürften bei den Zuwanderern aber keine Rentner oder Nicht-Arbeitnehmer sein.

    Es ist offensichtlich, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann.

  • M

    Das ist SO SEHR simplifiziert, da weiß man gar nicht wo man anfangen soll:

    .

    1.) Wenn alle Migranten, die nach Deutschland kommen, SOFORT eine reguläre und steuerpflichtige Arbeit hätten, wäre die Akzeptanz vermutlich deutlich größer. Und bitte jetzt nicht mit "Arbeitsverbot" etc kommen, dies betrifft gar nicht alle, insbesondere Migranten aus der EU. Es fehlt an ausreichenden Deutschkenntnissen und vernünftiger Qualifikation.

    .

    2.) Bezogen auf die Produktion ist es natürlich Blödsinn das immer mehr Arbeitskräfte benötigt werden, das Gegenteil ist der Fall. Beispiel Dänemark, die (je nach Statistik) zwischen 2,4 und 3,6% Wirtschaftswachstum haben. Die Migrationspolitik Dänemarks ist ihn der TAZ hinlänglich besprochen worden, DARAN liegt es also wohl kaum...

    .

    3.) Die Probleme "Wohnungsmarkt" etc. sind doch wohl vor allem darin begründet, dass der Zuzug nicht reguliert verläuft, die Menschen also nicht dort sind, wo sie gebraucht werden (ländliche Gebiete), sondern in eh schon überfüllten Großstädten und jobmäßig häufig ohne langfristige Perspektive sind, sondern vielmehr in schlecht bezahlten Minijobs (die beim Rentenproblem übrigens NULL KOMMA NULL hilfreich sein werden).

  • D

    Diese Vorstellung, man könnte durch Migration die umlagefinanzierte Rente ohne Erhöhung der Lebensarbeitszeit betreiben, ist strukturell ungerecht. Denn auch Migranten haben Eltern und Großeltern; wer kommt für deren Rente auf wenn die Kinder nach Deutschland gehen um den Boomern hier ihre Rente zu zahlen?

    Bei der dt. Wiedervereinigung wurden die ostdeutschen Arbeiter als Beitragszahler in das System aufgenommen, aber eben auch die ostdeutschen Rentenempfänger, deshalb war das fair. Nur die Kinder als Einzahlende aufzunehmen ohne ihre verwandten Empfänger ist eine ziemlich egoistisch einseitige Umverteilungsidee zugunsten von Leuten die einfach nicht einsehen wollen dass ihre Lebensarbeitszeit steigen muss wenn ihre Lebenserwartung steigt.

  • S

    Vor gerade einmal einer Woche wurde in der taz noch beklagt, dass zu den Kriterien, wer in dieses Land einwandern darf, eben auch wirtschaftliche zählen: "Zugehörigkeit bemisst sich an ökonomischer Verwertbarkeit. " taz.de/Debatte-um-...Aussagen/!6119160/



    Nun ist das alles vergessen und es wird genau mit diesem Argument für Einwanderung plädiert, wobei Batzoglou natürlich offene Türen einrennt. Denn das Fachkräfteeinwanderungsgesetz trägt diesem Bedarf Rechnung. Allerdings macht es einen entscheidenden Unterschied, den Batzoglou wiederum unterschlägt. Bei Einwanderern, bei denen aufgrund fehlender Sprach- und Berufskenntnisse die Integrationsaufwendungen hoch und die beruflichen Perspektiven absehbar mau sind, bleibt die Nettotransferleistung negativ. Oder ganz schnöde ausgedruckt: Nicht jede Investition lohnt sich. Deshalb tragen klassische Einwanderungsländer dem auch mit einem umfangreichen Anforderungskatalog an ihre Neubürger Rechnung.

  • I

    Diese Zahlen sollte man mal Höcke und Konsorten um die Ohren hauen. Eigentlich braucht es solche Zahlen nicht einmal, um zu versehen, dass Zuwanderung gebraucht wird. Ein Blick in einen Krankenhausbetrieb genügt schon.

  • S

    Klingt nett, ist aber leider falsch: Es wird immer vergessen, dass auch die Zuwanderer, die derzeit die Pflege (und oft auch alles andere) retten sollen im Alter selbst auch versorgt werden müssen. Wie mehrere Wirtschaftswissenschaftler vorgerechnet haben ist Migration rein wirtschaftlich betrachtet nur dann ein Gewinn, wenn die Migranten besser ausgebildet sind und mehr arbeiten als die Durchschnittskartoffel. Da das aber nicht der Fall ist, verschiebt man das Problem nur in die Zukunft, wo es dann mit Zinsen zurückschlägt

  • B

    Das Argument ist leider nur bedingt stichhaltig. Hätten wir unseren Schülern die Fürsorge geschenkt die sie verdient haben, würden nicht so viele durch den Rost gefallen sein und immer noch fallen und dadurch in prekären Lebensverhältnissen verbringen müssen.



    Und ob Migration zwecks Entfremdung durch Arbeit, Familie und Heimat das große Los ist und die Lösung der Probleme, möchte ich hier bezweifeln. Wir tun ja gerade so, als wäre bei uns das Paradies und Arbeit alles. Was ist mit unseren Linken los?



    Ich befürchte, wir gehen dem Kapitalismus mal wieder gewaltig auf den Leim.

  • G

    Außer ganz Rechts-Außen-Parteien bestreitet niemand, dass Migration notwendig und sinnvoll ist aus unterschiedlichen Gründen

    Aber wie das geschieht, wer, in welcher Anzahl und über welche Wege - das sind doch die entscheidenden Fragen.

  • CN

    Einwanderung ist für Europa kurzfristig alternativlos. Nachhaltig ist das nicht, und deshalb müssen wir unsere Gesellschaft kinderfreundlicher machen. Das wird nicht so schnell gehen, deshalb sollten wir jetzt damit anfangen, solange es noch Einwanderer gibt.

