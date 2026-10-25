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Proteste in Frankreich Lektion in Sachen Demokratie

Kommentar von

Rudolf Balmer

Hunderttausende sind in Frankreich trotz Demonstrationsverboten auf die Straße gegangen. Statt sie anzuhören, fährt die Regierung eine Verleumdungskampagne.

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Ein Demonstrant hält während einer Demonstration gegen steigende Lebenshaltungskosten in Paris ein Schild mit der Aufschrift „Die Welt gehört uns“ hoch.
Die Sozialproteste in Frankreich gehen unverzagt weiter

Foto: Thibault Camus/dpa

T rotz vieler Kundgebungsverbote und aller möglicher Behinderungen durch die staatliche Obrigkeit haben am Wochenende in Frankreich erneut Hunderttausende demonstriert. Sie haben Mut und Besonnenheit bewiesen und damit der autoritären Staatsführung eine Lektion in Sachen Demokratie erteilt.

Diese Obrigkeit hat das Demonstrationsrecht in gravierender Weise eingeschränkt und mit Unterstützung eines Teils der Medien alles getan, um die Protestierenden einzuschüchtern. Diese sind demnach von einer nebulösen „Ultralinken“ manipuliert, nützliche Idioten der Wahlkampagne von La France insoumise, Komplizen von Randalierern sowie mitverantwortlich für den Schaden bei den Plünderungen, ja sogar für Frankreichs Imageverlust auf den Finanzmärkten, was das Land wegen höherer Zinslasten teuer zu stehen komme.

Die Plünderungen und die Gewalt bei den Demonstrationen kann durch nichts gerechtfertigt werden, auch nicht mit der schockierenden Polizeigewalt und den verbalen Provokationen. Die Randale hat keinen politischen Sinn und nützt letztlich der repressiven Ordnungspolitik. Die Argumentation der Staatsführung hält einer näheren Betrachtung jedoch nicht stand und ist eine Verleumdungskampagne einer schwachen und von der Krisenbewältigung überforderten Regierung.

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Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Darüber könnte man spotten, wäre das nicht alles Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten, die bei den Präsidentschaftswahlen in sechs Monaten mit Marine Le Pen an die Macht kommen könnte. Den gegenwärtigen Präsidenten, Emmanuel Macron, scheint das nicht groß zu stören. „Falls er der extremen Rechten zur Macht verhelfen wollte, könnte er das nicht besser machen“, schreibt die französische Zeitung Libération.

Mit seiner repressiven Politik hat Macron Frankreich in eine Krise gestürzt. Die Eskalation kam von der Staatsführung. Macron hatte die Wahl: Er hätte die Schü­le­r:in­nen und die Gelbwesten endlich ernst nehmen können, über Kredite für die Schulen und Maßnahmen für die Steigerung der Kaufkraft der Schwächsten diskutieren oder wenigstens die Forderungen anhören können. Doch seine Antwort waren Tränengas und Demonstrationsverbote. Er muss sich nicht wundern, dass die unverzagt weiter Protestierenden seine Absetzung verlangen.

Rudolf Balmer Auslandskorrespondent Frankreich

Frankreich-Korrespondent der taz seit 2009, schreibt aus Paris über Politik, Wirtschaft, Umweltfragen und Gesellschaft, gelegentlich auch für „Die Presse“ (Wien).

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5 Kommentare

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  • C
    Christine_Winterabend

    "Statt sie anzuhören, fährt die Regierung eine Verleumdungskampagne." ...ich habe gerade anhören müssen, wie im "ZDF heute" der Moderator im Interview mit Herrn Banaschak Frau Brandtner wegen ihrer Warnung an unsere Regierung, mit ihrer unsozialen Reformpolitik das Eintreten einer ähnlichen Situation in Deutschland zu befördern, sie selbst des Herbeiführens von Unruhen bezichtigt hat und Herr Banaschak, als er dem Moderator diesen Eindruck nicht bestätigen wollte, sondern darauf hingewiesen hat, dass Frau Brandtners Warnungen ernst genommen werden sollten, vom Moderator geradezu niedergebrüllt wurde. Schon vorher war der Moderator dabei, die Berliner Grünen in das linksextremistische Feindbild von CDU/CSU zu integrieren und jedes Gegenargument ohne jeden Anstand zu unterdrücken. Genau dasselbe wie in Frankreich: nicht zuhören, die eigene Schuld an der Situation anderen in die Schuhe schieben, die politischen Gegner mit Verleumdungen erschlagen. Und das ZDF mit angetreten, jeden Realitätssinn abzuwehren mit einem Auftreten wie die AfD-Fraktion im Bundestag. Nur auf den Ordnungsruf wartet man vergeblich. Das könnte dann sehr wohl wie in Frankreich und Italien ausgehen.

  • W
    warum_denkt_keiner_nach?

    So ist es. Und nebenbei gefährdet Macron auch noch die EU in ihrer jetzigen Form.

  • N
    nutzer

    Was will man anderes erwarten, von einem Präsidenten, der Wahlergebnisse ignoriert und ihm genehme Regierungen installiert...?

  • E
    elektrozwerg

    Die voellig unverhaeltnismaessige Polizeigewalt gegen demonstrierende Schueler wird ebensowenig der Grund fuer den Sieg von Le Pen sein, wie sie der Grund fuer das Pluendern und Abbrennen durch schwarze Sturmhaubentraeger ist.

  •
    Martin Rees

    "Doch seine Antwort waren Tränengas und Demonstrationsverbote. Er muss sich nicht wundern, dass die unverzagt weiter Protestierenden seine Absetzung verlangen."



    Erneut ein dramatischer Einbruch der persönlichen Zustimmungswerte.



    Bereits 2024 bei derstandard.at:



    "In der Annahme, dass sich alle vernünftigen Menschen zufrieden in einer gemäßigten Mitte zusammenfinden könnten, appellierte Macron sowohl an Sozialisten als auch an konservative Gaullisten. Wer diese Einladung ablehnte, war per Definition ein unvernünftiger Extremist. Eine Zeitlang hatte dieser Ansatz durchaus Erfolg, denn Macrons scheinbar immer größer werdende politische Mitte wurde von Marine Le Pens Front National (jetzt Rassemblement National) am äußersten rechten Rand und von La France insoumise des Heißsporns Jean-Luc Mélenchon am äußersten linken Rand flankiert. Doch der technokratische Ansatz – "wer nicht auf unserer Seite steht, ist unvernünftig" – hat es letztlich nicht geschafft, die politische Landschaft zu verändern."



    /



    Dass die Parteien der Mitte vielfach in den europäischen Demokratien abgewirtschaftet haben, ist eine Erkenntnis seit längerem. Der Konservatismus ist in einer Existenzkrise und Deutschland...

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