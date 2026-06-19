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Diätendeckel-Debatte in der LinksparteiVerbissener Streit

Pascal Beucker

Kommentar von

Pascal Beucker

Die Linkspartei-Führung will die Diäten deckeln. Die Debatte darum ist unnötig hitzig – denn reich werden ihre Abgeordneten auch ohne Deckel nicht.

Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke sitzt an einem Tisch
Ihr reicht ein Durchschnittsgehalt: Ines Schwerdtner, Parteivorsitzende der Linken Foto: Jens Gyarmaty

B eim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Und offenbar auch jene „revolutionäre Freundlichkeit“, die die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner für den Umgang untereinander in der Linken propagiert. Mit Inbrunst wird in der Partei kurz vor dem Bundesparteitag über die Einführung eines Diätendeckels für ihre Abgeordneten gestritten. Aber warum eigentlich?

Angefangen hat die Auseinandersetzung mit der Wahl von Schwerdtner und Jan van Aken an die Parteispitze. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war es, öffentlichkeitswirksam zu verkünden, nur einen Teil des ihnen laut Verdi-Haustarifvertrag zustehenden Vorsitzendengehalts zu behalten. „Wir beide möchten die Welt verändern und da reicht ein Durchschnittsgehalt (…) völlig aus“, begründete das damals van Aken. Nach ihrem Einzug in den Bundestag im Februar 2025 behielten sie als Abgeordnete diese Selbstbeschränkung bei – und wollen sie nun auf dem kommenden Parteitag für alle Abgeordneten allgemeinverbindlich machen lassen.

Das wäre ein Bruch mit den bisherigen Gepflogenheiten. Möglicherweise hat es mit der Entstehungsgeschichte der Linkspartei zu tun, dass es für deren Führungspersonal lange Zeit selbstverständlich war, mehr zu verdienen als jene arbeitende Bevölkerung, für die sie nach eigenem Anspruch Politik macht. Als andere linke Parteien, wie die belgische Partij van de Arbeid, die Schwerdtner gern als Vorbild nennt, eine Begrenzung des Gehalts für ihre Funk­tio­nä­r:in­nen und Man­dats­trä­ge­r:in­nen beschlossen, waren Parlamentsmandate noch in weiter Ferne. Da fällt eine solche Entscheidung leichter.

Die PDS, die Vorläuferin der Linkspartei, war hingegen nie eine kleine, arme außerparlamentarische Partei, sondern verfügte als Überbleibsel der einstigen DDR-Staatspartei von Anfang an über Mandatsträger:innen. Geprägt war die PDS von Funktionär:innen, die noch in der SED oder deren Jugendorganisation FDJ sozialisiert worden waren. Zum einen erschien es ihnen normal, für politische Arbeit bezahlt zu werden, zum anderen litten sie unter den Ausgrenzungserfahrungen im bundesdeutschen Politikbetrieb, in dem die PDS als Paria galt.

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Streben nach Anerkennung

Das führte zu einem Streben nach Anerkennung – sie wollten so behandelt werden wie Po­li­ti­ke­r:in­nen der anderen Parteien. Zu ihnen gesellten sich mit der Bundestagswahl 2005 über die WASG zahlreiche hauptamtliche Ge­werk­schaf­te­r:in­nen aus Westdeutschland, für die das eigene, vergleichsweise hohe Gehalt ohnehin selbstverständlich war.

An einen Gehaltsdeckel dachten weder die einen noch die anderen. Im Gegenteil: Sowohl der aus der PDS stammende Linken-Gründungsvorsitzende Lothar Bisky als auch dessen von der WASG gekommener Nachfolger Klaus Ernst ließen sich auf ihre Abgeordnetendiäten noch mehrere tausend Euro von der Partei drauflegen.

Damit habe er schließlich immer noch weniger in der Tasche als zu seiner Zeit als IG-Metall-Bevollmächtigter in Schweinfurt, rechtfertigte sich Ernst. Es gäbe, so befand Bisky, keinen Grund, warum Parteivorsitzende niedrigere Einkünfte haben sollten als die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Denn die erhielten ebenfalls noch eine entsprechend hohe Zulage. Erst die heutigen Fraktionsvorsitzenden Heidi Reichinnek und Sören Pellmann beendeten diese Praxis.

