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Angriffe auf „Gen Z regelt“-Proteste Gewalt ist nicht das Problem

Adefunmi Olanigan

Kommentar von

Adefunmi Olanigan

Wenn es nach der Union geht, sollten die „Gen Z regelt“-Proteste verboten und die Bundeswehr eingesetzt werden. Was ist das für ein Demokratieverständnis?

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Mehrere Menschen stehen bei einer Demo in Frankfurt auf der Straße, eine Person spricht in ein Megafon. Im Hintergrund ist ein Hochhaus zu sehen
Noch bevor die „Gen Z regelt“-Proteste auf die Straßen gezogen sind, werden sie von politischer Seite angegriffen

Foto: Matias Basualdo

E ine jede kennt doch die alte Leier: Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn man als Partei nichts zu bieten hat, dann lieber angreifen. Getreu diesem Motto begegnen allen voran die Union und teils auch die SPD den Demonstrationen von „Gen Z regelt“, die am Samstag in 24 Städten bundesweit demonstrieren wollen.

Noch bevor die Farbe auf den Plakaten getrocknet ist oder ei­ne*r De­mons­tran­t*in die erste Parole gebrüllt hat, überschlagen sich die Ängste vor Gewaltexzessen und die Forderungen, mit aller Härte dagegen vorzugehen. Dabei ist der Diskurs von Anfang an rassistisch vergiftet. Immer wieder schwingt der Rassismus mit, den die Rechten in Frankreich und Deutschland seit den Ausschreitungen nur noch mehr befeuern.

Immer wieder wird vor der kriminellen Energie, die von Mi­gran­t*in­nen ausgehe, gewarnt. Die Vorstellung, dass junge Menschen in großen Massen auf die Straße gehen und aber anders als Fridays for Future nicht nur ein weißes Bildungsbürgertum abbilden, wird als Bedrohung verstanden. So können migrantisch gelesene Personen mal wieder nur verlieren. Sie bleiben entweder stumm oder werden als potenzielle Gewaltquelle abgestempelt.

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Es scheint, als könne die Union nicht anders, als sich weiter und weiter an links abzuarbeiten und in roter Angst um sich zu schlagen. So, wie sie es unaufhörlich seit den Landtagswahlen tut, und so, als könnte sie sich damit aus der eigenen Affäre winden, den Rechtsrutsch in den eigenen Reihen aufzuarbeiten. Also schlägt die Junge Union etwa vor, direkt die Bundeswehr einzusetzen – was verfassungswidrig wäre. Die CDU in Stuttgart würde am liebsten die Demonstration ganz verbieten.

Das lenkt von den eigentlichen Problemen ab

Was ist das für ein Demokratieverständnis, wenn lieber die Stimme von jugendlichen Menschen gänzlich ungehört bleiben soll, weil es in Frankreich zu gewaltvollen Ausschreitungen kam? Dabei hat sich das Bündnis „Gen Z regelt“ von Anfang an von Gewalt distanziert – und ist seitdem mit nichts anderem beschäftigt, als sich von jeder Form des Extremismus abzugrenzen. Aber all das scheint nicht genug zu sein. Man glaubt den Or­ga­ni­sa­to­r*in­nen schlichtweg nicht oder gibt ihrem Bekenntnis unzureichenden Wert, weil sie unterwandert werden könnten.

Auch die Bundesschülerkonferenz distanziert sich: „Gewalt und Gewaltaufrufe lenken von den eigentlichen Problemen im Bildungssystem ab.“ Gerne möchte man erwidern, dass auch der unaufhörliche Diskurs, ob es zu Gewalt kommen könnte, von den tatsächlichen Problemen ablenkt.

Die „Gen Z regelt“-Demonstrationen werden bereits jetzt schon in eine Ecke gedrängt, aus der nur noch Verteidigung möglich ist. Damit soll verhindert werden, dass sich möglichst viele den Protesten anschließen. All jene Menschen, die in Deutschland mit den maroden Schulen unzufrieden sind, die Angst vor einer Wehrpflicht haben, die sich ihre Miete kaum noch leisten können und mit ihrem Nachnamen erst recht eine Absage nach der nächsten kassieren. Im Grunde alle Menschen, die die Ungleichverteilung der Eigentumsverhältnisse besonders stark zu spüren bekommen.

Junge Menschen haben das Gefühl, ihnen wird die Zukunft verbaut. Und was macht die Partei, die bei den drei jüngsten Landtagswahlen bei den unter 30-Jährigen nicht mal auf 10 Prozent kam? Die Union hat der jungen Generation nichts zu bieten. Nicht mal die Anerkennung, dass man ihre Probleme sieht, ernst nimmt und ihr zuhören möchte.

Adefunmi Olanigan

Adefunmi Olanigan Redakteurin

Schreibt gerne über Wissenschaft und soziale Ungleichheit. Hat Biochemie in Würzburg und Leipzig studiert und danach bei der taz volontiert. Aktuell Redakteurin in der Wochentaz.

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5 Kommentare

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  • WW
    Warim Wilke

    Die CDU, Gefahr laufend obsolet zu werden, gibt ein armseliges Bild ab. Es wäre nicht schade drum, wäre die selbsternannte "Alternative" nicht noch schlimmer.

    Guter Beitrag jedenfalls.

  •
    Hans Dampf

    Auf dass es friedlich bleibt!



    Endlich steht die Jugend auf und geht nicht für für "FFF", sondern auch anderer eigener, direkter politischer Anliegen auf die Straße. Das habe ich so seit der Studentenproteste und die gegen den NATO-Doppelbeschluss 1981 in Bonn nicht mehr erlebt, welcher übrigens trotz 300.000 Teilnehmer total friedlich war. Und genau darauf sollten die Demonstranten achten, dass sie jegliche vermummten Personen in ihren Reihen nicht dulden. Ihr habt genug Gründe für eure Zukunft auf die Straße zu gehen, die Demo ist notwendig und richtig. Sorgt dafür, dass sie friedlich bleibt, so es irgend-möglich durch euer Zutun geht.

  • R
    realnessuno

    Ich wünsche allen Protestierenden dass sie sich nicht von einer urbürgerlichen "Gewaltdiskussion" lähmen lassen und dass sie die Agents-provocateurs früh genug erkennen und entsprechend behandeln :-)

    Es ist schändlich diejenigen Leute anzugreifen die wenigstens noch etwas TUN und nicht ausschließlich auf ihrem Popo herumsitzen wollen. Wir benötigen dringendst fähige Politiker, wenn möglich Leute mit Erfahrung, keine Juristen und Berufsdarsteller!

  • N
    Newjoerg

    Wenn es erst mal zu Gewalt und Gegengewalt gekommen ist, ist der Diskurs zerstört und es bleiben die gegenseitigen Beschuldigungen, wer damit begonnen hat. Und da aus Gewalt noch nie Gutes hervorgegangen ist, ist Gewalt immer das Problem.

    • HH
      Herma Huhn

      @Newjoerg:

      Die Frage, wer mit der Gewalt begonnen hat, ist obsolet, wenn es von der einen Seite noch gar keine Gewalt gegeben hat.

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