V ielerorts fehlt das Geld: Krankenkassen haben nahezu keine Rücklagen mehr, die ersten Pflegekassen machen pleite, und auch die Bundesanstalt für Arbeit steht finanziell unter Druck. Wie die Kassen an mehr Geld kommen könnten, um ihre sozialen Leistungen nachhaltig zu gewährleisten, ist die Eine-Millionen-Dollar-Frage. Da erscheint die Idee des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) nachvollziehbar, die Länge des Arbeitslosengeldes für Ältere an die Bezugsdauer der Jüngeren anzupassen, nämlich auf ein Jahr. Aktuell können anspruchsberechtigte Arbeitslose, die älter als 58 Jahre sind, noch bis zu zwei Jahre Arbeitslosengeld beziehen, jene im Alter von 55 Jahren 18 Monate und 50-Jährige bis zu 15 Monate.

In den Augen des arbeitgebernahen IW scheint das ein verzichtbarer Luxus – für gerade mal 85.000 Betroffene – zu sein, weil sie sich nicht so aktiv, wie das wünschenswert wäre, um einen neuen Job kümmerten. Durch verkürzte Arbeitslosenzeiten der Älteren ließen sich 2 Milliarden Euro sparen, rechnet das IW vor.

Das ist zugegebenermaßen eine schöne Summe, mit der man einiges machen könnte. So einfach aber funktioniert das leider nicht. Denn die Älteren kosten ihre Arbeitslosigkeit nicht aus, nein, sie bekommen einfach nicht eher einen neuen Job. Selbst in Zeiten des Fachkräftemangels ist Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt eine alltägliche Erfahrung. Die Unternehmen stellen lieber junge Mit­ar­bei­te­r:in­nen ein als jemanden, der oder die schon länger eine Stelle sucht. Nun könnte man entgegenhalten, dass Unternehmen manche ältere Kol­le­g:in­nen bitten, noch nicht in Rente zu gehen oder für ein paar Stunden zurück ins Büro zu kommen. Stimmt. Aber diese Älteren waren angestellt, sie sind nicht arbeitslos, das Vertrauen in sie ist schlicht größer.

Der IW-Vorschlag passt zur oft neoliberal agierenden Bundesregierung sowie zum Trend zur Rente mit 70 – und verkennt einen anderen Effekt: Sollten Langzeitarbeitslose infolge gekürzter Leistungen in den Bürgergeldbezug fallen, sinken ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt eher, als dass sie steigen.