Dass die Linkspartei heute über einen Diätendeckel diskutiert, ist einerseits Ausdruck ihres Transformationsprozesses, andererseits längst überfällig. Schließlich hatte schon die italienische PCI, in den 1970er Jahren stärkste kommunistische Partei Westeuropas, eine strikte Begrenzung der Gehälter ihrer Abgeordneten. Für den legendären PCI-Generalsekretär Enrico Berlinguer war das ein Ausdruck der Nähe zur Arbeiterklasse und moralischer Integrität – in Abgrenzung zur Raffke-Mentalität der politischen Konkurrenz. Das ist auch das Zeichen, das der Vorstand der Linkspartei mit seinem Diätendeckel-Antrag setzen will.

Es bleiben 4.100 Euro übrig

Ob es gelingt, das richtige Zeichen zu setzen, ist fraglich. Denn dafür wird die Debatte zu verbissen geführt. Dabei geht es de facto um eine wesentlich kleinere Differenz, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, die die Be­für­wor­te­r:in­nen und die Geg­ne­r:in­nen eines Diätendeckels trennt. Eine Beispielrechnung: Wie je­de:r Bundestagsabgeordnete bekommt die frühere Parteivorsitzende Janine Wissler eine Diät von derzeit monatlich 11.833,47 Euro brutto.

Davon gehen jedoch etwa 6.900 Euro für die Steuer, ihre freiwillige gesetzliche Krankenversicherung und verpflichtende Mandatsträgerbeiträge an die Linke ab. Hinzukommen 400 Euro Linken-Mitgliedsbeitrag und 380 Euro für den Solidarfonds der Linksfraktion. Bleiben etwas über 4.100 Euro, von denen noch ihr Gewerkschaftsbeitrag, diverse weitere Mitgliedsbeiträge und Spenden abgehen. Bei den meisten Abgeordneten sieht es ähnlich aus. Das zeigt, dass der immer wieder mitschwingende Vorwurf, Linken-Abgeordnete würden sich dumm und dämlich verdienen, nicht der Realität entspricht.

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Wenn die Geg­ne­r:in­nen eines Diätendeckels anführen, er führe dazu, dass sich Menschen, die in ihrem Beruf mehr als einen Durchschnittslohn verdienen, nicht mehr für die Linke parlamentarisch engagieren würden, ist das allerdings nicht minder eigentümlich. Dadurch ginge „Qualität“ verloren, warnt der Linken-Altvordere Gregor Gysi in der Zeit. Das unterstellt, dass linke Professor:innen, Jurist:innen, Ärz­t:in­nen oder auch Ge­werk­schafts­funk­tio­nä­r:in­nen nur dann zum politischen Engagement bereit wären, wenn die Kasse stimmt – was eine bösartige Behauptung ist. Dem entgegen steht, was Gysi in dem Interview noch sagte: „Wenn alle Abgeordneten aber eines Tages nur noch ein Durchschnittsgehalt verdienten, säßen im Bundestag vor allem Idealisten.“

Dazu wird es sicherlich leider nie kommen. Aber die Vorstellung, dass wenigstens in der Linksfraktion vor allem Idea­lis­t:in­nen sitzen, sollte eigentlich keine sein, die gegen einen Diätendeckel spricht.

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Pascal Beucker

Pascal Beucker Inlandsredakteur

Jahrgang 1966. Arbeitet seit 2014 als Redakteur im Inlandsressort und gehört dem Parlamentsbüro der taz an. Zuvor fünfzehn Jahre taz-Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Seit 2018 im Vorstand der taz-Genossenschaft. Sein neues Buch "Pazifismus - ein Irrweg?" ist Mitte vergangenen Jahres im Kohlhammer Verlag erschienen.

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9 Kommentare

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  • A

    Ich würde etwas ganz anderes machen:



    Da das statistische Bundesamt jährlich den offiziellen Lohnindex zum Zwecke des Anpassens (=Anhebens) der Diäten an den Bundestag übermitteln muss, sollte man mit diesem Lohnindex auch folgende Posten anpassen:



    1. Kindergeld



    2. Bafög



    3. Grundsicherung



    4. Renten



    5. Gehälter + Pensionen von Beamten, Richtern und Soldaten (allerdings würde ich die Zahl der Beamten stark reduzieren)

    Zusätzlich sollten die Bundesländer über den Bundesrat eine Gesetzesinitiative (GG Art. 76) zur Reformierung der Erbschaft- und Vermögensteuer in den Bundestag einbringen mit dem Zweck, die entsprechenden Einnahmen, die den Bundesländern zustehen, aus diesen Quellen stark zu steigern.

  •

    Gysi hat hier m.E. völlig recht. Natürlich wird es sich ein Arzt oder eine Ingenieurin dreimal überlegen, ob er oder sie für acht Jahre aus dem Beruf rausgeht, wenn damit auch noch eine deutliche finanzielle Verschlechterung verbunden ist. Was ist an dieser Annahme "bösartig"? Ein bissel Brecht sollte man als Linker auch im 21. Jh. noch drauf haben. Die ganze Debatte ist m.E. völlig überflüssig und ein Beispiel dafür, dass die Linke sich oft selbst im Wege steht.

  • SB

    Entschuldigung, aber da geht einiges durcheinander.



    Hier die Quelle für alle Zahlen:



    svenja-stadler.de/glaeserne-abgeordnete

    Gesamt netto für ein Mitglied des Bundestages: 5.514,62 EUR



    Aufwandspauschale Steuerfrei: 5349€ monatlich



    Zusätzlich freie Fahrt mit der Bahn deutschlandweit und Fahrdienst

    das heißt es stehen weit über 8.000€ netto zur Verfügung, NACH Steuern und Abgaben. Natürlich wird man davon früher oder später reich, zumal eine großzügige Altersabsicherung auch enthalten ist.

    • A

      @Sybille Bergi:

      Da kommt es aber sehr darauf an, was Sie als "reich" bezeichnen. Da ich mit diesen Einkommensbereichen persönliche Erfahrung habe (aus der freien Wirtschaft), kann ich nur sagen, dass man davon, wenn man über 30 Jahre lang so viel Nettoeinkommen hat, zwar recht gut leben kann, aber schon an der zweiten Million Nettovermögen i. d. R. scheitert.



      Man sollte auch berücksichtigen, dass die Bahncard 100 von den Abgeordneten nicht nur privat verwendet werden wird und dass sie häufig etwas an die Partei abgeben müssen und auch sonst relativ hohe Kosten haben.

  • M

    Nach meiner Erfahrung sind Diäten entweder Versorgungsgeld für gescheiterte Vitae mit Parteiseilschaft oder aber Schmerzensgeld für das Ertragen eines zunehmend von den Problemen der Menschen entfremdeten Politikbetriebs.

  • HL

    12K Einkommen, 7K Steuern und Abgaben? Die armen Parlamentarier. Klingt unglaubwürdig? Schauen wir mal:

    "Die Diäten für Bundestagsabgeordnete liegen seit 1. Juli 2025 bei 11.833,47 Euro brutto im Monat. Hinzu kommen die steuerfreie Kostenpauschale von monatlich 5.349,58 Euro sowie Aufwandsentschädigungen beispielsweise für Sitzungen."

    Da habe ich dann aufgehört weiter nachzuforschen ...

    • A

      @Herr Lich:

      Finden Sie das besonders viel? In der freien Wirtschaft kann man ähnlich hohe Einkommen haben, wird davon aber immer noch nicht Multimillionär, wenn man kein gutes Händchen mit seinen privaten Investitionen hat.

  • A

    "Dem entgegen steht, was Gysi in dem Interview noch sagte: „Wenn alle Abgeordneten aber eines Tages nur noch ein Durchschnittsgehalt verdienten, säßen im Bundestag vor allem Idealisten.“

    Dazu wird es sicherlich leider nie kommen."

    Ich teile das "leider" überhaupt nicht. Ich will nicht von Idealisten regiert werden, sondern von kompetenten Leuten. Idealisten sind nämlich auch Herr Höcke, Herr Gauweiler und Andere. Und das Leute mit sonst hohem Verdienst sich nur für die Linke engagieren, wenn die Kasse stimmt, ist kein "bösartiger Vorwurf", sondern schlicht real, weil viele Leute doch nicht jahrelang studieren und sich weiterqualifizieren, um sich dann mit einem besonders anstrengenden Job für einen besonders schlechten Verdienst. Wollen wir, dass eine Partei nur aus Leuten besteht, die entweder machtgeil oder verbohrt sind? Gerade, wenn man irgendwann regieren will, kann man es sich schlicht nicht leisten, dort nur Selbstdarsteller und Idealisten sitzen zu haben.

    Ich erlaube mir zudem die Bemerkung, dass die PCI, die hier als eines der Vorbilder genannt wird, seit Jahrzehnten nicht mehr existiert.

  • DO

    Sehr guter Beitrag, der offen mit den Zahlen umgeht. Allerdings bin ich mir sicher, dass ein Großteil der Linken-Mitglieder überrascht wäre, dass nur rund € 4100 von der doch recht hohen Summe übrigbleiben.



    Was passiert eigentlich mit der steuerfreien Pauschale, die die Abgeordneten zusätzlich bekommen? Bleibt die ungedeckelt?

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